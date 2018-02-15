Комплекс тренеришки. Эмери снова проиграл

Эмери тренирует большой клуб, но остается маленьким тренером? «Соккер.ру» ищет причины поражения ПСЖ в наставнике, который снова напомнил о прозвище, которое получил от Дзюбы.

С приставкой «топ»?

Эмери уже десять лет на виду, если брать за точку отсчета его приход в «Валенсию». С «Лос Чес» Унаи стабильно брал «бронзу» Примеры, потом пустился в авантюру и принял предложение «Спартака», где ему не все были рады, однако Мончи помог перезапустить карьеру в «Севилье», с которой Эмери выиграл три Лиги Европы подряд. С 2016 года баск тренирует ПСЖ, у руля которого он провалил свой дебютный сезон – не только вылетел из Лиги чемпионов после первого раунда плей-офф, но и Лигу 1 отдал «Монако». Неучтивое поведение для гегемона. С лета 2017-го Эмери тренирует самого дорого футболиста на планете, а де-факто даже двух – Неймара и Мбаппе, однако новым трюкам сам наставник пока не научился. Ужасно звучит, но это факт: Унаи никогда не выводил свои команды дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. Это точно топ-тренер?

Теоретик

Эмери отлично знает свое ремесло, он постоянно изучает футбол и ищет способы его улучшить, даже ведет блог, где рассказывает о своих изысканиях. В интеллектуальных способностях и технической подготовленности Унаи нет никаких сомнений, он глубоко понимает игру, владеет огромным багажом теоретических знаний, а после стольких лет работы – и опыта. Вот только идеи и требования тренера становятся по-настоящему ценными в тот момент, когда футболисты реализуют их. И здесь начинаются проблемы. Эмери не лучшим образом доносит свои мысли – говорит много и быстро, но предоставляет информацию в невнятной форме для игроков. Над этим тренер работал, учился формулировать мысли емко и преуспел – стал выражаться яснее, но это не сделало его человеком, которого слушают с открытым ртом.

Не вожак

Проблемы с коммуникацией, которые так быстро оборвали карьеру Эмери в «Спартаке», на самом деле преследуют его на протяжении всей тренерской карьеры, только в разной форме. Унаи постоянно работает над собой, но лидерские качества редко удается искусственно отрастить так, чтобы окружающие поверили в их наличие. Почему Эмери достиг таких успехов с «Севильей»? Потому что в Андалусии сложилась идеальная для него форма управления: за спиной всегда была авторитетная фигура Мончи, которая позволяла Унаи быть только тренером. В ПСЖ все иначе. Эмери оказался, по сути, в одиночку против звезд и трудных детей. Таким нужно сразу показать, что ты самая крутая мартышка в джунглях, но баск не справился с ситуацией: не смог жестко отодвинуть Неймара от исполнения пенальти, потом прогнулся под недовольство бразильца, попытался стать «хорошим тренером» для всех. Таких начальников слушают, но только до определенного предела, который определяют сами «слушатели».

Трусишка

Конечно, все люди разные, а в ПСЖ наверняка к Эмери относятся по-разному. Кто-то просто в силу внутреннего профессионализма соблюдает субординацию по отношению к главному тренеру, другим нравится, что Унаи – фанатик своего дела, он действительно может многому научить, если к нему прислушиваться. Но есть моменты, когда общий уровень лояльности к наставнику падает повсеместно. Думаю, одну из таких контрольных точек Эмери прошел вчерашним вечером на «Сантьяго Бернабеу». Дело не в поражении, а в роли тренера этой неудачи. Во-первых, странный выбор стартового состава, причем вопросы даже не к выходу Кимпембе вместо Тиаго Силвы в центре обороны, а к появлению с первых минут Бершиче и Ло Чельсо. Во-вторых, в середине второго тайма, когда ПСЖ хорошо играл, был ближе «Реала» ко второму голу, Унаи снял с игры Кавани, выпустив вместо него правого защитника Менье. Дани Алвес перешел на более атакующую позицию, но связи нарушились, игра расклеилась, чем команда Зидана, сделавшего, напротив, очень удачные замены, в полной мере воспользовалась.

Неудачливый

Эмери не впервые ломает игру своей команды заменами. Эта болезнь проявлялась и в «Валенсии», и в «Спартаке», и в «Севилье». В какой-то момент Унаи начинает строить клетку вокруг руки с синицей, но в итоге только смешивает карты своим же футболистам, подставляется под жестокий удар. На самом деле, многие тренеры поступают точно так же, но Эмери судьба не прощает проявлений трусости. С другой стороны, у Унаи неплохо получается обратный финт: когда нужно перестраиваться в сторону атаки, он хорош. Но счастливчиком его назвать все равно не получается, а матч с «Реалом» стал очередным подтверждением. ПСЖ играл не хуже, но капитулировал. А если вспомнить, что произошло год назад на той же стадии Лиги чемпионов…

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Жалующийся

Еще одну ошибку Эмери совершил уже после финального свистка. Мудрый тренер и настоящий вожак знает, что ответная игра начинается на пресс-конференции после первого матча. Унаи следовало принять поражение, распределить ответственность между собой и футболистами в правильных пропорциях, дать сигнал своей команде и сопернику, что результат ответного матча зависит от ПСЖ. Эмери же начал обсуждать решение арбитра, который не назначил пенальти в ворота «Реала», причем тренер признался, что эпизода не видел, говорил с чужих слов. Судейство не было идеальным, но наравне с рукой Рамоса в штрафной площади можно спорить о вторых желтых карточках для Неймара и Ло Чельсо, например. Иногда, может быть, и стоит сказать пару ласковых о работе арбитров, чтобы отвести удар от своей команды, но здесь – банальное и немотивированное нытье.

Дни Эмери в Париже сочтены?

Четверть века назад ПСЖ отыгрывался после 1:3 на «Сантьяго Бернабеу» в рамках Кубка УЕФА. Сейчас Эмери нужен такой же подвиг, чтобы продлить свое пребывание в Париже. Нет, Унаи в любом случае доработает до конца сезон, но вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов автоматически приведет к его отставке. Только перелом противостояния с «Мадридом», успешное выступление в ЛЧ (как минимум, полуфинал) продлят полномочия Эмери на посту главного тренера ПСЖ. Пока же все идет к тому, что летом у «Пари Сен-Жермен» будет новый наставник.