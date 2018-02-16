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Камень на шее. Оборона и «Спартак»

сегодня, 14:00

У «Спартака» есть козыри в атаке, но старая болячка тянет команду ко дну. Оборона и вратарь в матче с «Атлетиком» сыграли ужасно. «Соккер.ру» - об одной большой проблеме.

Историческая «ахиллесова пята»

Наверное, судьба у клуба такая: «Спартак» никогда не был хорош в защите, даже при тренерах, которые пытались поставить игру «от печки». Зачастую оборона «красно-белых» дезорганизована, там каждый сам за себя, а если и начинают появляться зачатки дисциплины и взаимопонимания, то все портят индивидуальные ошибки и коллективные затмения. В матче с «Атлетиком» проявились обе закоренелые спартаковские проблемы – игра в защите и реализация, но если эффективность у чужих ворот наименее контролируемый параметр, то действия предпоследней линии в команде бывшего защитника Карреры должны рассматриваться под микроскопом. Тем более, из-за глупых ошибок в обороне страдает вся команда – симпатичная, резкая, с серьезным атакующим потенциалом. Но если пропускать по три мяча после трех ударов по воротам, то никаких созидательных качеств не хватит, чтобы компенсировать это голами в чужие ворота.

Виноваты игроки

Поиск крайних – занятие интересное, Валерий Рейнгольд набросал целый список «достоинств» спартаковских защитников, даже к прическе Кутепова придрался. Ценю настолько тонкую экспертизу, но полезнее проанализировать ошибки на всех уровнях хладнокровно. Начинаем с игроков, ведь они – начальное звено неудач (или конечное – это с какой стороны посмотреть). В матче с «Атлетиком» нет вопросов только к Андрею Ещенко, это вообще один из лучших игроков встречи. Вратарь Ребров, защитники Таски, Кутепов и Комбаров сыграли ужасно.

Ребров – два нерасчетливых выхода из ворот, а почти все попытки начать атаки пасом завершались в лучшем случае потерей, а в худшем – опасным набегом басков. Таски проморгал офсайдную линию в эпизоде с первым голом и создал для Адуриса «карман». Кутепов казался неразумным мальчиком перед «старичком» Арицом, допустил результативные ошибки, занимал неоптимальные позиции и проиграл много единоборств. Комбаров в очередной раз продемонстрировал неумение защищаться, никакого понимания о подстраховке. Если Дмитрий не успел сыграть на опережении, и мяч достался оппоненту – жди беды.

Виноват Каррера

С футболистов никто не снимает ответственности, однако на поле их выпускает главный тренер, он же ставит игру в обороне. Если кто забыл, итальянец вообще изначально приглашался в «Спартак» тренером по защите. Конкретно на матч с «Атлетиком» состав выбирал Массимо, на пресс-конференции его задел вопрос о выходе в стартовом составе Реброва, который не впервые пропускает по числу ударов в створ – навскидку  вспоминаются матчи против «Зенита» и «Крыльев Советов». Но действительно, почему Ребров, а не Селихов, завершавший осеннюю часть сезона в основе?

Конечно, мы не видим тренировок, может быть, Артем с начала года тащил из девяток все, что можно, а Александр пропускал между ног. Но расстановка сил на этой позиции до вчерашнего вечера казалась понятной: молодой и сильный вратарь со всеми данными для прогресса против ветерана и хорошего парня с вполне ограниченным потолком. К тому же, Селихов застолбил вроде бы первый номер в конце прошлого года, вряд ли во время сборов он смотрелся настолько хуже Реброва, чтобы Каррера решился на обратную рокировку. Решение выглядит скорее политическим, нежели чисто футбольным. Посмотрим, кто будет играть в Бильбао, в Самаре и в матчах РФПЛ.

Что касается защитников, то у «Спартака» в связках «центрбек – крайний защитник» есть типологическое разделение: один статичный встречающий, другой – энергичный страхующий. Ещенко, Джикия, Боккетти – «энергетики», Комбаров, Таски, Кутепов – «статики». Тип предопределен игровыми качествами футболиста, хотя Кутепова Каррера старался переделать, но пока без особого успеха. Очевидно, что неудачи Комбарова не так заметны, когда его страхует живчик Джикия, а Кутепов увереннее себя чувствует ближе к Ещенко и рядом с Боккетти или Джикией, потому что с Таски они образуют пару флегматиков. Если соблюдать баланс между «энергетиками» и «статикам», то логичнее было выпустить в Лиге Европы Боккетти, который иногда заигрывается и действует небрежно, зато имеет более обширный оборонительный охват и действует храбрее.  

Виноваты звёзды и клуб

Массимо прав – легко быть умным, когда ошибки уже допущены, и мы никогда не узнаем, как выступил бы «Спартак» с Боккетти и Селиховым вместо Кутепова и Реброва в составе. Футболисты выходят на поле, тренер решает, кого выпускать, но его выбор ограничен кадровыми возможностями. Массимо говорил в интервью, что «Спартак» занят поисками левого защитника с российским паспортом, но Набиуллин переходит в «Зенит», зато Комбаров, о чьих блестящих оборонительных навыках давно известно, в основе. Лучший крайний защитник команды – 34-летний Ещенко, а в запасе 20-летний Рассказов без опыта во взрослом футболе. На сборах команда теряет ведущего защитника из-за травмы – минус Джикия, у другого основного центрбека Таски в конце сезона истекает контракт, который до сих пор не продлен, временщик Максимович пришел на правах аренды, да еще не может играть в Лиге Европы. Кутепов и Боккетти проигрывали конкуренцию Джикии и Таски, это точно не защитники мечты. Так, может, «Спартаку» просто некем обороняться?

Не защитник. «Спартак» увольняет Комбарова

Не то чтобы совсем некем, но если смотреть на оборонительную линию, то каждый по-своему неполноценен, так откуда взяться надежности и цельности? Джикия был таким, и на его бурной деятельности многое держалось, но сейчас Георгий восстанавливается после «крестов». Ещенко где-то рядом, хотя здесь бойцовские качества, а не мастерство. Комбаров никогда не научится защищаться, Кутепов – хотелось бы верить, Таски всегда спокоен, но не всегда надежен, да еще и травмам подвержен, Боккетти сдал. Максимович – пока рано судить, и это временная «заплатка». Если «Спартак» не хочет раз за разом подставляться из-за действий обороны, то летом нужно всерьез заняться этой проблемой, которую, похоже, не решить без трансферов. А еще забавно, что у команды с априори дырявой защитой даже нет опорника-волнореза, который мог бы смягчить ситуацию. Впрочем, это уже совсем другая история.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Ваня лучший
сегодня в 14:19
Кутепов и КОМБАРОВ полный отстой. Как их ещё в Сборную привлекают.
амурец
амурец
сегодня в 14:17
чего держать в воротах Реброва, да Селихов обгадился в матче с Ливерпулем, но всё же он лучше штангогрыза
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:16
Самая слабая защита. Но почему держат, да ещё платят таким ': ОБОРОНЦАМ' '. А МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРХИ НЕ МОГУТ ЖИТЬ ПО НОВОМУ??? Я ДУМАЮ ТАМ МНОГО ПРИСОСАВШИХСЯ ПАРАЗИТОВ С НИХ И НАДО НАЧИНАТЬ СТРОИТЬ КОМАНДУ. А ТАК КУПИ ПРОДАЙ...
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 14:14
Любой нормальный тренер уже после первого ляпа Кутепова заменил бы. Хуже не сыграл бы никто. У Кутепова совсем нет скорости, нет резкости, он слишком флегматичен. Джикия тоже не сурпер, но у него скорость и азарт, а у Кутепова кроме роста вообще ничего нет. Очень странно, что столько лет держать в составе Камбарова, там вообще от защитника нет ничего. От тренера зависит многое, и Карера не убедил.
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