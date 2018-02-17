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Инородное достояние. Контракты по цене «Крестовского»

вчера, 16:00

Владельцы «Зенита» продлили отношения с УЕФА. «Соккер.ру» интересно, зачем агрессивно рекламировать товар, который выбирают не футбольные фанаты? 

Чеферин готов судить себя по правилам УЕФА?

Финансовая этика УЕФА не позволяет одному человеку владеть несколькими клубами из еврокубков. Разрешат регистрацию только одной команде. Но Чеферин спокойно подписал контракт с компанией, которая управляет постоянным участником международных матчей. Если прошлую сделку заключил обвиненный в коррупции Платини, то здесь словенский юрист сам справился. 

Некоторые спонсоры УЕФА тоже дают деньги разным клубам, но не владеют командами на сто процентов. Так что Чеферин лишает себя права читать лекции об этике, он становится похожим на чиновника, который отвечает в стиле: «Мне от денег отказываться? Да, мне подарили самолет. И дом тоже подарили». Президент УЕФА учит одному, а поступает по-другому. У Лиги чемпионов и у «Зенита» давно один спонсор, а УЕФА это не смущает. 

«Зениту» контракты с УЕФА не помогают?

После нарушения финансового фэйр-плей пугали санкциями, но простили. А на поле никто не помогает. Поражения от «Бенфики», «Андерлехта» или «Селтика» в плей-офф разных лет служат идеальной иллюстрацией, что в УЕФА берут деньги за «спасибо». Формально закон не нарушают, хотя понимают - реклама газа в футболе бессмысленная. Контракты на поставки топлива заключаются государствами. Дедушка из Нидерландов, смотрящий ЛЧ, не влияет на такие вещи. 

Если в ЕС решат, что товар спонсора «Зенита» не нужен – откажутся в пользу газа из других стран и континентов, как только создадут технические условия. А всем потребителям, что видят рекламу от УЕФА, плевать на происхождение газа в трубах их квартир или домов. Никто не выйдет протестовать – ни в Сербии, ни в Германии, ни в Польше или Франции, если завтра газ одной конторы поменяют на газ из другой. Так зачем тогда заказывать в УЕФА рекламу себя любимых? 

Причем тут «Шальке» и зачем им дарить деньги?

Бывший канцлер Германии и нынешний председатель совета директоров «Роснефти» Шредер – фанат «Шальке». Герхард давно дружит со спонсором «Зенита», сразу становится понятно, откуда ноги у меценатства растут. Новый контракт с «кобальтовыми» до 2022-го года, а сотрудничество начали в 2006-м. Уже подарили немцам под 400 млн евро. А до конца контракта могут выдать еще 120-140 млн евро, как пишут в Германии. В «Шальке» несказанно рады, но есть одна проблема. 

Если реклама букмекеров, игровых симуляторов, спортивной одежды или авиалиний в футболе понятна – болельщики выбирают рейсы, запомнив название, то с газом иначе. В Германии ни на грамм не изменился имидж мощной российской компании от того, что «Шальке» получает ее деньги. Наоборот, были призывы фанатов разорвать соглашение. «Кобальтовые» не могут сделать спонсора «Зенита» любимой компанией немцев. Но Шредер - друг, и болеет он именно за «Шальке». Но если всем друзьям оплачивать капризы, что останется россиянам?  

Зачем спонсору «Зенита» столько контрактов?

Соглашения с ФИФА и УЕФА, контракты с «Црвеной Звездой», «Челси» и «Шальке». Почти миллиард рублей в год на «Оренбург» - без рекламы в ФНЛ прожить международная корпорация просто не может. Собралось много футбольных контрактов, почти все – иностранные. Спонсоры «Зенита» благодаря международным сделкам превращают плавающий российский рубль в твердый евро. 

Уверенно и верно увозят деньги из страны, а товар специфический. Цену на него формирует не рынок, а политическая воля и международные договорняки, как и в случае с нефтью. Но контракты подписывают, словно деньги некуда девать. Государственных денег, ведь достояние народное, сами так назвались. Абсурдная ситуация, даже те, кому дарят миллионы, издеваются. С «Челси» сотрудничают с 2012 года, в Лондоне шутят, что им газ и электричество привозят прямо из России. У Конте дома стоит голубой газовый баллон? 

Потраченные деньги нужны российскому футболу?

Раньше говорили, что спонсор «Зенита» дарит УЕФА по контракту 40 млн долларов в год. Неужели в России нет мест, где можно потратить с пользой 360 миллионов долларов или 21 миллиард рублей? Спонсор «Зенита» за девять лет подарит только УЕФА половину стоимости «Крестовского». 

- даже если выдавать по 15 млн евро в год на клубную академию «Зенита» – огромные деньги для детского футбола в России, то можно два десятилетия воспитывать юных игроков в Санкт-Петербурге. И если бы речь шла только о контракте Лиги чемпионов; 

- на школу «Зенит» тратит всего 5-7 млн долларов в год, причем это данные еще 2015-го года, но сейчас вряд ли увеличили расходы в два раза. Понятно, что в противовес за 360 млн можно воспитать хотя бы одного Аршавина! 

Так что история с контрактом УЕФА имеет прямое отношение к российскому футболу. Тем более, есть еще контракты с «Црвеной Звездой». Сербам платят даже за победы в чемпионате, словно титулы как-то влияют на рекламу компании. «Зенит» без Лиги чемпионов, но финансирования никто не лишал; 

- только за деньги, которые спонсор «Зенита» подарил «Шальке» на данный момент (без учета нового контракта до 2022 года), можно оплатить десять лет работы 3 200 детских тренеров по всей России с зарплатами в 60 тысяч рублей в месяц. 60 тысяч в месяц, 10 лет, 3 200 детских тренеров по стране. А если собрать 1 600 наставников, то можно содержать их 20 лет. 

Могли даже при школах – без создания сложной инфраструктуры и больших вложений, по ходу бесплатных занятий воспитать футболистов для клубных академий, а позже для сборной России. Да и в целом уровень ребят подрастет, если ими начнут массово заниматься толковые наставники с зарплатой 60 тысяч в месяц. А если платить по 30 тысяч, то можно набрать 6 400 учителей – целая армия футбола; 

- даже по самым скромным оценкам, спонсор «Зенита» отдал больше денег разным людям в мире футбола за рекламу своей компании, которая ничего рукотворного не производит и не торгует в розницу, чтобы узнаваемость влияла на масштабы продаж, чем потратили политики города на стадион, ныне известный как «Санкт-Петербург». 

Возникают немые вопросы. С «Крестовским» и тем, как его строили чиновники, все понятно. Но тут ведь люди с головой. Если бы у спонсоров «Зенита» была параллельно программа развития академии клуба – с толпой воспитанников, они помогали бы развивать российский футбол – раз есть деньги, чтобы платить ФИФА, УЕФА, «Шальке», «Челси» и воспитывать сербских футболистов, то никаких нестыковок никто бы не нашел. 

Но раз продуктивной академии и программы развития футбола в России нет, то странно получается. Надо на себя и своих людей тратить, когда речь не о частной компании. Спонсор «Зенита» фактически оплатит с 2006 по 2022-й годы «Шальке» затраты на их академию, где в разные годы воспитывали Озила, Хеведеса, Дракслера, Горецку и Нойера. Это четыре чемпиона мира и один лучший игрок Кубка Конфедераций! 

В случае со стадионом дикость хотя бы заметили. А здесь просто читаем новости, не оценивая масштабы таких сделок. УЕФА и «Шальке» в шоколаде, но в чем выгода для российского футбола? Нелепо со стороны смотрится – дают деньги на воспитание немецких чемпионов мира, а своих воспитанников нет, покупают Оздоева и Набиуллина, говорят им: «Присаживайтесь, лавочку нагрели».

«Крестовский» все заметили и возмущались, а тут по частям вывозят его стоимость за рубеж. Может, есть сакральный смысл в дарении нищим и голодным футбольным европейцам сотен миллионов евро за рекламу того, что продается не потребителю в руки, а государствам? Понимаете этот смысл – объясните.  

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Все комментарии
mikysss
mikysss
сегодня в 02:31
    4ever Ars
    4ever Ars ответил BDA81
    сегодня в 00:42
    BDA81:
    А с чего ты взял что оно народное?! Это где то законодательно установлено или просто фирма взела себе слоган ?! А то как не посмотришь что не реклама то везде крутотень и все всем должны))) А то вы такие смешные, к двум словам привязались и ВСЁ!!! Где прописано что Газпром должен тебе что то?!
    По данным на 7 мая 2015 года акционерами компании являлись:

    — Российская Федерация в лице Росимущества* (38,373 %), ОАО «Роснефтегаз»* (10,970 %), ОАО «Росгазификация»* (0,889 %): итого 50,232 %
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:54
    Нормально, бабушек в 40-х бомбили, а в 2000-х просто обирают и спонсируют, чтобы внучки пилотов люфт ваффе хорошо проводили время на футболе.
    Милое время, чё уж...
    cska1234
    cska1234 ответил BDA81
    вчера в 21:50
    BDA81:
    А ты у Роснефти много чего купил?! Между прочим у Газпрома есть сеть АЗС как и Роснефти и Лукойла. И в своё время тоже на доедали их рекламы )))
    Ну так я про то и говорю. Реклама вообще бессмысленна, а реклама газа и бензина- тем более.
    pioner1987
    pioner1987
    вчера в 21:14
    Респект и уважуха. Статья в десятку, правда матка
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    вчера в 21:09
    Сам ушёл из принципа). За державу обидно. Тебе этого не понять)). Мне доказывать ничего не надо люди сами видят, всё на виду и мнение своё делают.
    BDA81
    BDA81 ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 20:46
    Сергеевич вернулся 1:
    Твой газпрём за ценой не стоит-это я тебе говорю). Бабло льётся рекой и при том на объектах, которые они строят себе дорогим, для утех. Землю для озеленения везут за многие сотни километров, облицовку из Дагестана за многие, тыс километров. Поэтому я не удивлён этой статье, как и тому, как Зенит легко, как перчатки меняет тренеров, выплачивая им огромные неустойки. Стыдно, стыдно за народное состояние)). Гордись петербужец..)
    ))) у меня такое впечатление что тебя турнули от туда ))) И теперь ты не знаешь как выплеснуть эмоций ))) ты так и не объяснил по чему ты такой умный не занимаешь место Миллера и что значит * Я тебе говорю ! *
    Да и честно говоря мне всё равно что в РФПЛ и Российскими клубами творится )) Просто мне смешно когда вот так громогласно трезвонят и не могут это доказать. А если ты можешь это всё доказать то обращайся в суд! Удачи тебе в твоём пустословстве ))
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил Miaf
    вчера в 20:41
    Miaf:
    Одним словом бандиты.
    Не хуже нефтяного проекта из Тарасовки!
    Miaf
    Miaf
    вчера в 20:26
    Одним словом бандиты.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил BDA81
    вчера в 20:20
    BDA81:
    А с чего ты взял что оно народное?! Это где то законодательно установлено или просто фирма взела себе слоган ?! А то как не посмотришь что не реклама то везде крутотень и все всем должны))) А то вы такие смешные, к двум словам привязались и ВСЁ!!! Где прописано что Газпром должен тебе что то?!
    Твой газпрём за ценой не стоит-это я тебе говорю). Бабло льётся рекой и при том на объектах, которые они строят себе дорогим, для утех. Землю для озеленения везут за многие сотни километров, облицовку из Дагестана за многие, тыс километров. Поэтому я не удивлён этой статье, как и тому, как Зенит легко, как перчатки меняет тренеров, выплачивая им огромные неустойки. Стыдно, стыдно за народное состояние)). Гордись петербужец..)
    BDA81
    BDA81 ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 19:51
    Сергеевич вернулся 1:
    Я, в отличие от тебя работал на объекте Газпрома, поэтому знаю о чём говорю. Стыдно за Газпром-народное достояние. Вот и всё.
    А с чего ты взял что оно народное?! Это где то законодательно установлено или просто фирма взела себе слоган ?! А то как не посмотришь что не реклама то везде крутотень и все всем должны))) А то вы такие смешные, к двум словам привязались и ВСЁ!!! Где прописано что Газпром должен тебе что то?!
    BDA81
    BDA81 ответил cska1234
    вчера в 19:47
    cska1234:
    Вот представь, увидишь ты рекламу газовой компании американской во время футбола. Ты сразу пойдешь на митинг, требовать заключения контракта с ней ?
    А ты у Роснефти много чего купил?! Между прочим у Газпрома есть сеть АЗС как и Роснефти и Лукойла. И в своё время тоже на доедали их рекламы )))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил BDA81
    вчера в 19:45
    BDA81:
    ну значит все газовые и нефтяные компаний по вашей логике деньги тратят зря и вкладывают не зная куда. Так по чему ты такой умный как и автор сидите тут а не на местах Федуна и Миллера?! Задумайся на досуге .
    Я, в отличие от тебя работал на объекте Газпрома, поэтому знаю о чём говорю. Стыдно за Газпром-народное достояние. Вот и всё.
    BDA81
    BDA81 ответил Сергеевич вернулся 1
    вчера в 19:42
    Сергеевич вернулся 1:
    За такую статью работники соккера начнут пользоваться скоро дровами, если найдут..)) А так конечно тяжелая статья и по делу.
    ну значит все газовые и нефтяные компаний по вашей логике деньги тратят зря и вкладывают не зная куда. Так по чему ты такой умный как и автор сидите тут а не на местах Федуна и Миллера?! Задумайся на досуге .
    BDA81
    BDA81 ответил JackNorz
    вчера в 19:39
    JackNorz:
    Вот письман и твинками пишет))) А статья по делу, все верно!
    Статья не о чём . Автор взялся за статью не изучив тему и не понимая что пишет.
    JackNorz
    JackNorz ответил AdamsonM
    вчера в 19:31
    Вот письман и твинками пишет)))
    А статья по делу, все верно!
    AdamsonM
    AdamsonM
    вчера в 19:28
    мда очень неадекватная статья
    верните нормальных, адекватных авторов
    nikolah
    nikolah ответил piercman
    вчера в 18:45
    ща тебя закидают дизами,уже начали этим заниматься))
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 18:33
    Ни один поклонник Зенита не признается, что им просто повезло поймать золотую антилопу)
    И все успехи связаны с самыми крупными финансовыми вливаниями газпромовского монополиста.

    Ещё ни один клуб РПЛ (за исключением Каримосулеймановского) не заплатил за переход игрока больше, чем за переход Тимощука из Шахтера.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    вчера в 18:05
    За такую статью работники соккера начнут пользоваться скоро дровами, если найдут..))
    А так конечно тяжелая статья и по делу.
    cska1234
    cska1234 ответил Zimka
    вчера в 16:56
    Zimka:
    Газпром в России монополист ему реклама не нужна, да и народ не платит валютой, а в Европе он один из нескольких вот и весь ответ, а Оренбурги, Газовики и т.д. спонсируют явно не ради финансовой выгоды, тут просто вопрос поддержки спорта.
    Вот представь, увидишь ты рекламу газовой компании американской во время футбола. Ты сразу пойдешь на митинг, требовать заключения контракта с ней ?
    parallels
    parallels
    вчера в 16:39
    школы, больницы, деццкие садыыыы! спартачи отдыхают)
    parallels
    parallels
    вчера в 16:34
    не знаю, как сейчас, но газпром в срок первого контракта с шальке платил им 10 лямов за надпись на футболке. цифры вообще с потолка взяты + зачем-то измеряют в крестовских. окей - а если исходить из того, что газпром мог за свой счёт построить стадион, который был бы готов максимум в 2010 - но вместо этого возложил эту миссию на город, а сам сэкономленные бабки пустил на продвижение брэнда в европу? так и было, по сути.
    Zimka
    Zimka
    вчера в 16:22
    Газпром в России монополист ему реклама не нужна, да и народ не платит валютой, а в Европе он один из нескольких вот и весь ответ, а Оренбурги, Газовики и т.д. спонсируют явно не ради финансовой выгоды, тут просто вопрос поддержки спорта.
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