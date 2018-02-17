Английский поход на Европу

Впервые в истории Лиги чемпионов у Англии пять клубов в плей-офф. «Соккер.ру» считает, что эта пятерка способна превратить турнир во внутрибританское противостояние.

В декабре все повосхищались английскими клубами, которые дружной компанией вышли из группового этапа Лиги чемпионов без потерь: пять стартовали, пять прошли. Уже сам старт был уникальным: «Манчестер Юнайтед» же пробился в турнир через победу в Лиге Европы, добавив Англии клуб. А первые же матчи 1/8 финала турнира показали, что восхищаться англичанами еще предстоит немало и наверняка мы увидим какие-то внутренние разборки на следующих стадиях – слишком уж много британцев набежало в решающую стадию главного клубного турнира Европы. Хосеп Гвардиола отметил этот прорыв. Давайте посмотрим, каковы причины этого рывка, почему английские клубы стали соответствовать результатами своим огромным тратам.

Стечение обстоятельств

Любители испанского футбола, а также немецкого и итальянского в меньшей степени будут кивать на то, что британцам просто везет. Им якобы везло и со жребием на групповой стадии (МЮ и «Ливерпуль» вообще могли прогуливаться чуть ли не во всех встречах), и в отдельных матчах, да даже в плей-офф начало везти с той самой жеребьевкой. Выставлять против «Манчестер Сити» в 1/8 финала «Базель» - это как-то несерьезно. «Горожане» в прогулочном режиме уже в первом матче на выезде все решили, победив со счетом 4:0.

Да и «Порту» оказался совсем уж простым испытанием для «Ливерпуля», который когда на кураже, забивает пачками. Такую он отгрузил «драконам» на их же поле – 5:0. Можно, как говорится, теперь дома сидеть и не ехать на «Энфилд» за еще одной пачкой. Та даже увесистее может оказаться – спросите у «Спартака». «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала досталась «Севилья». Конечно, нынешний МЮ может себе создать проблемы и на ровном месте, однако испанский клуб сейчас сам кажется разболтанным и несобранным. Это не кубковая «Севилья» под началом Унаи Эмери. Да, протискивается дальше, но пока игра под предводительством Винченцо Монтеллы не убеждает. Не повезло со жребием разве что «Челси» и «Тоттенхэму». «Синим» досталась «Барселона», а «шпорам» - «Ювентус». Но и тут не все очевидно.

Рост уровня игры

Если отбросить притянутые за уши версии о том, что кому-то просто везет, то самым логичным кажется подход, говорящий о простом росте уровня игры английских клубов. Все-таки огромные денежные поступления, которые каждый год лавиной растут у британцев, должны были рано или поздно сказаться, должны были эти самые клубы АПЛ грамотно приложить свои финансовые усилия и выжать из них результат. Да и варево английское должно работать – каждый матч там - настоящая битва. В таких условиях проще переключаться на реалии Лиги чемпионов, где тоже сражаться нужно на пределе.

О росте уровня говорит хотя бы то, что нынешняя пятая команда Англии «Тоттенхэм» сыграла вничью с одним из лидеров Италии и ее чемпионом «Ювентусом» на выезде. И не казалось, что британцы давненько не брали серьезных трофеев, а итальянцы два раза за три последних года играли в финале Лиги чемпионов. Настолько скакнуло качество игры топовых клубов Англии, что этой разницы просто не видно. Поэтому и на групповом этапе путь британцев был относительно несложным. Тот же «Тоттенхэм» и «Реал» укатывал, который 2017 год называет самым успешным в жизни. Хотя в той истории есть слово у сторонников еще одной версии.

Кризис у конкурентов

Этот фактор тоже называют, хотя он отчасти переплетается с двумя предыдущими. Ведь, чтобы воспользоваться слабостями сильных оппонентов, нужно самому иметь определенный высокий уровень игры, ну и повезти должно: попасть на грозного противника в не лучшей форме. Вот это можно сказать про тот же «Тоттенхэм», который блестяще провел групповой этап с дортмундской «Боруссией» и «Реалом» - про их страдания в нынешнем сезоне лишний раз говорить не стоит.

Британские клубы на групповом этапе зачастую удачно попадали на противников, которые находились не в оптимальном состоянии или переживали кризисный отрезок, или просто не имели должного опыта. Это, безусловно, упрощало задачу, хотя понятно, что оппоненты сами очки не несли в копилку англичан.

Подбор тренеров

Пожалуй, впервые в топ-клубах Англии собрался такой тренерский цветник. И все харизматичные, яркие, с характером, со стилем, со своим подходом и статусом. Каждая фамилия – огромная личность с большими талантами и опытом. Чуть-чуть, возможно, выбивается Маурисио Почеттино в «Тоттенхэме», но он занимает нишу молодого и перспективного в этой грозной когорте, где есть Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Антонио Конте и Юрген Клопп.

Согласитесь, все члены пятерки тренеров, которые вывели своих британцев в плей-офф Лиги чемпионов, очень отличаются друг от друга, очень узнаваемы и слывут огромными профессионалами. Поэтому их конкретный успех не кажется чем-то сверхъестественным. Просто так оказалось, что все они работают одновременно с английским клубами, располагающими достаточными амбициями и ресурсами, чтобы выходить в весну Лиги чемпионов и ставить максимальные цели.

В целом-то ничего особенного, магического. Если разобрать путь каждой команды к нынешнему состоянию, то он окажется своим, не похожим на путь соседа по Премьер-Лиге. Но тропинки Лиги чемпионов становятся все уже, все больше вероятности, что эти соседи по АПЛ встретятся в большом противостоянии на новом уровне. Кстати, к матчам клубов из одного чемпионата в еврокубках многие относятся по-разному.

Кто-то считает крутым, когда условные «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» столкнутся где-то в полуфинале Лиги чемпионов, имея бэкраунд и большую историю отношений в чемпионате. Кто-то же полагает, что такие встречи не несут ничего уникального, поскольку и так каждый год минимум два раза они случаются в чемпионате. А Лига чемпионов подразумевает какое-то соперничество между странами. Но ничего не поделаешь, если в нынешнем сезоне доминирует в Европе пока Англия.