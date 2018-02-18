Марсельский ренессанс

«Рыба» не только гниет, но и восстанавливается с головы. «Соккер.ру» берет в пример «Марсель», которому быстро удалось из цирка на колесах превратиться в эффективную машину.

Эпатажный экс-президент «Марселя» Бернар Тапи очень ярко высказал мнение по поводу ситуации в ПСЖ, который проиграл «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов во многом из-за непонятных решений главного тренера Унаи Эмери. Тапи припомнил и дрязги внутри команды, и позицию «ни рыба, ни мясо» в исполнении наставника, и много всего, что происходит в одном из самых богатых клубов мира.

Резюмируя, Тапи назвал ПСЖ цирком. И многие, кстати, с ним согласятся. Но относительно недавно посмешищем для любителей футбола и натуральным цирком был сам «Марсель». За короткий срок провансальцы смогли из неуклюжего уродца с большой армией болельщиков и именем, но без игры превратиться в статного красавца, который показывает очень эффектный и эффективный футбол.

Граница преображения примерно понятна. В середине прошлого сезона «Марсель» после долгих мучений расстался со связью с семьей Луи-Дрейфус. Маргарита, конечно, эффектно в мехах смотрелась на трибунах «Велодрома», но всяческие потрясения, происходившие с командой, ярко свидетельствовали о том, что управлять этим футбольным богатством она не большой мастер. И президент Венсан Лябрюн больше отговорки искал, чем занимался делом, а также развлекался ссорами с теми, кто ранее имел какое-то отношение к клубу.

Поэтому когда появились слухи о возможной продаже «Марселя», болельщики отнеслись к этому с воодушевлением, рассчитывая, что новый хозяин расчистит эти конюшни. Переговоры шли непросто, потому что покупателем оказался американский бизнесмен Фрэнк Маккорт, который умеет считать деньги и разбирается в спорте, так что просто так ни копейки не потратит, но при этом не станет «жмотить» попусту. В общем, грамотный менеджер, который к тому же предпочитает доверять профессионалам, а не соваться при случае в дела внутри команды.

Сделка завершилась в середине прошлого сезона, что довольно удобно для строительства клуба. Без спешки был назначен новый президент, прошел вдумчивый кастинг тренера, с которым «Марсель» идеально попал в видение бизнес-модели нового владельца. Руди Гарсия после отставки из «Ромы» сидел несколько месяцев без работы и не спешил принимать предложения, рассчитывая не метаться по «Вест Хэмам» и «Саутгемптонам», а взять проект, который позволит ему реализовать амбиции помощнее, чем вползание в Лигу Европы.

Даже странно, на самом деле, что такой вдумчивый грамотный специалист оставался недооцененным. Ведь в отличие, например, от массы других наставников, которых принято почему-то относить к топ-уровню, Гарсия в последних местах работы показывал прогресс и добивался положительного результата, насколько это позволяли ресурсы. Провалов откровенных не было. Даже сезон в «Роме», во время которого его уволили, вряд ли можно считать катастрофическим, хотя определенные нити контроля Гарсия утратил.

Зато как он планомерно привел скромный даже по тем временам «Лилль» к чемпионскому титулу в 2011 году. Эту команду отличала дисциплинированность, организованность, граничащая с сухостью даже, но при этом предельная эффективность, которая и стала залогом успеха. За эффективное выстраивание игры Гарсия был приглашен в «Рому». С римлянами французу тоже удалось поладить почти сразу, но дважды ему совсем немного не хватало – только вторые места в Серии А, что для нынешней «Ромы» очень высокая позиция.

И снова отличительной особенностью команды под руководством Руди была отличная организация игры. При этом француз показывал гибкость, не пытался сделать из «Ромы» некое подобие «Лилля», а ведь соблазн такой мог возникнуть, учитывая успех с «догами». Гарсия прекрасно понимал, что в Риме совсем другие кадровые ресурсы, поэтому нужно отталкиваться от возможностей футболистов. Таких тренеров не столь и много. Но Гарсия старался выстраивать эффективный коллектив из имеющихся элементов. Кстати, от него сложно было услышать какие-то гневные или резкие комментарии, какие-то эмоциональные выбросы.

Хотя периодически даже очень спокойный и рассудительный Гарсия взрывался. Но и после «Лилля», и после «Ромы» специалист оставил положительное впечатление, создав репутацию последовательного строителя. Поэтому когда новому руководству «Марселя» имени Маккорта понадобился наставник для выстраивания чемпионского, как уверяет американский владелец, коллектива, лучше выбора и придумать не могли.

Вдумчивый тренер, вдумчивые боссы – что-то из этого может получиться. Прошлый сезон тренеру дали поработать спокойно, не ставя больших целей. Понимали ситуацию и фанаты, которые тоже желали, чтобы в клубе сначала разгребли все проблемы, присмотрелись к ситуации, а потом начали работу на перспективу. На трансферном рынке «Марсель» не делал резких движений, несмотря на провокации.

Действовал экономно, но не побирался вторым сортом, цепляя хитростью, умением, дипломатией футболистов добротных, которые подойдут для решения больших задач. Тренера никто не дергал – давали работать столько, сколько нужно. И по последовательному движению вперед нынешнему «Марселю» почти нет равных. Можно прямо по результатам с момента прихода Гарсия прослеживать эволюцию.

Были отрезки, когда лихорадило, потом Гарсия наладил оборону, и «Марсель» вдруг заиграл сухо и невнятно в атаке, но перестал много пропускать, пошли ничейные серии. Затем Гарсия, несколько стабилизировав работу команды в обороне, начал ее покачивать, сдвигать акценты в атаку. Эта работа велась уже в начале нынешнего сезона. А к середине «Марсель» достиг совершенства в этой раскачке, сохранив надежность обороны и перестав быть засушливым в атаке.

Более того, уровень организации «Марселя» таков, что он создает массу голевых моментов. Правда, поначалу возникали проблемы с реализацией, но и эти сложности решились в последние месяцы – и по девять мячей забивали. «Марсель» теперь любому сопернику забивает как минимум по два мяча, а в самом стиле, в самой организации игры фактически нет изъянов. Каждый элемент – на своем месте, каждый знает свое дело, ограничителем могут выступать только индивидуальные способности каждого игрока.

Ведь каждого заново в футбол играть не научишь. Но в области выстраивания имеющихся деталей в стройную конструкцию Гарсия снова подтвердил свой высочайший уровень. Возможно, один из самых недооцененных тренеров современности, за работой которого приятно следить на длинной дистанции. Чуть более года потребовалось спокойным и рассудительным Маккорту и Гарсия, чтобы за «Марсель» не только не было стыдно, но и гордость брала фанатов, глядящих на стройную старательную игру команды.