Сборная самых преданных игроков РФПЛ

Легендами не рождаются, ими становятся, часто даже великие свершения ничто без преданности. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов собрал игроков из РФПЛ, которые подолгу хранят верность своим клубам.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 15 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 550.

Акинфеев – живая легенда ЦСКА. Стаж Игоря в главной команде насчитывает 15 лет, но будущий лучший вратарь России пошел в армейскую школу в пятилетнем возрасте, в общей сложности он отдал «красно-синим» 27 лет жизни. И не собирается останавливаться. Верность Игоря является отсылкой к другим футбольным временам, когда целые поколения болельщиков вырастали на играх Яшина и Стрельцова, Симоняна и Федотова. Через десятилетия сегодняшние молодые люди, поддерживающие ЦСКА, будут говорить, что выросли и познали футбол в эпоху Акинфеева.

Защитники

Александр Анюков (Зенит; Россия)

Сколько в команде? 12 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 389.

Этой зимой Анюков переведен в «Зенит-2», где получил должность играющего тренера, но ведь Александр остается верен «Зениту», поэтому никак не можем обойти его стороной. Анюков выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2005 года, он причастен ко всем большим победам «сине-бело-голубых» в новейшем времени.

Алексей Березуцкий (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 16 лет и 8 месяцев. Сколько матчей сыграл? 491.

У армейцев вообще нет проблем с действующими легендами в начале XXI века. Алексей Березуцкий – рекордсмен РФПЛ по беспрерывным выступлениям за один клуб. Шутка ли – почти 17 лет в ЦСКА! Нужно уточнить, что Алексей появился в ЦСКА первым из многолетнего костяка команды, брат Василий стал красно-синим через полгода, а Акинфеев заиграл в воротах до прихода Игнашевича. Первая четверка самых преданных игроков РФПЛ – из ЦСКА.

Василий Березуцкий (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 16 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 516.

Истории братьев-близнецов, положивших карьеры на благо армейского клуба, складывались неодинаково. Поначалу более востребованным в команде был Алексей, потом Березуцкие уравнялись в правах, у Газзаева играли вместе с Игнашевичем в тройке центральных полузащитников, а в поздние годы уже Василий стал лидером, в то время как Алексей отошел в тень.

Сергей Игнашевич (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 14 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 526.

Игнашевич старше своих многолетних партнеров и в команде появился позже: когда Алексей и Василий уже играли за ЦСКА и по молодости подвергались огульной критике за «деревянность», Игнашевич становился чемпионом России с «Локомотивом» и претендовал на лавры лучшего защитника страны. Подписание Сергея – один из лучших трансферов Гинера у руля ЦСКА, Игнашевич на долгие годы стал первым номером в обороне армейцев, да и состариться на посту сумел красиво.

Полузащитники

Александр Гацкан («Ростов»; Молдавия)

Сколько в команде? 9 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 274.

Первый игрок не из ЦСКА, да еще и легионер. Впрочем, Гацкан перебрался в Россию еще 20-летним: пробовал силы в московском «Спартаке», откуда ездил в аренду в одноименную команду из Челябинска (фарм-клуб «красно-белых»), потом попал в «Рубин» к Бердыеву, но по-настоящему счастливые мгновения под руководством Курбана Бекиевича Александр пережил уже в «Ростове», за который выступает с 2008 года. Даже у Калачева нет такого беспрерывного стажа, хотя Тимофей впервые оказался на берегах Дона в 2006 году, но у белоруса есть отлучка в «Крылья Советов».

Виктор Файзулин («Зенит»; Россия)

Сколько в команде? 10 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 229.

Конечно, Файзулин уже давно не помощник «Зениту» из-за травм, но Виктор по-прежнему часть клуба, которому он отдал 10 лет жизни. Не каждому дано похвастаться таким стажем в «Зените».

Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 10 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 321.

Дзагоев не воспитанник ЦСКА, он начинал заниматься футболом в Северной Осетии, а решающие шаги сделал в Академии имени Коноплева, но за десятилетие Алан уже стал родным для всех армейцев. Дзагоев прошел путь от неоперившегося таланта и самого востребованного российского футболиста к опытному игроку, который должен стать ориентиром для следующих поколений молодых игроков. Учитывая, с какой неохотой российские игроки покидают ЦСКА, есть все шансы, что Алан Елизбарович пройдет путь братьев Березуцких и Игнашевича.

Джано Ананидзе («Спартак»; Грузия)

Сколько в команде? 8 лет и 8 месяцев. Сколько матчей сыграл? 132.

Неожиданно? Джано – самый «долгоиграющий» футболист в сегодняшнем «Спартаке», хрупкий грузинский полузащитник дебютировал в основном составе «красно-белых» 15 июля 2009 года. С тех пор все спартаковцы ждут, что Ананидзе вот-вот раскроет свой талант в полной мере, однако Джано к 25 годам так и не вышел на стабильный уровень. Сумеет ли главный долгожитель «Спартака» когда-нибудь заиграть так, как от него ждут?

Нападающие

Заур Садаев («Ахмат»; Россия)

Сколько в команде? 11 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 116.

Воспитанник грозненского футбола присоединился к главной команде в 2006 году, он дебютировал за тогда еще «Терек» в ФНЛ и до сих пор остается верен «Ахмату», хотя футбольная судьба его побросала: ездил в командировки в Израиль и в Польшу. Сейчас Заур снова нужен родному клубу, форвард забил 3 мяча в первой половине сезона.

Гекдениз Карадениз («Рубин»; Турция)

Сколько в команде? 9 лет и 11 месяцев. Сколько матчей сыграл? 270.

Кто бы мог подумать почти десять лет назад, когда 28-летний турок, завоевавший уважение в Трабзоне, присоединился к «Рубину», что Гекдениз станет настолько значимой персоной для казанского клуба. 12 марта Карадениз отметит десятую годовщину своего пребывания в «Рубине». Он невероятно крут!