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Сборная самых преданных игроков РФПЛ

вчера, 18:53

Легендами не рождаются, ими становятся, часто даже великие свершения ничто без преданности. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов собрал игроков из РФПЛ, которые подолгу хранят верность своим клубам.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 15 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 550.

Акинфеев – живая легенда ЦСКА. Стаж Игоря в главной команде насчитывает 15 лет, но будущий лучший вратарь России пошел в армейскую школу в пятилетнем возрасте, в общей сложности он отдал «красно-синим» 27 лет жизни. И не собирается останавливаться. Верность Игоря является отсылкой к другим футбольным временам, когда целые поколения болельщиков вырастали на играх Яшина и Стрельцова, Симоняна и Федотова. Через десятилетия сегодняшние молодые люди, поддерживающие ЦСКА, будут говорить, что выросли и познали футбол в эпоху Акинфеева.

Защитники

Александр Анюков (Зенит; Россия)

Сборная самых преданных игроков РФПЛ

Сколько в команде? 12 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 389.

Этой зимой Анюков переведен в «Зенит-2», где получил должность играющего тренера, но ведь Александр остается верен «Зениту», поэтому никак не можем обойти его стороной. Анюков выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2005 года, он причастен ко всем большим победам «сине-бело-голубых» в новейшем времени.

Алексей Березуцкий (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 16 лет и 8 месяцев. Сколько матчей сыграл? 491.

У армейцев вообще нет проблем с действующими легендами в начале XXI века. Алексей Березуцкий – рекордсмен РФПЛ по беспрерывным выступлениям за один клуб. Шутка ли – почти 17 лет в ЦСКА! Нужно уточнить, что Алексей появился в ЦСКА первым из многолетнего костяка команды, брат Василий стал красно-синим через полгода, а Акинфеев заиграл в воротах до прихода Игнашевича. Первая четверка самых преданных игроков РФПЛ – из ЦСКА.

Василий Березуцкий (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 16 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 516.

Истории братьев-близнецов, положивших карьеры на благо армейского клуба, складывались неодинаково. Поначалу более востребованным в команде был Алексей, потом Березуцкие уравнялись в правах, у Газзаева играли вместе с Игнашевичем в тройке центральных полузащитников, а в поздние годы уже Василий стал лидером, в то время как Алексей отошел в тень.

Сергей Игнашевич (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 14 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 526.

Игнашевич старше своих многолетних партнеров и в команде появился позже: когда Алексей и Василий уже играли за ЦСКА и по молодости подвергались огульной критике за «деревянность», Игнашевич становился чемпионом России с «Локомотивом» и претендовал на лавры лучшего защитника страны. Подписание Сергея – один из лучших трансферов Гинера у руля ЦСКА, Игнашевич на долгие годы стал первым номером в обороне армейцев, да и состариться на посту сумел красиво.

Полузащитники

Александр Гацкан («Ростов»; Молдавия)

Сборная самых преданных игроков РФПЛ

Сколько в команде? 9 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 274.

Первый игрок не из ЦСКА, да еще и легионер. Впрочем, Гацкан перебрался в Россию еще 20-летним: пробовал силы в московском «Спартаке», откуда ездил в аренду в одноименную команду из Челябинска (фарм-клуб «красно-белых»), потом попал в «Рубин» к Бердыеву, но по-настоящему счастливые мгновения под руководством Курбана Бекиевича Александр пережил уже в «Ростове», за который выступает с 2008 года. Даже у Калачева нет такого беспрерывного стажа, хотя Тимофей впервые оказался на берегах Дона в 2006 году, но у белоруса есть отлучка в «Крылья Советов».

Виктор Файзулин («Зенит»; Россия)

Сколько в команде? 10 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 229.

Конечно, Файзулин уже давно не помощник «Зениту» из-за травм, но Виктор по-прежнему часть клуба, которому он отдал 10 лет жизни. Не каждому дано похвастаться таким стажем в «Зените».

Алан Дзагоев (ЦСКА; Россия)

Сколько в команде? 10 лет и 2 месяца. Сколько матчей сыграл? 321.

Дзагоев не воспитанник ЦСКА, он начинал заниматься футболом в Северной Осетии, а решающие шаги сделал в Академии имени Коноплева, но за десятилетие Алан уже стал родным для всех армейцев. Дзагоев прошел путь от неоперившегося таланта и самого востребованного российского футболиста к опытному игроку, который должен стать ориентиром для следующих поколений молодых игроков. Учитывая, с какой неохотой российские игроки покидают ЦСКА, есть все шансы, что Алан Елизбарович пройдет путь братьев Березуцких и Игнашевича.

Джано Ананидзе («Спартак»; Грузия)

Сколько в команде? 8 лет и 8 месяцев. Сколько матчей сыграл? 132.

Неожиданно? Джано – самый «долгоиграющий» футболист в сегодняшнем «Спартаке», хрупкий грузинский полузащитник дебютировал в основном составе «красно-белых» 15 июля 2009 года. С тех пор все спартаковцы ждут, что Ананидзе вот-вот раскроет свой талант в полной мере, однако Джано к 25 годам так и не вышел на стабильный уровень. Сумеет ли главный долгожитель «Спартака» когда-нибудь заиграть так, как от него ждут?

Нападающие

Заур Садаев («Ахмат»; Россия)

Сколько в команде? 11 лет и 7 месяцев. Сколько матчей сыграл? 116.

Воспитанник грозненского футбола присоединился к главной команде в 2006 году, он дебютировал за тогда еще «Терек» в ФНЛ и до сих пор остается верен «Ахмату», хотя футбольная судьба его побросала: ездил в командировки в Израиль и в Польшу. Сейчас Заур снова нужен родному клубу, форвард забил 3 мяча в первой половине сезона.

Гекдениз Карадениз («Рубин»; Турция)

Сборная самых преданных игроков РФПЛ

Сколько в команде? 9 лет и 11 месяцев. Сколько матчей сыграл? 270.

Кто бы мог подумать почти десять лет назад, когда 28-летний турок, завоевавший уважение в Трабзоне, присоединился к «Рубину», что Гекдениз станет настолько значимой персоной для казанского клуба. 12 марта Карадениз отметит десятую годовщину своего пребывания в «Рубине». Он невероятно крут!

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 01:50
Их просто в Зенит как-то не позвали,может забыли.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:39
Игнашевич самый преданый ,потому что столько лет терпеть выпады нервного не каждый сможет. Уважаю Серегу
MALOVAR
MALOVAR ответил kingoffam
сегодня в 00:38
только Игнашевич ,у остальных другого шанса не было
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:37
один фан Юве спрашивает другого:
- слышь ,дружище,а чего мы дага того из России не подписали?
- кого?(смеется)
- ну этого ,Дзагоева,который за сборную пару голов забил
- а ,ну так он верность клубу решил сохранить (смеется)
-ты серьезно?(начинает смеятся)
- да отвечаю(смеется) там вся команда такая,не выездная (смеется ,гогочет ,смех повара(оба))
kingoffam
kingoffam ответил Ваня лучший
сегодня в 00:11
Ваня лучший:
К сожалению здесь, как обычно, не обсуждаются футбольные моменты этого списка , а идет обычное состязание в обливанию грязью. Вот оно истинное лицо поклонников так называемой "народной" команды, другое название которой ПРОХОДНОЙ ДВОР. Человек 100 прошло точно за последние 10 лет, если даже сейчас в составе 15 легионеров , а за 16-м поехали в Италию. А если вспомнить трансферную компанию Валеры за 250 млн, там всех и не перечислишь, кто прошел через этот "двор"
Хотел бы я,чтобы у Спартака в защите была такая стабильность.
kingoffam
kingoffam
сегодня в 00:09
Пятёрка коней вызывает уважение.Молодчики.
DAD81
DAD81
вчера в 23:07
Спартаковцы ещё чего-то ждут от Ананидзе? Сказочные оптимисты. Этот пупсик уже всем и все показал. )))
DAD81
DAD81 ответил MALOVAR
вчера в 23:02
))) жги ещё! Месси - не ваш? Нет?
DAD81
DAD81 ответил Nekit92
вчера в 22:56
Он уже закончил давно. Здесь приведены действующие футболисты.
spartach n1
spartach n1
вчера в 22:10
Вся эта мнимая легендарность и преданность говорит лишь о невостребованности детей лимита,да они это и сами понимают вот и не рыпаются !)
Nekit92
Nekit92
вчера в 22:01
Ээ вы там... а Слава Малафеев??
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:25
Если заголовок статьи кому-то не нравится, ее можно просто не читать.
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил spartach n1
вчера в 21:25
Может неутомимого,не?
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил serh62
вчера в 21:23
Про него отдельную статью напишут-СКУПОЙ ПЛАТИТ ВСЕГДА И В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ!
Jum13
Jum13 ответил COPati4
вчера в 21:16
COPati4:
Автор - проплаченный цска что ли? Где Гилерме из "Локо" - он уже играет там без перерыва 10 лет и 7 месяцев??? (первый в России среди легов) Где Тарасов? Он в "Локомотиве уже больше 8-ми лет??? понимаю может быть автор и не любит "паровозов", но объективность должна быть
Смотри - схема 4-4-2. Претензии по позициям?
Гилерме - пускай даже 11 лет, Акинфеев - 15.
Тарасов - вместо него Гацкан, Файзулин, Ананидзе. Наверняка сам Гинер автору проплатил )))
serh62
serh62
вчера в 21:13
федуна забыли....
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 21:10
spartach n1:
Настало время баек про неуломивого игаряна ! А почему же он неуловим ? Да потому что никому не нужен ))
У Игаряна боли - у свиньи не боли!
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 20:55
К сожалению здесь, как обычно, не обсуждаются футбольные моменты этого списка , а идет обычное состязание в обливанию грязью. Вот оно истинное лицо поклонников так называемой "народной" команды, другое название которой ПРОХОДНОЙ ДВОР. Человек 100 прошло точно за последние 10 лет, если даже сейчас в составе 15 легионеров , а за 16-м поехали в Италию. А если вспомнить трансферную компанию Валеры за 250 млн, там всех и не перечислишь, кто прошел через этот "двор"
Ваня лучший
Ваня лучший ответил susanin ultrazenith
вчера в 20:49
susanin ultrazenith:
Забыли Славу Малафеева и Мигеля Данни!
А еще забыли Желудкова, Сашу Панова, Диму Бородина и других, которые давно ушли. Речь идет о тех, кто СЕЙЧАС в составе.
spartach n1
spartach n1
вчера в 20:46
Настало время баек про неуломивого игаряна !
А почему же он неуловим ?
Да потому что никому не нужен ))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил COPati4
вчера в 20:25
COPati4:
У Гилерме стаж больше чем у Карадениза, который присутствует в блоге
Мне плевать на Карадениза и др. Ты же катил бочку на ЦСКА. Посмотри количество игр армейцев и всех остальных. Там сплошные скамеечники, которые играли по 10-15 игр за сезон.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 20:22
У автора неточность. Согласно документу ФИФА "доморощенный" футболист - тот, который пришел в команду до 18 лет и у которого контракт с этой командой первый. Поэтому Дзагоев, который пришел в ЦСКА в 17 лет и первый контракт был именно с ЦСКА, а значит Алан - доморощенный футболист, т.е. воспитанник ЦСКА.
COPati4
COPati4 ответил Ваня лучший
вчера в 20:22
Ваня лучший:
Посмотри внимательно на список. Меньше Гилерме стаж в нем у Ананидзе и Гацкан. Они разве из ЦСКА? Кстати, мне кажется, что главный паказатель не срок пребывания в команде, а количество игр, и по этому показателю картина несколько иная, т.к. Ананидзе и Файзулин - вообще лавочники.
У Гилерме стаж больше чем у Карадениза, который присутствует в блоге
Ваня лучший
Ваня лучший ответил COPati4
вчера в 20:18
COPati4:
Автор - проплаченный цска что ли? Где Гилерме из "Локо" - он уже играет там без перерыва 10 лет и 7 месяцев??? (первый в России среди легов) Где Тарасов? Он в "Локомотиве уже больше 8-ми лет??? понимаю может быть автор и не любит "паровозов", но объективность должна быть
Посмотри внимательно на список. Меньше Гилерме стаж в нем у Ананидзе и Гацкан. Они разве из ЦСКА? Кстати, мне кажется, что главный паказатель не срок пребывания в команде, а количество игр, и по этому показателю картина несколько иная, т.к. Ананидзе и Файзулин - вообще лавочники.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:15
Забыли Славу Малафеева и Мигеля Данни!
COPati4
COPati4
вчера в 20:05
Автор - проплаченный цска что ли? Где Гилерме из "Локо" - он уже играет там без перерыва 10 лет и 7 месяцев??? (первый в России среди легов) Где Тарасов? Он в "Локомотиве уже больше 8-ми лет??? понимаю может быть автор и не любит "паровозов", но объективность должна быть
MALOVAR
MALOVAR ответил vistory
вчера в 20:01
потому что они все раскрылись и за бугром зажгли ,а это дети лимита
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 19:58
Дети Лимита
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:57
Достойные люди.
parallels
parallels
вчера в 19:48
как много спартачей! отрядили лучшего представителя! 😄
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