Полузащитник для Жозе

Жозе Моуриньо признает, что летом МЮ нужен будет полузащитник. «Соккер.ру» изучает главных кандидатов, на которых положили глаз манкунианцы.

Можно не сомневаться, что летом трансферная гонка, которую устроили клубы из Манчестера, продолжится. Моуриньо же так устал от ряда многочисленных слухов, что на одной из пресс-конференций решил расставить все точки над i, сразу ограничив возможности СМИ как-то спекулировать на интересе МЮ к тем или иным футболистам. Он, в частности, четко дал понять, что никакой нападающий и вингер его команде не нужны. Если посмотреть на состав и его цену, то логика в этом ответе Моуриньо прямейшая. И тут же португалец отметил, что МЮ нужен полузащитник. Вот это уже приближает нас к определенной конкретике. В последние недели и месяцы фигурирует несколько имен.

Иско («Реал»)

Контракт до 2022 года, стоимость – 75 млн евро (здесь и далее - по данным Transfermarkt)

В пятерке главных претендентов Иско кажется наименее вероятным вариантом. И дело не в том, что заполучить его будет как-то особенно сложно. Просто такой типаж игрока МЮ сейчас вряд ли нужен. Говоря о полузащитнике, Моуриньо имел в виду хавбека, который будет больше работать непосредственно в центре поля, поскольку речь о замене Майкла Кэррика. Иско же больше тяготеет к атаке. Хотя игрок, безусловно, очень талантливый, его захотел бы видеть у себя любой топ-клуб. Но, во-первых, «Реал» сам не хочет отпускать Иско, которого периодически сватают в другие команды из-за желания испанца получать больше игрового времени. Во-вторых, «Манчестер Сити» тоже интересуется Иско, а это гарантирует серьезный рост цены. Как и его длительный контракт. Обозначенные Transfermarkt 75 миллионов евро легко могут быть увеличены в два раза.

Жоржиньо («Наполи»)

Контракт до 2020 года, стоимость – 28 млн евро

Очень интересный вариант, поскольку полузащитник не слишком дорог, его контракт заканчивается относительно скоро, и сам Жоржиньо наверняка подумывает о том, чтобы напоследок совершить карьерный рывок. Ему 26 лет – самое время для принятия решения и перехода в совершенно другой статус. Трансфер в МЮ сделает из него футболиста совершенно иного класса. Он и в «Наполи» работает прекрасно, а если неаполитанцы еще и чемпионами Италии станут, то клуб может на этом неплохо навариться, продав своих футболистов подороже. Жоржиньо будет очень ликвидным товаром, он интересен многим, поскольку универсальных центральных полузащитников, которые готовы много трудиться и способны вырастать до топ-клуба, не так много. Но вдруг МЮ нужен футболист с уже сделанным громким именем?

Тони Кроос («Реал»)

Контракт до 2022 года, стоимость – 80 млн евро

Интерес к Кроосу у МЮ имеется вполне конкретный. Моуриньо прекрасно знаком с возможностями Тони, и это уже готовая звезда, футболист шикарного уровня, который умеет для центрального полузащитника совершенно все, что нужно. Но за созревшего мастера придется очень много заплатить. Хотя у «Манчестера» есть прекрасный козырь. Если «Юнайтед» не захочет идти на поводу у вратаря Давида Де Хеа, который требует мощного повышения зарплаты, если поймет, что желание испанца перебраться в «Реал» все-таки слишком сильно, то есть прекрасный вариант для сделки. Речь об обмене Де Хеа на Крооса. Для прижатого желаниями Давида МЮ этот вариант будет превосходным. Вопрос только в том, чтобы «Реал» такой исход устраивал. А в продажу Крооса просто за «живые» деньги верится с трудом – мадридцы не похожи на тех, кто нуждается в деньгах, а Тони для них один из ключевых исполнителей.

Жан Мишель Сери («Ницца»)

Контракт до 2019 года, стоимость 35 млн евро

Прошлым летом Сери едва не оказался в «Барселоне» после превосходного сезона в «Ницце». Каталонцы почти уже купили Жана Мишеля, но сделка в последний момент была отменена с испанской стороны. Причем президент «Барселоны» извинялся перед «Ниццей» и Сери за это, подчеркивая, что дело не в самом игроке, а в изменившейся ситуации. Сери расстроился, конечно, но сказал, что сосредоточится на игре за свою команду. В нынешнем сезоне «Ницца» добивается более скромных результатов, но Жан Мишель смотрится по-прежнему прилично, доказывая, что может держать высокий уровень игры в середине поля. Причем он наверняка не слишком дорого обойдется МЮ. Контракт скоро истекает, а «Ницца» адекватно относится к запросам, не упирается лишний раз и готова договариваться. К тому же прорыва в этом сезоне не совершит, поэтому некоторые лидеры точно летом уйдут. Будет среди них и Сери.

Фабиньо («Монако»)

Контракт до 2021 года, стоимость 40 млн евро

Наконец, самый оптимальный вариант для МЮ по соотношению всех характеристик. Фабиньо точно перерос нынешний «Монако», который в ближайшие годы вряд ли сможет претендовать на что-то, учитывая доминирование ПСЖ на внутренней арене. Для Фабиньо настало время делать шаг вперед, иначе он застрянет и потеряет товарный вид. Интерес к нему проявляли многие клубы, а МЮ присматривается давно и наверняка имеет увесистую папку-досье на бразильца. Летом манкунианцы просто обязаны сделать по нему предложение, чтобы потом не жалеть. Это оптимальный универсальный боец, которого можно приобрести с определенной гарантией качества и без неадекватного завышения цены. Фабиньо же не только в полузащите прекрасно играет, но и на позиции крайнего защитника, он как и любой бразилец эффективен при работе в атаке, а еще и в опорной зоне круто действует. Если у него и можно найти изъяны, то только сильно докопавшись.

На сегодняшний день именно эта пятерка чаще всего упоминается в привязке к МЮ. Есть еще, например, Иван Перишич, но Моуриньо дал понять, что игроки его позиции точно не нужны. Так что это пережиток прошлых слухов. Наверняка до лета еще кто-то появится в числе претендентов. Но и парни из этой пятерки способны усилить полузащиту МЮ. Руководству клуба нужно только взвесить финансовые аргументы и игровые риски.