Полузащитник для Жозе

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Словения. Первая Лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ---
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар---
Франция. Лига 1 2017/2018, 24 тур1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.352.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет2.453.22.95
  • Главные новости
  • Все новости
00:49
«Уиган» выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии64
00:36
«Лацио» обошел «Интер» в турнирной таблице Серии А7
20:56
«Реал» летом попытается подписать бывшего защитника «Барселоны»6
20:56
«Урал» подписал 26-летнего голландского хавбека20
20:50
Роналду хочет видеть Кейна в «Реале»29
03:04
Иммобиле: «Счастлив отличиться в матче с „Вероной“, ведь не забивал уже 44 дня»0
02:48
Защитник «Уигана»: «Это были самые длинные 10 минут моей жизни»0
02:26
Бабаев: «Если Вернблума поставить в ворота, он и там сыграет на максимуме возможностей»1
02:14
Кук: «Потрясающая ночь для Уигана»0
01:54
Григг: «Матч против „Сити“ не был простым. Но мы показали невероятную игру»0
01:36
Гвардиола: «Матч с „Уиганом“ был похож на финал. Мы сделали абсолютно всё»0
00:47
Вальверде считает Конте одним из лучших тренеров в мире0
00:37
«Лейпциг» уступил «Айнтрахту»2
00:31
Матч «Айнтрахта» и «РБ Лейпциг» прервался из-за сотен теннисных мячей, выброшенных на поле2
00:06
Жиру рассказал о последних словах Венгера перед переходом игрока в «Челси»4
23:52
Джеко: «„Шахтер“ обыграл „Манчестер Сити“, с ними нужно быть внимательными»4
23:51
Конте: «Несомненно, „Челси“ начнет матч с „Барселоной“ в качестве аутсайдера»1
23:34
Азар: «„Челси“ может обыграть „Барселону“, если захочет»8
23:02
Спортивный директор «Лацио»: «В июне наши пути с де Вреем разойдутся»1
22:53
Ракитич: «Нам нужно не дать Азару развернуться»8
22:49
Вальверде: «„Челси“ способен уколоть контратакой»3
22:47
Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками»4
22:44
Хайнкес: «„Бешикташ“ не будет прятаться, они будут атаковать»1
22:39
Гюнеш - о предстоящем матче с «Баварией»: «Было бы очень здорово забить гол на выезде»1
22:35
Гари Медель: «Мы верим, что можем пройти „Баварию“»3

Полузащитник для Жозе

вчера, 22:24

Жозе Моуриньо признает, что летом МЮ нужен будет полузащитник. «Соккер.ру» изучает главных кандидатов, на которых положили глаз манкунианцы.

Можно не сомневаться, что летом трансферная гонка, которую устроили клубы из Манчестера, продолжится. Моуриньо же так устал от ряда многочисленных слухов, что на одной из пресс-конференций решил расставить все точки над i, сразу ограничив возможности СМИ как-то спекулировать на интересе МЮ к тем или иным футболистам. Он, в частности, четко дал понять, что никакой нападающий и вингер его команде не нужны. Если посмотреть на состав и его цену, то логика в этом ответе Моуриньо прямейшая. И тут же португалец отметил, что МЮ нужен полузащитник. Вот это уже приближает нас к определенной конкретике. В последние недели и месяцы фигурирует несколько имен.

Иско («Реал»)

Контракт до 2022 года, стоимость – 75 млн евро (здесь и далее - по данным Transfermarkt)

В пятерке главных претендентов Иско кажется наименее вероятным вариантом. И дело не в том, что заполучить его будет как-то особенно сложно. Просто такой типаж игрока МЮ сейчас вряд ли нужен. Говоря о полузащитнике, Моуриньо имел в виду хавбека, который будет больше работать непосредственно в центре поля, поскольку речь о замене Майкла Кэррика. Иско же больше тяготеет к атаке. Хотя игрок, безусловно, очень талантливый, его захотел бы видеть у себя любой топ-клуб. Но, во-первых, «Реал» сам не хочет отпускать Иско, которого периодически сватают в другие команды из-за желания испанца получать больше игрового времени. Во-вторых, «Манчестер Сити» тоже интересуется Иско, а это гарантирует серьезный рост цены. Как и его длительный контракт. Обозначенные Transfermarkt 75 миллионов евро легко могут быть увеличены в два раза.

Жоржиньо («Наполи»)

Контракт до 2020 года, стоимость – 28 млн евро

Очень интересный вариант, поскольку полузащитник не слишком дорог, его контракт заканчивается относительно скоро, и сам Жоржиньо наверняка подумывает о том, чтобы напоследок совершить карьерный рывок. Ему 26 лет – самое время для принятия решения и перехода в совершенно другой статус. Трансфер в МЮ сделает из него футболиста совершенно иного класса. Он и в «Наполи» работает прекрасно, а если неаполитанцы еще и чемпионами Италии станут, то клуб может на этом неплохо навариться, продав своих футболистов подороже. Жоржиньо будет очень ликвидным товаром, он интересен многим, поскольку универсальных центральных полузащитников, которые готовы много трудиться и способны вырастать до топ-клуба, не так много. Но вдруг МЮ нужен футболист с уже сделанным громким именем?

 

Тони Кроос («Реал»)

Контракт до 2022 года, стоимость – 80 млн евро

Интерес к Кроосу у МЮ имеется вполне конкретный. Моуриньо прекрасно знаком с возможностями Тони, и это уже готовая звезда, футболист шикарного уровня, который умеет для центрального полузащитника совершенно все, что нужно. Но за созревшего мастера придется очень много заплатить. Хотя у «Манчестера» есть прекрасный козырь. Если «Юнайтед» не захочет идти на поводу у вратаря Давида Де Хеа, который требует мощного повышения зарплаты, если поймет, что желание испанца перебраться в «Реал» все-таки слишком сильно, то есть прекрасный вариант для сделки. Речь об обмене Де Хеа на Крооса. Для прижатого желаниями Давида МЮ этот вариант будет превосходным. Вопрос только в том, чтобы «Реал» такой исход устраивал. А в продажу Крооса просто за «живые» деньги верится с трудом – мадридцы не похожи на тех, кто нуждается в деньгах, а Тони для них один из ключевых исполнителей.

Жан Мишель Сери («Ницца»)

Контракт до 2019 года, стоимость 35 млн евро

Прошлым летом Сери едва не оказался в «Барселоне» после превосходного сезона в «Ницце». Каталонцы почти уже купили Жана Мишеля, но сделка в последний момент была отменена с испанской стороны. Причем президент «Барселоны» извинялся перед «Ниццей» и Сери за это, подчеркивая, что дело не в самом игроке, а в изменившейся ситуации. Сери расстроился, конечно, но сказал, что сосредоточится на игре за свою команду. В нынешнем сезоне «Ницца» добивается более скромных результатов, но Жан Мишель смотрится по-прежнему прилично, доказывая, что может держать высокий уровень игры в середине поля. Причем он наверняка не слишком дорого обойдется МЮ. Контракт скоро истекает, а «Ницца» адекватно относится к запросам, не упирается лишний раз и готова договариваться. К тому же прорыва в этом сезоне не совершит, поэтому некоторые лидеры точно летом уйдут. Будет среди них и Сери.

Фабиньо («Монако»)

Контракт до 2021 года, стоимость 40 млн евро

Наконец, самый оптимальный вариант для МЮ по соотношению всех характеристик. Фабиньо точно перерос нынешний «Монако», который в ближайшие годы вряд ли сможет претендовать на что-то, учитывая доминирование ПСЖ на внутренней арене. Для Фабиньо настало время делать шаг вперед, иначе он застрянет и потеряет товарный вид. Интерес к нему проявляли многие клубы, а МЮ присматривается давно и наверняка имеет увесистую папку-досье на бразильца. Летом манкунианцы просто обязаны сделать по нему предложение, чтобы потом не жалеть. Это оптимальный универсальный боец, которого можно приобрести с определенной гарантией качества и без неадекватного завышения цены. Фабиньо же не только в полузащите прекрасно играет, но и на позиции крайнего защитника, он как и любой бразилец эффективен при работе в атаке, а еще и в опорной зоне круто действует. Если у него и можно найти изъяны, то только сильно докопавшись.

На сегодняшний день именно эта пятерка чаще всего упоминается в привязке к МЮ. Есть еще, например, Иван Перишич, но Моуриньо дал понять, что игроки его позиции точно не нужны. Так что это пережиток прошлых слухов. Наверняка до лета еще кто-то появится в числе претендентов. Но и парни из этой пятерки способны усилить полузащиту МЮ. Руководству клуба нужно только взвесить финансовые аргументы и игровые риски.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за 18-летнего защитника
Вчера, 21:04 3
«Реал» летом попытается подписать бывшего защитника «Барселоны»
Вчера, 20:56 6
Роналду хочет видеть Кейна в «Реале»
Вчера, 20:50 29
Кроос — главное пожелание Моуриньо на следующий сезон
Вчера, 19:04 10
«Арсенал» готов предложить 40 млн фунтов за защитника «Наполи»
Вчера, 16:36 7
«Интер» поспорит с «Ювентусом» за талантливого хавбека «Кальяри»
Вчера, 16:10 3
Обсудить
Все комментарии
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 00:26
Думаю фабиньо был бы лучшим вариантом, учитывая то что здесь написано...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт ответил El Dassory
сегодня в 00:24
El Dassory:
Он не настолько глупый надеюсь, чтоб из Реала перейти в 5-ю команду в АПЛ, которая играет обычно в Лиге Европы.:)
Причем здесь пятая команда АПЛ? здесь и слова не было сказано о ливерпуле...
El Dassory
El Dassory
вчера в 23:37
Он не настолько глупый надеюсь, чтоб из Реала перейти в 5-ю команду в АПЛ, которая играет обычно в Лиге Европы.:)
ILOVEMU
ILOVEMU
вчера в 22:45
Купить и Жоржиньо, и Фабиньо, учитывая, что Каррик уходит, а Матичу нужен отдых, каждому найдут время.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100