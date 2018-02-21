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Разгромленные интриги

сегодня, 10:30

Плей-офф Лиги чемпионов намекает, что в этом турнире собраны не сильнейшие клубы Европы. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 отмечает рекордное количество разгромов уже в первых матчах 1/8 финала.

Лигу чемпионов многие любят за интригу, которую она дарит, когда противостоят лучшие команды из разных стран. Но в нынешнем сезоне уже первые матчи 1/8 финала турнира показали, что интриги стало меньше, а расслоение команд по силам увеличилось. Еще не все первые поединки сыграны, а уже установлен рекорд по числу разгромов в первых встречах с тех пор, как в современной Лиге чемпионов появилась 1/8 финала. Еще ни разу три матча не заканчивались так, что о дальнейшей интриге речи не шло.

Причем показательно, что два из трех разгромов случились на выезде. То есть все настолько плохо у некоторых участников Лиги чемпионов. И это лишний повод говорить, что «Лига чемпионов уже не та», как это любят делать некоторые болельщики из года в год. В прошлом году, кстати, таких разгромов в первых матчах было всего два. И если «Бавария» разнесла «Арсенал» со счетом 5:1, после чего подтвердила свое превосходство, то ПСЖ опростоволосился, обыграв «Барселону» со счетом 4:0, а потом позволив ей отыграться и выйти в четвертьфинал. Но вряд ли у нынешних разгромленных есть для этого потенциал.

«Манчестер Сити» в гостях со счетом 4:0 разгромил «Базель», причем «горожане» ни капельки не напрягались в процессе избиения швейцарцев. По сути, «Сити» вообще хватило и половины тайма вместо четырех, которые команды проводят друг с другом в плей-офф. Уже к 23 минуте встречи гости вели со счетом 3:0, а четвертый мяч Гюндогана в начале второго тайма стал приятным дополнением и намеком на неприличное превосходство в классе.

«Ливерпуль» в игре с «Порту» в гостях подошел к вопросу более творчески, менее прагматично, что, впрочем, нормально для команды Юргена Клоппа, которая соскучилась по такому футболу, а это придало ей эмоционального заряда, который и угодил в голову португальцам. Равномерно размазанные голы по матчу позволили победить в Португалии со счетом 5:0, причем хет-триком отметился Мане, чью фамилию на табло разбавили Салах и Фирмино.

Немного иная история в случае с разгромом «Баварией» «Бешикташа». Там тоже счет 5:0, однако мюнхенцы выиграли подобным образом на своем поле и сделали это во многом благодаря раннему удалению в составе турецкого клуба. Вида совершил роковую ошибку на 16-й минуте, до которой «Бешикташ» смотрелся не так уж и плохо. Да и после оного некоторое время сопротивлялся, пока не получил гол в раздевалку, что называется. А в перерыве Юпп Хайнкес еще хорошенько накачал своих ребят, так что на второй тайм те вылетели пулей и разнесли «Бешикташ» в пух и прах, ограничившись еще четырьмя голами. Сложно сказать, случился ли бы такой разгром, играй турецкая команда в полном составе весь поединок. Все же в своей группе «Бешикташ» умудрился выйти с первого места, показав хороший футбол.

Но факт остается фактом и достижение зафиксировано: впервые в 1/8 финала Лиги чемпионов в первых матчах случилось аж три разгрома. Сразу бросается в глаза, что это можно назвать в некоторой мере совпадением, наложением нескольких факторов. Во-первых, вечный фактор «Баварии», которая всегда на ранних стадиях Лиги чемпионов показывала очень собранный эффективный футбол, подтверждая свое сходство с безжалостной машиной. Вспомнить прошлый сезон, когда пять от нее пропустил на этой же стадии «Арсенал».

Во-вторых, фактор подъема английских клубов. Сейчас все пять команд из Премьер-Лиги оказались в плей-офф, они демонстрируют футбол высокого уровня, уверены в себе, эффектны и эффективны. Особенно важно, что разгромы учинили как раз очень эмоциональные атакующие коллективы: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Они не останавливаются на промежуточных дистанциях и атакуют всегда от души до последнего, еще больше угнетая любого оппонента.

В-третьих, как раз под такой стиль именно этих команд попались подходящие противники. Это «Тоттенхэму» пришлось бодаться с «Ювентусом», а «Челси» - с «Барселоной». Там о разгромах можно только очень оптимистично мечтать. А вот с «Базелем» или даже нынешним «Порту» можно и пошалить, можно поиздеваться над ними. И если в случае со швейцарцами мы просто говорим о разнице в классе, которая колоссальна и неопровержима, то в случае с португальцами можно заявлять о том, что португальский футбол в целом уже не тот.

Конечно, восхищение стилем работы португальских клубов никуда не ушло. По-прежнему удивляет их способность играть на высоком уровне и делать большую кассу в каждое трансферное окно. Но постоянно истощая состав, даже с грамотным пополнением такие вот игровые провалы периодические неизбежны. Хочется думать, что именно периодические и кратковременные. Лучше бы это не были намеки на повторение голландского сценария, который привел к тому, что клубов из Нидерландов на этой стадии днем с огнем не сыщешь – доистощались.

Словом, у каждого такого разгрома есть свои особые причины, а их сбор в одном месте можно назвать и совпадением. Хотя, конечно, общему восприятию это не помогает. Почти в половине пар в сильнейшем турнире Европы нет интриги менее чем через полпути со старта 1/8 финала. Росту интереса такие обстоятельства не способствуют. Как и безоговорочному утверждению о том, что в Лиге чемпионов собраны действительно сильнейшие.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:23
Да были и будут разгромы, всегда будут находится всякие Порту, Базели, Ромы, Байеры, Спортинги, которые будут отхватывать от 4 и больше
амурец
амурец
сегодня в 10:43
победы Баварии и МС с разгромным счётом полагаю закономерны, а вот разгромная победа Ливерпуля несколько неожиданна
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:43
Интриги и не будет потому что финансовый отрыв у топ-клубов в последние годы вырос до небывалых высот.
Уже сейчас чемпионы Турции, России и даже Португалии не являются конкурентами для команд из большой пятерки.
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