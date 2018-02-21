Птенец Моуриньо

В преддверии матча Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей» блогер «Соккер.ру» Abbath вспоминает одного из бывших подопечных «Особенного» - Карлоса Альберто.

Футбол немыслим без проведения параллелей между прошлым и настоящим. Сколько раз нам доводилось слышать фразы вроде «Новый Месси» или «Новый Макелеле» по отношению к молодым игрокам? Стоит только кому-то из них каким-либо образом отличиться на поле, как СМИ тут же норовят навесить на них вышеупомянутые ярлыки. К сожалению, для некоторых игроков подобное ярмо на шее зачастую становится одной из главных причин того, что имеющийся потенциал оказывается закопанным в землю.



Одной из главных неожиданностей 21 века в мире футбола стал, без сомнения, финал Лиги чемпионов 2004 года, где в схватке между «Порту» и «Монако» победу праздновал португальский клуб. Это был первый большой трофей в коллекции восходящей звезды тренерского цеха Жозе Моуриньо, который впоследствии войдет в когорту лучших тренеров мира. Тот финал также явил миру целую плеяду игроков, таких как Деку, Патрис Эвра и Рикарду Карвалью, на которых тут же объявили охоту крупнейшие европейские клубы.



Тот матч должен был послужить трамплином и для карьеры Карлоса Альберто де Жезуса, ставшего одним из самых молодых игроков, когда-либо забивавших в финале главного клубного европейского турнира. Подобным достижением не могли похвастаться даже его великие соотечественники в лице Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. Однако первое впечатление оказалось обманчиво.



Карлос Альберто начал профессиональную карьеру в своем домашнем клубе «Флуминенсе», базирующемся в хрустальной мечте Остапа Бендера – городе Рио-де-Жанейро. Отличная игра нападающего помогла «трехцветным» одержать первую за семь лет победу в Лиге Кариока (первенство штата Рио-де-Жанейро), а самому футболисту получить приглашение в сборную Бразилии для участия в Золотом Кубке КОНКАКАФ 2003 года.



И, как обычно происходит в подобных случаях, слава о талантливом бразильце мгновенно достигла Старого Света, где за игрока началась ожесточенная борьба. Победу одержал «Порту», и в январе 2004 года Карлос Альберто отправился покорять родину мадеры и портвейна.



В то время португальский гигант, возглавляемый амбициозным Жозе Моуриньо, уже был действующим обладателем Кубка УЕФА и активно продвигался к завоеванию Кубка европейских чемпионов. Моуриньо, как покажет вся его дальнейшая карьера, никогда не проявлял интереса к экспериментам с молодежью, отдавая предпочтению опытным футболистам, готовым беспрекословно следовать его тактике. Однако в Карлосе Альберто «Особенный» разглядел нечто особенное. Играя роль оттянутого нападающего за спиной либо Дерлея, либо Бенни МакКарти. Карлос Альберто выходил в стартовом составе в каждом матче той незабываемой Лиги чемпионов.



Однако практически сразу же после триумфа Жозе Моуриньо объявил о переходе на следующую ступень своей карьеры, подписав контракт с лондонским «Челси». Это событие перевернуло карьеру Карлоса Альберто с ног на голову, поскольку новый наставник «драконов» Виктор Фернандес попросту не доверял молодому бразильцу, отведя тому самое дальнее место на скамейке. Желая возобновить прерванное восхождение на футбольный Олимп, Карлос Альберто принял решение вернуться на родину.



В 2005 году «Коринтианс», базирующийся в штате Сан Паулу, был приобретен международной инвестиционной группой Media Sports Investment (MSI), которую в Бразилии представлял британский бизнесмен иранского происхождения Киаваш (Киа) Джурабчиан. MSI обязалась погасить долги «Коринтианса» и инвестировать в клуб около 35 млн долларов, а в обмен на это MSI могла рассчитывать на получение 51 % доходов клуба в следующие 10 лет. Вскоре «Коринтианс» стал самым богатым клубом Южной Америки. Состав клуба пополнили восходящие звезды аргентинского футбола Карлос Тевес и Хавьер Маскерано. Компанию им составил Карлос Альберто, для которого предстоящий сезон станет лучшим в его карьере. Его блестящая связка с Тевесом привела «Коринтианс» к первому за шесть лет чемпионству. Но вновь за резким взлетом последовало резкое падение.



После блестящего сезона Тевес и Маскерано отправились покорять Туманный Альбион. «Кориантианс» не сумел найти им равноценную замену, не помог в этом и Карлос Альберто. За снижением игровых кондиций последовали проблемы с дисциплиной, которые вылились в конфликт с главным тренером Эдерсоном Леао, в результате которого наставник заявил, что, пока он тренирует команду, Карлос Альберто играть не будет. На помощь скандалисту пришел его родной «Флуминенсе», взявший игрока в аренду.



Несмотря на все козни, Карлос Альберто все еще был полон амбиций касательно своего потенциала. С этой целью он отправился в бременский «Вердер», который ради бразильца пошел на рекордные для себя траты и выложил 8 миллионов евро. Однако бразильца хватило лишь на два матча, после которых он уже не попадал в состав ввиду посредственной формы. Сам футболист объяснял это бессонницей, вызванной в свою очередь тоской по родине.



В надежде хоть как-то оправдать провальный трансфер бразильца, руководство «Вердера» вынуждено было отдать его в аренду в «Сан-Паулу» и «Ботафого», но оба раза его досрочно возвращали то по причине плохой формы, то из-за очередной перепалки с тренером. В конце концов опальный футболист осел в клубе «Васку да Гама», где он провел один год в аренде и еще три на постоянном контракте после того, как «бременские музыканты» разорвали с ним сотрудничество.



В дальнейшем Карлос Альберто сменил еще ряд клубов на родной земле, но везде показывал весьма заурядную и посредственную игру. В 2015 году он подписал контракт с клубом из ОАЭ «Аль-Дафра», однако уже спустя 15 дней соглашение было разорвано, поскольку футболист необоснованно обвинил руководство в невыполнении данных ранее обещаний. Это был типично для Карлоса Альберто, который предпочитал винить в своих неудачах кого угодно, но только не себя.



Футбольный мир вряд ли вновь услышит о нем. Некоторые проблески таланта в прошлом долгое время будут напоминать о том, что все могло сложиться иначе. Непрофессионализм и проблемный характер в очередной раз стали причиной гибели еще одной многообещающей карьеры.