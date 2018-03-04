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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Проверка на прочность

04 марта 2018, 10:00
Проверка на прочность

Поединок «Челси» и «Манчестер Сити» может стать ритуалом передачи чемпионского титула. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы анализирует расклады перед матчем.

Подразумевалось, что график игр для обеих команд не будет сладким на этом отрезке. У «Челси» - два подряд визита в Манчестер – к «Юнайтед» и «Сити». У «горожан» - битвы с «Арсеналом» и «Челси» подряд. Так получилось, что еще и в Кубке Лиги с «канонирами» пришлось сыграть. Но, как видим, с разной степенью легкости прошли этот отрезок команды. «Сити» дважды подряд со счетом 3:0 разгромил «Арсенал» и глазом не моргнул. А «Челси» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» и теперь попытается не оплошать на «Этихаде» в сражении с более сильным оппонентом.

Статистическая основа

В отношениях между «Манчестер Сити» и любой другой командой не слишком удобно смотреть на историю. Ведь все прекрасно понимают, что настоящая современная история «горожан» сильно отличается от того, что из себя представляла эта команда ранее. С приходом арабских денег «Сити» стал другим клубом, поэтому и историю бы вести новую. А если же смотреть глобально, то соперники провели между собой 156 матчей. У «Манчестера» на счету 53 победы, а у «Челси» - 64. Расклад примерно сохраняется, если брать в расчет только встречи в Премьер-Лиге. Там 137 матчей: 43 победы у «Сити», 56 – у «Челси». Стоит упомянуть встречу первого круга. В ней «Манчестер Сити» победил на «Стэмфорд Бридж» со счетом 1:0. А вот в прошлом сезоне обе игры остались за «Челси», который в итоге оформил чемпионство. Сейчас же «синие» подходят к поединку на пятом месте в турнирной таблице с отставанием в 22 очка от лидера.

Кстати, в этом матче «Сити» может повторить интересное достижение, ведь уже 13 матчей подряд «горожане» в Премьер-Лиге на своем поле побеждают, забивая не менее двух мячей в каждой игре. Рекорд по продолжительности серии из двух и более голов в каждой домашней встрече принадлежит «Ливерпулю». Он его установил в сезоне-2013/14, этот рекорд составляет 14 игр. Так что «Манчестеру» нужно забить дважды для его повторения. «Челси» же может повторить свое неприятное достижение. «Синие» проиграли уже два подряд выездных матча в Премьер-Лиге. А три кряду они проигрывали в последний раз в марте 2013 года, тогда еще под руководством Рафаэля Бенитеса.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Отаменди, Компани, Данило – Гюндоган, Де Брюйне, Давид Сильва – Бернарду Силва (Стерлинг), Агуэро, Сане.

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Мозес, Алонсо – Фабрегас, Канте – Виллиан, Педро (Мората), Азар.

Выход или отсутствие Стерлинга будут зависеть от его состояния здоровья. Рахим имел небольшие проблемы. Если рисковать им не захочет Хосеп Гвардиола, то выйдет Бернарду Силва, которому пора уже закрепляться в составе и показывать себя в больших поединках. У «Челси» напрашивается вариант с игрой без ярко выраженного форварда. Такой подход Антонио Конте использовал во встрече с «Барселоной» (1:1) в первой части 1/8 финала Лиги чемпионов. Тот опыт можно, кстати, признать успешным. При такой схеме «Челси» не уступал по остроте противнику, смог его нейтрализовать, отдав мяч, и остро контратаковать. Напрашивается такой вариант, поскольку «Сити» играет в схожей с «Барселоной» манере. Вариант с Моратой на острие себя не оправдал в прошлой игре на «Олд Траффорд», поэтому Конте захочет поискать варианты.

Ключевые противостояния

Вратарское

Гвардиола уверен, что будущее – за Эдерсоном, в котором наставник души на чает. Молодой бразилец должен стать первым номером «горожан» на долгие годы и пока не разочаровывает. Его умение играть ногами подкрепляет сугубо вратарские навыки, которые тоже на высоте. Но ему будет противостоять другой молодой голкипер, который уже выбил себе статус звезды. Хотя в прошлом матче на «Олд Траффорд» Куртуа себя не показал во всей красе – есть повод блеснуть на «Этихаде», а то претензии на звездность и статус спасателя будут считать необоснованными.

Бомбардирское

Гвардиола должен сделать выбор на острие в пользу Агуэро, которому нравится играть против «Челси». Серхио забил пять мячей в четырех последних матчах с «синими» в Премьер-Лиге. Да и вообще у него сейчас отличная форма – забивает много, кучно. Но у «Челси» есть свой лидер, который играет немного на иной позиции, однако тоже может считать нынешнего оппонента своим «клиентом». Речь об Азаре. Эден участвовал в восьми голах «Челси» за семь последних встреч с «Сити». На его счету четыре гола и четыре голевые передачи. От лидерских способностей каждого из них будет многое зависеть в этом поединке.

Креативное

Зона создания угроз у «Сити», конечно, шире. Если оценить состав, то можно назвать несколько игроков «горожан», которые способны создать гол самостоятельно или для партнеров. Это не только бомбардир Агуэро. Тут и изумительные мастера паса и дриблинга Сильва и Силва с Де Брюйне и Сане. От каждого исходит угроза разного свойства. Эта креативная зона у «Сити» - одна из сильнейших в мире. Перед средней линией и обороной «Челси» стоит тяжелая задача. Креативная зона «Челси» более ограниченная и предсказуемая. Конечно, ее флагманом можно считать Азара, но в последнее время потрясающую форму показывает Виллиан, и он может сыграть значимую роль, уравновесив противостояние в этом аспекте. Также не стоит забывать про включения из глубины, к которым отнесем фланговую агрессию Алонсо и Мозеса, а также Фабрегаса из центра. При грамотном разложении сил «Челси» способен предложить «горожанам» оригинальный креативный ответ.

Любопытное противостояние в целом. Ясно, что команды будут действовать совершенно в разном ключе. Как это было в игре «Челси» с «Барселоной». Но тот поединок показал, что нельзя списывать со счетов подход «синих», основанный на надежной защите и стремительной контратаке. Конечно, «Сити» будет фаворитом, но в хороший день Азар, Виллиан и компания могут создать проблемы и для машины Гвардиолы.

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Все комментарии
lobstersss
lobstersss ответил Dark MU
05 марта в 16:35
Самим надо играть, а не на других надеяться! Да и на что, собственно, вы надеетесь?! МЮ максимум вторые в этом сезоне. А мой прогноз - 3 место. А желаю - 4 места.
lobstersss
lobstersss ответил jobss
05 марта в 10:25
Может, возьмёте меня на ставку?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 марта в 22:20
пока что в АПЛе равных МС нет,а в Европе - будет видно. Прогресс на лицо.команда очень сбалансирована владение мячём не ради владения,а для создания скоростных аттак - это не нудная Барса,а новое детище Пепса. Сити велик.нравится это или нет,но нужно признать тренерскую работу.
jobss
jobss ответил lobstersss
04 марта в 21:05
lobstersss:
соккер! матч МС и Челси уже закончился))) Обновите таблицу))) ------------------------------------------------------------------------------------------ соккер. мы узнаём новости последними
Таблица обновлена
lobstersss
lobstersss
04 марта в 21:01
соккер! матч МС и Челси уже закончился))) Обновите таблицу)))

------------------------------------------------------------------------------------------
соккер. мы узнаём новости последними
dimagas1
dimagas1
04 марта в 18:27
Тут если Челси проиграет то отстанут знатно от 4-го места.А МС мотивированы возможным чемпионством туров через 3-4.Не факт что им не попадет условная Бавария в 1/4.Так что им нужно напрягать булки в этом месяце.
фрэнк
фрэнк
04 марта в 13:44
в ЛЧ МС уже в следующей стадии , в отличии от Челси - так-что все силы МС обрушит на Челси , итог победа МС...
Dark MU
Dark MU
04 марта в 12:10
Челси, верю в вас!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 марта в 10:42
Бред, никакого ритуала нет,МС не станет чемпионом даже если победит, победа ничего кроме 3 очков ни тем ни другим не даёт
dark_Akex
dark_Akex
04 марта в 10:39
Надеюсь на победу Челси. Вперёд синие !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 марта в 10:11
ожидаем интересный матч , фаворит МС, но желаю победы Челси
Roman73
Roman73
04 марта в 10:11
Для любой команды победа над лидером по игре и статусу- возможность одной удачной игрой задрать свой моральный рейтинг до максимума.
Где-то должен Сити забуксовать, шансы Челси предпочтительнее.
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