ПСЖ, ты дома! Победы «Пари Сен-Жермен» над признанными грандами в ЛЧ

После победы 3:1 в Мадриде многие уже вручили «Реалу» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, но блогер «Соккер.ру» Семенычч вдохновляет «Париж» примерами из прошлого.

Флешбек. По сравнению с другими европейскими грандами «Пари Сен-Жермен» - клуб молодой, парижанам нет еще и «полтинника» - датой рождения считается 12 августа 1970 года. Отношения с Кубком/Лигой чемпионов тоже не такие продолжительные, как хотелось бы. Скажем, «Реал» уже шесть раз был коронован как сильнейший клуб Старого Света, пока ПСЖ еще не было на свете. Команда из столицы Франции впервые участвовала в турнире чемпионов в сезоне 1986/87, но дебют обернулся провалом – поражением в первом же раунде от чешского клуба «Витковице». Зато во второй попытке в середине 90-х «Пари Сен-Жермен» добрался до полуфинала, и это пока лучший результат в истории клуба.

До старта новейшей эпохи, ознаменованной приходом щедрых спонсоров из Катара, ПСЖ еще трижды заглядывал в Лигу чемпионов, а с сезона 2012/13 парижане – неизменный участник ЛЧ, причем в каждом розыгрыше обязательно преодолевался групповой раунд, однако выше четвертьфинала команды под руководством Анчелотти, Блана и Эмери и не прыгали. Предполагалось, что прорыв случится в этом году, после сумасшедших трансферов Неймара и Мбаппе, однако в первом же раунде плей-офф ПСЖ нарвался на победителя двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, а главная звезда команды, к сожалению, не сумеет принять участия в ответной встрече с «Мадридом». Но нижеследующие примеры доказывают, что на своем поле ПСЖ может сыграть вдохновенно. В этой паре еще ничего не решено!

Лига чемпионов 1994/95, групповой этап

ПСЖ – «Бавария» - 2:0 Видео

Голы: Веа 39; Браво 80.

Напомню, что гол на «Сантьяго Бернабеу» позволяет ПСЖ выиграть со счетом 2:0 в родных стенах и выйти в четвертьфинал. Обыгрывали ли парижане признанных грандов с таким результатом на «Парк де Пренс»? Ну конечно! Первый пример из того самого успешного розыгрыша 1994/95, когда в Париже подобралась классная банда – Веа, Ле Гуэн, Браво, Жинола, Комбуаре, Раи. На групповом этапе ПСЖ сразу показал, кто главный в квартете, переиграв «Баварию», которой пришлось бороться со «Спартаком» и киевским «Динамо» за вторую строчку, в то время как «Пари Сен-Жермен» преспокойно выиграл группу, одержав шесть побед в шести встречах. В мюнхенской встрече Оливер Кан тоже пропустил от Веа единственный мяч, который стал победным.

Лига чемпионов 1994/95, четвертьфинал, ответный матч

ПСЖ – «Барселона» - 2:1 Видео

Голы: Раи 72; Герен 83 – Бакеро 49.

Пожалуй, на сегодняшний день самый важный матч ПСЖ в Лиге чемпионов, ведь после этой победы парижане в первый и пока единственный раз пробились в полуфинал турнира. Классная история о преодолении прилагается. На «Камп Ноу» команды обменялись забитыми мячами, причем в составе «Барсы» отличился Игорь Корнеев, а через десять минут ему ответил Джордж Веа. Каталонцам нужен был гол на выезде, и после того, как Бакеро открыл счет в Париже в начале второго тайма, казалось, что чаша весов склоняется в пользу «Барсы», однако в концовке количество моментов у ворот Карлеса Бускетса переросло в качество. Парижане не только сравняли счет, но и прикончили именитого оппонента в основное время.

Лига чемпионов 1997/98, групповой этап

ПСЖ – «Бавария» - 3:1 Видео

Голы: Гава 17; Морис 73; Леруа 75 – Баббель 29.

ПСЖ – опасный зверь на своем поле, а раненый ПСЖ опасен вдвойне. «Бавария» разгромила парижан в Мюнхене со счетом 5:1, а всего через две недели капитулировала в Париже. Пусть не с таким же внушительным преимуществом, но «Пари Сен-Жермен» отомстил немецкому гранду. В обоих поединках, состоявшихся с разницей в три года и завершившихся поражениями «Баварии» в столице Франции, мюнхенцами руководил итальянский мэтр Джованни Трапаттони.

Лига чемпионов 2000/2001, групповой этап

ПСЖ – «Бавария» - 1:0 Видео

Гол: Леруа 90+2.

За грандов в Париже отдувалась в основном «Бавария», для которой поездки в гости к «Сен-Жермен» превратились в настоящую пытку. Этот розыгрыш, объединивший два века, завершится победой мюнхенцев в Лиге чемпионов, однако на групповой стадии они привычно уже проиграли ПСЖ. Правда, на этот раз скромненько, да и победный гол Леруа забил в самой концовке.

Лига чемпионов 2013/2014, четвертьфинал, первый матч

ПСЖ – «Челси» - 3:1 Видео

Голы: Лавесси 4; Давид Луис 61 (автогол); Пасторе 90+3 – Азар 27 (пенальти).

Переносимся в новейшую эпоху богатств и разочарований. Пожалуй, именно в этом сезоне ПСЖ был наиболее близок к выходу в полуфинал, ведь дома одержал солидную победу над «Челси» со счетом 3:1. Третий гол в исполнении Хавьера Пасторе, который расправился со всей защитой лондонцев в компенсированное время второго тайма, оставлял команде Лорана Блана прекрасные шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Однако на «Стэмфорд Бридж» хозяева оказались сильнее и выиграли 2:0, забив решающий мяч на 87 минуте.

Лига чемпионов 2014/2015, групповой этап

ПСЖ – «Барселона» - 3:2 Видео

Голы: Давид Луис 10; Верратти 26; Матюиди 54 – Месси 12; Неймар 54.

Этот невероятно яркий и насыщенный событиями матч состоялся на групповом этапе. ПСЖ смог переиграть «Барселону» в изумительной перестрелке, после чего вновь возобновились разговоры о том, что-де в Париже живет претендент на победу в Лиге чемпионов. Прекратились они после того, как судьба вновь свела ПСЖ и «Барсу» в четвертьфинале турнира – две победы в два мяча за каталонцами, которые проложили себе дорогу к очередному «ушастому» в XXI веке.

Лига чемпионов 2016/2017, 1/8 финала, первый матч

ПСЖ – «Барселона» - 4:0 Видео

Голы: Ди Мария 18, 55; Дракслер 40; Кавани 72.

Эта история завершилась для ПСЖ большой болью, но из песни слов не выкинешь: до того, как «Барселона» выиграла на «Камп Ноу» со счетом 6:1, парижане разнесли каталонцев в пух и прах на своем поле. Вот «Реал», к примеру, 6:1 не победил на «Сантьяго Бернабеу», чтобы чувствовать себя слишком комфортно перед ответной встречей. И ведь сегодняшний «Париж» сильнее прошлогоднего, несмотря на отсутствие Неймара. Зато есть Мбаппе.

Лига чемпионов 2017/2018, групповой этап

ПСЖ – «Бавария» - 3:0 Видео

Голы: Дани Алвес 2; Кавани 31; Неймар 63.

Домашняя победа над значимой европейской величиной есть на счету ПСЖ уже и в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Да, «Бавария» подошла в неоптимальном состоянии к той игре, в коллективе были проблемы между лидерами и главным тренером, но это точно не проблемы «Парижа». Подопечные Эмери разнесли мюнхенцев со счетом 3:0.

Бонус. Кубок УЕФА 1992/1993, четвертьфинал, ответный матч

ПСЖ – «Реал» - 4:1 Видео

Голы: Веа 34; Жинола 81; Вальдо 84; Комбуаре 90 – Саморано 89.

Мы договорились приводить примеры из Лиги чемпионов и убедились, что на своем поле для ПСЖ не существует авторитетов: четыре победы над «Баварией» и три триумфа в матчах с «Барселоной» служат тому свидетельством. Но есть примечательный и как никогда актуальный случай с участием «Реала», правда, битва эта состоялась в рамках Кубка УЕФА. Тогда «Мадрид» выиграл на своем поле 3:1, но в Париже никто и не собирался сдаваться. Веа забил в первом тайме, а развязка наступила в самой концовке. Жинола и Вальдо с разницей в две минуты забили по голу и почти похоронили «Реал», но Саморано ответил своим мячом, что означало переход игры в дополнительное время. Против оказался Комбуаре, прикрывший увеселительное мероприятие досрочно. Вот это игра, вот это интрига, вот это эмоции! Вот бы и сегодня увидеть нечто подобное.