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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

«Старушка» не думает сдаваться. «Тоттенхэм» vs «Ювентус»

07 марта 2018, 17:30
«Старушка» не думает сдаваться. «Тоттенхэм» vs «Ювентус»

Соперничество «Тоттенхэма» и «Ювентуса» может получиться самым увлекательным в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая серия удалась на славу, «Соккер.ру» жаждет продолжения.

Что случилось в Турине?

Хронологию развития событий в первом матче этой пары вы знаете: «Ювентус» начал за здравие, забив два мяча к десятой минуте, Харри Кейн сумел отыграть один гол, а в компенсированное время первого тайма Гонсало Игуаин упустил возможность сделать счет 3:1. Аргентинский форвард не сумел во второй раз в матче забить с одиннадцатиметровой отметки. После перерыва инициативой владел «Тоттенхэм», и гол Эриксена, которому поспособствовала ошибка Джанлуиджи Буффона, привел к логичному исходу – 2:2. Счет, который больше понравился гостевой команде. А если рассматривать игру в разрезе статистических показателей, то нужно констатировать преимущество «Тоттенхэма» по большинству компонентов.

Это и удары по воротам: 12-9 и 6-5 в створ в пользу англичан. По владению мячом перевес двукратный – 66.5% на 33.5% в пользу «шпор». «Тоттенхэм» точнее раздавал передачи – 88% точности против 72% у туринцев, Харри Кейн и Ко лучше использовали дриблинг – 17 удачных попыток против 13 у «Ювентуса». Даже по перехватам мяча лидерство на стороне подопечных Маурисио Почеттино (15-11), что говорит о более эффективной работе прессинга. Да, в отборе и единоборствах «Юве» себя проявил, но большинство этих действий совершались у своих ворот командой, которая находилась под давлением. То же самое можно сказать о выносах мяча – 26 на 11 в пользу «бьянконери», которые чаще защищались в своей штрафной площади и вынуждены были прибегать к крайним примитивным мерам.

В чём просчитался Аллегри?

Если вынести за скобки ударный дебют поединка, то «Юве» полностью проиграл центр поля. Хедира практически провалил матч, да и в целом при идентичных схемах 4-2-3-1 «Тоттенхэм» сумел добиться контроля над ситуацией за счет правильной плотности в центре поля. «Шпоры» сохраняли баланс в пятерке Дембеле – Дайер – Эриксен – Алли – Ламела, в то время как у команды Аллегри произошло расслоение между опорными хавбеками (Хедира и Пьянич) и тройкой атакующих (Манджукич – Дуглас Коста – Бернардески). Манджукич вообще номинальный форвард, Коста мало работает на оборону, а желания умницы Бернардески не хватило, чтобы спаять среднюю линию «Ювентуса» в единый кулак.

«Старушка» не думает сдаваться. «Тоттенхэм» vs «Ювентус»

Взгляните на тепловую карту поединка. Красное пятно действий «Тоттенхэма» на половине поля «Ювентуса» свидетельствует о том, что итальянцы были окружены. Пока не сломлены, но «Старая Синьора» точно не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если повторит в Лондоне тактические ошибки из домашней встречи.

К слову. Лондон – заколдованный город для «Ювентуса». Итальянский гранд шесть раз приезжал в английскую столицу и покидал ее неизменно на щите, либо, в лучшем случае, с миром. «Арсенал» один раз сыграл вничью с «Юве» (1:1) и дважды выигрывал (2:0 и 3:1). На счету «Челси» ничья и победа в домашних встречах с «бьянонери» (1:1 и 2:0). А самое болезненное фиаско «Ювентус» потерпел на «Крейвен Коттедж», где «Фулхэм» в матче Лиги Европы разделал итальянцев со счетом 4:1.

Выбор составов и тактики

Исходя из счета и содержания первого матча, отталкиваться в этом противостоянии приходится от «Ювентуса». Во-первых, именно команду Массимилиано Аллегри не устраивает счет на табло, при котором начнется встреча на «Уэмбли». Во-вторых, исправлять ошибки нужно именно «Старой Синьоре». Что касается «Тоттенхэма», то от «шпор» не ждем каких-то особенных откровений. Почеттинно, естественно, не будет играть на счет 0:0 – это не в духе его команды. «Тоттенхэм» просто выйдет играть в свой футбол, разве что некоторые тонкие настройки будут включены в более осторожный режим – рисковать, прессингуя высоко, хозяева не станут, атаковать будут в четыре человека, фланговые защитники получат задание поджимать группу нападения, но не лезть в лицевую линию. Маурисио Почеттино сделает максимум две перестановки по сравнению с игрой в Турине и не станет менять схему. Одна замена вынужденная – дисквалифицированного Орье заменит на правом краю обороны Триппьер, вторая – скорее тактическая. Логичнее поставить с первых минут дисциплинированного Сон-Хонг Мина вместо Ламелы слева в атаке. Но это опциональное решение.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис – Дайер, Дембеле – Алли, Эриксен, Сон (Ламела) – Кейн.

Аллегри не позавидуешь: нужно спасать противостояние, а в лазарете полно полезных единиц «футбольной техники». Бернардески, Манджукич и Куадрадо не смогут сыграть на «Уэмбли», участие в матче Игуаина под вопросом. Также есть проблемы у Де Шильо. Из хороших новостей - возвращение в строй по сравнению с первой игрой Дибалы и Матюиди, причем Блез в разрезе матча с «Тоттенхэмом», возможно, даже более важная персона. Цепкого француза не хватало в центре поля, это человек, который создает баланс в средней линии. Матюиди точно будет в старте, что дает Массимилиано возможность иначе структурировать игру «Ювентуса» в центре поля: Пьянич становится выраженным реджистой, а Хедира и Матюиди будут расчищать пространство. Дибала займет позицию в тройке нападения. Если сможет сыграть Игуаин – слева, в отсутствие Гонсало – в центре. С другой стороны, в распоряжении Аллегри осталось только три выраженных игрока линии атаки – Дуглас Коста в дополнение к двум аргентинцам. Усилить атакующую игру, если план «A» не сработает, будет совершенно некем.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-3-3): Буффон – Лихтштайнер (Барцальи), Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро – Пьянич, Хедира, Матюиди – Дибала, Дуглас Коста, Игуаин.

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Все комментарии
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele ответил Red_team
08 марта в 08:35
Даа не много ты в футболе понимаешь)
denmig
denmig ответил Red_team
08 марта в 06:23
Ну-ну!
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил борька
08 марта в 03:17
борька:
Старость, не радость, просто англы посильнее и помоложе, так что бабушке ловить в Лондоне нечего!
бабушка переоформила пенсию на петушков и отправила их в дом престарелых доигрывать(апл).
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 марта в 00:39
ну кто там старую синьору хоронил??????))))
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 марта в 22:40
1-2 победа юве!!!!!!!
Великий Князь
Великий Князь ответил Red_team
07 марта в 22:27
Red_team:
Как будто МЮ все время сливает Шпорам, не переводи стрелки, МЮ со Шпорами поочередно друг друга обыгрывают уже не первый сезон, все ок. В вот Ювку Шпоры таки должны отвозить четко =). з.ы. Я не со зла, просто так должно быть =)
Как должно быть, будет известно через два часа.
Red_team
Red_team ответил Великий Князь
07 марта в 22:12
Великий Князь:
Не суди по мумушне. Аха-ха) Научитесь сперва хоть в ничью с тотэном играть, а потом будешь калякать, кто и что кому обязан.)
Как будто МЮ все время сливает Шпорам, не переводи стрелки, МЮ со Шпорами поочередно друг друга обыгрывают уже не первый сезон, все ок. В вот Ювку Шпоры таки должны отвозить четко =). з.ы. Я не со зла, просто так должно быть =)
Великий Князь
Великий Князь ответил Red_team
07 марта в 21:44
Red_team:
Шпоры обязаны раздавить Старушку
Не суди по мумушне. Аха-ха)
Научитесь сперва хоть в ничью с тотэном играть, а потом будешь калякать, кто и что кому обязан.)
Red_team
Red_team ответил denmig
07 марта в 20:00
denmig:
Да курица поедет после домашки в паб плакать!
*Старая итальянская курица будет плакать
Red_team
Red_team
07 марта в 19:58
Шпоры обязаны раздавить Старушку
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 марта в 19:53
юве даст такой бой!!!! смотреть всем !!!!!
борька
борька
07 марта в 19:53
Старость, не радость, просто англы посильнее и помоложе, так что бабушке ловить в Лондоне нечего!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
07 марта в 18:40
Если поставят ДжиДжи в ворота - Юве вылетит. Уж очень много он ошибается в последнее время
denmig
denmig
07 марта в 18:12
Да курица поедет после домашки в паб плакать!
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