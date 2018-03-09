«Куда я полез?» Абрамович нашел Слуцкому работу

Леонид Викторович был чемпионом благодаря Гинеру или собственным талантам? «Соккер.ру» размышляет о судьбе и будущем наставника в «Витессе».

Слуцкий был успешен благодаря ЦСКА?

Гинер сделал для наставника многое, и его мнение о работе российского тренера во второсортных европейских клубах вы, скорее всего, читали. Управляющий ЦСКА считал переход Леонида Викторовича в «Халл Сити» шагом не вперед, а назад, поскольку максимумом в тех условиях был выход в АПЛ. Гинер заявил, что «Халл Сити» ниже середняка РФПЛ, но на самом деле ошибался. Чемпионшип – богатый и сложный турнир, провал Слуцкого в условиях небывалой для него конкуренции не стал неожиданностью.

Но тот опыт стал неприятным итогом амбициозного захода, причем многие почему-то злорадствовали. Зато работа с «тиграми» позволяет задать важный вопрос о самом тренере. Кто сказал, что Леонид Викторович - мощный тренер международного уровня? У него был неплохой дебют в ЦСКА, даже в плей-офф Лиги чемпионов заглянул. Но за все годы с «армейцами» скорее ставил на монолитность клуба, ловкость селекционного отдела и таланты Гинера как менеджера, нежели на свою уверенность как наставника.

Более ироничное прозвище, чем «русский Моуриньо», для Слуцкого придумать сложно, поскольку не «Особенный» в плане умения поставить себя на первый план и повести вперед условный «Интер» в финал Лиги чемпионов, причем финал победный, как у Моуриньо с «Порту». Наоборот, Леонид Викторович не очень уверен в себе, поэтому и пошел покорять Англию – в поисках новых переживаний. А когда ему всучили сборную России, то сам выступление на Евро-2016 охарактеризовал с использованием синонима слова «фекалии».

Тренер умеет работать без присмотра?

Сомнений, является ли Слуцкий сильным самостоятельным тренером, становится все больше. Во-первых, Ганчаренко привнес изменения в тактику ЦСКА, на которые его друг почему-то не пошел, хотя перемены логичные. Некем атаковать – обороняйся с тремя центральными. Во-вторых, тот же белорусский тренер без трансферов нашел лазейку в плей-офф еврокубков. А Слуцкий обычно решающие матчи в Лиге чемпионов проваливал.

Делаем скидку на сложный жребий того ЦСКА, но после ухода тренера «армейцы» не развалились. А «Халл Сити» не стал претендентом на возвращение в АПЛ при Слуцком. И хотя обаятельного и открытого тренера любили фанаты, обвиняя в проблемах руководителей клуба, симпатичность самого Леонида Викторовича не мешает начать разговор о том, какой из него тренер для не тепличных условий? В дни успехов в России рядом были люди, способные подсказать. Например, ушедший из жизни в январе 2016 года Сергей Викторович Шустиков.

После той утраты Слуцкий побеждал реже. А всюду, где требовалось принимать самостоятельные решения, не получалось. Селекцией не руководил - впрочем, в «Витессе» этого и не потребуют. Гинер несколько раз рвал его прошения об отставке – за хладнокровность в ЦСКА отвечал владелец, а не тренер. Так что Леонид Викторович, который не раскачивался в кресле в «Халл Сити», поскольку мог бродить бровкой весь матч, еще раз попробует пересилить себя и стать сильнее, совладав с нервами и научившись рисковать.

Голландский клуб станет трамплином?

Слуцкому нужно улучшить репутацию и не засиживаться в новом клубе. Но разве «Витесс» тренируют люди, которых сразу забирают в большие клубы? Лео Бенхаккер работал с командой после «Аякса» и «Реала», а не до них. Артура Жорже из Голландии забрали в ПСЖ во второй раз, но португалец в Париже бывал, становился чемпионом. Задолго до этого случилась победа с «Порту» в Кубке чемпионов. У Слуцкого на таком уровне тот же рекорд, что у Акинфеева.

Пусть Рональда Кумана и Петера Боша забрали в «Аякс» именно из «Витесса», они ведь голландцы. Тяжело себе представить, что великий клуб из Амстердама доверят российскому специалисту в ближайшие годы. Конечно, в конце девяностых с «Аяксом» работал иностранец, датчанин Мортен Ольсен, но это плохой пример – продержался год, а после него почти двадцать лет были одни местные. Кроме всего прочего, нынешние лидеры Эре не конкуренты большим клубам в Европе.

А Слуцкому надо сотворить нечто невероятное, чтобы их подвинуть. При этом с «Аяксом» и ПСВ успешно могут сыграть многие лидеры РФПЛ. Снова возвращаемся к словам Гинера: даже если в «Витессе» получится, это будет успех уровня чемпионата Голландии, который не выше российского в иерархии. Заметно проще, ведь играют искренние молодые ребята, забивают много, о защите не думают. К слову, а у Слуцкого получится открытый футбол, к которому привыкли в «Витессе»? Если не сложится, то это будет последний рабочий вояж тренера Леонида Викторовича на Запад.

Слуцкого назначают шпионом Абрамовича?

Голландия – крутая страна, ВВП на душу населения в пять раз выше, чем у России. Крошечная по территории держава на самом деле богатая и крепко стоящая на ногах. А поскольку там влюблены в футбол и исторически в нем успешны со времен революции «заводного апельсина», то Слуцкий выбрал хорошие края. Только пусть за сыном присматривают – в любой голландской кофейне найдете свертки, запрещенные законом в России.

А если серьезно, то Леонид Викторович, ставший чемпионом России под крылом Гинера, второй раз подряд выбирает клуб, где у тренеров и руководства были разногласия, поскольку вторые вмешивались в дела первых, но при этом не помогали нужными трансферами. В «Халл Сити» странные владельцы, а «Витесс» вообще обвиняли в том, что это дочерний клуб «Челси». Проще говоря, сделки между командами проверяли на чистоплотность, и хотя ничего не выявили, не случайно Слуцкого выбрал именно клуб, которому Абрамович много лет подбрасывает футболистов.

Вот только и нынешний тренер команды, и предыдущий жаловались на вмешательство руководства в их дела, Фрэзера не увольняют, он сам не продлевает контракт. Впрочем, это любимая манера работы Слуцкого – под крылом у руководителей. И в «Витессе», в отличие от «Халл Сити», хотят видеть именно Леонида Викторовича, поскольку верят, что найдет путь к Абрамовичу и тот подкинет команде футболистов или денег. Прямо направлять активы в голландскую команду владелец «Челси» не сможет – запрещено, но у него есть сын, подумывающий о покупке клуба.

В «Витессе» надеются, что под Слуцкого выделят деньги на парочку опытных игроков. Талантливые ребята светятся в команде каждый сезон – из школы «Челси» в основном, но с нынешним составом 4-6 место – потолок. Слуцкий хотел бы добиться больших успехов, можно попробовать из-за нестабильности того же «Фейеноорда» заскочить на третью строчку. Но пока российский тренер скорее заступает на пост няньки для арендованных у «Челси» ребят и свободных агентов, а не готовится покорять чемпионат Голландии. «Витесс» первым не был никогда, единственная надежда на еще одну победу в Кубке, хотя выигрывали в 2017-м и вряд ли повторят тот успех так быстро.

Какая судьба ждет «Витесс» Слуцкого?

В июле 2018 года у Леонида Викторовича будет работа, причем менее сложная, чем в «Халл Сити» - в Голландии на тренера будут смотреть, как на человека ценного делового партнера, так что можно зафиксировать, что Абрамович своих не бросает. Но сможет ли Слуцкий показать самостоятельность как тренер? И не менее важный вопрос: чем работа в «Витессе» лучше контракта с тем же «Краснодаром»? С «быками» можно воевать за Лигу чемпионов и играть на заполненной новой арене. С «Витессом» важно не упасть на девятое место, и даже четвертую строчку назовут успехом.

Снова скромные задачи и понимание, что денег на сильных опытных игроков, скорее всего, не будет. «Витесс» собирают с помощью аренд. В этом сезоне их рекордное подписание – российский защитник Вячеслав Караваев за 1.5 млн евро. Видать, бывший армеец знал, кто станет тренером его новой команды, и в этот раз может быть у Слуцкого основным. Получится у них зажечь в Голландии? Судя по тому, что на выходных «Витесс» Хенка Фрэзера победил 3:2 «Аякс», команда не безнадежная, а Брайан Линссен вообще красавец.

Если таких ребят оставят Слуцкому, не продадут на повышение, то Леонид Викторович в Голландии проведет время веселее, чем в Англии. Впрочем, не стоит забывать, что этот наставник уже смелее, чем все остальные российские специалисты, за исключением Карпина, который сходил в Сегунду и единственное, чем отметился – присоединился к бывшим тренерам Асенсио. Слуцкий не прочь поработать с талантами такого масштаба, так что его желание сделать себе имя в непривычных условиях стоит одобрять. Пусть оба раза не обошлось без рекомендаций Абрамовича, работать-то самому Леониду Викторовичу.

Все зависит от него и летнего усиления команды, поскольку Фрэзер оставляет российскому коллеге крепкую команду, играющую по схеме «4-3-3». Бывшие динамовцы Кашия (из Тбилиси) и Бюттнер (из Москвы), опытный словенец Матавж и упомянутый выше голландец Линссен вместе с Караваевым могут помочь Слуцкому адаптироваться в Нидерландах. Угадают с новичками – «Витесс» попробует закрепиться в первой пятерке. Хотя не забывайте о плей-офф Лиги Европы, пробиться в еврокубки по итогам чемпионата Голландии труднее. Надо высоко финишировать, а потом выжить в голодных играх. Так что Слуцкий снова выбрал непростое испытание для психики и хорошую проверку его тренерских умений.