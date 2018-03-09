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«Куда я полез?» Абрамович нашел Слуцкому работу

09 марта 2018, 22:17
«Куда я полез?» Абрамович нашел Слуцкому работу

Леонид Викторович был чемпионом благодаря Гинеру или собственным талантам? «Соккер.ру» размышляет о судьбе и будущем наставника в «Витессе».

Слуцкий был успешен благодаря ЦСКА?

Гинер сделал для наставника многое, и его мнение о работе российского тренера во второсортных европейских клубах вы, скорее всего, читали. Управляющий ЦСКА считал переход Леонида Викторовича в «Халл Сити» шагом не вперед, а назад, поскольку максимумом в тех условиях был выход в АПЛ. Гинер заявил, что «Халл Сити» ниже середняка РФПЛ, но на самом деле ошибался. Чемпионшип – богатый и сложный турнир, провал Слуцкого в условиях небывалой для него конкуренции не стал неожиданностью.

Но тот опыт стал неприятным итогом амбициозного захода, причем многие почему-то злорадствовали. Зато работа с «тиграми» позволяет задать важный вопрос о самом тренере. Кто сказал, что Леонид Викторович - мощный тренер международного уровня? У него был неплохой дебют в ЦСКА, даже в плей-офф Лиги чемпионов заглянул. Но за все годы с «армейцами» скорее ставил на монолитность клуба, ловкость селекционного отдела и таланты Гинера как менеджера, нежели на свою уверенность как наставника.

Более ироничное прозвище, чем «русский Моуриньо», для Слуцкого придумать сложно, поскольку не «Особенный» в плане умения поставить себя на первый план и повести вперед условный «Интер» в финал Лиги чемпионов, причем финал победный, как у Моуриньо с «Порту». Наоборот, Леонид Викторович не очень уверен в себе, поэтому и пошел покорять Англию – в поисках новых переживаний. А когда ему всучили сборную России, то сам выступление на Евро-2016 охарактеризовал с использованием синонима слова «фекалии».

Тренер умеет работать без присмотра?

Сомнений, является ли Слуцкий сильным самостоятельным тренером, становится все больше. Во-первых, Ганчаренко привнес изменения в тактику ЦСКА, на которые его друг почему-то не пошел, хотя перемены логичные. Некем атаковать – обороняйся с тремя центральными. Во-вторых, тот же белорусский тренер без трансферов нашел лазейку в плей-офф еврокубков. А Слуцкий обычно решающие матчи в Лиге чемпионов проваливал.

Делаем скидку на сложный жребий того ЦСКА, но после ухода тренера «армейцы» не развалились. А «Халл Сити» не стал претендентом на возвращение в АПЛ при Слуцком. И хотя обаятельного и открытого тренера любили фанаты, обвиняя в проблемах руководителей клуба, симпатичность самого Леонида Викторовича не мешает начать разговор о том, какой из него тренер для не тепличных условий? В дни успехов в России рядом были люди, способные подсказать. Например, ушедший из жизни в январе 2016 года Сергей Викторович Шустиков.

После той утраты Слуцкий побеждал реже. А всюду, где требовалось принимать самостоятельные решения, не получалось. Селекцией не руководил - впрочем, в «Витессе» этого и не потребуют. Гинер несколько раз рвал его прошения об отставке – за хладнокровность в ЦСКА отвечал владелец, а не тренер. Так что Леонид Викторович, который не раскачивался в кресле в «Халл Сити», поскольку мог бродить бровкой весь матч, еще раз попробует пересилить себя и стать сильнее, совладав с нервами и научившись рисковать.

Голландский клуб станет трамплином?

Слуцкому нужно улучшить репутацию и не засиживаться в новом клубе. Но разве «Витесс» тренируют люди, которых сразу забирают в большие клубы? Лео Бенхаккер работал с командой после «Аякса» и «Реала», а не до них. Артура Жорже из Голландии забрали в ПСЖ во второй раз, но португалец в Париже бывал, становился чемпионом. Задолго до этого случилась победа с «Порту» в Кубке чемпионов. У Слуцкого на таком уровне тот же рекорд, что у Акинфеева.

Пусть Рональда Кумана и Петера Боша забрали в «Аякс» именно из «Витесса», они ведь голландцы. Тяжело себе представить, что великий клуб из Амстердама доверят российскому специалисту в ближайшие годы. Конечно, в конце девяностых с «Аяксом» работал иностранец, датчанин Мортен Ольсен, но это плохой пример – продержался год, а после него почти двадцать лет были одни местные. Кроме всего прочего, нынешние лидеры Эре не конкуренты большим клубам в Европе.

А Слуцкому надо сотворить нечто невероятное, чтобы их подвинуть. При этом с «Аяксом» и ПСВ успешно могут сыграть многие лидеры РФПЛ. Снова возвращаемся к словам Гинера: даже если в «Витессе» получится, это будет успех уровня чемпионата Голландии, который не выше российского в иерархии. Заметно проще, ведь играют искренние молодые ребята, забивают много, о защите не думают. К слову, а у Слуцкого получится открытый футбол, к которому привыкли в «Витессе»? Если не сложится, то это будет последний рабочий вояж тренера Леонида Викторовича на Запад.

Слуцкого назначают шпионом Абрамовича?

Голландия – крутая страна, ВВП на душу населения в пять раз выше, чем у России. Крошечная по территории держава на самом деле богатая и крепко стоящая на ногах. А поскольку там влюблены в футбол и исторически в нем успешны со времен революции «заводного апельсина», то Слуцкий выбрал хорошие края. Только пусть за сыном присматривают – в любой голландской кофейне найдете свертки, запрещенные законом в России.

А если серьезно, то Леонид Викторович, ставший чемпионом России под крылом Гинера, второй раз подряд выбирает клуб, где у тренеров и руководства были разногласия, поскольку вторые вмешивались в дела первых, но при этом не помогали нужными трансферами. В «Халл Сити» странные владельцы, а «Витесс» вообще обвиняли в том, что это дочерний клуб «Челси». Проще говоря, сделки между командами проверяли на чистоплотность, и хотя ничего не выявили, не случайно Слуцкого выбрал именно клуб, которому Абрамович много лет подбрасывает футболистов.

Вот только и нынешний тренер команды, и предыдущий жаловались на вмешательство руководства в их дела, Фрэзера не увольняют, он сам не продлевает контракт. Впрочем, это любимая манера работы Слуцкого – под крылом у руководителей. И в «Витессе», в отличие от «Халл Сити», хотят видеть именно Леонида Викторовича, поскольку верят, что найдет путь к Абрамовичу и тот подкинет команде футболистов или денег. Прямо направлять активы в голландскую команду владелец «Челси» не сможет – запрещено, но у него есть сын, подумывающий о покупке клуба.

В «Витессе» надеются, что под Слуцкого выделят деньги на парочку опытных игроков. Талантливые ребята светятся в команде каждый сезон – из школы «Челси» в основном, но с нынешним составом 4-6 место – потолок. Слуцкий хотел бы добиться больших успехов, можно попробовать из-за нестабильности того же «Фейеноорда» заскочить на третью строчку. Но пока российский тренер скорее заступает на пост няньки для арендованных у «Челси» ребят и свободных агентов, а не готовится покорять чемпионат Голландии. «Витесс» первым не был никогда, единственная надежда на еще одну победу в Кубке, хотя выигрывали в 2017-м и вряд ли повторят тот успех так быстро.

Какая судьба ждет «Витесс» Слуцкого?

В июле 2018 года у Леонида Викторовича будет работа, причем менее сложная, чем в «Халл Сити» - в Голландии на тренера будут смотреть, как на человека ценного делового партнера, так что можно зафиксировать, что Абрамович своих не бросает. Но сможет ли Слуцкий показать самостоятельность как тренер? И не менее важный вопрос: чем работа в «Витессе» лучше контракта с тем же «Краснодаром»? С «быками» можно воевать за Лигу чемпионов и играть на заполненной новой арене. С «Витессом» важно не упасть на девятое место, и даже четвертую строчку назовут успехом.

Снова скромные задачи и понимание, что денег на сильных опытных игроков, скорее всего, не будет. «Витесс» собирают с помощью аренд. В этом сезоне их рекордное подписание – российский защитник Вячеслав Караваев за 1.5 млн евро. Видать, бывший армеец знал, кто станет тренером его новой команды, и в этот раз может быть у Слуцкого основным. Получится у них зажечь в Голландии? Судя по тому, что на выходных «Витесс» Хенка Фрэзера победил 3:2 «Аякс», команда не безнадежная, а Брайан Линссен вообще красавец.

Если таких ребят оставят Слуцкому, не продадут на повышение, то Леонид Викторович в Голландии проведет время веселее, чем в Англии. Впрочем, не стоит забывать, что этот наставник уже смелее, чем все остальные российские специалисты, за исключением Карпина, который сходил в Сегунду и единственное, чем отметился – присоединился к бывшим тренерам Асенсио. Слуцкий не прочь поработать с талантами такого масштаба, так что его желание сделать себе имя в непривычных условиях стоит одобрять. Пусть оба раза не обошлось без рекомендаций Абрамовича, работать-то самому Леониду Викторовичу.

Все зависит от него и летнего усиления команды, поскольку Фрэзер оставляет российскому коллеге крепкую команду, играющую по схеме «4-3-3». Бывшие динамовцы Кашия (из Тбилиси) и Бюттнер (из Москвы), опытный словенец Матавж и упомянутый выше голландец Линссен вместе с Караваевым могут помочь Слуцкому адаптироваться в Нидерландах. Угадают с новичками – «Витесс» попробует закрепиться в первой пятерке. Хотя не забывайте о плей-офф Лиги Европы, пробиться в еврокубки по итогам чемпионата Голландии труднее. Надо высоко финишировать, а потом выжить в голодных играх. Так что Слуцкий снова выбрал непростое испытание для психики и хорошую проверку его тренерских умений.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Казанский
вчера в 11:39
Казанский:
Мне кажется,что Слуцкий знает про Абрамовича что-то такое,что даже ФСБ не подозревает.Иначе как объяснить,что Рома все время нянчится с Леонидом.В еврейскую дружбу,я не верю..
Роман должен Леониду денег.
Как вариант...
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
16 марта в 11:11
Удачи Леонид Викторович!
lobsterdam
lobsterdam ответил ckori
13 марта в 16:53
ckori:
Аршавин просто избаловался в Англии!А вот Жирков да тащил что мог,но к сожаленью здоровья не хватило.
Жиркова в Челси взяли по просьбе Абрамовича.Ничего выдающегося он там не показал. Также и Аршавин появился в Арсенале по просьбе российского акционера Арсенала, но он все-таки кое-что сумел показать: чего стоит покер ливерпулю. Это факта хватит надолго, чтобы уважать.
Андрей Кораблев
Андрей Кораблев
11 марта в 16:30
Удачи Леонид Викторович!
Александр Волк
Александр Волк
11 марта в 14:44
Да-а-а, Леонид Викторович, был ты очень неплохим тренером очень неплохой команды. Захотел ты английских приключений на свою жирную задницу. Получи. Ждёт тебя блестящая карьера второго тренера какой-нибудь голландской детской команды. Если, конечно, вообще на улицу не выкинут
Большая перегрузкa
Большая перегрузкa
11 марта в 13:23
Бездарная статейка , в которой выводы на основе лишь последних неск месяцев в Англии . Вот бы автора тоже так оценивали . Ну очень не солидно для серьезного ресурса. Вообщем кол!
Сп62
Сп62
11 марта в 11:41
Всё очень просто. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Если так судить, то в Мордовии Сёмин был никто, а в Локомотиве всё! Поверхностный анализ ничего не даст. Мы видели прекрасные матчи поставленные Слуцким и видели провальные. Такие же матчи были и у Моуриньо, и у Зидана, и у Лобановского.
t2k
t2k
11 марта в 00:23
Автор видел трансферную политику тигров? Когои когда продавали?! Если нет, тогда писарчук еще тот..

Анчелоти очень атакующий.. для отечественного тренера тренировать команду зажраных англо-еврее-америкосов большой достиг, згая уровень российских клубов
Фата лист
Фата лист
10 марта в 20:33
Слуцкий должен с Витессем в ЛЕ попадать, а вообще чемпионат Голландии неинтересен, уж лучше бы в Россию вернулся.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
10 марта в 19:51
А последние успехи ЦСКА вас не впечатляют??? Без обновления,на старом багаже,умело управляя командой ,находит новые сочетания,меня тактику....
А как Леонид поднял Мусу!!!!!!!
С Леонидом только тренер Локоматива может сравниться...и Лобановский! Но там и там СОСТАВЫ есть!!!!!
ЦСКА Чемпион!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
10 марта в 19:46
Дайте поработать в Тосно хоть Мооринью-разморинью и получите то же ПШИК,ШИШ да КУМЫШ
Ну спецы ,блин !!! Из ....конфетку не слепишь!!! Эт только сыры в России так умеют делать!
Кто из современных тренеров так смог???? Всем состав подавай!!!
Пример Зенита вас не убеждает???
Диванные Експерты ,туды Вас!!!
Germann
Germann
10 марта в 16:53
Любые приключения - не сделают из него Бышовца...))) И считаю что у Слуцкого еще как минимум один звездный час - будет... Возможно не в этот раз и не в Голландии, но - будет...!
ckori
ckori ответил drimmer
10 марта в 15:59
drimmer:
Аршавин и Жирков массу времени отыграли образцово за бугром. Жирков за челси вообще тащил мяч вперед, как белорус в ростове
Аршавин просто избаловался в Англии!А вот Жирков да тащил что мог,но к сожаленью здоровья не хватило.
ckori
ckori ответил mangoх12
10 марта в 15:55
mangoх12:
Какая судьба Вас ждет тов Багров после таких совсем унылых статеек непонятно. Ну разве что лавры Бубнова ..
А вот ему и Бубнову как с гуся вода-какая бы статья не была!Они все врут как только возможно!Но право на свой выбор имеют!
ckori
ckori
10 марта в 15:51
Интересно-всё что сделал для нашего футбола Слуцский-всё не его,а чьёто!Прям как МИД на внешней арене!Заслуг нет!А может человек и не думает ничего никому доказывать,а хочет просто нормально поработать в футбольной стране?Тут плохого я не вижу даже согласно прав международных отношений!Но обязательно обгадить и унизить-это по нашему! и если у него получится буду очень рад!
denmig
denmig
10 марта в 13:45
Четыре матча и - уволен!
man11
man11
10 марта в 13:12
Ниочем..
mangoх12
mangoх12 ответил Казанский
10 марта в 12:48
Казанский:
Мне кажется,что Слуцкий знает про Абрамовича что-то такое,что даже ФСБ не подозревает.Иначе как объяснить,что Рома все время нянчится с Леонидом.В еврейскую дружбу,я не верю..
Конечно не веришь ты ведь татарин))
mangoх12
mangoх12
10 марта в 12:48
Какая судьба Вас ждет тов Багров после таких совсем унылых статеек непонятно. Ну разве что лавры Бубнова ..
andre_can
andre_can
10 марта в 12:43
все-равно удачи Лене!
sir-5
sir-5
10 марта в 11:37
1.Кто протежировал Багрову в получении работы на сайте?
2."!Блестящие тренерские находки" Гончаренко приводят к тому,что число болельщиков на долгожданной собственной арене упорно стремится к химкинским цифрам,с намерением побить этот негативный показатель.
3. 2030 год (постаревшие болельщики ЦСКА на сайте) :"Эх,было же время,когда мы за семь лет четырежды становились чемпионами!!!". Ну совсем как сейчас спартачи со своими воспоминаниями о "славных девяностых".
4.А судьи кто??? И кому они нужны,кроме "первенства нашей водокачки"???
МКС
МКС
10 марта в 11:25
Ленбке надо хорошего сронсора и команду топ уровня, тогда утопит, с так не в коня корм
drimmer
drimmer ответил Roman73
10 марта в 11:24
Roman73:
Аршавин, Смертин, Жирков, Билялетдинов и др. неплохо смотрелись в сборной в составах российских клубов против европейцев, а в Европе не заиграли. Тренеров -россиян туда вообще не зовут. Налицо разница в тренировочном процессе, подходах, в командной "кухне" и "кухне" чемпионатов. Интересно Халл отслеживал Слуцкого и его российские успехи или Леонида навесили англичанам на шею добрые евреи ?
Аршавин и Жирков массу времени отыграли образцово за бугром. Жирков за челси вообще тащил мяч вперед, как белорус в ростове
Великолепный
Великолепный
10 марта в 11:09
Смотрим таблицу Чемпион шипа на момент ухода Слуцкого и сейчас и видим, что при ЛВС до зоны вылета было 4 очка, а сейчас ХАЛЛ в зоне вылета. И это еще при том, что перед приходом Слуцкого хозяева Халла продали ведущих игроков и набрали новичков.Так, что и требовалось доказать,при Слуцком Халл играл лучше. Та же история и Витессе, денег на сильных опытных игроков, скорее всего, не будет. Витесс собирают с помощью аренд. Так что не все зависит от Слуцкого, смотря какое будет летнего усиление команды. Но в любом случае пожелаю Леониду Викторовичу удачи, мужик - не боится новых вызовов, не сдается, как некоторые, которые только и смогли, что считать ТТД, а тренировать не получилось!))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
10 марта в 09:52
MALOVAR:
Валера возил его армейцев ,не надо ля ля
Леня вертел спартачей Валеры - рассказывай еще
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
10 марта в 09:03
Леонид, играя на ЧЕ с тремя напами, не оставил себе шанса для манёвра, так и здесь лезет в гору по каменным россыпям, падая, обдирая себе штаны, так, что треск стоит. Штаны разошлись сзади внизу стоит народ и ржёт. "Ну куда полез?". Куда?)
Mяyчeло
Mяyчeло
10 марта в 08:44
без чемоданов женьки харьковского он абсолютно бесполезен)
viva-viva
viva-viva
10 марта в 08:09
несмотря на всю критику в адрес бегимотика , желаю ему удачи
пусть повезет Русскому человеку за границей, особо в Голандии
скучно не будет ни кому...
Казанский
Казанский
10 марта в 07:53
Мне кажется,что Слуцкий знает про Абрамовича что-то такое,что даже ФСБ не подозревает.Иначе как объяснить,что Рома все время нянчится с Леонидом.В еврейскую дружбу,я не верю..
Баба Яга против
Баба Яга против
10 марта в 07:21
Хватит вылизывать ему пятую точку...!Этот человек просто ноль ,как тренер!Он ни чего не показал без багажа Газаева и чемодана Гинера.
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