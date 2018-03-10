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Арсенал, возрождение или падение?

10 марта 2018, 10:27
Арсенал, возрождение или падение?

Хотелось порассуждать на очень популярную тему английского футбола, точнее тему лондонского Арсенала. Конечно Венгер сделал много для команды за всё время прибывания в клубе, но всему приходит конец. На мой взгляд Арсен как тренер себя просто изжил и это не просто взгляд человека со стороны, на это указывают результаты команды. Как было ожидаемо команда отпустила Алексиса в МЮ, сделала очень приличное усиление в нападение и казалось, что совсем скоро команда начнёт побеждать, но что-то опять пошло не так. На сегодняшний день команда имеет серию из четырёх поражений. Думаю команде необходим новый рулевой, а Венгеру нужен новый вызов.

Владимир 22rus
АВТОР
Владимир 22rus
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Источник: Soccer.RuФото: Яндекс картинки
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