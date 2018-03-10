Салах в капкане: «Ливерпуль» потерялся в Манчестере

Мощная атака Клоппа растерялась в борьбе с Янгом, Матичем и Смоллингом, а Рэшфорд оказался проворнее всех. О болезненном поражении «Ливерпуля» - на «Соккер.ру»

Моуриньо чисто переиграл Клоппа?

Как напишет Арсен Венгер в своей автобиографии: «Одну неделю фанаты „Арсенала“ меня любили, вторую – ненавидели. Но зарплату мне платили за обе недели». Моуриньо, похоже, живет по тому же принципу. От недели к неделе увидеть в нем хулигана, который уверен в реализации мечты – новых трофеях, все труднее. Жозе определенно потускнел как тренер.

Пробует притвориться солидным дядькой, которому не пристало устраивать шоу, вспомните поведение и реакции Фергюсона. Сэру Алексу в куда более солидном возрасте шли эмоции и живые идеи. Так что Клопп в этой паре справедливо казался человеком, который ближе к «дао». Свой путь «Ливерпуль» выбрал, но не ожидал, что ливерпульскую тройку атаки на пешеходном переходе собьет автобус.

У Моуриньо сработал самый предсказуемый план – отдали мяч команде Клоппа, но при этом связали центр поля «Ливерпуля». Милнер, Джан и Окслейд-Чемберлен сыграли слабый матч. А без травмированного Погба МЮ использовал схему «4-2-3-1», физически крепкие и старательные в отборе ребята справились с соперником. Жозе, конечно, не выдумал велосипед, но благодаря выпадам с точными ударами Рэшфорда мог гнуть свою линию весь поединок.

Числовые факты про матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

- 64 % игрового времени до перерыва с мячом был «Ливерпуль», всего «красные» катали круглого полем 68 % времени. Это показатель «Барселоны», МЮ сознательно отдал мяч, но не контроль над игрой;

- тройка атаки «Ливерпуля» за весь матч создала пять моментов, но только два раза мяч добрался до Де Хеа – после ударов Фирмино. На троих у бразильца, Мане и Салаха всего пять передач под удар напарникам, и хотя после прострела Садьо неудачно пытался выбить мяч и забил в свои Байи, тройка провалилась;

- у Алексиса Санчеса было больше отборов, чем у центрального хавбека Окслейда-Чермберлена. Еще одно доказательство, что МЮ блестяще сыграл в позиционной защите – у Матича шесть отборов, столько же, как у Джана и Милнера вместе, да и защитники Моуриньо на самом деле были хороши;

- 24:7 – счет по удачным перехватам. Игроки обороны МЮ были на голову сильнее в высоком прессинге, нежели их коллеги из «Ливерпуля». Даже странно, ведь гости умеют грызться за мяч, но сегодня у них ничего не получилось – только Ловрен старался, у хавбеков ни одного перехвата;

- «Манчестер Юнайтед» забил 2 гола после 2 ударов в створ ворот «Ливерпуля». Общий счет по ударам 5:14, так что не стоит перехваливать подход Моуриньо и саму победу хозяев. Если бы мяч так четко не прошел в ворота после второго удара Рэшфорда, старательности хватило бы только на еще одну ничью 1:1.

Очевидный герой матча. Маркус Рэшфорд (МЮ)

Понятно, почему отметят удачливого левого крайнего форварда, который сначала четко убрал антигероя первого тайма Александера-Арнольда, а потом снова сумел пробить ровно так, чтобы мяч проскочил мимо всех защитников и Кариуса. Вратарь «Ливерпуля» в первом случае не у дел, а во втором допустил позиционную ошибку – свой Де Хеа тренеру Клоппу остро необходим. Как Моуриньо необходимо доверять лучшим молодым игрокам МЮ – Рэшфорд сыграл в атаке продуктивнее, чем звездный Санчес. Уверенный в себе малый.

Поражение поединка. Салах в борьбе с Янгом

Старина Эшли, начинавший карьеру на позиции Рэшфорда, только ближе к бровке, не является лучшим левым защитником АПЛ. Ему нужно порой задержать оппонента рукой, иногда нарушить правила. Но чаще Янг полагался на свою физическую готовность и успевал. Невзирая на все сильные стороны Салаха, в этот раз Мохамед не смог оставить позади опекуна. Янг сыграл прилично и собранно до самого конца. А поскольку блуждающего форварда Фирмино хорошо передавали игроки обороны Моуриньо, то ужасную тройку атаки «Ливерпуля» легко развалили и правильно сдерживали. Один Мане разок выскочил, но его прострела не хватило.

«Манчестер Юнайтед» переходит в режим «Интера»?

В АПЛ команде Жозе не светит победа, даже второе место – скромный успех. Но многие напоминают сейчас, что Лига чемпионов остается турниром, где в финал может проскочить не тот, кого хвалят весь сезон, а команда, играющая прагматично, собранно, скучно, но при этом с голами в чужие ворота. Точное описание МЮ, ведь Моуриньо частенько побеждал в последнее время. Проигрывал порой, но строгости на поле без Погба становится только больше.

Пусть статистически без Поля чаще проигрывают, чем с ним, но не от одного человека зависят результаты МЮ. Например, сегодня даже Де Хеа скорее отдыхал, чем нервничал. После удара Маты через себя в первом тайме его коллега Кариус испугался сильнее, чем Давид за полтора часа. Почему так получилось? Все просто – «Манчестер Юнайтед» тренирует наставник, которого задевают справедливые претензии, но он настолько опытный, что может себе позволить такие поединки.

Моуриньо сам понимает, где и почему сбавил. Он знает слабые стороны своей команды, и поэтому «Ливерпуль» весь второй тайм висел над чужой штрафной, а МЮ удерживал преимущество. Но получилось, Рэшфорд не пробил в защитников, не промазал. Теперь минимум до матча с «Севильей» Моуриньо снова любят в «красной» части Манчестера, хотя все прекрасно понимают – голы Маркуса не стали следствием доминирования «Юнайтед». Победа скорее говорит об ошибках «Ливерпуля», Клоппа и индивидуальном мастерстве молодого форварда.

А еще о том, что МЮ не яркий, не зрелищный, но опасный соперник для любого атакующего коллектива. Ломать - не строить, но правильно ломать учатся от матча к матчу. Не только сковали Салаха, но и пошли за голами и получили минимальную победу. Всегда так не смогут, но сегодня полностью заслужили.