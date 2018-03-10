Салах в капкане: «Ливерпуль» потерялся в Манчестере

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 38 тур1X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал5.34.61.55
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув1.187.214
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.424.757.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси641.57
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити6.44.81.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити1.375.57
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 6:0 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.256.310
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 1:2 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.16815
16:00 27’ Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.253.51.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан2.023.253.85
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус2.752.952.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи4.854.51.58
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 30 тур1X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 1:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.923.553.9
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М1.454.67.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи1.17717
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.023.553.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 6:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.12920
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:1 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин1.63.86

Салах в капкане: «Ливерпуль» потерялся в Манчестере

10 марта 2018, 18:19
Салах в капкане: «Ливерпуль» потерялся в Манчестере

Мощная атака Клоппа растерялась в борьбе с Янгом, Матичем и Смоллингом, а Рэшфорд оказался проворнее всех. О болезненном поражении «Ливерпуля» - на «Соккер.ру»

Моуриньо чисто переиграл Клоппа?

Как напишет Арсен Венгер в своей автобиографии: «Одну неделю фанаты „Арсенала“ меня любили, вторую – ненавидели. Но зарплату мне платили за обе недели». Моуриньо, похоже, живет по тому же принципу. От недели к неделе увидеть в нем хулигана, который уверен в реализации мечты – новых трофеях, все труднее. Жозе определенно потускнел как тренер.

Пробует притвориться солидным дядькой, которому не пристало устраивать шоу, вспомните поведение и реакции Фергюсона. Сэру Алексу в куда более солидном возрасте шли эмоции и живые идеи. Так что Клопп в этой паре справедливо казался человеком, который ближе к «дао». Свой путь «Ливерпуль» выбрал, но не ожидал, что ливерпульскую тройку атаки на пешеходном переходе собьет автобус.

У Моуриньо сработал самый предсказуемый план – отдали мяч команде Клоппа, но при этом связали центр поля «Ливерпуля». Милнер, Джан и Окслейд-Чемберлен сыграли слабый матч. А без травмированного Погба МЮ использовал схему «4-2-3-1», физически крепкие и старательные в отборе ребята справились с соперником. Жозе, конечно, не выдумал велосипед, но благодаря выпадам с точными ударами Рэшфорда мог гнуть свою линию весь поединок.

Числовые факты про матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

- 64 % игрового времени до перерыва с мячом был «Ливерпуль», всего «красные» катали круглого полем 68 % времени. Это показатель «Барселоны», МЮ сознательно отдал мяч, но не контроль над игрой;

- тройка атаки «Ливерпуля» за весь матч создала пять моментов, но только два раза мяч добрался до Де Хеа – после ударов Фирмино. На троих у бразильца, Мане и Салаха всего пять передач под удар напарникам, и хотя после прострела Садьо неудачно пытался выбить мяч и забил в свои Байи, тройка провалилась;

- у Алексиса Санчеса было больше отборов, чем у центрального хавбека Окслейда-Чермберлена. Еще одно доказательство, что МЮ блестяще сыграл в позиционной защите – у Матича шесть отборов, столько же, как у Джана и Милнера вместе, да и защитники Моуриньо на самом деле были хороши;

- 24:7 – счет по удачным перехватам. Игроки обороны МЮ были на голову сильнее в высоком прессинге, нежели их коллеги из «Ливерпуля». Даже странно, ведь гости умеют грызться за мяч, но сегодня у них ничего не получилось – только Ловрен старался, у хавбеков ни одного перехвата;

- «Манчестер Юнайтед» забил 2 гола после 2 ударов в створ ворот «Ливерпуля». Общий счет по ударам 5:14, так что не стоит перехваливать подход Моуриньо и саму победу хозяев. Если бы мяч так четко не прошел в ворота после второго удара Рэшфорда, старательности хватило бы только на еще одну ничью 1:1.

Очевидный герой матча. Маркус Рэшфорд (МЮ)

Понятно, почему отметят удачливого левого крайнего форварда, который сначала четко убрал антигероя первого тайма Александера-Арнольда, а потом снова сумел пробить ровно так, чтобы мяч проскочил мимо всех защитников и Кариуса. Вратарь «Ливерпуля» в первом случае не у дел, а во втором допустил позиционную ошибку – свой Де Хеа тренеру Клоппу остро необходим. Как Моуриньо необходимо доверять лучшим молодым игрокам МЮ – Рэшфорд сыграл в атаке продуктивнее, чем звездный Санчес. Уверенный в себе малый.

Поражение поединка. Салах в борьбе с Янгом

Старина Эшли, начинавший карьеру на позиции Рэшфорда, только ближе к бровке, не является лучшим левым защитником АПЛ. Ему нужно порой задержать оппонента рукой, иногда нарушить правила. Но чаще Янг полагался на свою физическую готовность и успевал. Невзирая на все сильные стороны Салаха, в этот раз Мохамед не смог оставить позади опекуна. Янг сыграл прилично и собранно до самого конца. А поскольку блуждающего форварда Фирмино хорошо передавали игроки обороны Моуриньо, то ужасную тройку атаки «Ливерпуля» легко развалили и правильно сдерживали. Один Мане разок выскочил, но его прострела не хватило.

«Манчестер Юнайтед» переходит в режим «Интера»?

В АПЛ команде Жозе не светит победа, даже второе место – скромный успех. Но многие напоминают сейчас, что Лига чемпионов остается турниром, где в финал может проскочить не тот, кого хвалят весь сезон, а команда, играющая прагматично, собранно, скучно, но при этом с голами в чужие ворота. Точное описание МЮ, ведь Моуриньо частенько побеждал в последнее время. Проигрывал порой, но строгости на поле без Погба становится только больше.

Пусть статистически без Поля чаще проигрывают, чем с ним, но не от одного человека зависят результаты МЮ. Например, сегодня даже Де Хеа скорее отдыхал, чем нервничал. После удара Маты через себя в первом тайме его коллега Кариус испугался сильнее, чем Давид за полтора часа. Почему так получилось? Все просто – «Манчестер Юнайтед» тренирует наставник, которого задевают справедливые претензии, но он настолько опытный, что может себе позволить такие поединки.

Моуриньо сам понимает, где и почему сбавил. Он знает слабые стороны своей команды, и поэтому «Ливерпуль» весь второй тайм висел над чужой штрафной, а МЮ удерживал преимущество. Но получилось, Рэшфорд не пробил в защитников, не промазал. Теперь минимум до матча с «Севильей» Моуриньо снова любят в «красной» части Манчестера, хотя все прекрасно понимают – голы Маркуса не стали следствием доминирования «Юнайтед». Победа скорее говорит об ошибках «Ливерпуля», Клоппа и индивидуальном мастерстве молодого форварда.

А еще о том, что МЮ не яркий, не зрелищный, но опасный соперник для любого атакующего коллектива. Ломать - не строить, но правильно ломать учатся от матча к матчу. Не только сковали Салаха, но и пошли за голами и получили минимальную победу. Всегда так не смогут, но сегодня полностью заслужили.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил просто сашка
11 марта в 17:52
просто сашка:
https://pbs.twimg.com/media/DX7z_zOXcAAEIql.jpg
просто сашка
просто сашка ответил lobsterdam
11 марта в 15:48
lobsterdam:
лично с этим персонажем не знаком, поэтому сильно сомневаюсь, т.к. это было замечено не единожды и не только одним человеком.
не сомневайся, дэн фан мю давний)
lobsterdam
lobsterdam ответил просто сашка
11 марта в 14:17
просто сашка:
казанский фан мю вообще то)
лично с этим персонажем не знаком, поэтому сильно сомневаюсь, т.к. это было замечено не единожды и не только одним человеком.
просто сашка
просто сашка ответил lobsterdam
11 марта в 14:05
lobsterdam:
автор безбожно (и безуспешно!) и нагло, впрочем как и комментатор матча (некто д.казанский) топит за жалкий лфк. Они до зубовного скрежета сдерживают проклятья в адрес МЮ, но и счет и место в таблице говорят за себя, что никак не подтверждает их потуги доказать "величие" лфк и его "тренера"
казанский фан мю вообще то)
lobsterdam
lobsterdam ответил This is BarCa
10 марта в 21:16
This is BarCa:
Всё это конечно здорово, но исход решил судья матча.
это у вас в балете решают судьи, здесь Англия, не путай....
lobsterdam
lobsterdam
10 марта в 21:14
автор безбожно (и безуспешно!) и нагло, впрочем как и комментатор матча (некто д.казанский) топит за жалкий лфк. Они до зубовного скрежета сдерживают проклятья в адрес МЮ, но и счет и место в таблице говорят за себя, что никак не подтверждает их потуги доказать "величие" лфк и его "тренера"
борька
борька
10 марта в 20:51
Поздравляюс победой
anyway
anyway ответил просто сашка
10 марта в 19:57
просто сашка:
не получается
Вип-статус нужен для твоего акка
просто сашка
просто сашка ответил anyway
10 марта в 19:53
anyway:
;)
не получается
просто сашка
просто сашка
10 марта в 19:52
https://pbs.twimg.com/media/DX7z_zOXcAAEIql.jpg
anyway
anyway ответил yudin_duda
10 марта в 18:56
yudin_duda:
Спасибо огромное
;)
yudin_duda
yudin_duda ответил anyway
10 марта в 18:55
Спасибо огромное
anyway
anyway ответил yudin_duda
10 марта в 18:55
yudin_duda:
Подскажи, пожалуйста, как фото добавлять
вот так)
This is BarCa
This is BarCa
10 марта в 18:53
Всё это конечно здорово, но исход решил судья матча.
yudin_duda
yudin_duda ответил anyway
10 марта в 18:50
Подскажи, пожалуйста, как фото добавлять
anyway
anyway
10 марта в 18:26
Забавно конечно наблюдать за хейтерами мю, как раздутый пузырь в лице салахов , ван дейков, да и в прочем всего ливерпуля лопнул в сегодняшнем матче, НО давайте не будем забывать настоящего героя этого дня, а ведь парню всего 20...
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