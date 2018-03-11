ЦСКА в порядке. Главные учителя для сборной России

«Соккер.ру» обращает внимание, что «армейцы» - единственная российская команда, по образу которой можно построить успешную футбольную сборную.

Нет защиты – голкипер еще важнее

Акинфеев на 28-й минуте игры с «Ахматом» умудрился лежа носком ноги выбить мяч с линии ворот ЦСКА, а через пару секунд армейцы праздновали второй гол. Переломные подвиги вратаря нужны и сборной, поскольку Игорь - единственный основной игрок защиты Черчесова. А у каждого из оборонцев есть конкуренты. Левый бек Рауш слышит с динамовских трибун призыв собраться. Про Комбарова можете спросить у знакомых спартаковцев – расскажут много интересного, как положительного, так и негативного.

Фернандес получил травму, в сборной не интегрирован. Смольников выступает за «Зенит» Манчини, и этим все сказано. С центральными оборонцами разберемся чуть ниже, но ситуация вам знакомая – травмы, травмы и Кутепов. Получается, на ЧМ-2018 успех или неудача сборной России еще сильнее зависит от формы и действий знаменитого вратаря, чем обычно. Игорь Акинфеев определит свое место в истории мундиаля, а заодно и место своей команды. Сыграет, как Яшин в 1966-м в Англии – будут носить на руках.

Новая оборона – по решению братьев

А теперь о центре защиты, откуда в лазарет вылетел из-за травмы Джикия. Спартаковец должен вернуться к началу ЧМ-2018, но форму набрать не успеет, как и Васин. Так что облик защиты сборной России в последние недели полностью зависел от решения братьев Березуцких. Поговорили с Черчесовым и приняли категоричное решение, отказались участвовать в чемпионате мира.

Правильно сделали, поскольку незачем перекладывать на старые плечи еще более старые проблемы с игрой в обороне. Но именно отказ Василия и Алексея заставит использовать несыгранные сочетания. Даже не играя, армейцы повлияли на сборную. А если Васин успеет встать на ноги, то у Черчесова опять будет зависимость от игрока ЦСКА в защите. Один сильный матч или один провальный все могут изменить. И высока вероятность, что судьба сборной будет зависеть от одного из «армейцев».

Головин – главный хавбек сборной

Молодой полузащитник странно отбирает мячи, мог наиграть на удаление против «Ахмата», разок сыграл слишком грубо. Но Александр уверенно смотрится даже в солидных матчах. В проигранных против МЮ поединках сыграл не очень хорошо, но как минимум в первой игре выделялся. Головин может брать игру на себя, мыслит, как молодой Семак. Алексей Миранчук или Кокорин по-своему хороши, Зобнин – очень настырный футболист.

Но если нужна центральная фигура на будущее для сборной, то это именно Головин. Александр сочетает в себе плюсы современных сильных центральных хавбеков. Подвижный, видно, что свой ресурс не выработал, а поскольку молодому человеку всего 21 год – понятно, вокруг кого будут выстраивать в ближайшем будущем сборную. Причем Головин может еще так прибавить, что не останется следа от нынешних грешков, выйдут на сцену плюсы, вроде молниеносной оценки эпизодов.

Дзагоев – мастер развития атак

Мало того, что у Алана есть голевые передачи за ЦСКА, так еще и предпоследние пасы в атаках с ударами отдает чаще, чем любой Глушаков. При всем уважении к возможностям Дениса, он никогда не мыслил на уровне Дзагоева, никогда не интересовал хотя бы «Тоттенхэм» или хотя бы «Интер». А вот хавбеку ЦСКА развить карьеру в топ-5 помешали травмы, помешали эмоции в начале карьеры, но уровень заметен сразу.

Дзагоеву уже много лет, но пока он старел, не стало больше хавбеков, подходящих для развития атак сборной. Алексей Миранчук играет слишком высоко и неважно смотрится в отборе. Глушаков тоже скверно прессингует. А Дзагоев в лучших матчах именно там, где нужно. Алан не обязательно будет в основе сборной во всех матчах ЧМ-2018, но в заявке он нужен, и на его примере надо учиться остальным хавбекам. «Ахмату» из хорошей позиции не забил, но двигался четко.

Тактика ЦСКА – модель для сборной

Черчесов не способен создать свою тактику для сборной с нуля, поскольку не той квалификации тренер. Нет времени, не того класса игроки, чтобы успешно ухватились за сложную современную модель. Играть как «Зенит» сборная не может – путь к погибели даже против Саудовской Аравии, не заходя на одно поле с Египтом и Уругваем. Действовать в стиле «Спартака» или «Краснодара» не сможет – ставки слишком высоки, комбинационно или в атакующем открытом стиле с четверкой в защите сыграть не позволит ситуация.

Получается, ролевыми моделями для Черчесова станут команды Семина, Бердыева, Карпина и Ганчаренко. Но у Юрия Павловича в центре Денисов – не игрок сборной, а в центре защиты иностранцы. Копировать «Рубин» тоже странно. Остается «Ростов» - клуб, где почти не осталось кандидатов в сборную, но осталась знакомая еще по Бердыеву модель с тройкой защитников, и идеальный учитель для сборной России – ЦСКА. Вроде бы без форвардов, но одновременно на поле минимум два форварда, не считая Вернблума. Вроде бы без опорника – с Натхо, но получается игра, баланс соблюдают.

Ганчаренко тоже наставник сборной

В центре у ЦСКА Дзагоев и Головин. В обороне обычно Фернандес и Щенников – тоже кандидаты в состав сборной, в воротах – Акинфеев. Основная схема клуба «5-3-2» - такую модель может использовать и сборная России. Будут вариации, но от того, насколько оригинально Ганчаренко проведет весну, прямо зависит игра национальной команды на первом и последнем домашнем чемпионате мира по футболу.

Надо понимать важность момента и осознавать, что стиль сборной определят «армейцы». Это не значит, что игроки других клубов менее важные, нет. Просто сборная России будет сочетать в себе особенности всех клубов-лидеров, но на ЦСКА выгодно быть похожим. «Ахмат» ведь здорово играл, а гости этого не заметили. Гнули свою линию, сыграли аккуратно, прагматично, результативно, на победу. Ровно как сборная в идеале должна сыграть на ЧМ-2018.

Повторить игру «Локомотива» сложнее – только Игнатьев и Алексей Миранчук претендуют на попадание в основу Черчесова, а вот армейцев даже без братьев Березуцких может быть пятеро. Жаль лишь, что своего Ганчаренко у сборной нет. Белорусский тренер никогда не скажет, что ему мало футболистов, как некоторые, и при этом собрал толковую команду. ЦСКА – команда, по образу и подобию которой можно построить эффективную и терпеливую сборную России.

ЦСКА максимально эффективный

Отбиться, забить, набрать очки, победить, правильно отреагировать на провальный матч, если такой будет – классика из жизни ЦСКА. У «Локомотива» больше шансов на чемпионство, но меньше опыта подобного футбола. Так что ЦСКА, поскольку до лета мало времени – базовый клуб сборной по тактике и подходу. Также может дать Черчесову ключевых игроков, вроде Акинфеева в воротах, Фернандеса справа и Головина в центре поля.

А Дзагоев будет минимум джокером – Алан умеет выстрелить в отдельно взятом матче на большом турнире. Так что болельщикам ЦСКА из Москвы стоит чаще заглядывать на стадион армейцев, команда заслужила и статус базовой команды сборной из-за подходящего расчетливого стиля, и живое внимание тысяч болельщиков. «Ахмат» сыграл симпатично, создал моменты, но ЦСКА есть ЦСКА – выигрывать под прессингом умеют, чему и сборной надо поучиться.

Не важно, есть ли ошибки в защите – они были сегодня в Грозном, будут у сборной против Египта и Уругвая. Не важно, скован наставник дефицитом кадров, как тренеры ЦСКА или Черчесов. Не важно, насколько соперник хорош – «Ахмат» старался и создавал моменты. Важнее всего собранность и солидность, с которой «армейцы» набирают очки и могут забить трижды, а претендовать на все пять мячей в матче в Грозном. В таком случае о везении никто не заявит, ведь «Ахмат» создал моменты, ЦСКА – тоже (придумали 8 моментов на непростом поле). Реализовали подходы только гости, а на табло счет, от которого и сборная не откажется.