  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд1.138.518
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2:4 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага1.384.88
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино 0:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио4.93.91.67
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1.275.511
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин2.652.952.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал---
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М2.63.32.95
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 2:2 Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам1.081123.5

ЦСКА в порядке. Главные учителя для сборной России

11 марта 2018, 19:00
ЦСКА в порядке. Главные учителя для сборной России

«Соккер.ру» обращает внимание, что «армейцы» - единственная российская команда, по образу которой можно построить успешную футбольную сборную.

Нет защиты – голкипер еще важнее

Акинфеев на 28-й минуте игры с «Ахматом» умудрился лежа носком ноги выбить мяч с линии ворот ЦСКА, а через пару секунд армейцы праздновали второй гол. Переломные подвиги вратаря нужны и сборной, поскольку Игорь - единственный основной игрок защиты Черчесова. А у каждого из оборонцев есть конкуренты. Левый бек Рауш слышит с динамовских трибун призыв собраться. Про Комбарова можете спросить у знакомых спартаковцев – расскажут много интересного, как положительного, так и негативного.

Фернандес получил травму, в сборной не интегрирован. Смольников выступает за «Зенит» Манчини, и этим все сказано. С центральными оборонцами разберемся чуть ниже, но ситуация вам знакомая – травмы, травмы и Кутепов. Получается, на ЧМ-2018 успех или неудача сборной России еще сильнее зависит от формы и действий знаменитого вратаря, чем обычно. Игорь Акинфеев определит свое место в истории мундиаля, а заодно и место своей команды. Сыграет, как Яшин в 1966-м в Англии – будут носить на руках.

Новая оборона – по решению братьев

А теперь о центре защиты, откуда в лазарет вылетел из-за травмы Джикия. Спартаковец должен вернуться к началу ЧМ-2018, но форму набрать не успеет, как и Васин. Так что облик защиты сборной России в последние недели полностью зависел от решения братьев Березуцких. Поговорили с Черчесовым и приняли категоричное решение, отказались участвовать в чемпионате мира.

Правильно сделали, поскольку незачем перекладывать на старые плечи еще более старые проблемы с игрой в обороне. Но именно отказ Василия и Алексея заставит использовать несыгранные сочетания. Даже не играя, армейцы повлияли на сборную. А если Васин успеет встать на ноги, то у Черчесова опять будет зависимость от игрока ЦСКА в защите. Один сильный матч или один провальный все могут изменить. И высока вероятность, что судьба сборной будет зависеть от одного из «армейцев».

Головин – главный хавбек сборной

Молодой полузащитник странно отбирает мячи, мог наиграть на удаление против «Ахмата», разок сыграл слишком грубо. Но Александр уверенно смотрится даже в солидных матчах. В проигранных против МЮ поединках сыграл не очень хорошо, но как минимум в первой игре выделялся. Головин может брать игру на себя, мыслит, как молодой Семак. Алексей Миранчук или Кокорин по-своему хороши, Зобнин – очень настырный футболист.

Но если нужна центральная фигура на будущее для сборной, то это именно Головин. Александр сочетает в себе плюсы современных сильных центральных хавбеков. Подвижный, видно, что свой ресурс не выработал, а поскольку молодому человеку всего 21 год – понятно, вокруг кого будут выстраивать в ближайшем будущем сборную. Причем Головин может еще так прибавить, что не останется следа от нынешних грешков, выйдут на сцену плюсы, вроде молниеносной оценки эпизодов.

Дзагоев – мастер развития атак

Мало того, что у Алана есть голевые передачи за ЦСКА, так еще и предпоследние пасы в атаках с ударами отдает чаще, чем любой Глушаков. При всем уважении к возможностям Дениса, он никогда не мыслил на уровне Дзагоева, никогда не интересовал хотя бы «Тоттенхэм» или хотя бы «Интер». А вот хавбеку ЦСКА развить карьеру в топ-5 помешали травмы, помешали эмоции в начале карьеры, но уровень заметен сразу.

Дзагоеву уже много лет, но пока он старел, не стало больше хавбеков, подходящих для развития атак сборной. Алексей Миранчук играет слишком высоко и неважно смотрится в отборе. Глушаков тоже скверно прессингует. А Дзагоев в лучших матчах именно там, где нужно. Алан не обязательно будет в основе сборной во всех матчах ЧМ-2018, но в заявке он нужен, и на его примере надо учиться остальным хавбекам. «Ахмату» из хорошей позиции не забил, но двигался четко.

Тактика ЦСКА – модель для сборной

Черчесов не способен создать свою тактику для сборной с нуля, поскольку не той квалификации тренер. Нет времени, не того класса игроки, чтобы успешно ухватились за сложную современную модель. Играть как «Зенит» сборная не может – путь к погибели даже против Саудовской Аравии, не заходя на одно поле с Египтом и Уругваем. Действовать в стиле «Спартака» или «Краснодара» не сможет – ставки слишком высоки, комбинационно или в атакующем открытом стиле с четверкой в защите сыграть не позволит ситуация.

Получается, ролевыми моделями для Черчесова станут команды Семина, Бердыева, Карпина и Ганчаренко. Но у Юрия Павловича в центре Денисов – не игрок сборной, а в центре защиты иностранцы. Копировать «Рубин» тоже странно. Остается «Ростов» - клуб, где почти не осталось кандидатов в сборную, но осталась знакомая еще по Бердыеву модель с тройкой защитников, и идеальный учитель для сборной России – ЦСКА. Вроде бы без форвардов, но одновременно на поле минимум два форварда, не считая Вернблума. Вроде бы без опорника – с Натхо, но получается игра, баланс соблюдают.

Ганчаренко тоже наставник сборной

В центре у ЦСКА Дзагоев и Головин. В обороне обычно Фернандес и Щенников – тоже кандидаты в состав сборной, в воротах – Акинфеев. Основная схема клуба «5-3-2» - такую модель может использовать и сборная России. Будут вариации, но от того, насколько оригинально Ганчаренко проведет весну, прямо зависит игра национальной команды на первом и последнем домашнем чемпионате мира по футболу.

Надо понимать важность момента и осознавать, что стиль сборной определят «армейцы». Это не значит, что игроки других клубов менее важные, нет. Просто сборная России будет сочетать в себе особенности всех клубов-лидеров, но на ЦСКА выгодно быть похожим. «Ахмат» ведь здорово играл, а гости этого не заметили. Гнули свою линию, сыграли аккуратно, прагматично, результативно, на победу. Ровно как сборная в идеале должна сыграть на ЧМ-2018.

Повторить игру «Локомотива» сложнее – только Игнатьев и Алексей Миранчук претендуют на попадание в основу Черчесова, а вот армейцев даже без братьев Березуцких может быть пятеро. Жаль лишь, что своего Ганчаренко у сборной нет. Белорусский тренер никогда не скажет, что ему мало футболистов, как некоторые, и при этом собрал толковую команду. ЦСКА – команда, по образу и подобию которой можно построить эффективную и терпеливую сборную России.

ЦСКА максимально эффективный

Отбиться, забить, набрать очки, победить, правильно отреагировать на провальный матч, если такой будет – классика из жизни ЦСКА. У «Локомотива» больше шансов на чемпионство, но меньше опыта подобного футбола. Так что ЦСКА, поскольку до лета мало времени – базовый клуб сборной по тактике и подходу. Также может дать Черчесову ключевых игроков, вроде Акинфеева в воротах, Фернандеса справа и Головина в центре поля.

А Дзагоев будет минимум джокером – Алан умеет выстрелить в отдельно взятом матче на большом турнире. Так что болельщикам ЦСКА из Москвы стоит чаще заглядывать на стадион армейцев, команда заслужила и статус базовой команды сборной из-за подходящего расчетливого стиля, и живое внимание тысяч болельщиков. «Ахмат» сыграл симпатично, создал моменты, но ЦСКА есть ЦСКА – выигрывать под прессингом умеют, чему и сборной надо поучиться.

Не важно, есть ли ошибки в защите – они были сегодня в Грозном, будут у сборной против Египта и Уругвая. Не важно, скован наставник дефицитом кадров, как тренеры ЦСКА или Черчесов. Не важно, насколько соперник хорош – «Ахмат» старался и создавал моменты. Важнее всего собранность и солидность, с которой «армейцы» набирают очки и могут забить трижды, а претендовать на все пять мячей в матче в Грозном. В таком случае о везении никто не заявит, ведь «Ахмат» создал моменты, ЦСКА – тоже (придумали 8 моментов на непростом поле). Реализовали подходы только гости, а на табло счет, от которого и сборная не откажется.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» обыграл «Тосно»
Вчера, 20:54 76
Цвет настроения синий. Нули в Санкт-Петербурге
Вчера, 19:55Игнат Березин в блоге Оценочные суждения25
«Зенит» и ЦСКА не смогли распечатать ворота друг друга
Вчера, 18:23 399
Голы Ханни и Боккетти принесли победу «Спартаку» над «Амкаром»
Вчера, 15:53 166
Десайи поучаствовал в открытии парка ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Вчера, 11:47 1
Знамя поднимите! «Зенит» и ЦСКА дерутся за ЛЧ
28 апреляВадим Багров в блоге Столкновения32
Обсудить
Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper ответил Republic Dertr
12 марта в 09:12
Republic Dertr:
Почему когда хочешь нажимая на скрол мыши прокрутить пролистать вверх вниз происходит непонятно что? прыгает
Это типа новые комменты добавляются отсюда и прыгает в начало, Бред сделали на соккере
Beekeeper
Beekeeper ответил Raamtvall
12 марта в 09:11
Raamtvall:
Лион показал, в каком вы порядке. Можете во Францию не ехать, меньше позора будет.
Ты матч то смотрел? чего он там показал? 1 удар по воротам с углового, Так себе показатель. Случайно забил и случайно выиграл. Вот и весь Лион.
kingoffam
kingoffam
12 марта в 03:57
Терек всегда коням сливал.Кто-то думал,что в этот раз будет иначе?
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответил Raamtvall
12 марта в 00:39
Raamtvall:
Лион показал, в каком вы порядке. Можете во Францию не ехать, меньше позора будет.
сьездить нужно конечно!!! чтоб еще раз доказать нашу беспомощность перед европейскими клубами!
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
11 марта в 23:23
Jum13:
Как же у свиней горит )))
    Terminator-2010
    Terminator-2010 ответил Raamtvall
    11 марта в 23:21
    Raamtvall:
    Лион показал, в каком вы порядке. Можете во Францию не ехать, меньше позора будет.
    Потеряйся.
    ЦСКА обыграет Лион и дойдет до финала!
    Jum13
    Jum13 ответил spartach n1
    11 марта в 23:06
    spartach n1:
    Что за дичь,какой образец ? Еще осенью горин зенит короновал,а теперь автобусом восхищается ))
    Как же у свиней горит )))
    KURUM
    KURUM
    11 марта в 22:51
    Бред полнейший!!!
    Две березы даже ежа в поле не догонят..
    Васину так в обще огромное спс за прогулы, порадовал. Не будет лишних косяков.
    Модель игры цска трусливая - факт..
    Марку держит только Акинфеев..
    ivany4
    ivany4
    11 марта в 22:14
    ...«армейцы» - единственная российская команда, по образу которой можно построить успешную футбольную сборную.
    Никто не мог об этом догадаться, и тут пришел Горин и научил всех!!!)))
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    11 марта в 22:13
    ЦСКА лишний раз доказал, что деньги в футболе важны, но мозги важнее. У нас к сожалению это не все понимают.
    Raamtvall
    Raamtvall
    11 марта в 22:09
    Лион показал, в каком вы порядке. Можете во Францию не ехать, меньше позора будет.
    piercman
    piercman
    11 марта в 22:05
    позор спартаку!
    spartach n1
    spartach n1
    11 марта в 21:53
    Что за дичь,какой образец ?
    Еще осенью горин зенит короновал,а теперь автобусом восхищается ))
    Аксинья
    Аксинья
    11 марта в 21:53
    "Акинфеев умудрился лёжа носком ноги выбить мяч с линии ворот ЦСКА, а через пару СЕКУНД армейцы праздновали второй гол." - Да, скорости в современном футболе достигли небывалых вершин...
    SHMEL
    SHMEL
    11 марта в 21:39
    Хорошая аналитика...
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    11 марта в 21:10
    А почему тогда Лион не приложили, когда Зенит был в порядке мы Лион в двух матчах ЛЧ не заметили? Надо Европе доказывать кто на что способен....ждем доказательств в ответной встрече....
    борька
    борька
    11 марта в 20:07
    Одни учителя,ученики перевелись,а играть будут дети!
    Republic Dertr
    Republic Dertr
    11 марта в 19:26
    Почему когда хочешь нажимая на скрол мыши прокрутить пролистать вверх вниз происходит непонятно что? прыгает
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    11 марта в 19:25
    В принципе, Станислав Горин всё правильно разложил по полочкам, даже обозначил базовый клуб для сборной, вроде бы всё хорошо, НО Черчесов не Ганчаренко, так вести игру и делать вовремя нужные замены он не умеет. Словом, не тот тренер, а отсюда и слабые надежды на успешную игру сборной. ИМХО.
    Руслан Амиров 1
    Руслан Амиров 1
    11 марта в 19:23
    Рад за коняшек. посмотрим что там мяско покажет, но у Локо теперь есть чёткий преследователь.
    Великолепный
    Великолепный
    11 марта в 19:03
    После Еврокубкого матча два дня назад ЦСКА максимально эффективный в чемпионате России - это не может не радовать!))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100