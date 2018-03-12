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Слуцкий на Западе: попытка номер два

12 марта 2018, 22:21
Слуцкий на Западе: попытка номер два

Это официально – Леонид Слуцкий возглавит «Витесс». «Соккер.ру» очень рад этому назначению и предвкушает интересное зрелище в исполнении российского тренера в Голландии.

Когда слухи перестали быть секретными и превратились в устах многих в факт, в «Витессе» подтвердили уже очевидное: Леонид Слуцкий станет главным тренером команды. Российский специалист подписал с клубом контракт на два года, и он начнет действовать с лета 2018-го. То есть у Слуцкого есть время, чтобы основательно подготовиться к реалиям голландской лиги и своего нового клуба. А разгром того со счетом 1:5 от «Утрехта» в последнем матче говорит, что знакомство должно быть основательным, дабы не случилось провала.

Хотя «Витесс» по потенциалу очень хороший клуб, и это открывает большие возможности для реализации Слуцкого. Сейчас команда из Арнема занимает шестое место, находясь в зоне плей-офф за Лигу Европы. Хотя для Слуцкого, наверное, будет лучше поначалу, если обойдется без распыления на еврокубки. Пусть сосредоточится на чемпионате Голландии. Между прочим, это шестое место соседствует с позицией грозного «Фейеноорда», например, там же скромный вроде как «Зволле», а вот «Спарта» Дика Адвоката и небезызвестный «Твенте» чуть ли не на вылет стоят. Это к слову о том, насколько запутанный чемпионат Голландии в зоне, которая идет за первыми двумя-тремя позициями.

Именно это и дает новые возможности Слуцкому. Голландское первенство очень податливое и нестабильное. Там в разные годы могут выстрелить совершенно разные команды. И если положение титанов «Аякса» и ПСВ более-менее незыблемое, то остальные чередуют взлеты и провалы. Поэтому диапазон возможных позиций для Слуцкого будет велик: от зоны плей-офф в Лиге Европы, которая простирается до седьмого места до позиции в середине таблицы. Руководство и фанаты будут довольны в любом случае, если, конечно, Слуцкий не умудрится завести «Витесс» в зону вылета.

Давление со стороны боссов и публики будет значительно меньшим, чем, например, в «Халл Сити», куда Слуцкий попал в уже наэлектризованную обстановку, ведь у фанатов «тигров» с руководством конфликт длится несколько лет. Логично, что в какой-то момент и тренер окажется под ударом. Причем, надо сказать, на Слуцкого гонений со стороны болельщиков «Халла» не было, что в тамошней обстановке даже приятная неожиданность. Кстати, бултыхания «Халла» после ухода россиянина только подтверждают, что никакой вины Слуцкого в провальном выступлении команды нет. Но это был первый тест, сразу очень сложный.

Вариант захода на западный тренерский рынок через «Витесс» гораздо более мягкий и сулит большие перспективы, чем попытка влезть в Европу через мясорубку Чемпионшипа в кризисном клубе. «Витесс» более прямо аффилирован с российским бизнесом. Им владеет россиянин Александр Чигиринский, дела которого в предпринимательстве не на высоте, но от «Витесса» он не отказывается, имея неплохие связи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Такой контакт двух владельцев полезен обоим.

«Витесс» стал неофициальным фарм-клубом «Челси», через команду из Арнема прошло огромное количество молодых игроков лондонского клуба, которым нужна практика, возможность освоиться в Европе, сотрудничество распространяется и на академии, оно гораздо глубже, чем кажется. Поэтому «Витесс» по голландским меркам всегда будет обеспечен достойного качества футболистами и ресурсами. Разумеется, и назначение Слуцкого не обошлось без руки Абрамовича, с которым Леонид Викторович в хороших отношениях.

Кто-то говорит, что он вовсе готовится в будущем стать тренером «Челси». Чем черт не шутит. Да и к приходу Слуцкого в «Халл Сити» Абрамович тоже через свои контакты был привязан, хотя и в меньшей степени, чем в случае с «Витессом». То есть здесь имеет место своего рода продолжение аффилированных отношений между владельцами «Челси» и клуба из Арнема. Не стоит забывать, что у Слуцкого и времени будет побольше на то, чтобы все изучить и освоиться до вступления в должность. В Голландии уже вовсю обсуждается его возможное появление, и пока в основном речи положительные. Адвокат нахваливал Слуцкого – Дика стали расспрашивать как одного из крупнейших специалистов по всему российскому в чемпионате Голландии.

Да и представители тренерского профсоюза заявили, что им будет приятно посмотреть на россиянина в Эредивизии. Опыт Слуцкого ими воспринимается позитивно. Но есть интересная особенность, связанная с чем-то ассоциируемым в Голландии с Россией. Речь об алкоголе. Например, футболисты «Витесса» заявили, что Слуцкому будет проще освоиться, если он пропустит стаканчик-другой с командой, и намекнули, что тренер похож на человека, который не прочь это сделать. Впрочем, себя там тоже не считают образцом трезвости: пиво после удачных матчей – в порядке вещей.

Повышает семейственность и улучшает атмосферу, говорят. Слуцкий, кстати, хорошо умеет поддерживать отношения со всеми игроками и создавать приятную обстановку в раздевалке. Кто-то его даже критиковал за излишнюю интеллигентность и мягкость, а в том же «Халле» никто слова плохого о Слуцком не сказал, когда он ушел. Все отзывались только положительно. Умение создать репутацию и поддерживать ее – важное свойство для работы в Европе. Наконец, переход Слуцкого на работу в «Витесс» дает интересные перспективы и для всего российского футбола.

Не забудем, что в Арнеме играет Вячеслав Караваев, также можно ждать появления там других российских игроков. Не главных наших звезд на контрактах с «Зенитом», например, но футболистов, которые молоды, хотят все же попробовать себя в Европе, но боятся бросаться в неизвестное. А тут – российский тренер, российский владелец. Есть определенные гарантии. Главное, не увлекаться протекционизмом и собственным развлечением.

В Голландии и «Витессе», конечно, уровень дозволенного высокий, но все же там ценят искренность, главным образом. И если Слуцкий будет отдаваться работе сполна и трудиться на результат команды, то ему будут многое позволять и прощать: и приглашение пачки россиян, и эксперименты с игрой, с составом. Можно быть уверенным в том, что наблюдение за приключениями Слуцкого с «Витессом» окажется очень увлекательным.

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Все комментарии
ОлегаТэ
ОлегаТэ
28 марта в 11:21
Удачи Леониду в Голландии! С Халлом, распродавшим своих лидеров, он сам влез в мясорубку - зато получил первый европейский опыт. Будет крайне приятно увидеть голландский клуб в Еврокубке под руководством Викторыча...
Petr Makovenko
Petr Makovenko
21 марта в 12:03
Во -первых: Леониду удачи,а игрокам повышенного усердия с новым Тренером,
Во-вторых: Леонид имеет опыт работы в чужом государстве, покрутился так сказать
в- третьих : Многолетний Чемпион России ,это не хухры -мухры, Да и со сборной прорвался на ЧЕ и не его вина что мы не футбольная страна!,
ckori
ckori ответил Gahi
15 марта в 19:04
Gahi:
Да это ещё один шанс для Слуцкого доказать Европе и своим что он чего-то стоит. Но нельзя забывать Леониду что кредитная линия не бесконечна, и не получалось так чтобы в конце пришлось запеть голосом Витаса.
А то Леонид теряет?
ckori
ckori ответил eugen-han
15 марта в 19:02
eugen-han:
вроде бы что тут такого?,пусть себе деградирует как тренер,ан нет, - это похоже уже на какую-то акцию,которая даст о себе знать в обозримом,а значит скором будущем,где слуцкер начнет критиковать наш футбол уже будучи в ином статусе.....то.что он либерал до мозга костей - это мягко сказано,потому что возможно уподобится бесу из Достоевского,приняв на себя миссию разрушителя,тем более,что некоторый опыт у него имеется,когда ему была вверена наша сборная,и его ,,заслуга" в том,что он как пионер - открыл ящик пандоры в виде натурализации непонятных-иностранных игроков сомнительного качества.
Ну накрутил-не понятно!?
ckori
ckori
15 марта в 18:59
Мне думается,что Слуцский добился хорошего результата в своей футбольной карьере!И имеет право выбирать где ему работать и с кем пить водку!И зачем эти ненужные вопросы получится не получится-пусть пробует!Можно подумать что его судьба и успехи волнуют наше общество?!
Верг
Верг
13 марта в 15:33
Абрамович скоро так разорится пропихивая бегемотика по своим дочерним шарагам, сценарий вообщем то отличный
DXTK
DXTK
13 марта в 12:38
Например, футболисты «Витесса» заявили, что Слуцкому будет проще освоиться, если он пропустит стаканчик-другой с командой, и намекнули, что тренер похож на человека, который не прочь это сделать. Впрочем, себя там тоже не считают образцом трезвости: пиво после удачных матчей – в порядке вещей.


PS как говорится 100 грамм для храбрости и в космос.............
Nety-net
Nety-net
13 марта в 10:20
Проблема Слуцкого в том что он трусливый(как мне кажется) это могло бы сочетаться с автобусом, но он не Бердяев, играет в интересный футбол, и получается в играх с соперником сильнее он теряется, а так тренер он классный(с Гинера естественно).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 марта в 10:20
Новость о ЛВС, а спартачи налетели на ветку как мухи на.... Хорошие пожелания редкость.
Первый блин у ЛВС вышел комом. Удачи со второго захода.
viv
viv
13 марта в 09:46
УДАЧИ СЛУЦКОМУ В ВИТЕССЕ!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
13 марта в 09:25
где наша не пропадала)))))))))))
eugen-han
eugen-han
13 марта в 09:06
вроде бы что тут такого?,пусть себе деградирует как тренер,ан нет, - это похоже уже на какую-то акцию,которая даст о себе знать в обозримом,а значит скором будущем,где слуцкер начнет критиковать наш футбол уже будучи в ином статусе.....то.что он либерал до мозга костей - это мягко сказано,потому что возможно уподобится бесу из Достоевского,приняв на себя миссию разрушителя,тем более,что некоторый опыт у него имеется,когда ему была вверена наша сборная,и его ,,заслуга" в том,что он как пионер - открыл ящик пандоры в виде натурализации непонятных-иностранных игроков сомнительного качества.
дурман
дурман
13 марта в 09:00
Леню только с Гинерам успех ждет.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
13 марта в 08:57
реально это скат в карьерной лестнице))))
ndedov
ndedov
13 марта в 08:43
Посмотрим как Слуцкий потянет это воз. Если что, то Абрамович еще куда устроит. Эх в Барсу его все равно тренером не возьмут:)
spartach n1
spartach n1
13 марта в 08:27
mihaluch
mihaluch
13 марта в 08:03
Витесс при этом известии с испугу проиграл Утрехту 1:5.
Адекватный Спартач
Адекватный Спартач
13 марта в 08:01
Ну а Слуцкому удачи и пусть пробует !!! Просто в ЦСКА ему уже надоело, да и клубу тоже нужны были перемены. Поэтому пусть пробует там где дают возможность. Для тренера всегда важна практика, тем более за границей !!!
Адекватный Спартач
Адекватный Спартач ответил Saang
13 марта в 07:57
Доброе утро ! Я готов поспорить с тем, что Аленичев далеко не тренер (при всём уважении к нему как к игроку). А доказал он это когда возглавил Спартак. Тренировать команды из ФНЛ это другое !!! Там у ребят глаза горят как у Вернлумба на карточку ))). Поэтому и команда играет и бьется из последних сил, что бы показать себя. А когда все содяться на высокооплачиваемые контракты то ими уже не возможно управлять, тут то и проясняется их судная любовь к футболу и клубу !!! Да и владельцы ведут свою тайную игру в которой слово тренера мало что значит !!!
Казанский
Казанский
13 марта в 07:55
И много еще у Абрамовича еще клубов-спутников Челси?))Так и разориться можно на Слуцком
ГусХ
ГусХ
13 марта в 05:45
Не взлетит! Слаб духом.
амурец
амурец
13 марта в 05:05
конечно Слуцкий и здесь не потянет, но надо отдать ему должное, не боится перемен и новых вызовов
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
13 марта в 04:53
В Голландии Слуцкий тоже ничего не покажет.
Gahi
Gahi
13 марта в 04:48
Да это ещё один шанс для Слуцкого доказать Европе и своим что он чего-то стоит. Но нельзя забывать Леониду что кредитная линия не бесконечна, и не получалось так чтобы в конце пришлось запеть голосом Витаса.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
13 марта в 04:34
надеюсь у него все получится
vka1970
vka1970
13 марта в 03:02
Молодец Леонид.Вези с собой на новую работу новое кресло.
Металлическое.
Djon_V
Djon_V
13 марта в 01:26
Молодец Леонид, не боится пробовать свои силы в Европе. Удачи ему
Kuprin
Kuprin
13 марта в 01:20
Более продуманная взвешенная интресная аналитика не то что пасквиль Багрова
Beekeeper
Beekeeper ответил Hypnoz
13 марта в 00:56
Hypnoz:
Скатился с Чемпионшипа до Витесса )) ! Далее, возвращение в цска ))) !
что значит скатился? витес гораздо интереснее хала...
Hypnoz
Hypnoz
13 марта в 00:41
Скатился с Чемпионшипа до Витесса )) ! Далее, возвращение в цска ))) !
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