Слуцкий на Западе: попытка номер два

Это официально – Леонид Слуцкий возглавит «Витесс». «Соккер.ру» очень рад этому назначению и предвкушает интересное зрелище в исполнении российского тренера в Голландии.

Когда слухи перестали быть секретными и превратились в устах многих в факт, в «Витессе» подтвердили уже очевидное: Леонид Слуцкий станет главным тренером команды. Российский специалист подписал с клубом контракт на два года, и он начнет действовать с лета 2018-го. То есть у Слуцкого есть время, чтобы основательно подготовиться к реалиям голландской лиги и своего нового клуба. А разгром того со счетом 1:5 от «Утрехта» в последнем матче говорит, что знакомство должно быть основательным, дабы не случилось провала.

Хотя «Витесс» по потенциалу очень хороший клуб, и это открывает большие возможности для реализации Слуцкого. Сейчас команда из Арнема занимает шестое место, находясь в зоне плей-офф за Лигу Европы. Хотя для Слуцкого, наверное, будет лучше поначалу, если обойдется без распыления на еврокубки. Пусть сосредоточится на чемпионате Голландии. Между прочим, это шестое место соседствует с позицией грозного «Фейеноорда», например, там же скромный вроде как «Зволле», а вот «Спарта» Дика Адвоката и небезызвестный «Твенте» чуть ли не на вылет стоят. Это к слову о том, насколько запутанный чемпионат Голландии в зоне, которая идет за первыми двумя-тремя позициями.

Именно это и дает новые возможности Слуцкому. Голландское первенство очень податливое и нестабильное. Там в разные годы могут выстрелить совершенно разные команды. И если положение титанов «Аякса» и ПСВ более-менее незыблемое, то остальные чередуют взлеты и провалы. Поэтому диапазон возможных позиций для Слуцкого будет велик: от зоны плей-офф в Лиге Европы, которая простирается до седьмого места до позиции в середине таблицы. Руководство и фанаты будут довольны в любом случае, если, конечно, Слуцкий не умудрится завести «Витесс» в зону вылета.

Давление со стороны боссов и публики будет значительно меньшим, чем, например, в «Халл Сити», куда Слуцкий попал в уже наэлектризованную обстановку, ведь у фанатов «тигров» с руководством конфликт длится несколько лет. Логично, что в какой-то момент и тренер окажется под ударом. Причем, надо сказать, на Слуцкого гонений со стороны болельщиков «Халла» не было, что в тамошней обстановке даже приятная неожиданность. Кстати, бултыхания «Халла» после ухода россиянина только подтверждают, что никакой вины Слуцкого в провальном выступлении команды нет. Но это был первый тест, сразу очень сложный.

Вариант захода на западный тренерский рынок через «Витесс» гораздо более мягкий и сулит большие перспективы, чем попытка влезть в Европу через мясорубку Чемпионшипа в кризисном клубе. «Витесс» более прямо аффилирован с российским бизнесом. Им владеет россиянин Александр Чигиринский, дела которого в предпринимательстве не на высоте, но от «Витесса» он не отказывается, имея неплохие связи с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Такой контакт двух владельцев полезен обоим.

«Витесс» стал неофициальным фарм-клубом «Челси», через команду из Арнема прошло огромное количество молодых игроков лондонского клуба, которым нужна практика, возможность освоиться в Европе, сотрудничество распространяется и на академии, оно гораздо глубже, чем кажется. Поэтому «Витесс» по голландским меркам всегда будет обеспечен достойного качества футболистами и ресурсами. Разумеется, и назначение Слуцкого не обошлось без руки Абрамовича, с которым Леонид Викторович в хороших отношениях.

Кто-то говорит, что он вовсе готовится в будущем стать тренером «Челси». Чем черт не шутит. Да и к приходу Слуцкого в «Халл Сити» Абрамович тоже через свои контакты был привязан, хотя и в меньшей степени, чем в случае с «Витессом». То есть здесь имеет место своего рода продолжение аффилированных отношений между владельцами «Челси» и клуба из Арнема. Не стоит забывать, что у Слуцкого и времени будет побольше на то, чтобы все изучить и освоиться до вступления в должность. В Голландии уже вовсю обсуждается его возможное появление, и пока в основном речи положительные. Адвокат нахваливал Слуцкого – Дика стали расспрашивать как одного из крупнейших специалистов по всему российскому в чемпионате Голландии.

Да и представители тренерского профсоюза заявили, что им будет приятно посмотреть на россиянина в Эредивизии. Опыт Слуцкого ими воспринимается позитивно. Но есть интересная особенность, связанная с чем-то ассоциируемым в Голландии с Россией. Речь об алкоголе. Например, футболисты «Витесса» заявили, что Слуцкому будет проще освоиться, если он пропустит стаканчик-другой с командой, и намекнули, что тренер похож на человека, который не прочь это сделать. Впрочем, себя там тоже не считают образцом трезвости: пиво после удачных матчей – в порядке вещей.

Повышает семейственность и улучшает атмосферу, говорят. Слуцкий, кстати, хорошо умеет поддерживать отношения со всеми игроками и создавать приятную обстановку в раздевалке. Кто-то его даже критиковал за излишнюю интеллигентность и мягкость, а в том же «Халле» никто слова плохого о Слуцком не сказал, когда он ушел. Все отзывались только положительно. Умение создать репутацию и поддерживать ее – важное свойство для работы в Европе. Наконец, переход Слуцкого на работу в «Витесс» дает интересные перспективы и для всего российского футбола.

Не забудем, что в Арнеме играет Вячеслав Караваев, также можно ждать появления там других российских игроков. Не главных наших звезд на контрактах с «Зенитом», например, но футболистов, которые молоды, хотят все же попробовать себя в Европе, но боятся бросаться в неизвестное. А тут – российский тренер, российский владелец. Есть определенные гарантии. Главное, не увлекаться протекционизмом и собственным развлечением.

В Голландии и «Витессе», конечно, уровень дозволенного высокий, но все же там ценят искренность, главным образом. И если Слуцкий будет отдаваться работе сполна и трудиться на результат команды, то ему будут многое позволять и прощать: и приглашение пачки россиян, и эксперименты с игрой, с составом. Можно быть уверенным в том, что наблюдение за приключениями Слуцкого с «Витессом» окажется очень увлекательным.