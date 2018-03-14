Жозе больше не топ-тренер? За и против

В вылете «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов обвиняют Моуриньо, что справедливо. «Соккер.ру» пытается разобраться с нынешним статусом Жозе.

Топ. За Жозе говорит репутация и титулы. Вопреки традиции, начать данную дискуссию хочется не с «наезда», а с защиты «подсудимого». Много ли вы знаете в современном футболе тренеров, которые сумели завоевать четверть сотни трофеев на высшем уровне? 25 командных кубков с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и МЮ выиграл Жозе, да и индивидуальных наград у него никак не меньше трех десятков. Собственно, один только список клубов, которые возглавлял Моуриньо, говорит сам за себя. Португалец востребован и будет востребован именитыми командами, даже если не справится в «Манчестер Юнайтед». Его могут позвать в Париж или даже в Мюнхен, где Юпп Хайнкес греет место для молодого преемника. В конце концов, топ-статус специалиста определяется именно вниманием со стороны топ-клубов, а не этой вашей сопливой аналитикой: «Моуриньо – водитель автобуса. Больше ничего не умеет. Ха-ха-ха». Жозе честно заработал свою репутацию, она у него просто есть и не испарится в один миг. Просто примите как данность.

Не топ. Былые заслуги не имеют значения. Не слишком понимаю, чем «Манчестер Юнайтед» могут помочь прежние заслуги Моуриньо. Фанатам МЮ сразу станет легче, если им напомнить о победах их тренера в ЛЧ с «Порту» и «Интером»? Что-то я сомневаюсь. Несомненно, резюме нужно брать в расчет, но закрывать глаза на текущее состояние Жозе из-за его былых побед – это, простите, клиника. И разве таким уж снегом на голову свалились нынешние проблемы? Предпосылки были заметны еще во время работы с «Реалом» и по тому, как завершилось второе пришествие в «Челси». Опять же, у тренеров, как и футболистов, бывают лучшие и худшие времена. Может быть, Моуриньо уже прошел свой пик, дал футболу лучшее, что мог. Возьмите Венгера в «Арсенале»: Арсен из начала-середины «нулевых» и сегодняшний – это ведь фактически два разных тренера. Так что вообще не важно, что там было у португальца раньше.

Топ. Постепенно строит МЮ и уже выигрывал кубки. Негатив в адрес Моуриньо в принципе не обоснован. Полезно будет обратиться к истории и напомнить, с каким скрипом начинал на «Олд Траффорд» Фергюсон, и гол Марка Робинса, когда сэр Алекс был на грани отставки, и тот факт, что кумир фанатов МЮ взял первый трофей только на четвертый год работы с командой. «Манчестер» не сразу строится! Моуриньо уже выиграл для «красных дьяволов» Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок Лиги. В прошлом сезоне был пятым в АПЛ, в нынешнем – с большой вероятностью будет вторым. Боролся и выиграл второстепенный еврокубок, а теперь вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Да еще и за Кубок Англии поборется.

Не топ. У Моуриньо два серьезных трофея за восемь лет. Если уж завели речь о трофеях, то нужно брать в расчет не только короткий период работы в «Манчестер Юнайтед». Давайте отмотаем карьеру Моуриньо на несколько лет назад. В 2010 году Жозе во второй раз в карьере выигрывает Лигу чемпионов, причем приводит к триумфу миланский «Интер» - огромный успех, главенствующую роль в котором сыграла тренерская составляющая. Но что дальше? С мадридским «Реалом» три трофея за три года, особняком среди них стоит чемпионский титул 2012 года. Потом чемпионство с «Челси» в 2015 и крах в следующем сезоне. Лига Европы? Унаи Эмери выигрывал ее трижды подряд с «Севильей», где не было такого подбора игроков, но в Париже баск не подтвердил статус топ-тренера. Таким образом, у Жозе за восемь лет только две значимые победы – «золото» в чемпионатах Испании и Англии. Не густо для того, кто называет себя Особенным.

Топ. Особенный ставит внятную игру, даже если она вам не по душе. Предугадывая следующую претензию, выступлю адвокатом на стороне Моуриньо. Если вам не нравится игра «Манчестер Юнайтед» при португальце – это ваши проблемы. Рассматривать ее надо не по параметру симпатично/уродливо, смотреть нужно на эффективность. Есть выстроенная конструкция в обороне, зачастую манкунианцы пропускают после индивидуальных ошибок, над этим можно поработать с помощью селекции. Используются понятные модели в центре поля, пусть часто и с акцентом на разрушение. Но никто из тренеров, игравших против Моуриньо, не скажет вам, что его МЮ – это сладкая булочка. Да, это пока незавершенное произведение, но нехватка фантазии обусловлена отсутствием или плохой формой креативных звезд. Был расчет на Алексиса Санчеса, но чилиец пока выглядит бледной тенью себя самого, иногда выстреливает Рэшфорд, в остальном у Жозе в атаке игроки-функции. Не хватает звезды масштаба Гризманна или Неймара. Или того же Санчеса, когда он обретет тонус и начнет решать эпизоды и исходы встреч.

Не топ. Жозе спёкся: его конёк – нудность и предсказуемость. То есть Лукаку, Марсьяль, Лингард, Мата, Рэшфорд и Санчес не способны творить и создавать моменты на регулярной основе? Тогда окей. Только странно, что Сарабии, Васкесу, Муриэлю, Бен Йеддеру и Корреа это по плечу. Дело не в персоналиях, а в том, как играет команда, чему научил тренер, какую установку дал. Знаете соотношение ударов по сумме двух матчей между МЮ и «Севильей»? 46 на 23 в пользу испанской команды, 14 против 4 по попаданиям в створ. Это кстати еще и к вопросу об организации игры в обороне. Моуриньо даже не собирался выигрывать билет в четвертьфинал в атаке, единственный человек, который мог затащить «дьяволов» туда – это Давид Де Хеа. Бесит, что «Манчестер Юнайтед» - топ-клуб и топ-команда, играет в футбол для слабаков «как бы чего не вышло». Трусость в футболе может убить вас даже быстрее, чем безрассудство, это диаметрально противоположные, но одинаковые по своей сути грехи. У МЮ нет сбалансированной игры, команда Моуриньо нудная и предсказуемая, а это бесит, потому что потенциал манкунианцев не используется в полной мере. А уж не это ли первостепенная задача тренера?

Моуриньо одурачил сам себя