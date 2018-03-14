Жозе больше не топ-тренер? За и против

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.35.559.5
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси6.74.21.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.25610.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.733.84.6
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.354.98.8
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.353.32.35
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи2.13.33.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.753.54.4
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-21.953.33.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.186.412.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье 0:1 Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Жозе больше не топ-тренер? За и против

14 марта 2018, 12:15
Жозе больше не топ-тренер? За и против

В вылете «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов обвиняют Моуриньо, что справедливо. «Соккер.ру» пытается разобраться с нынешним статусом Жозе. 

Топ. За Жозе говорит репутация и титулы. Вопреки традиции, начать данную дискуссию хочется не с «наезда», а с защиты «подсудимого». Много ли вы знаете в современном футболе тренеров, которые сумели завоевать четверть сотни трофеев на высшем уровне? 25 командных кубков с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и МЮ выиграл Жозе, да и индивидуальных наград у него никак не меньше трех десятков. Собственно, один только список клубов, которые возглавлял Моуриньо, говорит сам за себя. Португалец востребован и будет востребован именитыми командами, даже если не справится в «Манчестер Юнайтед». Его могут позвать в Париж или даже в Мюнхен, где Юпп Хайнкес греет место для молодого преемника. В конце концов, топ-статус специалиста определяется именно вниманием со стороны топ-клубов, а не этой вашей сопливой аналитикой: «Моуриньо – водитель автобуса. Больше ничего не умеет. Ха-ха-ха». Жозе честно заработал свою репутацию, она у него просто есть и не испарится в один миг. Просто примите как данность. 

Не топ. Былые заслуги не имеют значения. Не слишком понимаю, чем «Манчестер Юнайтед» могут помочь прежние заслуги Моуриньо. Фанатам МЮ сразу станет легче, если им напомнить о победах их тренера в ЛЧ с «Порту» и «Интером»? Что-то я сомневаюсь. Несомненно, резюме нужно брать в расчет, но закрывать глаза на текущее состояние Жозе из-за его былых побед – это, простите, клиника. И разве таким уж снегом на голову свалились нынешние проблемы? Предпосылки были заметны еще во время работы с «Реалом» и по тому, как завершилось второе пришествие в «Челси». Опять же, у тренеров, как и футболистов, бывают лучшие и худшие времена. Может быть, Моуриньо уже прошел свой пик, дал футболу лучшее, что мог. Возьмите Венгера в «Арсенале»: Арсен из начала-середины «нулевых» и сегодняшний – это ведь фактически два разных тренера. Так что вообще не важно, что там было у португальца раньше. 

Топ. Постепенно строит МЮ и уже выигрывал кубки. Негатив в адрес Моуриньо в принципе не обоснован. Полезно будет обратиться к истории и напомнить, с каким скрипом начинал на «Олд Траффорд» Фергюсон, и гол Марка Робинса, когда сэр Алекс был на грани отставки, и тот факт, что кумир фанатов МЮ взял первый трофей только на четвертый год работы с командой. «Манчестер» не сразу строится! Моуриньо уже выиграл для «красных дьяволов» Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок Лиги. В прошлом сезоне был пятым в АПЛ, в нынешнем – с большой вероятностью будет вторым. Боролся и выиграл второстепенный еврокубок, а теперь вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Да еще и за Кубок Англии поборется. 

Не топ. У Моуриньо два серьезных трофея за восемь лет. Если уж завели речь о трофеях, то нужно брать в расчет не только короткий период работы в «Манчестер Юнайтед». Давайте отмотаем карьеру Моуриньо на несколько лет назад. В 2010 году Жозе во второй раз в карьере выигрывает Лигу чемпионов, причем приводит к триумфу миланский «Интер» - огромный успех, главенствующую роль в котором сыграла тренерская составляющая. Но что дальше? С мадридским «Реалом» три трофея за три года, особняком среди них стоит чемпионский титул 2012 года. Потом чемпионство с «Челси» в 2015 и крах в следующем сезоне. Лига Европы? Унаи Эмери выигрывал ее трижды подряд с «Севильей», где не было такого подбора игроков, но в Париже баск не подтвердил статус топ-тренера. Таким образом, у Жозе за восемь лет только две значимые победы – «золото» в чемпионатах Испании и Англии. Не густо для того, кто называет себя Особенным. 

Топ. Особенный ставит внятную игру, даже если она вам не по душе. Предугадывая следующую претензию, выступлю адвокатом на стороне Моуриньо. Если вам не нравится игра «Манчестер Юнайтед» при португальце – это ваши проблемы. Рассматривать ее надо не по параметру симпатично/уродливо, смотреть нужно на эффективность. Есть выстроенная конструкция в обороне, зачастую манкунианцы пропускают после индивидуальных ошибок, над этим можно поработать с помощью селекции. Используются понятные модели в центре поля, пусть часто и с акцентом на разрушение. Но никто из тренеров, игравших против Моуриньо, не скажет вам, что его МЮ – это сладкая булочка. Да, это пока незавершенное произведение, но нехватка фантазии обусловлена отсутствием или плохой формой креативных звезд. Был расчет на Алексиса Санчеса, но чилиец пока выглядит бледной тенью себя самого, иногда выстреливает Рэшфорд, в остальном у Жозе в атаке игроки-функции. Не хватает звезды масштаба Гризманна или Неймара. Или того же Санчеса, когда он обретет тонус и начнет решать эпизоды и исходы встреч. 

Не топ. Жозе спёкся: его конёк – нудность и предсказуемость. То есть Лукаку, Марсьяль, Лингард, Мата, Рэшфорд и Санчес не способны творить и создавать моменты на регулярной основе? Тогда окей. Только странно, что Сарабии, Васкесу, Муриэлю, Бен Йеддеру и Корреа это по плечу. Дело не в персоналиях, а в том, как играет команда, чему научил тренер, какую установку дал. Знаете соотношение ударов по сумме двух матчей между МЮ и «Севильей»? 46 на 23 в пользу испанской команды, 14 против 4 по попаданиям в створ. Это кстати еще и к вопросу об организации игры в обороне. Моуриньо даже не собирался выигрывать билет в четвертьфинал в атаке, единственный человек, который мог затащить «дьяволов» туда – это Давид Де Хеа. Бесит, что «Манчестер Юнайтед» - топ-клуб и топ-команда, играет в футбол для слабаков «как бы чего не вышло». Трусость в футболе может убить вас даже быстрее, чем безрассудство, это диаметрально противоположные, но одинаковые по своей сути грехи. У МЮ нет сбалансированной игры, команда Моуриньо нудная и предсказуемая, а это бесит, потому что потенциал манкунианцев не используется в полной мере. А уж не это ли первостепенная задача тренера?
Моуриньо одурачил сам себя

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Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
14 марта в 18:26
Хватит сравнивать с Ферги!Юве точно так 10 номера сравнивают с Дель Пьеро,Тевес поносил два года,Погба один,а мы все ищем десятку на долгие годы,уже менять надо принципы,если найдется успешный долгий тренер то это хорошо ,если нет то ротация нужна лет 3-5,Моур выполнил одну задачу,выиграл ЛЕ,теперь нужен тот кто АПЛ возьмет а может и ЛЧ.
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Владимир Ушаков
14 марта в 18:15
Владимир Ушаков:
Один раз проиграл,и то не заслуженно, и все якобы не топ, позор такой статье
    Foxes
    Foxes ответил Владимир Ушаков
    14 марта в 17:48
    Владимир Ушаков:
    Один раз проиграл,и то не заслуженно, и все якобы не топ, позор такой статье
    Не заслуженно? :-))))))))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    14 марта в 17:03
    Один раз проиграл,и то не заслуженно, и все якобы не топ, позор такой статье
    ndedov
    ndedov
    14 марта в 16:22
    Он им разве был? Выиграл с Порту и что, а потом весь его путь уже бабками услан.
    БиллиБоб
    БиллиБоб
    14 марта в 15:28
    Раньше был топом. А теперь уже давно не топ.
    Анд-м
    Анд-м
    14 марта в 15:23
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ndedov
      14 марта в 14:33
      ndedov:
      Он топом и не был, его деньги сделали таким, он тренером был только в Порту, а потом только собирателем игроков за большие деньги.
      ТАКИХ СОБИРАТЕЛЕЙ ПРУД ПРУДИ, НО У ВСЕХ ЛИ ЕСТЬ В КОЛЛЕКЦИИ КУБОК ЧЕМПИОНОВ ?
      Germann
      Germann
      14 марта в 14:26
      Давать желаемый (в данном случае наивысший) результат постоянно - невозможно. У всех без исключения есть не результативные периоды и Особенный не исключение. А понять спекся он или нет - есть только один способ - нужно работать и констатировать - чего добился... Все... Вон посмотрите на того же Семина и сами себе ответьте - ожидали Вы лично такого всплеска от его Локомотива...? То - то... Так что чего и когда еще ожидать в этой жизни от Моуринью - оч большой вопрос...
      Владимиpъ Григорянъ
      Владимиpъ Григорянъ
      14 марта в 14:04
      Человек, который сам придумал "The Special One", делая себе авторитет, а не завоевывал его со стороны. Обыкновенный тренеришка)
      ndedov
      ndedov
      14 марта в 14:03
      Он топом и не был, его деньги сделали таким, он тренером был только в Порту, а потом только собирателем игроков за большие деньги.
      MightyBryom
      MightyBryom
      14 марта в 13:38
      Большой плюс Жозе в том, что в любой команде главной звездой будет он. Это особенно актуально в свете выходок "Неймаров" и ему подобных. В клубе должен быть авторитет тренера!
      К его стилю тренерской философии конечно есть вопросы, но он определенно входит в ТОП-10, а возможно ТОП-5 тренеров сейчас.
      Dim64f1121
      Dim64f1121
      14 марта в 13:01
      А он никогда и не был топ тренером.
      sihafazatron
      sihafazatron
      14 марта в 12:37
      скоро сбежит из апл, там его ничего не светит
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