Как «Локомотиву» не стать чемпионом?

Если железнодорожники упустят первое место в остатке сезона, это станет жестоким разочарованием. «Соккер.ру» моделирует ситуации, которые могут лишить «Локо» чемпионства.

Многие уже короновали «Локомотив» - кто-то реалистично смотрит на ситуацию в таблице и считает, что конкурентам не под силу отыграть отрыв в восемь очков (на сегодняшний день – потенциальный, ведь «Спартак» после победы в Казани приблизился на расстояние 5-ти баллов, но у «Локо» матч в запасе). Кто-то вещает о решенном деле с чемпионством, подспудно надеясь сглазить команду Юрия Семина ради успеха любимой команды. На самом деле, сценариев свержения железнодорожников с первого места осталось не так уж много, но они по-прежнему есть, их-то давайте и изучим.

Табличный максимум

В теории в чемпионской гонке участвуют пять команд. Начнем с простой вещи: сколько очков наберет каждая из них, если на остатке дистанции выступит безупречно, соберет 100% очков?

«Локомотив» - 73 очка

«Спартак» - 65 очков

ЦСКА – 65 очков

«Зенит» - 63 очка

«Краснодар» - 61 очко

Естественно, такого расклада сил в финальной версии турнирной таблицы просто не может случиться по той причине, что лидерам еще предстоят матчи между собой. Но на основании этих данных мы уже сейчас можем точно сказать, что «Локомотиву» хватит 65 очков для обретения «золота». Дело в том, что у команды Юрия Семина преимущество по личным встречам – ключевой параметр при равенстве очков, и над «Спартаком», и над ЦСКА. Сейчас у железнодорожников 49 баллов, следовательно, им нужно набрать 16 пунктов в оставшихся восьми встречах (24 очка в розыгрыше).

Как «Локомотиву» собрать сумму гарантии чемпионства?

Все расклады сейчас ведутся от «Локомотива». Команда Юрия Семина может просто не замечать успехов оппонентов, если спокойно выполнит свою миссию. Итак, 16 баллов. Это 5 побед и одна ничья, либо 4 виктории при 4 мирных исходах. Смотрим на календарь железнодорожников и предполагаем, как можно собрать чемпионский пасьянс.

Календарь «Локо»: «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (г), «Ахмат» (д), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Исходя из графика, «Локомотиву» важно брать по три очка в ближайших четырех матчах, потому что заключительные четыре поединка в этой серии кажутся на вид гораздо сложнее. Там крепкие «Уфа» и «Арсенал», которые уютно себя чувствуют в роли гроз фаворитов и ведут борьбу за шестое место. Напомню, оно в случае победы «Спартака» в Кубке России станет еврокубковым. Игры против «Краснодара» и «Зенита» априори отдают повышенным накалом борьбы. «Амкар» и «Динамо» мотивированы, потому что борются за выживание, так что из оставшихся соперников лидеров таблицы только «Ростов» и «Ахмат» могут чувствовать себя более или менее свободными от турнирных задач. Впрочем, у «Ростова» внутренняя мотивация, ведь Карпин в каждом матче должен доказывать, что не случайно оказался на посту, а «Ахмат», как мы знаем, сила.

Вроде бы вполне рабочее расписание, но практически каждый клуб может сыграть с «Локомотивом» на ничью, придется вырывать, выгрызать и много работать в позиционном нападении, что не является любимым занятием команды Юрия Семина. В идеале для сбора чемпионской суммы нужно брать 12 очков в матчах с «Амкаром», «Ростовом», «Динамо» и «Ахматом», а потом снимать все вопросы в играх с «Уфой» и «Краснодаром». Если к матчу с «Зенитом» железнодорожники еще не гарантируют себе чемпионство, на финише РФПЛ может случиться нечто невероятное. Впрочем, все эти подсчеты имеют смысл при идеальном выступлении преследователей, ближайшие из которых – «Спартак» и ЦСКА. Каждое потерянное очко этими командами в своих матчах на вес золота для «Локомотива».

Смогут ли «Спартак» и ЦСКА настичь «Локомотив»?

Пожалуй, стоит принять за данность тот факт, что в чемпионской гонке участвуют только московские команды. «Спартак» и ЦСКА и сами-то на птичьих правах, а отставание «Зенита» и «Краснодара» оставляет еще меньше шансов – преимущество «Локомотива» над ними больше, да еще из-за спин столичных клубов надо выскакивать. И еще один аргумент: после перехода на систему «осень-весна» ни один чемпион не набирал меньше 64 очков. «Краснодар» с «Зенитом» этой отметки не достигнут, даже выиграв все матчи, «Спартак» и ЦСКА – пока могут. Но вот именно: «красно-белым» и «красно-синим» нельзя ошибаться. Считаю, что только 100% набранных очков в оставшихся встречах оставляют преследователям «Локомотива» шанс – только шанс, на «золото». Даже одна осечка на этом минном поле станет смертельной.

Календарь ЦСКА: «Ростов» (г), «Динамо» (д), «Уфа» (г), «Амкар» (д), «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

Во-первых, ЦСКА предстоит провести на матч больше, чем «Спартаку», ведь игра 23 тура с участием армейцев перенесена на апрель. Команда Виктора Ганчаренко в большом порядке, что подчеркивается попаданием в четвертьфинал Лиги Европы, но матчи с «Арсеналом» послужат дополнительным отвлекающим фактором. Из плюсов – большое число домашних встреч, из минусов – плотный график и ряд встреч повышенного риска. Это не только игры с «Краснодаром» и «Зенитом», но и выезд в Ростов-на-Дону в ближайшем туре, где ЦСКА не побеждал в рамках РФПЛ с 2006 года. «Уфа» - тоже не подарок, «Амкар» встанет всей командой у своих ворот, «Арсеналу» армейцы проиграли в первом круге, а «Анжи» в заключительном раунде, возможно, будет насмерть биться за выживание. Не ошибиться и не оступиться в такой серии матчей – сродни подвигу, если ЦСКА выиграет все восемь оставшихся встреч, то станет, как минимум, моральным чемпионом.

Календарь «Спартака»: «Тосно» (д), «Анжи» (г), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

«На бумаге» у «Спартака» самое легкое расписание среди лидеров. Все матчи – с командами от восьмого места и ниже, везде действующие чемпионы будут фаворитами. С другой стороны, можно вспомнить, что в первом круге с пятью из семи этих команд «красно-белые» сыграли вничью, хотя тот «Спартак» и нынешний – как говорится, две большие разницы. Дружина Массимо Карреры набрала ход – 15 матчей в РФПЛ без поражений, готова не только играть в футбол лучше оппонентов, но и вырывать у них из глотки необходимые победы, как в матчах с «Рубином» и СКА. Хотя такие сложные сценарии и пугают, как и трудности с позиционным нападением, а тут оно пригодится чуть ли не в каждой игре. «Спартак» силен, есть все основания на продление беспроигрышной серии до конца сезона, но в оставшихся семи матчах «красно-белым» нужны не просто «непоражения», необходимы победы. Очень вероятно, что в конце сезона спартаковские болельщики будут говорить о проигранном чемпионстве в первых семи турах чемпионата, но пока есть шанс – надо биться. «Спартак» может и даже должен побеждать от тура к туру, а это, помимо прочего, еще и давление на лидирующий «Локомотив».

Лидерство «Локомотива» - провал «Спартака» и «Зенита»

Где может оступиться «Локо»?

Допустим, ЦСКА или «Спартак», а то и обе команды сразу, выигрывают все оставшиеся матчи (в таком случае выше будут «красно-белые» по личным встречам). В этом случае им нужно, чтобы «Локомотив» потерял 9 очков в оставшихся восьми матчах. К примеру, пяти побед при трех поражениях железнодорожникам уже не хватит. Четыре победы, три ничьи и поражение – более сбалансированный расклад, такое даже можно представить. Взглянем еще раз на график «Локо», только уже не с позиции необходимости набрать 16 очков, но с возможности потерять 9.

Календарь «Локо»: «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (г), «Ахмат» (д), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Думаю, у «Локомотива» будут победы в матчах с «Динамо», «Ахматом» и «Краснодаром», который по традиции наивно сыграет в большом матче. В свою очередь, «Уфа», «Зенит» и «Арсенал» видятся главными претендентами на то, чтобы забрать очки у «Локо». Ключевыми же станут ближайшие матчи против «Амкара» и «Ростова». Пермяки могут выставить «автобус» и сыграть на 0:0, а «Ростов» Карпина, надо думать, будет похож на предыдущие команды Валерия Георгиевича – нестабильный, но умеющий грохнуть любого соперника в счастливый вечер. В идеале для преследователей «Локомотива» - две ничьи в этих матчах, в крайнем случае - хотя бы одна осечка, потому что в случае двух побед железнодорожников чемпионскую гонку можно будет закрывать.