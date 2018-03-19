Как «Локомотиву» не стать чемпионом?

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Как «Локомотиву» не стать чемпионом?

19 марта 2018, 12:46
Как «Локомотиву» не стать чемпионом?

Если железнодорожники упустят первое место в остатке сезона, это станет жестоким разочарованием. «Соккер.ру» моделирует ситуации, которые могут лишить «Локо» чемпионства.

Многие уже короновали «Локомотив» - кто-то реалистично смотрит на ситуацию в таблице и считает, что конкурентам не под силу отыграть отрыв в восемь очков (на сегодняшний день – потенциальный, ведь «Спартак» после победы в Казани приблизился на расстояние 5-ти баллов, но у «Локо» матч в запасе). Кто-то вещает о решенном деле с чемпионством, подспудно надеясь сглазить команду Юрия Семина ради успеха любимой команды. На самом деле, сценариев свержения железнодорожников с первого места осталось не так уж много, но они по-прежнему есть, их-то давайте и изучим.

Табличный максимум

В теории в чемпионской гонке участвуют пять команд. Начнем с простой вещи: сколько очков наберет каждая из них, если на остатке дистанции выступит безупречно, соберет 100% очков?

«Локомотив» - 73 очка

«Спартак» - 65 очков

ЦСКА – 65 очков

«Зенит» - 63 очка

«Краснодар» - 61 очко

Естественно, такого расклада сил в финальной версии турнирной таблицы просто не может случиться по той причине, что лидерам еще предстоят матчи между собой. Но на основании этих данных мы уже сейчас можем точно сказать, что «Локомотиву» хватит 65 очков для обретения «золота». Дело в том, что у команды Юрия Семина преимущество по личным встречам – ключевой параметр при равенстве очков, и над «Спартаком», и над ЦСКА. Сейчас у железнодорожников 49 баллов, следовательно, им нужно набрать 16 пунктов в оставшихся восьми встречах (24 очка в розыгрыше).

Как «Локомотиву» собрать сумму гарантии чемпионства?

Все расклады сейчас ведутся от «Локомотива». Команда Юрия Семина может просто не замечать успехов оппонентов, если спокойно выполнит свою миссию. Итак, 16 баллов. Это 5 побед и одна ничья, либо 4 виктории при 4 мирных исходах. Смотрим на календарь железнодорожников и предполагаем, как можно собрать чемпионский пасьянс.

Календарь «Локо»: «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (г), «Ахмат» (д), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Исходя из графика, «Локомотиву» важно брать по три очка в ближайших четырех матчах, потому что заключительные четыре поединка в этой серии кажутся на вид гораздо сложнее. Там крепкие «Уфа» и «Арсенал», которые уютно себя чувствуют в роли гроз фаворитов и ведут борьбу за шестое место. Напомню, оно в случае победы «Спартака» в Кубке России станет еврокубковым. Игры против «Краснодара» и «Зенита» априори отдают повышенным накалом борьбы. «Амкар» и «Динамо» мотивированы, потому что борются за выживание, так что из оставшихся соперников лидеров таблицы только «Ростов» и «Ахмат» могут чувствовать себя более или менее свободными от турнирных задач. Впрочем, у «Ростова» внутренняя мотивация, ведь Карпин в каждом матче должен доказывать, что не случайно оказался на посту, а «Ахмат», как мы знаем, сила.

Вроде бы вполне рабочее расписание, но практически каждый клуб может сыграть с «Локомотивом» на ничью, придется вырывать, выгрызать и много работать в позиционном нападении, что не является любимым занятием команды Юрия Семина. В идеале для сбора чемпионской суммы нужно брать 12 очков в матчах с «Амкаром», «Ростовом», «Динамо» и «Ахматом», а потом снимать все вопросы в играх с «Уфой» и «Краснодаром». Если к матчу с «Зенитом» железнодорожники еще не гарантируют себе чемпионство, на финише РФПЛ может случиться нечто невероятное. Впрочем, все эти подсчеты имеют смысл при идеальном выступлении преследователей, ближайшие из которых – «Спартак» и ЦСКА. Каждое потерянное очко этими командами в своих матчах на вес золота для «Локомотива».

Смогут ли «Спартак» и ЦСКА настичь «Локомотив»?   

Пожалуй, стоит принять за данность тот факт, что в чемпионской гонке участвуют только московские команды. «Спартак» и ЦСКА и сами-то на птичьих правах, а отставание «Зенита» и «Краснодара» оставляет еще меньше шансов – преимущество «Локомотива» над ними больше, да еще из-за спин столичных клубов надо выскакивать. И еще один аргумент: после перехода на систему «осень-весна» ни один чемпион не набирал меньше 64 очков. «Краснодар» с «Зенитом» этой отметки не достигнут, даже выиграв все матчи, «Спартак» и ЦСКА – пока могут. Но вот именно: «красно-белым» и «красно-синим» нельзя ошибаться. Считаю, что только 100% набранных очков в оставшихся встречах оставляют преследователям «Локомотива» шанс – только шанс, на «золото». Даже одна осечка на этом минном поле станет смертельной.

Календарь ЦСКА: «Ростов» (г), «Динамо» (д), «Уфа» (г), «Амкар» (д), «Краснодар» (д), «Зенит» (г), «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

Во-первых, ЦСКА предстоит провести на матч больше, чем «Спартаку», ведь игра 23 тура с участием армейцев перенесена на апрель. Команда Виктора Ганчаренко в большом порядке, что подчеркивается попаданием в четвертьфинал Лиги Европы, но матчи с «Арсеналом» послужат дополнительным отвлекающим фактором. Из плюсов – большое число домашних встреч, из минусов – плотный график и ряд встреч повышенного риска. Это не только игры с «Краснодаром» и «Зенитом», но и выезд в Ростов-на-Дону в ближайшем туре, где ЦСКА не побеждал в рамках РФПЛ с 2006 года. «Уфа» - тоже не подарок, «Амкар» встанет всей командой у своих ворот, «Арсеналу» армейцы проиграли в первом круге, а «Анжи» в заключительном раунде, возможно, будет насмерть биться за выживание. Не ошибиться и не оступиться в такой серии матчей – сродни подвигу, если ЦСКА выиграет все восемь оставшихся встреч, то станет, как минимум, моральным чемпионом.  

Календарь «Спартака»: «Тосно» (д), «Анжи» (г), «Урал» (г), «Ахмат» (д), «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (д).

«На бумаге» у «Спартака» самое легкое расписание среди лидеров. Все матчи – с командами от восьмого места и ниже, везде действующие чемпионы будут фаворитами. С другой стороны, можно вспомнить, что в первом круге с пятью из семи этих команд «красно-белые» сыграли вничью, хотя тот «Спартак» и нынешний – как говорится, две большие разницы. Дружина Массимо Карреры набрала ход – 15 матчей в РФПЛ без поражений, готова не только играть в футбол лучше оппонентов, но и вырывать у них из глотки необходимые победы, как в матчах с «Рубином» и СКА. Хотя такие сложные сценарии и пугают, как и трудности с позиционным нападением, а тут оно пригодится чуть ли не в каждой игре. «Спартак» силен, есть все основания на продление беспроигрышной серии до конца сезона, но в оставшихся семи матчах «красно-белым» нужны не просто «непоражения», необходимы победы. Очень вероятно, что в конце сезона спартаковские болельщики будут говорить о проигранном чемпионстве в первых семи турах чемпионата, но пока есть шанс – надо биться. «Спартак» может и даже должен побеждать от тура к туру, а это, помимо прочего, еще и давление на лидирующий «Локомотив». 

Лидерство «Локомотива» - провал «Спартака» и «Зенита»

Где может оступиться «Локо»?

Допустим, ЦСКА или «Спартак», а то и обе команды сразу, выигрывают все оставшиеся матчи (в таком случае выше будут «красно-белые» по личным встречам). В этом случае им нужно, чтобы «Локомотив» потерял 9 очков в оставшихся восьми матчах. К примеру, пяти побед при трех поражениях железнодорожникам уже не хватит. Четыре победы, три ничьи и поражение – более сбалансированный расклад, такое даже можно представить. Взглянем еще раз на график «Локо», только уже не с позиции необходимости набрать 16 очков, но с возможности потерять 9.

Календарь «Локо»: «Амкар» (г), «Ростов» (д), «Динамо» (г), «Ахмат» (д), «Уфа» (д), «Краснодар» (г), «Зенит» (д), «Арсенал» (г).

Думаю, у «Локомотива» будут победы в матчах с «Динамо», «Ахматом» и «Краснодаром», который по традиции наивно сыграет в большом матче. В свою очередь, «Уфа», «Зенит» и «Арсенал» видятся главными претендентами на то, чтобы забрать очки у «Локо». Ключевыми же станут ближайшие матчи против «Амкара» и «Ростова». Пермяки могут выставить «автобус» и сыграть на 0:0, а «Ростов» Карпина, надо думать, будет похож на предыдущие команды Валерия Георгиевича – нестабильный, но умеющий грохнуть любого соперника в счастливый вечер. В идеале для преследователей «Локомотива» - две ничьи в этих матчах, в крайнем случае - хотя бы одна осечка, потому что в случае двух побед железнодорожников чемпионскую гонку можно будет закрывать.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» потерял очки в матче с «Уфой»
Вчера, 20:56 198
ЦСКА рвется в Лигу чемпионов
Вчера, 20:04DaveGrohl в блоге Оценочные суждения18
«Кубань» крупно уступила «Авангарду»
Вчера, 18:57 4
«Амкар» одержал победу над «Тосно»
Вчера, 18:29 34
ЦСКА вырвал победу в матче с «Краснодаром»
Вчера, 18:23 412
Дзюба и «Арсенал» едва не победили «Зенит»
Вчера, 17:00Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!55
Обсудить
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат ответил MAUS
29 марта в 01:31
MAUS:
А на счёт 7:о , вы мне напоминаете детсад ! Стыдно в вашем возрасте такими репликами разбрасываться напролёт!
Уважаемый, Вы меня пристыдили. Сижу и каюсь...))) А тема "0;7" возникла, как ответочка на массовое пупсовое гоготание по поводу "рекордсмена".
Удивительно, что "рекорды" команд соперников вас радуют и окрыляют, а о своих говорить, почему то не любите.
Я, кстати, болею за Спартак в международных матчах, как за любую российскую команду, и никогда не желал им проигрыша, в отличие от массы Ваших соратников...)))
MAUS
MAUS ответил Багров-брат
28 марта в 09:11
Багров-брат:
Так инфантилизм возрасту не помеха...))) Можно и в 40 лет с мамой жить и за Спартак болеть...)))
А на счёт 7:о , вы мне напоминаете детсад !
Стыдно в вашем возрасте такими репликами разбрасываться напролёт!
MAUS
MAUS ответил Багров-брат
28 марта в 09:07
Багров-брат:
Так инфантилизм возрасту не помеха...))) Можно и в 40 лет с мамой жить и за Спартак болеть...)))
    Багров-брат
    Багров-брат ответил MAUS
    28 марта в 01:46
    MAUS:
    «Адекватные» это те кто постоянно про 7:о поют, Не устал одно и тоже кричать? На счёт сопляков, придержи пыл, ибо за Спартак болею с 1986
    Так инфантилизм возрасту не помеха...))) Можно и в 40 лет с мамой жить и за Спартак болеть...)))
    MAUS
    MAUS ответил Багров-брат
    27 марта в 22:22
    Багров-брат:
    Так, однако, адекватные люди начинают оценку с себя. И только амбициозные сопляки сразу указывают на недостатки других. Суть нынешнего поколения "народных" поклонников. И, всё-равно, удачи на полях Европы...)))
    «Адекватные» это те кто постоянно про 7:о поют,
    Не устал одно и тоже кричать?
    На счёт сопляков, придержи пыл, ибо за Спартак болею с 1986
    Багров-брат
    Багров-брат ответил MAUS
    27 марта в 18:32
    MAUS:
    Так что там ? Как локо сыграл против Шерифа? Успешно или очень))))))) Такая же игра будет в ЛЧ
    Так, однако, адекватные люди начинают оценку с себя. И только амбициозные сопляки сразу указывают на недостатки других.
    Суть нынешнего поколения "народных" поклонников.
    И, всё-равно, удачи на полях Европы...)))
    MAUS
    MAUS ответил Багров-брат
    27 марта в 13:32
    Багров-брат:
    Я как раз о "народной" и её бесноватых фанах...))) Как ни сезон в ЛЧ, так рекорд! 1:18, 0:7... ждём следующего...)))
    Так что там ?
    Как локо сыграл против Шерифа?
    Успешно или очень)))))))
    Такая же игра будет в ЛЧ
    Багров-брат
    Багров-брат ответил MAUS
    27 марта в 04:08
    MAUS:
    Если ты про Локо, то твои надежды разобьются как вода о риф! Локо даже с Шерифом не смог справиться , что можно говорить о будущей игре в ЛЧ.
    Я как раз о "народной" и её бесноватых фанах...))) Как ни сезон в ЛЧ, так рекорд! 1:18, 0:7... ждём следующего...)))
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    26 марта в 18:41
    sashasokol:
    Аха-ха, ты прости, но вижу, что ты относишся к категории "адекватных" болельщиков. Хочу тебя немного поправить. В матче с Марибором в первой игре СМ повезло взять очко, если не помнишь, то напомню, что в створ ворот СМ было нанесено 29 ударов, во втором матче СМ нанес первый удар по воротом лишь во втором тайме. Про Ливерпуль и Севилью не хочу даже писать. А вот у меня к тебе вопрос, а ты игры Локо смотрел? Наверное нет. Поэтому и пишешь не правду.
    Я смотрел игру в Тирасполе на стадионе и по Тв ответную в Москве с Шерифом!
    Достаточно или ты ещё будешь выпендрежем и дальше заниматься)))))
    sashasokol
    sashasokol ответил MAUS
    26 марта в 15:50
    И кто же считает МанСити фаворитом ЛЧ? Зачем этот бред вообще писать? Еще раз повторю, если ты считаешь, что в настоящее время Ливерпуль и Атлетико равны, то с тобой о футболе разговаривать бесполезно.
    sashasokol
    sashasokol
    26 марта в 15:46
    Аха-ха, ты прости, но вижу, что ты относишся к категории "адекватных" болельщиков. Хочу тебя немного поправить. В матче с Марибором в первой игре СМ повезло взять очко, если не помнишь, то напомню, что в створ ворот СМ было нанесено 29 ударов, во втором матче СМ нанес первый удар по воротом лишь во втором тайме. Про Ливерпуль и Севилью не хочу даже писать.
    А вот у меня к тебе вопрос, а ты игры Локо смотрел? Наверное нет. Поэтому и пишешь не правду.
    MAUS
    MAUS ответил Багров-брат
    26 марта в 14:17
    Багров-брат:
    Как нынешний...)))
    Если ты про Локо, то твои надежды разобьются как вода о риф!
    Локо даже с Шерифом не смог справиться , что можно говорить о будущей игре в ЛЧ.
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    26 марта в 14:14
    sashasokol:
    Ну тоже самое я могу написать про Спартак. Для меня не ясно, как они вообще умудрились с такой игрой взять третье место в группе. Но ЛЕ все расставила на свои места. Игра РФПЛ, то Спартаку еще повезло, что они с такой игрой зацепили очко.
    Ты смотрел хоть матчи со Спартаком в ЛЧ?
    Тогда не неси чепуху!
    Марибор в двух матчах скажем так украл ничейки , с Ливерпулем в Москве - Спартак на зубах , но вытащил ничью. Севилья на Арене во втором тайме просто в пропасть попала ибо слишком была самоуверенна, а в Севильи - Спартак ничем не был хуже испанцев! Единственный матч - это матч-провал в Ливерпуле, и то потому что Каррере нужен был результат , вот он и сыграл авантюрно!
    Багров-брат
    Багров-брат ответил oFANATo
    26 марта в 14:08
    oFANATo:
    Главное, что бы будущий чемпион, не позорил Российский футбол в Еврокубках!!!
    Как нынешний...)))
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    26 марта в 14:05
    sashasokol:
    Типично спартаковский комментарий))). Только Ваша команда играет с грандами, а все остальные так, с крепкими серядняками))). Если для тебя в настоящее время Ливерпуль и Атлетико сравнимые команды, то как можно с тобой вообще обсуждать футбол))). Да, Ливерпуль является грандом футбола, но в настоящее время результаты данных клубов несопоставимые.
    Специально для тебя!
    Вчера МанСити в ЛЧ ничего из себя не представляло , а сегодня его зачисляют в фавориты на победителя ЛЧ!
    Так что не надо ля-ля про Ливерпуль, сегодня как раз Ливерпуль в созидании как-то получше смотрится того же Атлетика!
    sashasokol
    sashasokol ответил MAUS
    26 марта в 09:14
    Ну тоже самое я могу написать про Спартак. Для меня не ясно, как они вообще умудрились с такой игрой взять третье место в группе. Но ЛЕ все расставила на свои места. Игра РФПЛ, то Спартаку еще повезло, что они с такой игрой зацепили очко.
    sashasokol
    sashasokol ответил MAUS
    26 марта в 09:06
    Типично спартаковский комментарий))). Только Ваша команда играет с грандами, а все остальные так, с крепкими серядняками))). Если для тебя в настоящее время Ливерпуль и Атлетико сравнимые команды, то как можно с тобой вообще обсуждать футбол))). Да, Ливерпуль является грандом футбола, но в настоящее время результаты данных клубов несопоставимые.
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    25 марта в 21:09
    sashasokol:
    Так ты и переживай за Спартак, а за Локо и без тебя есть кому переживать. У Спартака график только на бумаге легкий, а в реальности все может быть по другому, а желающих поиграть в ЛЧ больше чем это позволяют сделать коэффиценты УЕФА. Что кассается Локо, то Семин проверенный воин. Удачи Локо.
    Могу возразить, я так и не понял что за футбол у Локо?
    В группе ЛЕ Локо вообще чудом оказался на первом месте и тем самым прошёл дальше, с Ниццей очень сильно повезло в двух матчах, точнее Балотелли в двух матчах не повезло (каркас ворот спасение Локо), про матчи Локо с Атлетиком я молчу, а в матче против Спартака Локо вышел с одной целью не дать играть Спартаку и не проиграть!
    MAUS
    MAUS ответил sashasokol
    25 марта в 20:55
    sashasokol:
    Аха-ха, ну как можно сравнивать Атлетик и Атлетико? Это что сравнить твой Спартак и, к примеру, Спартак Нальчик. Поэтому в следущий раз немного подумай перед тем как писать. И последнее, в настоящее время даже Ливерпул сравнивать с Атлетико не стоит, испанцы выше британцев. А что сделал Ливерпуль с твоей любимой командой все знают, и это в одном матче.
    Да ладно тебе Атлетико на голову выше Ливерпуля)))))
    Смешной однако))))
    Так для справки где в еврокубках играет Ливерпуль и где Атлетико)))
    А чтобы сказать кто из них сильнее, для этого нужно чтобы они друг против друга сыграли! Всё остальное домыслы!
    MAUS
    MAUS ответил амурец
    25 марта в 20:49
    амурец:
    0:7 от Ливерпуля считается почти победой?
    Успокою тебя, кол-во забитых мячей по сумме двух матчей в этих парах 1:8, не в пользу наших командах!
    Одно но, Спартак хоть ничейку вырвал и один пунк заработал, а Локо так просто поучаствовал в двух матчах против Атлетико!
    MAUS
    MAUS ответил Parovoznic
    25 марта в 20:42
    Parovoznic:
    Я понял. Спартак обо76ся достойно. А Локомотив - нет. Я вас с Маловаром и этим пионером пральна понял?
    Про локо против Атлетико вообще ничего не нужно говорить!
    Проехали забыли!
    Надеюсь Семин извлёк урок!
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    21 марта в 12:24
    Что тут гадать, раскладывать пасьянс!? Если Ари и Фарфан будут играть у Локо, то у них все сложится как надо, если Эдер, то это уже другой рассклад. В матче с Атлетико, кто смотрел внимательно понимают о чем я. Это совершенно разного уровня игроки. Фарфан в огне и каждое участие этого перуанского таланта в матчах можно относить к успешным выступлениям! Пожелаем успеха железнодорожникам, достойная команда, достойные игроки, прекрасные болельщики и великолепный тренер - легенда!! Только Локо - только победа!!
    Parovoznic
    Parovoznic ответил time out
    20 марта в 15:37
    time out:
    А уровень кандидата на чемпионство, все тоже видели с испанцами. Спартак, после глупого провала дома, в гостях выиграл и немного не дотянул до нужного результата, а вот паровоз пролетел, позорно, со свистом, все остановки. Так,что оставь свое ехидство при себе.
    Я понял. Спартак обо76ся достойно. А Локомотив - нет.
    Я вас с Маловаром и этим пионером пральна понял?
    KURUM
    KURUM
    20 марта в 13:08
    Даешь интригу!!!
    dinoel
    dinoel
    20 марта в 11:58
    Все давно подсчитано и рассчитано. Бесполезная статья
    Shagrath82
    Shagrath82
    20 марта в 10:34
    Как то совпало даже, наверное совпадение..
    Но видео более лучше разьясняет

    амурец
    амурец ответил saha100
    20 марта в 05:34
    saha100:
    После 1-8 от матраса вообще помолчи со свои паравозом
    0:7 от Ливерпуля считается почти победой?
    AmG1991
    AmG1991
    20 марта в 03:59
    Если Локо упустит чемпионство,это будет драма десятилетия)
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    19 марта в 23:22
    зачем это гадание??? Время занимать и о чем то говорить?
    борька
    борька
    19 марта в 23:02
    По узкоколоейке, но дочапают до места $ 1
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100