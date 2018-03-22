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«Спартаку» нравится быть сильным

22 марта 2018, 13:00
«Спартаку» нравится быть сильным

Если «Спартак» выиграет Кубок России и «серебро» РФПЛ в этом сезоне, то станет самым успешным российским клубом двух последних лет. «Соккер.ру» - о силе «красно-белых». 

Сила в успехах

У «Спартака» не было два подряд сезона с трофеями, а также двух подряд попаданий в групповой этап Лиги чемпионов со стыка веков, когда командой руководил Олег Романцев. Сейчас это может произойти вновь, ведь дорога к Кубку России выстлана соперниками, которые команде Массимо Карреры по плечу, а в чемпионате с учетом календаря оставшихся встреч, где не осталось конкурентов, необходимо финишировать в зоне прямого попадания в основную сетку Лиги чемпионов. Да, спартаковцы метят в Луну, то есть в «Локомотив», который идет первым, но здесь от них не все зависит – сами виноваты, слишком долго отмечали чемпионство и упустили много «своих» очков на старте чемпионата, однако выполнение задачи занять второе место целиком и полностью в руках действующих чемпионов России. Два года подряд опережать в таблице РФПЛ и ЦСКА, и «Зенит», дважды подряд представлять страну в Лиге чемпионов – такое недавно и представить себе было нельзя, а сейчас в таком сценарии не будет ничего удивительного, ведь «Спартак» не проигрывает в РФПЛ на протяжении 16 встреч и собирается продолжить эту серию.

Сила в личностях

Победная команда невозможна без людей, обладающих определенными качествами, необходимыми для поступательного движения вперед и вверх. В безликой еще недавно массе – за исключением Квинси, который блистал и в слабых сезонах под руководством Якина и Аленичева, вдруг появились или нашлись люди, готовые брать на себя ответственность, объединять, работать на команду. Объединяющим звеном выступил, конечно, Массимо Каррера, который принес с собой не только тактические идеи, но и правильный менталитет. Итальянец из каждого своего подопечного пытается извлечь лучшее – в игровом и ментальном плане. 

Так, Глушаков стал внятным капитаном. Денис не такого рода вожак, у которого все партнеры начинают бегать, стоит ему поднять бровь, но в роли комсорга он пригодился, а помогал ему Артем Ребров. Появились молодые честолюбивые парни. Универсал Зобнин стал мотором «Спартака», Джикия – боец на поле и лучший шутник в коллективе, серьезный Кутепов обрел уверенность, талантливый Селихов занял место в воротах. Ветераны Самедов и Ещенко показывают, что нужно бороться до конца, а Промес, Адриано, Зе Луиш, Фернандо оказались не только выдающимися личностями в игровом плане, но и приятными парнями в общении – легионеры в «Спартаке» не обособлены, в команде правильная обстановка. Со временем даже нещадно критикуемый Мельгарехо обрел свою нишу и стал добротным джокером.  

Сила в единстве

Но личности не всегда объединяются в единый кулак, чему есть масса подтверждений в футболе. Не зря комментаторы часто обращают внимание на то, как команды празднуют забитые голы – это действительно показатель атмосферы в раздевалке. Когда Луис Адриано забил победный мяч в ворота «Рубина», два крайних защитника прибежали потрепать его за афро с фразами: «Ааа! Патлатый» и «Молодец, покемон!». Слова, выражающие эмоции, опущены. В формальной обстановке такое невозможно. Еще одно показательное празднование случилось в домашнем матче против «Зенита», когда после выплеска эмоций в центре оказался Фернандо и начал на всех языках мира раздавать дельные указания партнерам. Радость радостью, но об общем деле забывать не стоит. Могу выдвигать только оценочные суждения на основе внешних наблюдений – кто их знает, может, дерутся на каждой тренировке в Тарасовке и пересаливают борщ друг другу, но со стороны «Спартак» похож на команду, футболисты которой получают удовольствие от того, что делают. И именно от того, что делают это вместе. 

Сила в характере

А это уже мостик к следующей «силе» «Спартака». «Красно-белые» при Массимо Каррере проросли характером и силой духа. Итальянец с первых дней своей работы вдалбливал в головы подопечных и через прессу, и обращаясь к ним напрямую, простые идеи: побеждать чертовски приятно, оправдания и жалобы для слабаков, футбол дает вам то, что вы заслужили. Сколько побед за последние полтора года «Спартак» вытащил на оголенных нервах и вере в свою счастливую звезду? Следующим этапом должно стать, конечно, формирование победного менталитета, чтобы не терять очки с аутсайдерами РФПЛ и обыгрывать клубы уровня «Марибора» в еврокубках. Качественным тренингом для «Спартака» на этом пути может стать концовка сезона, где нет непобедимых противников, но выигрывать нужно в каждой встрече. 

Сила в тренерском штабе 

Не только Каррера, но и аналитик Роман Пилипчук, и Атилла Мальфатти, ставший добрым другом для футболистов (в итальянской тренерской традиции помощник главного тренера всегда ближе к игрокам), и наставник вратарей Риомми, появившийся в «Спартаке» вместе с Якином, но задержавшийся в команде благодаря рекомендациям подопечных и поспособствовавший появлению в «Спартаке» Массимо, и тренеры по физической подготовке Д’Урбано и Сальсес – все они тянут команду в одном направлении. Еще совсем недавно «красно-белые» проводили целые чемпионаты в ужасном функциональном состоянии – команда буквально «вставала» после 70 минуты, сейчас бегают до финального свистка и даже часто забивают в концовках. Соперники изучены, часто решающую роль играют именно советы Романа Пилипчука, который массу времени проводит в темной комнате перед десятком мониторов, анализируя действия ближайших оппонентов. Каррера сумел организовать «Спартак» (хотя предела совершенству, естественно, нет), что не удавалось его предшественникам.

Сила в трансферах

Каждый неудачный трансфер отбрасывает команду назад в развитии, полезное приобретение – позволяет расти. Промахи накапливаются и тянут камнем на дно, попадания в «яблочко» суммируются в силу команды. Если говорить о долгосрочной стратегии, то стоит рассматривать четырехлетний цикл формирования, тем более в новейшей истории «Спартака» все трансферы разделило приобретение Квинси Промеса – первое после ухода из клуба Валерия Карпина. И после приглашения голландца «красно-белые» почти не промахивались, если говорить о сделках, на которые были потрачены заметные деньги. 

Зе Луиш и Попов сыграли заметные роли в чемпионском сезоне, форвард из Кабо-Верде и сейчас многое может, когда не лечится. Лоренцо Мельгарехо раскрылся не сразу, но все же обрел себя. Фернандо, Ещенко, Джикия, Селихов, Луис Адриано – игроки стартового состава, Самедов со своим опытом тоже пришелся ко двору, забил несколько важных мячей. О Ханни пока рано судить, но он уже забил и по типажу похож на футболиста, который был так необходим. Пока больше всего вопросов по трансферу Педро Роши, за которого отдали 12 миллионов евро, но бразилец молод, конкуренция в атаке высокая, так что, может быть, его время пока просто не пришло. «Спартак» ведь наверняка хочет, чтобы эта после стольких страданий обретенная сила распространялась и на будущее. 

Сила в болельщиках

В каждом матче, на любом стадионе у «Спартака» есть очень мощная мотивация в лице торсиды, которая гонит команду вперед. В начале XXI века москвичи, как казалось, утратили умение пользоваться этим превосходством, но сейчас учатся снова. Во-первых, родной стадион превращается в крепость, чем и должен быть. За полтора года правления Массимо Карреры «Спартак» лишь трижды уступил на «Открытие Арене»: «Уфе», которая воспользовалась редким шансом на контратаку, проведя почти всю игру на своей половине поля, а также «Локомотиву» и «Атлетику» в совершенно дурацких со стороны «Спартака» матчах. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» за это время потерпели по два поражения в Москве, четвертьфиналисты Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Севилья» уехали ни с чем. И в случае «Севильи» это еще мягко сказано. 
Россия ходит только на «Спартак» 

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InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
16 апреля в 09:54
ДА СПАРТАКУ ВООБЩЕ НРАВЯТСЯ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ - С ПЕРВОЙ ЛИГОЙ В КУБКЕ ОНИ, КОНЕЧНО, ГЕРОИ, А ВОТ КОГДА ПОПАДАЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТОЙНЫЙ КЛУБ, ТО ВНЕЗАПНО 7:0 ПРИКЛЮЧАЕТСЯ
Завтра
Завтра ответил Beekeeper
06 апреля в 14:34
Beekeeper:
Сказал больльщик зенита про награбленные у народа деньги, смешно :)
Смешно - это то, что ты пишешь. Про "награбленные у народа" - это вообще цирк с конями)))))
Учи уроки и книжки читать, чтобы не писать такое! Выглядишь, мягко говоря, неумно!
Завтра
Завтра
06 апреля в 14:33
"Если «Спартак» выиграет Кубок России и «серебро» РФПЛ в этом сезоне, то станет самым успешным российским клубом двух последних лет." - Ахахахахаха)))) КЭП ты??? А последних "двух лет" - это, конечно, срок! Срочище!! Вековое!! История целая!! Эра!! Вечность!))))
А если выиграл бы первый круг сезона 17/18 - то стал бы самым успешным клубом первого круга!)
А если выиграет крупно следующий матч - то станет самым результативным клубом тура!)
А если больше всех тренироваться будет - будет самым натренированным клубом дня!)

Какие, всё таки, гигантские и суровые комплексы у спартаковских!!
Beekeeper
Beekeeper ответил azures
24 марта в 13:15
azures:
Вся сила спартака - деньги фидуна, а иначе награбленные у народа, и административный ресурс.
Сказал больльщик зенита про награбленные у народа деньги, смешно :)
ekliziast
ekliziast ответил agidel2012
23 марта в 16:41
agidel2012:
Чтобы увидеть настоящее место Спартака, посмотри общую статистику клубов России. Спартак как в чемпионатах СССР, так и России имеет лучшие показатели из всех Российских клубов. И в ближайшее время вряд ли кто-то его превзойдет. Поэтому Спартак по праву самый лучший клуб России, как бы вам не было обидно это слышать.
Им так обидно, что они кушать не могут.
ekliziast
ekliziast ответил Риелтор с берегов Невы
23 марта в 16:32
Риелтор с берегов Невы:
Ну история спартака конечно богаче, вот например в периуд становления. Кажется 1933 год. "Пищевик", старостин. Как раз разгар коллективизации: крестьяне на соловки в зек-вагонах. их скот в москву. Объединение скотобоин организует спорт общество, старостин предлагает назвать "спартак". Порядочные люди, отворачиваясь говорят: свиньи. Вот какая бывает история.
Галлюцинации? Что куришь, товарищ ?
cpartak60
cpartak60 ответил pomor45
23 марта в 15:51
pomor45:
Обидно, что "лучший клуб России" столь слаб в Европе - стыдно за его 108-е место в рейтинге УЕФА.
что сделаешь?пока не получается !но дай срок !все наладится!
pomor45
pomor45 ответил spartak kursk
23 марта в 15:49
spartak kursk:
Жаль,что не всегда............... Спартак выздоравливает.Победа над испанскими Севильей и Атлетиком яркий тому пример. Оппоненты скажут 0:7 от Ливерпуля.Да это факт.Спартак попал под Ливерпуль как и достаточно большое количество других команд,в том числе и посильнее Спартака. Но есть и победа на Севильей-четвертьфиналистом Лиги Чемпионов и трёхкратным победителем Лиги Европы.Или победы Спартака не в счёт? Да и в чемпионате не всё однозначно.Есть победа над ЦСКА-четвертьфиналистом Лиги Европы.Есть победа над Зенитом-...........16-й командой в европейском рейтинге......
Рейтинг создан для оценки уровня клуба по его длительным, а не отдельным результатам.
pomor45
pomor45 ответил cpartak60
23 марта в 15:47
cpartak60:
таким это не понять!у них на уме 7-0 и бани!
Обидно, что "лучший клуб России" столь слаб в Европе - стыдно за его 108-е место в рейтинге УЕФА.
pomor45
pomor45 ответил ivany4
23 марта в 15:44
ivany4:
Спартаку всегда нравилось быть сильным. И всегда прививалась ирга с позиции силы. Во времена Бескова, Романцева, если не ошибаюсь со слов Титова, в Тарасовке висела таблица чемпионата с перемещающимися табличками команд. А табличка Спартак была прибита на 1 месте. Тех кто плохо играл "заставляли" идти перевесить табличку голыми руками. После таких шуток, понимание игры и сплоченность команды приходила быстрее. И что бы не говорили завистники, Спартак любят не за кубки и места, а за игру и умение создать настроение! Когда играет Спартак, идут смотреть футбол!
Ждали, когда вернётся Спартак 90-х и задаст перцу в Европе - пока не дождались, но хвастовство и апломб уже на уровне 90-х. Можно ещё не раз стать чемпионом страны,но, если не дождуться результатов в Европе, то разбредутся: сначала в стране, а потом и в Москве.
pomor45
pomor45 ответил spartak kursk
23 марта в 15:36
spartak kursk:
Жаль,что не всегда............... Спартак выздоравливает.Победа над испанскими Севильей и Атлетиком яркий тому пример. Оппоненты скажут 0:7 от Ливерпуля.Да это факт.Спартак попал под Ливерпуль как и достаточно большое количество других команд,в том числе и посильнее Спартака. Но есть и победа на Севильей-четвертьфиналистом Лиги Чемпионов и трёхкратным победителем Лиги Европы.Или победы Спартака не в счёт? Да и в чемпионате не всё однозначно.Есть победа над ЦСКА-четвертьфиналистом Лиги Европы.Есть победа над Зенитом-...........16-й командой в европейском рейтинге......
Вот рейтиг УЕФА и есть тот градусник, которым измеряют температуру выздоравливающих клубов. Всяческого вам здоровья.
pomor45
pomor45 ответил Miaf
23 марта в 15:33
Miaf:
Все так, единственная история бомжей - цилофановые пакеты и липовый кубок, про который все уже рассказал Эрик хаген.
Вот про Кубок УЕФА - это уж истинная рафинированная спартаковская зависть, исходящая из сознания того, что никогда его у Спартака не будет.
pomor45
pomor45 ответил 60spartak na cska
23 марта в 15:30
60spartak na cska:
вот они и беснуются от досады и боятся повторения восьмидесятых и девяностых когда мы были всем а они битыми картами!
Всё возможно, народу всякого хватает у всех, но всё-таки следовало бы чемпиону страны выходить из группы ЛЧ, или хотя бы не допускать таких позорных проигрышей, как Ливерпулю, а уж потом и похваляться силой.
pomor45
pomor45
23 марта в 15:24
Дело в том, что силомер находится в УЕФА: на то и заведены рейтинги, чтобы определить силу чемпионов и призёров разных чемпионатов.
mikysss
mikysss ответил azures
23 марта в 13:11
azures:
Вся сила спартака - деньги фидуна, а иначе награбленные у народа, и административный ресурс.
Ты бомжам это скажи - там газпром там админ ресурс с поддержкой аж до сааамого верха
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 марта в 10:03
Автор рассмешил - СЕМИНУЛЕВЫЕ опозорившие Российский футбол в еврокубках, по определению уже не могут быть самым успешным российским клубом!
Правдин Семён
Правдин Семён
23 марта в 09:30
Здорово Чистяков всё расписал.Кроме эмоций добавить нечего.Я рад быть в красно-белой семье, это честь и повод для гордости!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
23 марта в 08:44
Спартак самая честная и порядочная команда. Болельщик это чувствует. Игроки не будут халтурить, а руководство организовывать договорные матчи или стимулировать другие команды. Тренер весьма порядочный человек, никогда не ноет, не жалуется и высоко ценит своих игроков. Они ему платят той же монетой. Некоторые продажные писаки и "специалисты" делают всё возможное, чтобы внести раскол в коллектив и обгадить команду. Не получается. Если не будет Спартака, наш чемпионат можно закрывать.
Расул Манаев
Расул Манаев ответил ivany4
23 марта в 00:54
Спартак-это эмоции и часть жизни! И,самое главное,не за результаты(хотя все этого хотят) мы любим команду...как то так(пишу на эмоциях)
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Риелтор с берегов Невы
23 марта в 00:49
Мы знаем,и в пердив вылетали(без всякой википедии кстати).Лично тебя не имел ввиду,но многие болелы ваш,чуть что, лезут в инет за историей.Спорить с тобой не буду,мнение твоё тоже уважаю.Лично тебе удачи и здоровья!!!
Арбалет
Арбалет ответил ALEX26659
22 марта в 22:43
ALEX26659:
да уж! 16 место в лч попасть не может...*мерседес* не на газе случайно?
Не всякий мерседес моют из ведра в Ливерпуле, а вот запорожец каждый.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Miaf
22 марта в 21:33
Miaf:
Все так, единственная история бомжей - цилофановые пакеты и липовый кубок, про который все уже рассказал Эрик хаген.
Ну история спартака конечно богаче, вот например в периуд становления. Кажется 1933 год. "Пищевик", старостин. Как раз разгар коллективизации: крестьяне на соловки в зек-вагонах. их скот в москву. Объединение скотобоин организует спорт общество, старостин предлагает назвать "спартак". Порядочные люди, отворачиваясь говорят: свиньи.
Вот какая бывает история.
cpartak60
cpartak60 ответил agidel2012
22 марта в 21:03
agidel2012:
Чтобы увидеть настоящее место Спартака, посмотри общую статистику клубов России. Спартак как в чемпионатах СССР, так и России имеет лучшие показатели из всех Российских клубов. И в ближайшее время вряд ли кто-то его превзойдет. Поэтому Спартак по праву самый лучший клуб России, как бы вам не было обидно это слышать.
таким это не понять!у них на уме 7-0 и бани!
ivany4
ivany4
22 марта в 20:18
Спартаку всегда нравилось быть сильным.
И всегда прививалась ирга с позиции силы.
Во времена Бескова, Романцева, если не ошибаюсь со слов Титова, в Тарасовке висела таблица чемпионата с перемещающимися табличками команд. А табличка Спартак была прибита на 1 месте. Тех кто плохо играл "заставляли" идти перевесить табличку голыми руками. После таких шуток, понимание игры и сплоченность команды приходила быстрее.
И что бы не говорили завистники, Спартак любят не за кубки и места, а за игру и умение создать настроение! Когда играет Спартак, идут смотреть футбол!
spartak kursk
spartak kursk
22 марта в 19:31
Жаль,что не всегда...............

Спартак выздоравливает.Победа над испанскими Севильей и Атлетиком яркий тому пример.

Оппоненты скажут 0:7 от Ливерпуля.Да это факт.Спартак попал под Ливерпуль как и достаточно большое количество других команд,в том числе и посильнее Спартака.
Но есть и победа на Севильей-четвертьфиналистом Лиги Чемпионов и трёхкратным победителем Лиги Европы.Или победы Спартака не в счёт?

Да и в чемпионате не всё однозначно.Есть победа над ЦСКА-четвертьфиналистом Лиги Европы.Есть победа над Зенитом-...........16-й командой в европейском рейтинге......
falloutfun
falloutfun
22 марта в 19:28
Если Спартак будет сильным-это поможет всему российскому футболу.Надеюсь,что чёрная полоса для самого популярного нашего клуба осталась позади.Форца Спартак!
60spartak na cska
60spartak na cska ответил agidel2012
22 марта в 19:08
agidel2012:
Болельщикам Зенита и ЦСКА было ОЧЕНЬ обидно проиграть 108-му рейтингу, жалко их.
вот они и беснуются от досады и боятся повторения восьмидесятых и девяностых когда мы были всем а они битыми картами!
EvgenyS
EvgenyS ответил Colonist
22 марта в 18:42
Colonist:
А вы оно! Это же уже почти сто лет как известно!:)
Ух как некультурно.
Miaf
Miaf ответил Расул Манаев
22 марта в 18:41
Расул Манаев:
Скажем так, кони все таки тоже с историей,а бакланы что?Посадили их на трубу и началось... какие же вы смешарики)))) 90% из вас топят за клуб с приходом газпрома...
Все так, единственная история бомжей - цилофановые пакеты и липовый кубок, про который все уже рассказал Эрик хаген.
Saang
Saang ответил azures
22 марта в 18:38
azures:
Вся сила спартака - деньги фидуна, а иначе награбленные у народа, и административный ресурс.
Сказал фанат клуба с частным финансированием, в бюджете которого нет ни рубля государственных денег...
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