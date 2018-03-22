«Спартаку» нравится быть сильным

Если «Спартак» выиграет Кубок России и «серебро» РФПЛ в этом сезоне, то станет самым успешным российским клубом двух последних лет. «Соккер.ру» - о силе «красно-белых».

Сила в успехах

У «Спартака» не было два подряд сезона с трофеями, а также двух подряд попаданий в групповой этап Лиги чемпионов со стыка веков, когда командой руководил Олег Романцев. Сейчас это может произойти вновь, ведь дорога к Кубку России выстлана соперниками, которые команде Массимо Карреры по плечу, а в чемпионате с учетом календаря оставшихся встреч, где не осталось конкурентов, необходимо финишировать в зоне прямого попадания в основную сетку Лиги чемпионов. Да, спартаковцы метят в Луну, то есть в «Локомотив», который идет первым, но здесь от них не все зависит – сами виноваты, слишком долго отмечали чемпионство и упустили много «своих» очков на старте чемпионата, однако выполнение задачи занять второе место целиком и полностью в руках действующих чемпионов России. Два года подряд опережать в таблице РФПЛ и ЦСКА, и «Зенит», дважды подряд представлять страну в Лиге чемпионов – такое недавно и представить себе было нельзя, а сейчас в таком сценарии не будет ничего удивительного, ведь «Спартак» не проигрывает в РФПЛ на протяжении 16 встреч и собирается продолжить эту серию.

Сила в личностях

Победная команда невозможна без людей, обладающих определенными качествами, необходимыми для поступательного движения вперед и вверх. В безликой еще недавно массе – за исключением Квинси, который блистал и в слабых сезонах под руководством Якина и Аленичева, вдруг появились или нашлись люди, готовые брать на себя ответственность, объединять, работать на команду. Объединяющим звеном выступил, конечно, Массимо Каррера, который принес с собой не только тактические идеи, но и правильный менталитет. Итальянец из каждого своего подопечного пытается извлечь лучшее – в игровом и ментальном плане.

Так, Глушаков стал внятным капитаном. Денис не такого рода вожак, у которого все партнеры начинают бегать, стоит ему поднять бровь, но в роли комсорга он пригодился, а помогал ему Артем Ребров. Появились молодые честолюбивые парни. Универсал Зобнин стал мотором «Спартака», Джикия – боец на поле и лучший шутник в коллективе, серьезный Кутепов обрел уверенность, талантливый Селихов занял место в воротах. Ветераны Самедов и Ещенко показывают, что нужно бороться до конца, а Промес, Адриано, Зе Луиш, Фернандо оказались не только выдающимися личностями в игровом плане, но и приятными парнями в общении – легионеры в «Спартаке» не обособлены, в команде правильная обстановка. Со временем даже нещадно критикуемый Мельгарехо обрел свою нишу и стал добротным джокером.

Сила в единстве

Но личности не всегда объединяются в единый кулак, чему есть масса подтверждений в футболе. Не зря комментаторы часто обращают внимание на то, как команды празднуют забитые голы – это действительно показатель атмосферы в раздевалке. Когда Луис Адриано забил победный мяч в ворота «Рубина», два крайних защитника прибежали потрепать его за афро с фразами: «Ааа! Патлатый» и «Молодец, покемон!». Слова, выражающие эмоции, опущены. В формальной обстановке такое невозможно. Еще одно показательное празднование случилось в домашнем матче против «Зенита», когда после выплеска эмоций в центре оказался Фернандо и начал на всех языках мира раздавать дельные указания партнерам. Радость радостью, но об общем деле забывать не стоит. Могу выдвигать только оценочные суждения на основе внешних наблюдений – кто их знает, может, дерутся на каждой тренировке в Тарасовке и пересаливают борщ друг другу, но со стороны «Спартак» похож на команду, футболисты которой получают удовольствие от того, что делают. И именно от того, что делают это вместе.

Сила в характере

А это уже мостик к следующей «силе» «Спартака». «Красно-белые» при Массимо Каррере проросли характером и силой духа. Итальянец с первых дней своей работы вдалбливал в головы подопечных и через прессу, и обращаясь к ним напрямую, простые идеи: побеждать чертовски приятно, оправдания и жалобы для слабаков, футбол дает вам то, что вы заслужили. Сколько побед за последние полтора года «Спартак» вытащил на оголенных нервах и вере в свою счастливую звезду? Следующим этапом должно стать, конечно, формирование победного менталитета, чтобы не терять очки с аутсайдерами РФПЛ и обыгрывать клубы уровня «Марибора» в еврокубках. Качественным тренингом для «Спартака» на этом пути может стать концовка сезона, где нет непобедимых противников, но выигрывать нужно в каждой встрече.

Сила в тренерском штабе

Не только Каррера, но и аналитик Роман Пилипчук, и Атилла Мальфатти, ставший добрым другом для футболистов (в итальянской тренерской традиции помощник главного тренера всегда ближе к игрокам), и наставник вратарей Риомми, появившийся в «Спартаке» вместе с Якином, но задержавшийся в команде благодаря рекомендациям подопечных и поспособствовавший появлению в «Спартаке» Массимо, и тренеры по физической подготовке Д’Урбано и Сальсес – все они тянут команду в одном направлении. Еще совсем недавно «красно-белые» проводили целые чемпионаты в ужасном функциональном состоянии – команда буквально «вставала» после 70 минуты, сейчас бегают до финального свистка и даже часто забивают в концовках. Соперники изучены, часто решающую роль играют именно советы Романа Пилипчука, который массу времени проводит в темной комнате перед десятком мониторов, анализируя действия ближайших оппонентов. Каррера сумел организовать «Спартак» (хотя предела совершенству, естественно, нет), что не удавалось его предшественникам.

Сила в трансферах

Каждый неудачный трансфер отбрасывает команду назад в развитии, полезное приобретение – позволяет расти. Промахи накапливаются и тянут камнем на дно, попадания в «яблочко» суммируются в силу команды. Если говорить о долгосрочной стратегии, то стоит рассматривать четырехлетний цикл формирования, тем более в новейшей истории «Спартака» все трансферы разделило приобретение Квинси Промеса – первое после ухода из клуба Валерия Карпина. И после приглашения голландца «красно-белые» почти не промахивались, если говорить о сделках, на которые были потрачены заметные деньги.

Зе Луиш и Попов сыграли заметные роли в чемпионском сезоне, форвард из Кабо-Верде и сейчас многое может, когда не лечится. Лоренцо Мельгарехо раскрылся не сразу, но все же обрел себя. Фернандо, Ещенко, Джикия, Селихов, Луис Адриано – игроки стартового состава, Самедов со своим опытом тоже пришелся ко двору, забил несколько важных мячей. О Ханни пока рано судить, но он уже забил и по типажу похож на футболиста, который был так необходим. Пока больше всего вопросов по трансферу Педро Роши, за которого отдали 12 миллионов евро, но бразилец молод, конкуренция в атаке высокая, так что, может быть, его время пока просто не пришло. «Спартак» ведь наверняка хочет, чтобы эта после стольких страданий обретенная сила распространялась и на будущее.

Сила в болельщиках

В каждом матче, на любом стадионе у «Спартака» есть очень мощная мотивация в лице торсиды, которая гонит команду вперед. В начале XXI века москвичи, как казалось, утратили умение пользоваться этим превосходством, но сейчас учатся снова. Во-первых, родной стадион превращается в крепость, чем и должен быть. За полтора года правления Массимо Карреры «Спартак» лишь трижды уступил на «Открытие Арене»: «Уфе», которая воспользовалась редким шансом на контратаку, проведя почти всю игру на своей половине поля, а также «Локомотиву» и «Атлетику» в совершенно дурацких со стороны «Спартака» матчах. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» за это время потерпели по два поражения в Москве, четвертьфиналисты Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Севилья» уехали ни с чем. И в случае «Севильи» это еще мягко сказано.

Россия ходит только на «Спартак»