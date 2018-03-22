«России по силам дойти до полуфинала. Почему нет?» Такие разные прогнозы на ЧМ-2018

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

«России по силам дойти до полуфинала. Почему нет?» Такие разные прогнозы на ЧМ-2018

22 марта 2018, 16:30
«России по силам дойти до полуфинала. Почему нет?» Такие разные прогнозы на ЧМ-2018

В последние месяцы Россию посетили многие звезды мирового футбола, и каждого просят дать прогноз на ЧМ-2018. «Соккер.ру» собрал мнения о шансах сборной России.

Звёзды мирового футбола

Бебето, чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии: «Я очень хочу, чтобы чемпионом мира в 2018 году стала Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за этот кубок. Но я патриот и болею за свою страну. Шансы сборной России? Могу вспомнить 1994-й год. Мы тогда начинали сложно, но выиграли трофей. Сборная России развивается, становится лучше, есть хорошие игроки. Правда, россияне ещё не полностью проявили себя. Но есть время усилиться до ЧМ».

Давид Трезеге, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Я разговаривал с Фабио Капелло, когда он работал в сборной России. Тогда я пришёл к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. На предстоящем чемпионате мира россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Играть против вас будет совсем нелегко. Когда у команды хотя бы два-три сильных игрока, против неё уже тяжело играть».

Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии: «Россия – Германия – идеальный финал ЧМ-2018. Сборная России мотивирована на успех, ведь уже несколько лет все говорят об этом турнире, как важно выступить на нем успешно, футболисты не могут не обращать на это внимания. Те, кто сыграет за сборную России на чемпионате мира, понимают, что имеют шанс написать футбольную историю своей страны».

Хави, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании: «Россия производит на меня впечатление конкурентоспособной команды, которая может хорошо провести домашний чемпионат мира. Нужно понимать, что на сборную России будет оказываться небывалое давление, так как играть предстоит перед родными трибунами, но мы видели, что у некоторых игроков есть талант, чтобы сражаться даже с Испанией и Аргентиной. А если удается тягаться с этими командами, то вы можете конкурировать с кем угодно».

Марсель Десайи, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Не работает идея, что страна-хозяйка обязательно должна выходить в следующий раунд, чтобы поддержать интерес к турниру. Все в равных условиях. Я надеюсь, что у России получится пробиться в плей-офф, но у вас нет особенных игроков, способных переломить ход матча. Возможно, поможет поддержка болельщиков, это может помочь в сложной ситуации. Не вижу сборную России в полуфинале ЧМ-2018, но вскрыть маленький замочек перед выходом из группы в 1/8 финала по силам».

Гордон Бэнкс, чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии: «Не знаю ни одного игрока сборной России, но на домашнем турнире всегда есть шансы».

Лукаш Подольски, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии: «Сборная России была очень сильна, когда я играл против нее. В отборе ЧМ-2010 мы с огромным трудом выигрывали в один мяч – 2:1 и 1:0, но матчи были равные. Признаться, я не знаю, кто сейчас играет за вашу команду, но раньше был потрясающий игрок Аршавин и сильный вратарь Акинфеев. Предстоящий домашний чемпионат мира – прекрасный шанс для российских игроков заявить о себе. Уверен, после турнира мы выучим фамилии российских футболистов и будем много о них говорить».

Жилберто Силва, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии: «У России есть ряд травмированных игроков – это усложняет ситуацию для команды перед чемпионатом мира. Россия – хозяин грядущего чемпионата мира, для неё очень важно провести этот турнир успешно. Уверен, что игроки будут гордиться своим выступлением. Всё возможно в футболе. Иногда футбол – это не только разговоры о сильных командах, а то, сколько усилий ты прикладываешь, чтобы реализовать стратегию и шансы».

Лоран Блан, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Для сборной России очень важно выйти из группы. Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж, а уже на этом кураже идёшь от победы к победе. Поэтому попадание в плей-офф – ключевой шаг. Можно не просто выйти из группы, но и дойти до четвертьфинала, а то и до полуфинала. России это по силам, почему нет?»

Карлес Пуйоль, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании: «Трудно ответить, кто станет победителем чемпионата мира. В числе фаворитов выделю Бразилию, Испанию, Германию и Аргентину. И Россию. Но только не в футболе».

Пеле, король футбола. Чемпион мира 1958, 1962 и 1970 года в составе сборной Бразилии: «Выиграть чемпионат мира сегодня по силам многим командам, в том числе и России. Все хотят стать обладателями трофея и выступать на пределе своих возможностей. Но футбол – это спорт сплошных сюрпризов, ничего нельзя гарантировать».

Доморощенные прогнозисты

Николай Писарев, бывший главный тренер молодежной сборной России: «Не думаю, что сборная России в ближайшие годы будет готова конкурировать в игровом плане с лучшими командами мира. У России нет стиля, ее невозможно узнать. Это просто команда, „одна из“. Что касается чемпионата мира, то скажу мнение, которое не всем понравится. Лучше выиграть один матч и не выйти из группы, чем страдать ради попадания в 1/8 финала, где тебя все равно выбьют. Хочется увидеть открытую, раскрепощенную команду хотя бы на миг».

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион по теннису: «Можете сколько угодно себя успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе».

Василий Уткин, футбольный журналист: «Не вижу у нынешней сборной никакой перспективы. Просто никакой. Так играть на домашнем чемпионате мира будет стыдно. И никто так не играл на своем домашнем мундиале, кроме, возможно, сборной Швейцарии, но это было очень давно. Самое обидное, что было почти два года на строительство команды перед чемпионатом мира. И что мы видим? Все это грустно и безысходно».  

В упрёк Черчесову. Невызванная сборная России

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград»: «Поболею, наверное. Посмотрим, как они будут играть. Никаких ожиданий от чемпионата мира нет! Будет сильное давление на нашу сборную – от журналистов, болел, политиков. И это сильно отразится на игре, которая будет „на очке“, скованная и неинтересная».

Константин Зырянов, экс-футболист сборной России: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира. Черчесов готовит команду потихоньку, скрупулезно, играем с серьезными спарринг-партнерами. Конечно, мы проигрываем по количеству качественных футболистов сборным Германии или Испании, зато у нас было много времени целенаправленно подготовиться к чемпионату мира».

Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «„Наполи“ заслуживает похвалы»
Сегодня, 00:51 8
Коутиньо: «Я всегда говорил, что мечтаю выступать за „Барселону“, выигрывать здесь титулы»
Вчера, 16:55 31
Директор «Интера»: «У нас большие планы на будущее»
Вчера, 16:40 11
Карамо: «Нам необходимо побеждать, чтобы бороться за ЛЧ»
Вчера, 16:14 3
Наставник сборной Швеции: «Златан не говорил мне, что хочет вернуться»
Вчера, 14:41 3
Заха не раздумывает об уходе из «Кристал Пэлас»
Вчера, 14:22 2
Обсудить
Все комментарии
АС35
АС35 ответил ARMENIAN
29 марта в 07:39
ARMENIAN:
третьими будут в группе!
или четвёртыми
ARMENIAN
ARMENIAN ответил bbb370
23 марта в 14:31
bbb370:
Уверен что не четвёртыми?
я оптимист
m40
m40
23 марта в 08:52
Какой полуфинал? Даже если обойдут Уругвай, то обыграть Португалию маловероятно. А если выйдут со второго места, то Испания и досвидос. Этих точно не победить...если только как Корея в 2002
bbb370
bbb370 ответил ARMENIAN
23 марта в 08:38
ARMENIAN:
третьими будут в группе!
Уверен что не четвёртыми?
bbb370
bbb370
23 марта в 08:34
У нас нет ни команды, ни игроков, ни тренера. О каком полуфинале может идти речь? Если выйдут из группы это будет уже спортивный подвиг. Если это произойдёт, то они попадут или на Испанию или на Португалию. И в том и в другом случае будет вылет из розыгрыша.
борька
борька ответил FROLL 001
23 марта в 08:20
FROLL 001:
    борька
    борька
    23 марта в 08:17
    Смотрим на поле, на игроков, на штаб нашей сборной и видим фигу!
    амурец
    амурец
    23 марта в 07:11
    какой полуфинал, Черчесов так и не сделал сборную конкурентно способной
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    22 марта в 22:52
    да что там полуфинал!!!!!! выиграем мы,выиграем ЧМ!!!!!!!! футбольная страна с хорошими традициями!!!!!))))))))))))
    ATG
    ATG
    22 марта в 22:44
    Вы сами понимаете чё за дела у нас с футболом или всё иллюзии АЛЯ Зенит народная команда? Какие там в 63 полуфиналы? Зомбированная страна всё мечтающая выйти из группы, а тут уже разговоры о полуфинале хаха да...
    patra
    patra
    22 марта в 21:56
    Не гоже хозяев гадить, вот и вся дипломатия.
    zamsb
    zamsb
    22 марта в 20:48
    "Хорошая мина о плохой игре".
    Crooclin
    Crooclin
    22 марта в 20:24
    Займут почётное 3е место и отправятся на утешительный кубок Ханты-Мансийска
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил The Frei
    22 марта в 19:12
    The Frei:
    Кто такой арбузник?
    sir-5
    sir-5
    22 марта в 18:59
    Зырянова знаю.А кто такие Кафельников,Шнуров и Уткин???
    А,последнего вспомнил,это злобный "поклонник" ЦСКА,который(наверное-с бодуна) вдруг сегодня дал такой комментарий :


    Оценить шансы ЦСКА в матче против «Арсенала»? Да фиг его знает. ЦСКА непредсказуем», - сказал Уткин.
    sir-5
    sir-5 ответил The Frei
    22 марта в 18:56
    The Frei:
    Кто такой арбузник?
    Так ласково они именуют Александра Самед-оглы.Юмор такой,специфический.
    The Frei
    The Frei
    22 марта в 18:38
    Вот есть у меня чуйка, что из группы выйдем, а это уже успех.

    Первый раз такое ощущение от результатов сборной.
    The Frei
    The Frei ответил Кlassе
    22 марта в 18:36
    Кlassе:
    до полуфинала литрбола или кальянокурения максимум)
    Даже в литрболе не на первом месте.

    Как говорится - Не талантливый человек, не талантен во всем.
    Bekelman55
    Bekelman55
    22 марта в 18:31
    А \Уткин что скажет про ЧМ 2010 ? ЮАР всех выносил? Что-то запамятовал ....
    Bekelman55
    Bekelman55
    22 марта в 18:30
    если б результат исходил от мнений. Вон. на поле все. Слова-словами.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    22 марта в 18:28
    В настоящее время Главное сколотить основной состав Сборной и выход из группы. А там как покатит.
    The Frei
    The Frei ответил FROLL 001
    22 марта в 18:27
    FROLL 001:
    Пока тренер спартач усатый, арбузник и банщик в составе, толку не будет никакого!
    Кто такой арбузник?
    Фата лист
    Фата лист ответил Владимир Ушаков
    22 марта в 18:25
    Владимир Ушаков:
    Да они даже из группы не выйдут, а если выйдут, дальше вылет от Испании или Португалии
    Так выход из группы уже успех для российского футбола.
    FROLL 001
    FROLL 001
    22 марта в 18:15
    Пока тренер спартач усатый, арбузник и банщик в составе, толку не будет никакого!
    neomessi
    neomessi
    22 марта в 17:39
    Англичанин как всегда .....
    Ми Ша
    Ми Ша
    22 марта в 17:31
    Для начала нужно выйти из группы, это будет отличный результат, а дальше как повезет, можно и кураж поймать.

    В общем удачи нашей сборной!
    Nafnafik
    Nafnafik
    22 марта в 17:29
    Со спартачом и спартачами не выйти из группы никогда.
    Кlassе
    Кlassе
    22 марта в 17:24
    до полуфинала литрбола или кальянокурения максимум)
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    22 марта в 17:09
    третьими будут в группе!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    22 марта в 17:01
    Да они даже из группы не выйдут, а если выйдут, дальше вылет от Испании или Португалии
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100