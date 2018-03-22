«России по силам дойти до полуфинала. Почему нет?» Такие разные прогнозы на ЧМ-2018

В последние месяцы Россию посетили многие звезды мирового футбола, и каждого просят дать прогноз на ЧМ-2018. «Соккер.ру» собрал мнения о шансах сборной России.

Звёзды мирового футбола

Бебето, чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии: «Я очень хочу, чтобы чемпионом мира в 2018 году стала Бразилия. Испания и Германия тоже будут сражаться за этот кубок. Но я патриот и болею за свою страну. Шансы сборной России? Могу вспомнить 1994-й год. Мы тогда начинали сложно, но выиграли трофей. Сборная России развивается, становится лучше, есть хорошие игроки. Правда, россияне ещё не полностью проявили себя. Но есть время усилиться до ЧМ».

Давид Трезеге, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Я разговаривал с Фабио Капелло, когда он работал в сборной России. Тогда я пришёл к выводу, что ваша команда хочет развиваться и показывать высокий уровень. На предстоящем чемпионате мира россиянам поможет желание побеждать и поддержка болельщиков. Играть против вас будет совсем нелегко. Когда у команды хотя бы два-три сильных игрока, против неё уже тяжело играть».

Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии: «Россия – Германия – идеальный финал ЧМ-2018. Сборная России мотивирована на успех, ведь уже несколько лет все говорят об этом турнире, как важно выступить на нем успешно, футболисты не могут не обращать на это внимания. Те, кто сыграет за сборную России на чемпионате мира, понимают, что имеют шанс написать футбольную историю своей страны».

Хави, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании: «Россия производит на меня впечатление конкурентоспособной команды, которая может хорошо провести домашний чемпионат мира. Нужно понимать, что на сборную России будет оказываться небывалое давление, так как играть предстоит перед родными трибунами, но мы видели, что у некоторых игроков есть талант, чтобы сражаться даже с Испанией и Аргентиной. А если удается тягаться с этими командами, то вы можете конкурировать с кем угодно».

Марсель Десайи, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Не работает идея, что страна-хозяйка обязательно должна выходить в следующий раунд, чтобы поддержать интерес к турниру. Все в равных условиях. Я надеюсь, что у России получится пробиться в плей-офф, но у вас нет особенных игроков, способных переломить ход матча. Возможно, поможет поддержка болельщиков, это может помочь в сложной ситуации. Не вижу сборную России в полуфинале ЧМ-2018, но вскрыть маленький замочек перед выходом из группы в 1/8 финала по силам».

Гордон Бэнкс, чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии: «Не знаю ни одного игрока сборной России, но на домашнем турнире всегда есть шансы».

Лукаш Подольски, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии: «Сборная России была очень сильна, когда я играл против нее. В отборе ЧМ-2010 мы с огромным трудом выигрывали в один мяч – 2:1 и 1:0, но матчи были равные. Признаться, я не знаю, кто сейчас играет за вашу команду, но раньше был потрясающий игрок Аршавин и сильный вратарь Акинфеев. Предстоящий домашний чемпионат мира – прекрасный шанс для российских игроков заявить о себе. Уверен, после турнира мы выучим фамилии российских футболистов и будем много о них говорить».

Жилберто Силва, чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии: «У России есть ряд травмированных игроков – это усложняет ситуацию для команды перед чемпионатом мира. Россия – хозяин грядущего чемпионата мира, для неё очень важно провести этот турнир успешно. Уверен, что игроки будут гордиться своим выступлением. Всё возможно в футболе. Иногда футбол – это не только разговоры о сильных командах, а то, сколько усилий ты прикладываешь, чтобы реализовать стратегию и шансы».

Лоран Блан, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции: «Для сборной России очень важно выйти из группы. Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж, а уже на этом кураже идёшь от победы к победе. Поэтому попадание в плей-офф – ключевой шаг. Можно не просто выйти из группы, но и дойти до четвертьфинала, а то и до полуфинала. России это по силам, почему нет?»

Карлес Пуйоль, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании: «Трудно ответить, кто станет победителем чемпионата мира. В числе фаворитов выделю Бразилию, Испанию, Германию и Аргентину. И Россию. Но только не в футболе».

Пеле, король футбола. Чемпион мира 1958, 1962 и 1970 года в составе сборной Бразилии: «Выиграть чемпионат мира сегодня по силам многим командам, в том числе и России. Все хотят стать обладателями трофея и выступать на пределе своих возможностей. Но футбол – это спорт сплошных сюрпризов, ничего нельзя гарантировать».

Доморощенные прогнозисты

Николай Писарев, бывший главный тренер молодежной сборной России: «Не думаю, что сборная России в ближайшие годы будет готова конкурировать в игровом плане с лучшими командами мира. У России нет стиля, ее невозможно узнать. Это просто команда, „одна из“. Что касается чемпионата мира, то скажу мнение, которое не всем понравится. Лучше выиграть один матч и не выйти из группы, чем страдать ради попадания в 1/8 финала, где тебя все равно выбьют. Хочется увидеть открытую, раскрепощенную команду хотя бы на миг».

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион по теннису: «Можете сколько угодно себя успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе».

Василий Уткин, футбольный журналист: «Не вижу у нынешней сборной никакой перспективы. Просто никакой. Так играть на домашнем чемпионате мира будет стыдно. И никто так не играл на своем домашнем мундиале, кроме, возможно, сборной Швейцарии, но это было очень давно. Самое обидное, что было почти два года на строительство команды перед чемпионатом мира. И что мы видим? Все это грустно и безысходно».

В упрёк Черчесову. Невызванная сборная России

Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград»: «Поболею, наверное. Посмотрим, как они будут играть. Никаких ожиданий от чемпионата мира нет! Будет сильное давление на нашу сборную – от журналистов, болел, политиков. И это сильно отразится на игре, которая будет „на очке“, скованная и неинтересная».

Константин Зырянов, экс-футболист сборной России: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира. Черчесов готовит команду потихоньку, скрупулезно, играем с серьезными спарринг-партнерами. Конечно, мы проигрываем по количеству качественных футболистов сборным Германии или Испании, зато у нас было много времени целенаправленно подготовиться к чемпионату мира».