Испытание для Черчесова. Как остановить «селесао»

Сборная России завлекла шикарных учителей, осталось показать достойный футбол. «Соккер.ру» анализирует игру Бразилии накануне статусного матча.

Потеря Неймара – минус для России

Со всех сторон травма Неймара является ужасной потерей. Век спортсмена короткий – травмы всегда огорчают. С прикладной стороны ребятам Черчесова надо встречать лучших соперников в спаррингах, чтобы быть готовыми к сложным матчам. Даже с финансовой стороны Неймар сегодня – потеря. Во-первых, бразильцам и так придется заплатить за матч. Во-вторых, без главной звезды могут не собрать аншлаг в «Лужниках».

Наконец, есть тактическая сторона вопроса. С Неймаром бразильцы под руководством Тите выбрали понятную схему и модель игры. А потом четко ей следовали во всех поединках, когда нападающий ПСЖ был на поле. Эксперименты попадались, но не касались роли кронпринца. Неймар постоянно нырял к центральной линии. Скорее отвлекал защитников и хавбеков, чем начинал атаки.

Тите отчасти жертвовал форвардом, чтобы у его коллег или было пространство для рывка, или можно было создать большинство за счет треугольника на фланге (например, Марсело – Неймар - Коутиньо). Продумать систему, как нейтрализовать такого соперника, было бы важно для Черчесова. В схожем стиле в Египте может играть Салах. Сегодня, раз Неймара нет, Тите может выдумать нечто непредсказуемое и новое.

Так что травма Неймара – большое разочарование и проблема накануне статусного спарринга. Матч неофициальный, на него надо смотреть именно как на проверку и урок.

У бразильцев очень крутая тактика

Не новость, ведь состав отличный и без Неймара. Но важно разобраться, как Бразилия может играть? И как на это реагировать сборной России? В отборочном турнире бразильцы первый и последний раз проиграли в первом туре – чилийцам дома. После этого были победы и ничьи, но как только Тите возглавил корабль – все изменилось кардинально и органично. Бразилия тасует людей, но сохраняет тактику.

Тренеру явно понравилось, как себя вела схема «4-1-4-1», но в любой момент можно перейти на «4-2-3-1» - отсюда игра с одним опорником и выросла. Впрочем, бразильцы за секунду перестраиваются на «4-3-3». Но поскольку сегодня Коутиньо ждут в роли Неймара, а третий центральный из него так себе, то скорее увидим классику. Плюс Россия сыграет в три центральных, так что бразильцам нужна ширина. Впрочем, возможны два разных тайма.

Тите не делает замены ради замен. Но вряд ли тащил Фернандиньо в Россию для того, чтобы бывший игрок «Шахтера» целый матч провел на скамейке. Кстати, воспитанников «горняков» в сборной Бразилии сразу шесть штук: Исмаили, Тайсон, Фред, а также тройка из «Челси», «Ман Сити» и «Ювентуса». И это еще потребности в Луисе Адриано нет, ведь Фирмино заиграл в атаке «Ливерпуля». Так что один тайм могут сыграть «4-1-4-1», потом очистить поле от игроков «Барсы» и «Реала», и бросить в бой парочку ребят из «Шахтера». Но изначально схемы и составы России и Бразилии могут выглядеть вот так:

Вероятный состав Бразилии: 1. Алиссон – 2. Алвес, 5. Тиаго Силва. 4. Миранда. 3. Марсело – 6. Каземиро – 11. Дуглас Коста. 7. Коутиньо. 8. Паулиньо, 10 Виллиан – 9. Жезус.

Вероятный состав России: 1. Акинфеев – 3. Гранат (Кутепов), 4. Нойштедтер, 13. Кудряшов – 20. Игнатьев (Смольников, Самедов), 8. Глушаков. 7. Зобнин, 3. Рауш (Жирков, Комбаров) – 17. Головин, 15. Ал. Миранчук – 11. Смолов.

Как видите, основную тактику бразильцев удобно останавливать по схеме «3-4-2-1», но важно не дать их ударной группе оказаться за спиной Глушакова и Зобнина. Удачно представленную выше модель реализовала Аргентина Сампаоли, когда Хорхе умудрился поставить Дибалу и Месси на одно поле и победить Бразилию в один мяч. У России на эти роли подойдут Алексей Миранчук и Головин, а четверку в центре могут сформировать Смольников, Глушаков, Зобнин и тот левый латераль, которого сегодня Черчесову подскажут звезды.

От Жиркова до Рауша, лишь бы сыграл мощно. А вот если бразильские дяди перестроятся в поисках схемы, удобной для ближайшего резерва – а именно модели игры «Краснодара» и «Шахтера», то есть «4-2-3-1», то задача немного изменится. Возможно, сам Черчесов захочет проверить схему «5-3-2», и тогда надо выпускать на фланги защитников Рауша и Смольникова, а в центре выпускать погулять Кузяева. Не говоря о том, что Головин умеет играть ниже линии Миранчука, а сам Алексей – на фланге.

Черчесов не знает только свой состав

«Философ» Тите спокойно назвал стартовый состав на сегодняшний матч. В воротах увидите бородача Алиссона, которого попытаются понять и не простить Смолов и Алексей Миранчук при поддержке хавбеков. В обороне Алвес, Миранда, Тиаго Силва и Марсело – клуб элитных пенсионеров. Капитаном в этой команде становится умница Каземиро, а рядом с игроком «Реала» - футболист «Барселоны» Паулиньо.

Парням приходится читать в общем чате клубов шуточки Рамоса и Пике, но и в сборной не все дружат. Каземиро обещал при встрече с Дугласом Костой и «Ювентусом» переломать его пополам, а сегодня будут вместе ломать полузащиту Черчесова. Дуглас Коста, Виллиан и Коутиньо сформируют ударную тройку, в атаке будет Жезус. У Габриэля интересная роль в сборной, когда на поле Неймар, а без него развязываются руки.

А в каком составе выйдет Россия? Предложенный выше вариант, пожалуй, оптимальный на данный момент. Поскольку в позиционной атаке Бразилия использует фишку Вальверде – переход Паулиньо в линию атаки с Каземиро в роли Бускетса из состава «селесао», то крайне важно, чтобы Черчесов не забыл, что у него нет чистых разрушителей. Если Алексей Миранчук и Головин не будут страховать латералей вместе с крайними центральными из беков – бразильцы дойдут до Акинфеева в три паса.

Оперативные решения тренера – ключ

Бразильцы давно не играют серьезно – первыми вышли на ЧМ-2018 через отбор, но поражение от аргентинцев и ничью с англичанами не стоит примерять на команду России. Бразилия в гостях выносила Австралию 4:0, а в Лилле обыграла 3:1 японцев. У Тите тоже идет подготовка к ЧМ-2018, будут короткие, но важные эксперименты. Успеть за скоростью тактической мысли соперника – задача тренеров сборной, которая пока «селесао» не обыгрывала.

Тите намного мудрее Черчесова как тренера и держится отлично. Так что сегодня у Станислава Саламовича тоже урок. Бразильский коллега использует сильные стороны своих игроков, выстраивает концепцию. Надо повторять, и хотя времени у российской команды мало, а кадровые потери бьют в пах, сегодня пора классно открыть футбольную весну и заодно новый год для сборной. Команда России может достойно сыграть с бразильцами в товарищеском матче, если соперник не станет зверствовать, а хозяева не испугаются.

Во-первых, хорошо надо сыграть ради болельщиков – в «Лужниках» соберутся десятки тысяч людей, к которым сегодня должны отнестись лучше, чем в прошлый раз. Во-вторых, соперник не склонный перетруждаться в спаррингах и ради сборной России не станет менять тактику или подход. Так что у Черчесова был массив данных для анализа и выстраивания правильной игры против южноамериканцев. В-третьих, если и сегодня не играть от соперника, показав, что изучили его досконально – быть беде.

Действуя на голом классе и дикой технике, Бразилия может выиграть легко и красиво. Они редко пропускают, им хватит двух атак. Выше специально ничего не сказано о защите сборной России, поскольку ее теперь нет. Есть только оборонцы, претендующие на создание новой линии. А тут Бразилия - самый опасный соперник последних лет, секундная потеря концентрации – придется отпевать. Но сборная России не безнадежная, Зобнин, Головин, Миранчуки и Смолов в умелых руках приятно удивят, и хотя скепсис по поводу возможностей Черчесова здоровый, сегодня и его шанс преподнести сюрприз.