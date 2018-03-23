Не поддержали Игоря. Сборная сдалась бразильцам

Фанаты из Бразилии запомнили голкипера сборной России – Акинфеев выдал сильный матч, но «Соккер.ру» вынужден оценивать крупное поражение.

Персональные оценки

Вратарь

Игорь Акинфеев (8.5 из 10). Капитан сделал все, что мог. Спасал много раз, пенальти не взял – по привычке гадал. Но если оборона сборной на ЧМ-18 сыграет грамотнее, а Акинфеев – так же, все сложится чуть лучше. Игорь старался, приманил удачу, собрался, но когда не накрывают «добавку» после сэйва и привозят пенальти – никто не спасет.

Защитники

Владимир Гранат (4.0). Может, Нойштедтера поставить против Франции? Подачи за спину Владимиру проходили легко, и хотя у Бердыева оборонец стал играть намного аккуратнее и умнее – статистика подтверждает чистоту работы, Черчесов не Бердыев. Мелкие ошибки Граната переросли в грубые, защита развалилась.

Илья Кутепов (4.0). Науправлял защитой на 0:3. Проиграл Силве верховую борьбу перед голом, а затем «поплыл». До этого неплохо действовал, особенно когда не пытался работать рискованно. Как только от линии обороны сборной потребовалось перестроиться на скорости – начались большие проблемы. Кутепов в роли либеро – сомнительная затея.

Федор Кудряшов (4.5). Как там тренер говорит? «Он – наш». Кудряшов в этом сезоне не так хорош, как в прошлом, но в основе. Да, Виллиан не смог себя показать во всей красе, когда добирался до цепкого Федора. Но выход нашел, старался найти позицию для подачи, не сближаясь с защитником. К сожалению, такая тактика сработала в итоге.

Латерали и хавбеки

Александр Самедов (3.0). Огромная проблема сборной – отсутствие латералей, понимающих игру в защите. Фернандеса, Рауша, Жиркова и Смольникова упрек тоже касается. В обороне Самедов никакой. Едва не срезал мяч в ворота Акинфеева, терял соперников. И это еще Марсело и Дуглас Коста явно не старались!

Роман Зобнин (4.5). Странно, что Роман тратил так много времени, чтобы расстаться с мячом, обычно думает быстрее. Зато прессинговал Зобнин прилично. Жаль, конечно, что не получалось соединить отбор и контроль мяча, но тут не только Роман виноват – на хавбека давили игроки «Реала» и «Барселоны». Впрочем, не оправдание – сыграл слабо.

Денис Глушаков (3.5). На самом деле Денис сыграл еще хуже, чем защитники сборной, поскольку он провел на поле час игры и не проявил себя. Вообще не проявил – что был, что не было. Глушаков настолько бесполезный, что на следующий матч нужно Кузяева выпускать. Или думать, как интегрировать Дзагоева, не потеряв в разрушении.

Александр Головин (5.5). Симпатичнее молодого хавбека из полевых игроков не сыграл никто, но потом Головин привез пенальти. До этого порой Александр даже слишком уверенно работал – партнеры за его мыслью не успевали, но скауты, которые смотрели этот поединок, точно выделили для себя Головина. И поняли, что до футбольной зрелости еще пахать и пахать.

Дмитрий Комбаров (4.0). ОПГ «Ромашка», известная своими зверствами в матчах «Спартака», - после ошибок Глушакова и Комбарова голы в ворота москвичей случаются чаще всего, теперь влияет и на сборную. От Комбарова в защите мало толку, поэтому и Дани Алвес, и Виллиан свои редкие шансы получали. Комбаров был зрителем в матче, не случайно его заменили.

Нападающие

Алексей Миранчук (5.0). Тяжело молодому хавбеку держать темп матчей такого уровня. И удивлять защитников класса сборной Бразилии не яркими попытками, а уверенными решениям. Миранчуку не хватило для игры в двойке нападения качеств форварда, которые есть у того же Кокорина. Миранчук дублировал Головина и получилось так себе.

Федор Смолов (3.5). Сильная сторона Федора – опыт и понимание игры. Слабая – РФПЛ. Настолько привык к медленной игре, что не составляет труда опережать опекунов в чемпионате, но скорость Федора для защитников с опытом в клубах Парижа и Мадрида – ничто. И почему Смолов улыбался после замены? Странная реакция, хочется верить, что нервная, а не ехидная.

Резервисты. Алан Дзагоев, Игорь Смольников, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Антон Заболотный – без оценки.

Перестраивается сборная России феноменально. Зачем было делать эти замены, ломая намек на организованный ответ после второго гола – загадка. Ну и Заболотному отдельный привет.

Главный тренер

Станислав Черчесов (3.0). Хорошая тренерская работа, даже отличная. Вот только не уровня игры против сборной Бразилии – одного из законных фаворитов ЧМ-18. Пока Тите не накричал на своих карнавальных лентяев, Черчесов казался ничего так тренером. Как только «селесао» побежали – Черчесов сломался. Слабая реакция на пропущенный мяч, странные решения – классика жанра от Станислава Саламовича.

Какую оценку вы бы поставили сборной?

Одно дело не обыгрывать Катар, другое – проигрывать Бразилии? И так, и эдак неприятно. Хотя разные матчи по сути своей. Приехал хороший репетитор-садист, провел платное занятие для мазохиста. От Бразилии чего ждали – то и получили. Добрые гости дали шанс, сборная России сегодня могла сыграть лучше, но не справилась с нарастанием давления. Класс у сборных разный, и остается верить, что был какой-то скрытый смысл в этом рядовом будничном унижении.

Если бы уровня подготовки футболистов хватило, чтобы не допускать глупые и грубые ошибки в защите – могли претендовать на ничью в таком матче? Возможно, но что она бы дала, если даже пять передач подряд были подвигом? С мячом сборная России не работает категорически, даже против слабых соперников. С другой стороны, крепкие оценки первого тайма нивелирует понимание, что достойно сборная России смотрелась, пока Бразилия не включила победные обороты.

Кутепов говорит, что устали. За один тайм медленной игры устают? Сильно. Результат очень неудачный, команда слабо защищается и боится мяча. Но хорошая новость заключается в том, что на ЧМ-18 не все как Бразилия. Странно лишь, что осталось так мало матчей до игры-открытия мундиаля, а Черчесов по-прежнему проверяет и проверяет уровень сборной, как самый упрямый усач страны. Понятно, что бразильцам не равны, проверить с ними могли только игру в глухой защите. Но от обороны не сыграли, нарвались на сильный отрезок от «селесао» и получили три мяча.

Их не заслужил, пожалуй, только Акинфеев. Хотя в целом ничего невероятного сборная России не показала, попытки удивить мир не увидели. Провели неплохой первый тайм и сломались. Могли нагулять больше положительных эмоций, только если бы бразильцы были меньшими профессионалами. Но так даже лучше – никаких иллюзий не остается. У Черчесова не получается собрать команду, которая от начала до конца держит удар. Сборная России остается артистом эпизодов, не всегда ярких и не всегда в свою пользу. Но сколько баллов из десяти можно поставить за такое представление и самое крупное домашнее поражение сборной России в истории?