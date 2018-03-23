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Не поддержали Игоря. Сборная сдалась бразильцам

23 марта 2018, 21:58
Не поддержали Игоря. Сборная сдалась бразильцам

Фанаты из Бразилии запомнили голкипера сборной России – Акинфеев выдал сильный матч, но «Соккер.ру» вынужден оценивать крупное поражение.

Персональные оценки

Вратарь

Игорь Акинфеев (8.5 из 10). Капитан сделал все, что мог. Спасал много раз, пенальти не взял – по привычке гадал. Но если оборона сборной на ЧМ-18 сыграет грамотнее, а Акинфеев – так же, все сложится чуть лучше. Игорь старался, приманил удачу, собрался, но когда не накрывают «добавку» после сэйва и привозят пенальти – никто не спасет.

Защитники

Владимир Гранат (4.0). Может, Нойштедтера поставить против Франции? Подачи за спину Владимиру проходили легко, и хотя у Бердыева оборонец стал играть намного аккуратнее и умнее – статистика подтверждает чистоту работы, Черчесов не Бердыев. Мелкие ошибки Граната переросли в грубые, защита развалилась.

Илья Кутепов (4.0). Науправлял защитой на 0:3. Проиграл Силве верховую борьбу перед голом, а затем «поплыл». До этого неплохо действовал, особенно когда не пытался работать рискованно. Как только от линии обороны сборной потребовалось перестроиться на скорости – начались большие проблемы. Кутепов в роли либеро – сомнительная затея.

Федор Кудряшов (4.5). Как там тренер говорит? «Он – наш». Кудряшов в этом сезоне не так хорош, как в прошлом, но в основе. Да, Виллиан не смог себя показать во всей красе, когда добирался до цепкого Федора. Но выход нашел, старался найти позицию для подачи, не сближаясь с защитником. К сожалению, такая тактика сработала в итоге.

Латерали и хавбеки

Александр Самедов (3.0). Огромная проблема сборной – отсутствие латералей, понимающих игру в защите. Фернандеса, Рауша, Жиркова и Смольникова упрек тоже касается. В обороне Самедов никакой. Едва не срезал мяч в ворота Акинфеева, терял соперников. И это еще Марсело и Дуглас Коста явно не старались!

Роман Зобнин (4.5). Странно, что Роман тратил так много времени, чтобы расстаться с мячом, обычно думает быстрее. Зато прессинговал Зобнин прилично. Жаль, конечно, что не получалось соединить отбор и контроль мяча, но тут не только Роман виноват – на хавбека давили игроки «Реала» и «Барселоны». Впрочем, не оправдание – сыграл слабо.

Денис Глушаков (3.5). На самом деле Денис сыграл еще хуже, чем защитники сборной, поскольку он провел на поле час игры и не проявил себя. Вообще не проявил – что был, что не было. Глушаков настолько бесполезный, что на следующий матч нужно Кузяева выпускать. Или думать, как интегрировать Дзагоева, не потеряв в разрушении.

Александр Головин (5.5). Симпатичнее молодого хавбека из полевых игроков не сыграл никто, но потом Головин привез пенальти. До этого порой Александр даже слишком уверенно работал – партнеры за его мыслью не успевали, но скауты, которые смотрели этот поединок, точно выделили для себя Головина. И поняли, что до футбольной зрелости еще пахать и пахать.

Дмитрий Комбаров (4.0). ОПГ «Ромашка», известная своими зверствами в матчах «Спартака», - после ошибок Глушакова и Комбарова голы в ворота москвичей случаются чаще всего, теперь влияет и на сборную. От Комбарова в защите мало толку, поэтому и Дани Алвес, и Виллиан свои редкие шансы получали. Комбаров был зрителем в матче, не случайно его заменили.

Нападающие

Алексей Миранчук (5.0). Тяжело молодому хавбеку держать темп матчей такого уровня. И удивлять защитников класса сборной Бразилии не яркими попытками, а уверенными решениям. Миранчуку не хватило для игры в двойке нападения качеств форварда, которые есть у того же Кокорина. Миранчук дублировал Головина и получилось так себе.

Федор Смолов (3.5). Сильная сторона Федора – опыт и понимание игры. Слабая – РФПЛ. Настолько привык к медленной игре, что не составляет труда опережать опекунов в чемпионате, но скорость Федора для защитников с опытом в клубах Парижа и Мадрида – ничто. И почему Смолов улыбался после замены? Странная реакция, хочется верить, что нервная, а не ехидная.

Резервисты. Алан Дзагоев, Игорь Смольников, Антон Миранчук, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Антон Заболотный – без оценки.

Перестраивается сборная России феноменально. Зачем было делать эти замены, ломая намек на организованный ответ после второго гола – загадка. Ну и Заболотному отдельный привет.

Главный тренер

Станислав Черчесов (3.0). Хорошая тренерская работа, даже отличная. Вот только не уровня игры против сборной Бразилии – одного из законных фаворитов ЧМ-18. Пока Тите не накричал на своих карнавальных лентяев, Черчесов казался ничего так тренером. Как только «селесао» побежали – Черчесов сломался. Слабая реакция на пропущенный мяч, странные решения – классика жанра от Станислава Саламовича.

Какую оценку вы бы поставили сборной?

Одно дело не обыгрывать Катар, другое – проигрывать Бразилии? И так, и эдак неприятно. Хотя разные матчи по сути своей. Приехал хороший репетитор-садист, провел платное занятие для мазохиста. От Бразилии чего ждали – то и получили. Добрые гости дали шанс, сборная России сегодня могла сыграть лучше, но не справилась с нарастанием давления. Класс у сборных разный, и остается верить, что был какой-то скрытый смысл в этом рядовом будничном унижении.

Если бы уровня подготовки футболистов хватило, чтобы не допускать глупые и грубые ошибки в защите – могли претендовать на ничью в таком матче? Возможно, но что она бы дала, если даже пять передач подряд были подвигом? С мячом сборная России не работает категорически, даже против слабых соперников. С другой стороны, крепкие оценки первого тайма нивелирует понимание, что достойно сборная России смотрелась, пока Бразилия не включила победные обороты.

Кутепов говорит, что устали. За один тайм медленной игры устают? Сильно. Результат очень неудачный, команда слабо защищается и боится мяча. Но хорошая новость заключается в том, что на ЧМ-18 не все как Бразилия. Странно лишь, что осталось так мало матчей до игры-открытия мундиаля, а Черчесов по-прежнему проверяет и проверяет уровень сборной, как самый упрямый усач страны. Понятно, что бразильцам не равны, проверить с ними могли только игру в глухой защите. Но от обороны не сыграли, нарвались на сильный отрезок от «селесао» и получили три мяча.

Их не заслужил, пожалуй, только Акинфеев. Хотя в целом ничего невероятного сборная России не показала, попытки удивить мир не увидели. Провели неплохой первый тайм и сломались. Могли нагулять больше положительных эмоций, только если бы бразильцы были меньшими профессионалами. Но так даже лучше – никаких иллюзий не остается. У Черчесова не получается собрать команду, которая от начала до конца держит удар. Сборная России остается артистом эпизодов, не всегда ярких и не всегда в свою пользу. Но сколько баллов из десяти можно поставить за такое представление и самое крупное домашнее поражение сборной России в истории?

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Все комментарии
dinoel
dinoel
28 марта в 11:59
За что Миранчуку 5 дали - не ясно? Кутепов нормально сыграл. Надо ему просто не забывать, что он главный стоппер. Если будет выполнять и продолжать играть в основе, через год будет классным Шестерневым, данные все есть
giliki
giliki
26 марта в 12:51
Те, кто хвалит Акинфеева за игру... ребята, вы никогда в футбол не играли ?! или не понимаете как должен играть вратарь ?!У Акинфеева изначально очень слабая школа, он "привез" в наши ворота 2 мяча, которые вратарь высокого класса обязан ЛОВИТЬ, а не отбивать судорожно куда попало.Повторюсь, в обоих случаях мяч летел не так сильно и их нужно было ловить. Что в первом разе, что во втором, понтанулся кулачками и получил банку.Предложу более внимательно изучить эти 2 момента прежде, чем петь дифирамбы человеку, который не дотягивает по своему классу до сборной.И в целом, сборная Черчесова представляет собой унылое зрелище, так что Акинфеев в эту сборную вписывается.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 марта в 10:54
Итог всему сказанному: убогая игра, убогая сборная, убогие игроки. Ничего не умеют, лучше играть не будут. Уровень мирового футбола ( в этом можно было убедиться по всем прошедшим "товарищеским" матчам ) таков, что пора прекратить разговоры о даже малейших шансах наших ребят на какой-либо успех на ЧМ-18. Почему "товарищеские" я обозначил кавычками? Товарищеским духом в них и не пахло. Все команды бились как в официальных матчах, до крови, до потери сознания. НИКТО не хотел сыграть даже вничью, все стремились к победе. И потому я назвал для себя эти игры малым ЧМ. Вот такую игру сборных мы и увидим в России.
zim289
zim289
25 марта в 23:30
А что вы от Черчесова хотите?
Я от сборной Черчесова ничего другого не ждал.
SHMEL
SHMEL ответил KURUM
25 марта в 22:37
KURUM:
Головину позор, убогий игрок.. Акинфеев лучший..
Головин,не считая Акинфеева,единственный кто старался и играл.
alex-dsi
alex-dsi
25 марта в 13:49
Это все лимит.... российскии игроки сами не прогрессируют они замедляют хороших иностранцев... раньше в компании легионеров россиянин становился звездой в команде... пусть их было мало но на сборную хватало... а теперь болото сплошное...
KURUM
KURUM
25 марта в 11:54
Головину позор, убогий игрок..
Акинфеев лучший..
Баба Яга против
Баба Яга против
25 марта в 04:24
Те кто лижет тот играет!Сборнаяя России по freeболу
Vic2016
Vic2016
25 марта в 00:59
Что ещё ждать от Спартаковской Сборной??? Позор, позор и только ПОЗОР!!!
БАШКОРТ
БАШКОРТ
25 марта в 00:34
Я не понимаю как Кутепова такой игрой допускают в сборную!Тут либо родители, либо деньги.
eugen-han
eugen-han
24 марта в 21:33
ихарь был худшим ,и результат тому доказательство,и хватит вообще про этого слабенького и никчемного вратаря говорить и убеждать в обратном,потому что это уже некий вид лжи в отношении к большинству болельщиков,которые не могут разделять постоянные восхищенные оценки псевдоэкспертов по поводу игры этого голкипера,откровенно говоря одного из слабых звеньев сборной.
hobbit85
hobbit85 ответил sir-5
24 марта в 16:23
sir-5:
Точно.Ведь сборная победила 7-3....
Не вижу связи между моим постом и твоим "ответом".
Igo0rek
Igo0rek ответил самуил кац 1
24 марта в 14:01
самуил кац 1:
Да я думал, может ты понял !
Нееее, мы по ходу не столь интеллектуальны, как он))
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил maldalik
24 марта в 13:36
maldalik:
С Лионом
ну ок, лион. а еще?
борька
борька
24 марта в 12:52
Высокий колхозный уровень!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Klaus-S
24 марта в 12:43
Klaus-S:
Ну, ничего такого Акинфеев не делал. Брал мячи летящие в него. Бразильцы в первом тайме вышли размяться, а во втором уже включились где-то на 50%. У сборной России изначально не было шансов. Классы команд полярно отличаются. Вот если бы футбольные сборные, поменять на хоккейные, тогда всё бы было наоборот. Поэтому не парьтесь. Не дано, так не дано.
Говоришь "Акинфеев отбивал мячи, летящие в него"? Означает ли это, что Селихов умело семь раз отвернулся в Ливерпуле от мячей, летящих в него.? Чтобы , любезный, мяч попал в тебя, надо знать и уметь какое место в воротах занять, при том, что на это отводятся доли секунды. Просьба к тебе огромная пиши что либо поумнее.
maldalik
maldalik ответил Бакланы доедают крышу
24 марта в 12:34
Бакланы доедают крышу:
А чем выделяется игра рекордсмена? Потащил пару мячей в проигранном матче? Именно матч на уровне сборных или еврокубков когда последний раз вытащил?
С Лионом
mangoх12
mangoх12 ответил sir-5
24 марта в 12:30
sir-5:
Трепло и его поклонники...Ты футбол смотрел???
Он смотрел только сборную Украины
Jum13
Jum13
24 марта в 11:44
Игорь старался, приманил удачу, собрался, но когда не накрывают «добавку» после сэйва
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Ананирующие Кутепов и Глушаков автору просто рукоплещут
ekliziast
ekliziast ответил Lexx123
24 марта в 11:16
Lexx123:
Преданный черкесов и сутки своим лимитом окончательно угробили наш футбол!В последнее время даже не интересуюсь им у противно от всего этого самолюбования Черкасова и сутки твари
Сам то понял ,что накарябал.?
ekliziast
ekliziast ответил Deville
24 марта в 11:12
Deville:
Акинфеев молодцом, один в поле не воин. Но в целом игры у команды нет, думаю по такой игре и Уругвай и Египет размажут Россию на ЧМ.
Это же всё товарняки, в официальных мы их всех порвём как туалетную бумагу. Фурс сказал ,что станем чемпионами , значит станем, кому ещё верить.
Jum13
Jum13 ответил Казанский
24 марта в 11:08
Казанский:
Отвечу тебе фразой из твоего любимого кинофильма)) https://www.youtube.com/watch?v=rZ3fVDFgISU
Это у тебя после после проверки татарского бассейна, надеюсь пройдет со временм
Jum13
Jum13
24 марта в 11:04
Казанский
Обвинял? Конечно нет!

Казанский
Сегодня 09:55
Особенно он угадал,когда в башню прилетело от Самедова)))Глаза по 5 рублей от удивления

Так - посмеялся просто, да? )))
Klaus-S
Klaus-S
24 марта в 10:59
Ну, ничего такого Акинфеев не делал. Брал мячи летящие в него. Бразильцы в первом тайме вышли размяться, а во втором уже включились где-то на 50%.
У сборной России изначально не было шансов. Классы команд полярно отличаются.
Вот если бы футбольные сборные, поменять на хоккейные, тогда всё бы было наоборот. Поэтому не парьтесь. Не дано, так не дано.
ekliziast
ekliziast ответил ОлегаТэ
24 марта в 10:59
ОлегаТэ:
Короче, как обычно, за Сборную России выкладывались только "армейцы". И парень из Локо... Представители "народных" привычно принародно обо....свинячились...
Головин и Дзагоев по хеттрику сделали, или рекордсмен не пропустил?Все играли отвратительно
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил Казанский
24 марта в 10:58
Казанский:
Особенно он угадал,когда в башню прилетело от Самедова)))Глаза по 5 рублей от удивления
Самедов хотел убрать антиталисман сборной с поля) жаль слабо пробил)
spartak kursk
spartak kursk
24 марта в 10:45
Пока в сборной будут играть игроки ЦСКА,Спартака,Зенита и т.д.толку будет нуль.Должны быть игроки сборной России.

Это касается и болельщиков.Не нужно измерять,кто больше наошибался или кто по клубной принадлежности был лучше.Ведь принадлежность может и измениться.

Да,Березуцкий и Игнашевич вполне возможно помогли бы сборной уступить всего 0:1.Но неужели от этого стало бы легче.Да и они уже футбольные пенсионеры,а должна быть преемственность состава.Нужно искать молодёжь.А её нету.Нету не потому,что лимит,а потому что лимит неправильный.Нету потому,что есть шальные деньги.И можно отыграв удачный сезон больше не развиваться,потому как жизнь до старости обеспечена.И эту дыру придётся пережить через боль и унижение.Пока у руководства не придёт понимания катастрофического состояния футбола,результата не будет.И дело вовсе не в Черчесове или игроках Спартака.......И поверьте,может быть и хуже.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Igo0rek
24 марта в 10:43
Igo0rek:
Так это не я писал, так что не ко мне xD
Да я думал, может ты понял !
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил Багров-брат
24 марта в 10:41
Багров-брат:
Всё понятно. Зря потратил время. "Игорь сыграл на уровне лунева, селихова, возможно беленова и довбни"... Укажите матчи перечисленных давольно приличных вратарей такого же уровня. Или взяли пример с любимчика Дениски? "Бла-бла", не более...))) Стереотипность мышления претит интеллектуальному развитию...))) Интересуйтесь больше российским футболом, а не только пупсовыми интересами, и жизнь приобретёт другие краски, помимо кб...)))
А чем выделяется игра рекордсмена? Потащил пару мячей в проигранном матче? Именно матч на уровне сборных или еврокубков когда последний раз вытащил?
Igo0rek
Igo0rek ответил самуил кац 1
24 марта в 10:41
самуил кац 1:
Слушай, а что такое " сутки твари"? Я уж и так и сяк пыжился....Все равно - не понял !
Так это не я писал, так что не ко мне xD
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