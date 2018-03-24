Выгода для всех. Особенные поражения сборной

«Соккер.ру» находит бенефициаров неудач сборной России и тренера Черчесова с грандами мирового футбола. Соперников уровня Бразилии выбрали специально.

Выгода для Станислава Черчесова

Нет криминала в том, что сборная получила по носу от бразильцев, когда решила перейти от игры на отбой к частым контратакам и для этого раскрылась. Так и должно быть, наказали за наивную наглость. Претензии к Черчесову в другой плоскости. Он всегда прав и всегда не виноват.

После Бразилии можно даже себя похвалить – тренер похвастался, что готовил замены перед голами бразильцев. Надо же, перестановки в товарняке после перерыва. На что рассчитывает Черчесов? На дикую удачу в будущем. Выход из группы на ЧМ-18 позволит продлить контракт, получить орден и считать себя лучшим тренером, чем он есть на самом деле. Все идет по плану.

Выгода для болельщиков-скептиков

Если уж проигрывать, то лучше ожидаемо. Все обожают быть правыми, редко кто умеет признавать ошибки. Поэтому разочарование от результатов и качества игры сборной болельщики компенсируют уверенностью, что так и должно быть. Или насмешками – юмором перекрывают уязвленные чувства болельщиков.

Например, в нашей группе ВК почти 70% ставили на поражение в опросе до матча. Не потому, что желали неудачи, а из-за репутации команды и понимания силы соперника. Сборной принято не верить, привычно ее ругать, а частые неудачи вписываются в реальность и концепцию. Такая себе компенсация, серия нулевых ничьих с Гондурасом не подарит вам разрядку.

Выгода для отказников сборной

Черчесов умудрился похвалить себя после самого крупного домашнего поражения в истории сборной. Сложно представить, что будет, если Саудовская Аравия проиграет, а Египет сыграет вничью с хозяевами мундиаля. Но рубиться с ними придется без ряда опытных футболистов, которые не доверяют тренеру, его ставке на друзей и методу поиска врагов.

Ветераны не обязательно нужны в основе, но всегда важны для раздевалки, они могут стать индикатором уживчивости тренера. Братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Денисов вчера лишний раз убедились, что были правы, отказавшись работать именно с Черчесовым. Из наивных остался только Дзюба – Артем хочет в сборную, готов ради шанса представлять Россию столкнуться с эго тренера. Но ветераны приняли другое решение, вряд ли прогадали.

Выгода для организаторов ЧМ-18

Чем хуже играет сборная – тем сильнее отвлекается внимание от организации турнира. Накапливается негатив из-за чисто футбольных проблем, которых нет только по версии главного тренера. Частые, очень частые поражения – идеальный отвлекающий маневр, позволяет махнуть рукой в случае любого вопроса по тратам триллионов рублей. «Тут сборная проигрывает, а вы о каких-то рублях спрашиваете? Разве миллиард - это деньги? Как вам совесть позволяет?»

Выгода для теневого главы РФС

Инфантино попросил убрать Мутко в тень из-за допинговых скандалов и после настоятельной просьбы международных корпораций-спонсоров ФИФА. И Виталий Леонтьевич этому несказанно рад. Он по-прежнему главный в РФС, но формально теперь крайними служат другие.

Для Мутко такие поражения сборной - это бальзам на душу, ведь если на самом ЧМ-18 случатся победы – он их себе и так припишет. Если будут поражения – намекнет, что все пошло под откос, как только его отстранили. Взятки гладки, он привез вам Бразилию, обыграть ее за вас не сможет.

Выгода для российских игроков

Смолов на вопрос, почему никто не дает комментариев после матча, ответил ярко: «Так никто и не играл». Такая оценка действий команды и напарников присуща не всем в сборной. Заболотый после матча задвинул про попытку выиграть ЧМ-18. Он не сошел с ума, но придуриваться в условиях лимита выгодно.

Думаете, игроки, получающие миллионы, будут критиковать систему, которая им их дарит? Российским футболистам с руки играть против испанцев, аргентинцев, бразильцев и французов, результат можно списать на разницу в классе. Дальше можно сочинять сказки о полуфинале и финале ЧМ-18 для новостных сюжетов – обещание светлого будущего, давняя концепция.

Выгода для тех, кому оправдываться

Испания, Аргентина, Бразилия и Франция сильнее сборной России по умолчанию. Но если накануне ЧМ-18 сыграть с Колумбией, Чили, Алжиром и Катаром, моделируя будущих соперников, то потом Мутко будет сложнее оправдаться при встрече с руководством России.

А так можно сказать: «Ну, это сами бразильцы с французами, так и должно быть. Но мы работаем, развиваемся, Акинфеев не дал проиграть 0:5 - герой». Следы системного преступления скрыть в лесу поражений от настоящих грандов куда проще.

Выгода для будущего тренера

Иностранца в сборную России сейчас вряд ли назначат. Значит, после Черчесова снова поставят своего. Им может быть, наверное, Семак. В «Зените» российских тренеров не любят, а амбиции у Сергея Богдановича имеются. Никакого Бердыева в сборной быть и не могло.

Курбан Бекиевич достаточно умный и хитрый, чтобы понять, какую роль уготовили Черчесову – тренер «Рубина» не спешил соглашаться быть «козлом отпущения». Но будущему наставнику нынешние поражения выгодны. Отбор к Евро всегда проще отборов к ЧМ, путевок больше, а любая толковая игра после Черчесова будет как глоток свежего воздуха.

Выгода для лечения эгоизма

У метода поражений, как действенного в борьбе с эгоизмом и высокомерием игроков, есть побочный эффект. Могут между собой начать грызться, выясняя, кто сильнее виноват в поражениях. Ждут кротости и единства, а получат распри? Но если адекватные люди проиграют столько матчей за полтора года, как футболисты сборной России, то настраиваются и действуют на пределе в официальных матчах. Сейчас летать в облаках, как накануне Евро-2012 после победы над Италией в товарняке, точно не станут.

Выгода для журналистов

Негатив хорошо продается. Правда, журналисты не проигрывают при любом раскладе, сами матчи сборной России – повод поговорить. Победа над Бразилией вызвала бы сильную реакцию – народ любит побеждать. Ничья – ни рыба, ни мясо обычно. А поражения вроде 0:3 резонируют эмоциональнее всего. Всем нужен «хайп», и СМИ, и читателям со зрителями.

Вот о ком Черчесова спросили после матча? Конечно же, о Денисове. В микст-зоне тренер ответил, что вызывать Игоря не будет. Скандалы, явные ляпы обороны, поражения, ошибки Акинфеева – то, что продается. Правда жизни, серия Игоря в ЛЧ годами была информационным поводом, который нравился болельщикам. А ее завершение не вызвало равноценный отклик. Хвалить не принято, привычнее ругать. В этой игре все в одной лодке, продается то, что покупается.

Выгода на случай успехов

Все могло сложиться иначе. Во-первых, звезды Тите не кровожадные. Могли победить 0:1 или даже согласиться на 1:1, отходить весь матч пешком, как Аргентина. Во-вторых, в закрытый футбол сборная России играет все лучше и лучше. Но качество тренерской и физической подготовки проверяется, когда переходишь к атаке.

И тут беда – команда скучная, сумбурная и ужасно медленная. Но организаторы ЧМ-18 и люди, которые довели российский футбол до нынешнего состояния, безусловно, придумали всю эту нехитрую комбинацию с выбором именно такого тренера и именно таких соперников в собственных интересах. Выгодно проигрывать лучшим, домашнее поражение от Коста-Рики объяснить сложнее.

Манипуляция окажется полезной?

Представьте, как бы относились к сборной, которая за пару месяцев до домашнего мундиаля влетела Венесуэле, Молдове и ОАЭ. Еще хуже. А ошибки в матчах с теми, у кого обычно на поле Рамос, Гризманн и Месси с Неймаром, воспримутся проще. Как ни странно, но тот, кто задумал серию с грандами, все просчитал.

Правда, использует примитивную тактику, «чем хуже – тем лучше». Важно приучить к мысли, что бардак является безальтернативным состоянием, отсутствие перемен – норма. Но принцип работает, поскольку сборная не в состоянии играть сильно, этот тренер - не чудотворец, а болельщики еще после Евро-2016 настроены очень скептически.

Жаль лишь, что теряют время, а на глобальные реформы не способны. Но странным образом серия поражений от грандов может выручить сборную. Привыкая играть против тех, кто резче и сильнее, можно поработать над одной из главных проблем сборной – скоростью мыслей и действий.

Футбол покажут скверный, но хочется увидеть одно из тех озарений, которым порой радуют ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар» в еврокубках. Ставка на результат, на чудо, на ошибки будущих соперников. Веры нет, надежды – тоже, но если сейчас проиграть лучшим, то дальше будет проще с агрессивными соперниками на самом чемпионате.

Конечно, эффект может быть обратным – не научатся держать мяч, поскольку всегда отбиваются, поражения окажут деморализующий эффект и сборная все проиграет на самом чемпионате. Но Черчесов ведь согласился на эту манипуляцию. Серия с Аргентиной, Испанией, Бразилией и Францией, учитывая, что оппонентов такого класса в группе на ЧМ нет, может быть продуманной акцией.

Выгодно уступать именно им, а не кому-то слабее, бледному и серому. А на ЧМ будет ставка на волю случая. Вдруг выйдут из группы – скажут, что все сознательно просчитали. А если пролетят, винить будут тренеров и футболистов. Обычная манипуляция, но болельщикам от этого не легче.