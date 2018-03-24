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Выгода для всех. Особенные поражения сборной

24 марта 2018, 13:30
Выгода для всех. Особенные поражения сборной

«Соккер.ру» находит бенефициаров неудач сборной России и тренера Черчесова с грандами мирового футбола. Соперников уровня Бразилии выбрали специально.  

Выгода для Станислава Черчесова

Нет криминала в том, что сборная получила по носу от бразильцев, когда решила перейти от игры на отбой к частым контратакам и для этого раскрылась. Так и должно быть, наказали за наивную наглость. Претензии к Черчесову в другой плоскости. Он всегда прав и всегда не виноват. 

После Бразилии можно даже себя похвалить – тренер похвастался, что готовил замены перед голами бразильцев. Надо же, перестановки в товарняке после перерыва. На что рассчитывает Черчесов? На дикую удачу в будущем. Выход из группы на ЧМ-18 позволит продлить контракт, получить орден и считать себя лучшим тренером, чем он есть на самом деле. Все идет по плану. 

Выгода для болельщиков-скептиков

Если уж проигрывать, то лучше ожидаемо. Все обожают быть правыми, редко кто умеет признавать ошибки. Поэтому разочарование от результатов и качества игры сборной болельщики компенсируют уверенностью, что так и должно быть. Или насмешками – юмором перекрывают уязвленные чувства болельщиков. 

Например, в нашей группе ВК почти 70% ставили на поражение в опросе до матча. Не потому, что желали неудачи, а из-за репутации команды и понимания силы соперника. Сборной принято не верить, привычно ее ругать, а частые неудачи вписываются в реальность и концепцию. Такая себе компенсация, серия нулевых ничьих с Гондурасом не подарит вам разрядку. 

Выгода для отказников сборной

Черчесов умудрился похвалить себя после самого крупного домашнего поражения в истории сборной. Сложно представить, что будет, если Саудовская Аравия проиграет, а Египет сыграет вничью с хозяевами мундиаля. Но рубиться с ними придется без ряда опытных футболистов, которые не доверяют тренеру, его ставке на друзей и методу поиска врагов. 

Ветераны не обязательно нужны в основе, но всегда важны для раздевалки, они могут стать индикатором уживчивости тренера. Братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Денисов вчера лишний раз убедились, что были правы, отказавшись работать именно с Черчесовым. Из наивных остался только Дзюба – Артем хочет в сборную, готов ради шанса представлять Россию столкнуться с эго тренера. Но ветераны приняли другое решение, вряд ли прогадали. 

Выгода для организаторов ЧМ-18

Чем хуже играет сборная – тем сильнее отвлекается внимание от организации турнира. Накапливается негатив из-за чисто футбольных проблем, которых нет только по версии главного тренера. Частые, очень частые поражения – идеальный отвлекающий маневр, позволяет махнуть рукой в случае любого вопроса по тратам триллионов рублей. «Тут сборная проигрывает, а вы о каких-то рублях спрашиваете? Разве миллиард - это деньги? Как вам совесть позволяет?» 

Выгода для теневого главы РФС

Инфантино попросил убрать Мутко в тень из-за допинговых скандалов и после настоятельной просьбы международных корпораций-спонсоров ФИФА. И Виталий Леонтьевич этому несказанно рад. Он по-прежнему главный в РФС, но формально теперь крайними служат другие. 

Для Мутко такие поражения сборной - это бальзам на душу, ведь если на самом ЧМ-18 случатся победы – он их себе и так припишет. Если будут поражения – намекнет, что все пошло под откос, как только его отстранили. Взятки гладки, он привез вам Бразилию, обыграть ее за вас не сможет. 

Выгода для российских игроков

Смолов на вопрос, почему никто не дает комментариев после матча, ответил ярко: «Так никто и не играл». Такая оценка действий команды и напарников присуща не всем в сборной. Заболотый после матча задвинул про попытку выиграть ЧМ-18. Он не сошел с ума, но придуриваться в условиях лимита выгодно. 

Думаете, игроки, получающие миллионы, будут критиковать систему, которая им их дарит? Российским футболистам с руки играть против испанцев, аргентинцев, бразильцев и французов, результат можно списать на разницу в классе. Дальше можно сочинять сказки о полуфинале и финале ЧМ-18 для новостных сюжетов – обещание светлого будущего, давняя концепция. 

Выгода для тех, кому оправдываться

Испания, Аргентина, Бразилия и Франция сильнее сборной России по умолчанию. Но если накануне ЧМ-18 сыграть с Колумбией, Чили, Алжиром и Катаром, моделируя будущих соперников, то потом Мутко будет сложнее оправдаться при встрече с руководством России. 

А так  можно сказать: «Ну, это сами бразильцы с французами, так и должно быть. Но мы работаем, развиваемся, Акинфеев не дал проиграть 0:5 - герой». Следы системного преступления скрыть в лесу поражений от настоящих грандов куда проще.  

Выгода для будущего тренера

Иностранца в сборную России сейчас вряд ли назначат. Значит, после Черчесова снова поставят своего. Им может быть, наверное, Семак. В «Зените» российских тренеров не любят, а амбиции у Сергея Богдановича имеются. Никакого Бердыева в сборной быть и не могло. 

Курбан Бекиевич достаточно умный и хитрый, чтобы понять, какую роль уготовили Черчесову – тренер «Рубина» не спешил соглашаться быть «козлом отпущения». Но будущему наставнику нынешние поражения выгодны. Отбор к Евро всегда проще отборов к ЧМ, путевок больше, а любая толковая игра после Черчесова будет как глоток свежего воздуха. 

Выгода для лечения эгоизма

У метода поражений, как действенного в борьбе с эгоизмом и высокомерием игроков, есть побочный эффект. Могут между собой начать грызться, выясняя, кто сильнее виноват в поражениях. Ждут кротости и единства, а получат распри? Но если адекватные люди проиграют столько матчей за полтора года, как футболисты сборной России, то настраиваются и действуют на пределе в официальных матчах. Сейчас летать в облаках, как накануне Евро-2012 после победы над Италией в товарняке, точно не станут.

Выгода для журналистов

Негатив хорошо продается. Правда, журналисты не проигрывают при любом раскладе, сами матчи сборной России – повод поговорить. Победа над Бразилией вызвала бы сильную реакцию – народ любит побеждать. Ничья – ни рыба, ни мясо обычно. А поражения вроде 0:3 резонируют эмоциональнее всего. Всем нужен «хайп», и СМИ, и читателям со зрителями. 

Вот о ком Черчесова спросили после матча? Конечно же, о Денисове. В микст-зоне тренер ответил, что вызывать Игоря не будет. Скандалы, явные ляпы обороны, поражения, ошибки Акинфеева – то, что продается. Правда жизни, серия Игоря в ЛЧ годами была информационным поводом, который нравился болельщикам. А ее завершение не вызвало равноценный отклик. Хвалить не принято, привычнее ругать. В этой игре все в одной лодке, продается то, что покупается. 

Выгода на случай успехов

Все могло сложиться иначе. Во-первых, звезды Тите не кровожадные. Могли победить 0:1 или даже согласиться на 1:1, отходить весь матч пешком, как Аргентина. Во-вторых, в закрытый футбол сборная России играет все лучше и лучше. Но качество тренерской и физической подготовки проверяется, когда переходишь к атаке.

И тут беда – команда скучная, сумбурная и ужасно медленная. Но организаторы ЧМ-18 и люди, которые довели российский футбол до нынешнего состояния, безусловно, придумали всю эту нехитрую комбинацию с выбором именно такого тренера и именно таких соперников в собственных интересах. Выгодно проигрывать лучшим, домашнее поражение от Коста-Рики объяснить сложнее.

Манипуляция окажется полезной?

Представьте, как бы относились к сборной, которая за пару месяцев до домашнего мундиаля влетела Венесуэле, Молдове и ОАЭ. Еще хуже. А ошибки в матчах с теми, у кого обычно на поле Рамос, Гризманн и Месси с Неймаром, воспримутся проще. Как ни странно, но тот, кто задумал серию с грандами, все просчитал. 

Правда, использует примитивную тактику, «чем хуже – тем лучше». Важно приучить к мысли, что бардак является безальтернативным состоянием, отсутствие перемен – норма. Но принцип работает, поскольку сборная не в состоянии играть сильно, этот тренер - не чудотворец, а болельщики еще после Евро-2016 настроены очень скептически. 

Жаль лишь, что теряют время, а на глобальные реформы не способны. Но странным образом серия поражений от грандов может выручить сборную. Привыкая играть против тех, кто резче и сильнее, можно поработать над одной из главных проблем сборной – скоростью мыслей и действий. 

Футбол покажут скверный, но хочется увидеть одно из тех озарений, которым порой радуют ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив» или «Краснодар» в еврокубках. Ставка на результат, на чудо, на ошибки будущих соперников. Веры нет, надежды – тоже, но если сейчас проиграть лучшим, то дальше будет проще с агрессивными соперниками на самом чемпионате. 

Конечно, эффект может быть обратным – не научатся держать мяч, поскольку всегда отбиваются, поражения окажут деморализующий эффект и сборная все проиграет на самом чемпионате. Но Черчесов ведь согласился на эту манипуляцию. Серия с Аргентиной, Испанией, Бразилией и Францией, учитывая, что оппонентов такого класса в группе на ЧМ нет, может быть продуманной акцией. 

Выгодно уступать именно им, а не кому-то слабее, бледному и серому. А на ЧМ будет ставка на волю случая. Вдруг выйдут из группы – скажут, что все сознательно просчитали. А если пролетят, винить будут тренеров и футболистов. Обычная манипуляция, но болельщикам от этого не легче.   

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Все комментарии
zamsb
zamsb
25 марта в 22:25
В принципе в настоящее время ругать кого то, только зря тратить время. В самом начале олимпийского цикла была допущена ошибка, когда руководство сборной было доверено Черчесову. Ошиблись случайно или намерено, наверное только Мутко знает.Жалко, что так бездарно воспользовались предоставленным шансом.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
25 марта в 15:07
Как в анекдоте, игрок сборной РФ снял девушку в БАРЕ, привёл домой, раздел, положил в кровать и НЕ ПОПАЛ!
112910415
112910415
25 марта в 15:07
всё будет хорошо
или будет плохо
как-нибудь точно будет
V V S
V V S
25 марта в 10:31
Черчесов, Мутко ГОУ ЭВЭЙ то бишь с вещами на выход.
амурец
амурец ответил ekliziast
25 марта в 02:52
ekliziast:
Плохо то , что искать не из кого.
искать есть из кого только тренер этого не умеет он больше обижается
Doping_87
Doping_87 ответил Jum13
24 марта в 23:34
Jum13:
Тут не в усталости дело. Два раза в штрафной центральные защитники просто оставляют нападающего одного. Головин заработал пенальти? Это центральные защитники инвалиды его заработали - не дело плеймейкера отыгрывать ЦЗ
Пинальти спорный был и самое опасное что подобные моменты на ЧМ будут судить не в нашу пользу. Согласен Головин не виноват. Но всё же настою на том что именно голы посыпались из-за усталости, защитники перестали успевать за соперником и начали терять концентрацию.
mars6791
mars6791
24 марта в 22:33
При всех минусах нашей игры, все же проявлялся в паре моментов искрометный футбол , но не более того. Такой тренер ,как Черчесов не сможет построить такую игру своей команды. Пока не будет массового отъезда молодых игроков за рубеж, не будет качественной игры сборной. В нашем РФПЛ к сожалению пока не видно условий для роста класса игры.
Киренск
Киренск
24 марта в 22:12
Самое плохое то что в команде играют спартак зенит цска локомотив , а когда начнут сборная играть непонятно,
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Кlassе
24 марта в 21:40
Кlassе:
пока нелепая рекордная дыра будет находится в воротах, туда будет залетать всё.
Ты футбол то смотрел, или по привычке поливаешь?
ULKRS-G5
ULKRS-G5
24 марта в 19:07
Сборная с Черчесовым-сборная без настоящего и будущего
ekliziast
ekliziast ответил амурец
24 марта в 18:12
амурец:
хуже всего что тренер до сих пор в поисках
Плохо то , что искать не из кого.
Jum13
Jum13 ответил Кlassе
24 марта в 16:24
Кlassе:
пока нелепая рекордная дыра будет находится в воротах, туда будет залетать всё.
Селихов на скамейке сидел. За него всё Кутепов с Глушаковым сделали
ГусХ
ГусХ
24 марта в 16:23
Много букав. Проще было дать ответ на вопрос а зачем нам этот ЧМ? Смотря матчи своего первого в осознанной жизни ЧМ1982 я мечтал, что когда то будет проведён и у нас и я увижу все своими глазами. Как же я радовался когда Россию выбрали хозяйкой ЧМ2018!!!! А сейчас пофиг. Зачем мне чужой праздник??? Не смотря на то что в моем городе будут 4 игры ЧМ2018 и есть шанс купить на пару игр билеты, я почему-то забил на это от слова совсем. Мы чужие на этом празднике жизни!!!
Кlassе
Кlassе
24 марта в 15:55
пока нелепая рекордная дыра будет находится в воротах, туда будет залетать всё.
Jum13
Jum13 ответил Doping_87
24 марта в 15:34
Doping_87:
Была надежда что хоть один мяч отыграют, но и этого не произошло. Акинфеев был лучшим на поле, много тащил, но как команда начала уставать, начались голы.
Тут не в усталости дело. Два раза в штрафной центральные защитники просто оставляют нападающего одного. Головин заработал пенальти? Это центральные защитники инвалиды его заработали - не дело плеймейкера отыгрывать ЦЗ
Nikola45
Nikola45
24 марта в 15:34
По Багрову офигенная выгода что Спартаковская команда продула! Так было и задумано оказывается! А если бы команда состояла только из Пупсиков продули бы 6-0 Добавим вратаря Селихова 7-0 )) Это закономерность ))
serh62
serh62
24 марта в 15:04
только для глушакова матч прошел порожняком. думал опять чью нибудь футболку заныкать, но не вышло. день даром прошел
Doping_87
Doping_87
24 марта в 14:58
Была надежда что хоть один мяч отыграют, но и этого не произошло. Акинфеев был лучшим на поле, много тащил, но как команда начала уставать, начались голы.
dbr123
dbr123
24 марта в 14:58
все получат своё бабло ( немалое ) это сейчас в нашей стране главное а в остальном - это ваши проблемы..
амурец
амурец
24 марта в 14:04
хуже всего что тренер до сих пор в поисках
DXTK
DXTK
24 марта в 13:56
А чем это поражение от Бразильцев отличается от поражения России на Евро 3-0 от Уэльса. Статусом соперника? Игроки сборной также косячили на поле, благо Акинфеев как всегда спасал. Так что Черчесов не лучше и не хуже Слуцкого.

Кто будет следующем тренером Семак? а почему бы не Аленичев.

PS а что кто-то ждал другого результата? хорошо, что не крупнее проиграли.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
24 марта в 13:51
В России футбол есть (катание мяча на огородах).

В России футболистов и тренеров нет (мирового уровня).

Наверное, ребятишки в бандиты, да в депутаты подались...

Некоторые черты современного российского футболиста:
- плохо бегает
- ОФП посредственная;
- периферийное зрение отсутствует напрочь;
- мысли на поле нет, т.к. если она и появляется, то воплощать нечем;
- ленив, жаден и подозрителен.

Современный российский футболист - продукт исключительно для внутреннего применения и ублажения дяденек и тетенек с деньгами.

В общем, все как у Жванецкого "Наша (советская - М.) обувь - отличная, если другой не видел".
Kurtd
Kurtd
24 марта в 13:48
Сборная России на Кубке Конфедераций отчётливо показала, что будет летом 2018 года с ними на Чемпионате мира.
Чего-то ожидать от подопечных Черчесова - большая глупость. Третье место в группе и стандартное нытьё. На большее эти 24и в принципе не способны.
Три-четыре человека в сборной могут называть себя футболистами, остальные - Заболотные и Дзюбы.
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