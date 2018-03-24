Как Салах и Суарес к поездке в Россию готовились

Будущие соперники России дали пищу для размышлений. Узнайте о состоянии футбольных сборных Египта, Уругвая и Саудовской Аравии на «Соккер.ру».

Египет. Российский акцент и дубль Роналду

С кем играли? С Португалией (3 место в рейтинге ФИФА).

Результат поединка: поражение 1:2. Голы: Салах, 56, Роналду, 92, 94.

Стартовый состав Египта (4-3-2-1): Эль Шенави – Фати, Габр, Хегази, Шафи – Эль-Саид, Эль-Нени, Хамед – Салах, Трезеге – Хассан.

Пока Черчесов смотрел, как вторая сборная рейтинга ФИФА забивает Акинфееву, Эктор Купер едва не выиграл у третьей в списке. Банда из Египта против команды Португалии сыграла в лучших традициях сборной России, акцентировав внимание на обидные ошибки в добавленное время. Забили первыми – Салах выполнил удар на исполнение в угол ворот, заставив напомнить всем, что чемпионов Европы многие вот так обыгрывали.

Например, в свое время сборная России забивала на гол больше, чем команда Роналду. Но Криштиану в 2018 году так завелся, что колотит голы по графику Мохамеда Салаха, а головой играет на порядок сильнее. Благодаря умению высоко прыгать капитан чемпионов Европы дважды отличился в добавленное время. Это его первый в карьере настолько поздний дубль, и на заметку сборной России – оба гола ударами головой, невзирая на рослых защитников из Египта.

Роналду вышел на третье место в списке лучших снайперов сборных в истории футбола. Впереди только Пушкаш и Али Даеи, так что этот матч Египта вошел в историю. Но куда важнее отметить, что в игре дважды напортачил египетский вратарь. Сначала взял мяч от своего в первом тайме - свободный не реализовали. А в концовке неудачно отбил круглого, когда Роналду сравнивал счет. Впрочем, до девяностой минуты португальцы ничего с защитой Эктора Купера поделать не смогли, хотя египетские защитники играли очень слабо и моменты у фаворита были. А вот атакуют африканцы здорово – понравились перемещения и скорость действий.

Вывод: Египет, к сожалению, атакует лучше сборной России. А обороняется на том же уровне. Классных игроков во всех линиях нет, но команда живая, а Салах – безусловный джокер.

Саудовская Аравия. Отскочили при хорошей игре

С кем играли? С Украиной (35 место в рейтинге ФИФА).

Результат поединка: ничья 1:1. Голы: Кравец, 32 – Аль Мувалад, 38.

Стартовый состав Саудовской Аравии (4-4-2): Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль Мувалад, Аль-Шахрани, Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам, Аль-Шехри, Аль Давсари – Атиф, Аль-Сахлави.

В этом матче ничья – случайность. Украину от второго пропущенного гола спас юный голкипер «Зари» Лунин, которого включили в список для наблюдения скауты самого «Ювентуса». А вот Саудовская Аравия могла пропустить в самом конце матча. Но невероятным образом отбились, хотя мяч несколько раз мог попасть в сетку. Аргентинец Пицци – бывший тренер «Валенсии» и сборной Чили не успел выстроить команду, но дрались неплохо.

Плюс их вратарь Аль-Мусайлем выдал матч года. Или скорее соперник помог не проиграть? Сборная Украины провела один из слабейших поединков последних лет. Пусть на ход игры повлияло состояние поля – сильнейший испанский дождь (обе команды играли на выезде), сборная Саудовской Аравии понравилась. Показались сложным для команды России соперником. Они умеют отбиться, обожают атаковать, для них важно прессинговать высоко и цепко. Не сдаются, если пропустили гол.

Физически слабые и низкорослые – большой плюс, но довольно техничные и юркие. Наверное, на хорошем покрытии и с Ярмоленко в основе у сборной Украины появилось бы преимущество за счет культуры паса. Но в день, когда тренер Шевченко задал не меньше вопросов о том, меняется ли его команда, чем его коллега из России о своей команде, Саудовская Аравия оставила хорошее впечатление. В группе «А» будущего чемпионата мира нет команд, которые будет просто обыграть.

Вывод: Саудовская Аравия на этапе становления. Тактически они невероятно слабые, но играют с большим желанием, поэтому и опасны.

Уругвай. Рекорд Суареса и бисиклета Кавани

С кем играли? С Чехией (43 место в рейтинге ФИФА).

Результат поединка: победа 2:0. Голы: Суарес, 10 (пен), Кавани, 37.

Стартовый состав Уругвая (4-4-2): Муслера – Варела, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес, Бентанкур, Весино, Де Арраскаэта – Суарес, Кавани.

В ворота чехов забили и Суарес, и Кавани – плохие новости для Кутепова и Кудряшова. Голы получились нерядовыми, поскольку мяч Луиса с пенальти (чистый одиннадцатиметровый, заработанный самим форвардом «Барселоны» после контакта с вратарем Павленкой) оказался для него пятидесятым в сборной Уругвая. Нападающий стал первым в истории страны, кто преодолел эту отметку.

А Эдинсон Кавани забил мяч в ворота Чехии ударом в падении через себя, причем избежал офсайда из-за грубой ошибки правого защитника сборной Чехии – к сожалению, Комбаров или Самедов тоже так умеют. Суарес и Кавани доказали класс, Бентанкур объяснил, почему его подписал «Ювентус» и почему Аллегри доверяет молодому хавбеку место на поле, но при этом показалось, что ради пары форвардов пожертвовали опорной зоной.

Табарес признал, что немного перебрал с креном в атаку, когда начал делать замены и перестановки. Вряд ли он был доволен игрой всех молодых ребят, которых выпустил на поле, но даже мелкие ошибки Уругвая у ворот Муслеры – например, допустили выстрел чехов в перекладину, не помешали одержать уверенную победу. Суарес и Кавани – сила. Понятия не имею, как остановить таких мощных и разных нападающих, которые нащупали игру вместе.

Вывод: сборная Уругвая нашла новую порцию талантов. У них есть два состава и ряд основных игроков – Муслера, Годин, Суарес и Кавани, на которых опытный тренер может положиться. Уругвай – самая сбалансированная команда российского квартета на ЧМ-2018.

Команда Черчесова слабее соперников по группе?

Нет. Но после просмотра матчей Уругвая, Египта и Саудовской Аравии можно констатировать, что вся тройка играет с большим желанием и атакует быстрее, чем команда Черчесова. Но и у них есть проблемы. Саудовская Аравия и Египет недисциплинированные в защите, а уругвайцы увлекаются своей силой, разбазаривают моменты и даже изредка ошибаются у ворот Муслеры.

При этом все три команды оставили приятное впечатление, сыграв веселее, чем российская сборная. Уругвай и Египет могут положиться на именитых лидеров – России не хватает на поле фигуры уровня Салаха, Суареса или Кавани. А у Саудовской Аравии свой Акинфеев – их голкипер спас несколько раз после очень опасных ударов украинцев. Команда Шевченко недооценила соперника и не распорядилась созданными моментами, сборная России в официальной игре ту же ошибку повторить права не имеет.