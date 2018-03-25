Беги, Леандро! Гвардиоле не отказывают

Запросы «Шахтера» по Фреду позволят Паредесу уехать в АПЛ? Блогер «Соккер.ру» Neomorph предлагает аргентинцу играть так, чтобы попасть к Гвардиоле и спасти карьеру.

Зачем Гвардиоле новые хавбеки?

Яя Туре с годами становится капризным. Де-факто завершил карьеру, но остается самым высокооплачиваемым пенсионером английского футбола – за тренировки отстегивают 13 млн евро в год. Причем это зарплата после существенного снижения. Агент Селюк пытался прошлым летом всучить контракт ивуарийца «Спартаку» и даже говорил, что Манчини заберет Туре в «Зенит».

Невзирая на доброе отношение МС, от завершения карьеры Туре не уйдет – ветерану в мае 35 лет, пора в Китай. Получается, что «Манчестер Сити» теряет минимум одного центрального хавбека. Второго потеряли после травмы Менди, ведь Делф стал левым защитником, проигравшим борьбу за место в обороне атакующему хавбеку Зинченко. Также помним о возрасте Фернандиньо – скоро 33 года и на руках контракт до 2020 года с перспективой получить работу в клубе.

Получается, в центре поля Гвардиоле нужны новые люди с запасом времени. Невзирая на Гюндогана – Илкай физически не идеален, невзирая на то, что Де Брюйне играет в этом сезоне глубоко, новички будут. Опять же, тридцатидвухлетний Давид Сильва из-за беды в семье – сын Матео родился раньше срока и борется за жизнь, пропускает матчи в клубе и сборной. Получается, Гвардиола накупил защитников, но трансферные аппетиты по хавбекам не утолил.

Чем «горожанам» не угодил Фред?

Полузащитник «Шахтера» и сборной Бразилии однозначно подходит «Манчестер Сити». Подходит не только потому, что Фернандиньо – железный игрок основы Гвардиолы, сам родом из школы «горняков», но и чисто по игровым параметрам Фреда. При этом бразилец заметно техничнее, чем Паредес, лучше работает в динамике, ему нужно меньше пауз в игре.

Хотя Фреда ловили на допинге, в футбол нестарый хавбек вернулся ярко и уверенно. Вот только один из руководителей «Шахтера» Палкин вставил палки в колеса Гвардиолы по дороге к покупке именно Фреда, когда на горизонте появился «Манчестер Юнайтед». Оказалось, что полузащитник нужен не только «горожанам» - цена сразу выросла, причем заметно.

Не факт, что Моуриньо определился со всеми трансферными целями и ему нужен именно Фред, но Хосеп помнит историю Алексиса Санчеса. Даже за давних знакомых не готов переплачивать. Когда между МЮ и МС начинаются торги, то испанец вспоминает о финансовых правилах УЕФА и отступает. Моуриньо якобы готов отстегнуть за Фреда 60 млн фунтов, но Гвардиола нашел футболиста вдвое дешевле с похожими задатками и чуть моложе.

Системе МС подходит Паредес?

Гвардиоле не нужен чистый опорный хавбек. Не нужен классический «бокс ту бокс», которым тот же бывший полузащитник «Барселоны» Туре стал в АПЛ. Фернандиньо ведь, не забывайте, вышел из атакующих хавбеков, переучился играть в короткий и не очень пас в «Шахтере» и «Манчестер Сити». Подобную метаморфозу Хосеп хочет увидеть еще от одного универсального центрального хавбека неопределенной позиции.

Скауты «горожан» смотрели на Паредеса в играх с «Лейпцигом». А потом поехали на игру Аргентины и Италии. Значит, заинтересовались, поняли, что от немцев российская команда вылетела во многом из-за главного тренера. Паредес в начале года показал разный футбол – плохо сыграл в Глазго и неплохо во всех остальных матчах, пускай результат не порадовал «Зенит». Но скауты смотрят дальше табло. Им важно, чтобы Паредес намекнул, что его талант в заложниках у тренерской ограниченности Манчини.

И в сборной Леандро показал это, отдав парочку фирменных передач и не проиграв хавбекам сборной Италии. Также не забывайте слова Де Брюйне – Кевин подчеркнул, что Бельгия не может играть как МС. Аргентина и «Зенит» тоже не могут, поэтому Гвардиоле важнее, какие решения Паредес принимает в лучших играх, а не как терпит неудачи вместе с напарниками по клубу. Одновременно очевидно, что из Паредеса не выдавить ни второго Давида Сильву в атаке, ни наследника Бускетса в обороне.

Аргентинец - игрок промежуточной роли, но теоретически его можно превратить в более слабую версию Тони Крооса с началом атак из опорной зоны и работой слева в центре. Вот только разница в классе налицо. Плюс у Зидана пошла игра в центре, когда рядом с Тони появился Каземиро и никуда не уходил Модрич. «Манчестер Сити» не выживет в опорной зоне с одним Паредесом, если рядом будут только Де Брюйне и Сильва. Так что Фернандиньо, скорее всего, останется основным, а Леандро купят «на вырост», как Гвардиола любит поступать.

«Зенит» не работает на экспорт?

Против команды Буффона Леандро играл живо, но получил мелкое повреждение и был заменен. Зато «кастинг» прошел. Теперь сохраняется маленький шанс, что за счет Сампаоли и сборной Аргентины хавбек сможет заявить о себе и попасть в «Манчестер Сити». Парню всего двадцать три года, рановато ставить крест на большой карьере.

Ведь так в разное время поступили Данни, Халк, Кришито, Витсель или Дзюба, согласившись на предложения «Зенита». Про Артема шутка, конечно. Но в конкретном случае есть еще фактор Манчини, не только уровень РФПЛ сказывается. Роберто не смог развить ни одного из футболистов, встреченных в «Зените», и вряд ли за восемь оставшихся туров исправится. Особенно если именно его 20 мая назовут новым тренером сборной Италии.

С другой стороны, надо выдать на орехи самому Паредесу. Нет в нем заметных лидерских качеств и идеального прочтения игры, которым отличается поздний Фернандиньо. Правда, ленца бразильца похожа на ленцу аргентинца – не относятся к ребятам, которые все матчи проводят одинаково интенсивно. Например, в Лиге Европы Паредес сыграл, как Фред и Фернандиньо в ЛЧ, очень даже неплохо по цифрам. Правда, важно учесть, что у хавбека МС задачи на поле менее атакующие, если хотите, отсюда и разница:

Показатель Паредес Фред Фернандиньо Матчи (минуты) 7 (545) 8 (720) 6 (502) Голы 1 1 - Ассисты 3 1 - Точность паса 85.8 % 85.9 % 92.1 % Удары за матч 2 1.6 0.7 Отборы 2.3 2.9 2.3 Перехваты 1.9 1.1 1.5 Пасы под удар 2 1.1 0.3 Длинные пасы 6.4 5.4 5.5

Почему Леандро надо уходить?

Отпустив Паредеса, «Зенит» отдаст одного из самых сильных игроков по классу. Зато не потеряет в деньгах – за Фреда МС готов был заплатить 50 млн евро (около 45 млн фунтов), за Леандро отдаст 35 как минимум. Но тут не от названия клуба зависит. Любое предложение игроку из РФПЛ от команды уровня «Манчестер Сити» или тренера класса Гвардиолы нужно принимать в тот же день. Можно даже доплатить из своего кармана за трансфер, как это сделал Паулиньо при переходе в «Барселону».

И даже если «горожане» откажутся, Паредесу стоит поставить на уход ближайшим летом. Может, «Ювентус» заинтересуется? А если задержится в Санкт-Петербурге – поставит крест на той карьере, о которой мечтал, переходя в «Рому» и считая итальянский клуб промежуточным этапом. Если есть хотя бы малейший намек, что Гвардиола готов взять на обучение именно Леандро – нужно рисковать. В составе «горожан» проще потерять место в основе, как было в «Роме» порой, но это школа, которую Манчини не даст.

В АПЛ заплатят не меньше, чем в РФПЛ, где Паредес – самый богатый, а сравнивать работу с Роберто и Хосепом бессмысленно и смешно. Пусть Паредес уступает Фреду в напоре, а Фернандиньо в выборе позиции, в умелых тренерских руках может показать больше, чем в «Зените». Ведь о мотивации не забывайте и классе партнеров тоже. Игровые ожидания хавбека обмануты, а Ерохин и Кузяев – не Де Брюйне и Давид Сильва. Аргентинец думал, что приедет воевать за уверенную победу в РФПЛ, а потом сыграет в ЛЧ.

Может, даже выйдет в плей-офф, как его бывший клуб «Рома». Но мечты расходятся с реальностью, сезон складывается скверно, нужно возвращаться в топ-5, пока о Паредесе не забыли окончательно. Травма может помешать Леандро выйти на поле с Испанией, хотя этот матч Гвардиола будет смотреть лично. Но и концовку сезона в РФПЛ, и поединки на ЧМ-18, если попадет в основу Сампаоли, хавбек должен отыграть с пониманием, что за ним следят скауты «Манчестер Сити». Отличная мотивация и удачное стечение обстоятельств.

Игра Паредеса требует тренерской наладки, но если Леандро в неидеальном состоянии один из самых заметных у «Зенита», то шанс уйти на повышение сохраняется.