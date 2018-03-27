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Всё или ничего

27 марта 2018, 10:33
Всё или ничего

Блогер «Соккер.ру» Миша Серебряков делится своим превью к матчу Россия - Франция, а также призывает поддержать команду Черчесова в этот непростой для нее период.

Как играли французы в отборе к ЧМ?

Сборная Франции на отборочном этапе к чемпионату мира-2018 попала в группу А вместе со Швецией, Нидерландами, Болгарией, Люксембургом и Беларусью. Французы уверенно заняли первое место, одержав в 10 матчах семь побед, один раз проиграв и дважды сыграв в ничью.

Лучшим игроком отборочного этапа можно бесспорно назвать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, который забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

2018-й год французские футболисты начали с поражения, как и наши. И если Россия проиграла 0:3 Бразилии, то Франция уступила сборной Колумбии (2:3), умудрившись пропустить три мяча, ведя 2:0 к 26-й минуте.

А что там с прогнозами?

Букмекеры называют Францию одним из фаворитов предстоящего турнира в России. Например, известная БК «Фонбет» ставит французов на третье место в списке главных претендентов на победу на турнире с коэффициентом 7.00. Выше только Бразилия и Германия - 6.00. А на сегодняшний матч коэффициенты от «Фонбет» такие: победа Франции 1.57, победа России 6.60. Таким образом, по мнению букмекеров, Франция является однозначным фаворитом матча. 

История противостояния

Мы встречались с командой «Трёхцветных» совсем недавно, 2 года назад, и тогда в товарищеском матче в Сен-Дени сборная России проиграла со счетом 2:4.

А последний раз Россия обыгрывала Францию 19 лет назад. В матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2000 летом 1999 года россияне в тяжеленном гостевом матче смогли взять вверх над своим соперником - 3:2! Дублем в ворота французов отметился Александр Панов, победный гол на 87-й минуте забил нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Статистика личных встреч:

Матчей: 6

Побед России: 2

Побед Франции: 3

Ничьих: 1

Разность забитых мячей: 9 - 12

Что говорили о нас в преддверии матча?

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам: «Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда.

Для французской сборной нет проходных матчей. Сборная России — это другой соперник. Мы были расстроены поражением колумбийцам, но надеемся, что в этот раз всё будет иначе. Товарищеский статус матча, возможно, не имеет такого значения, как официальный. Но для нас этот матч — очень важное событие».

Защитник сборной Франции Лоран Косьельни: «Русские играют очень компактно, в атакующий и динамичный футбол. Честно сказать, я знаю не так много ваших игроков. Например, Кокорина (не сможет принять участие в встрече из-за травмы). Но это правда, что русская команда — это скорее команда, чем отдельные игроки. Этого стоит опасаться. Надеюсь, завтра мы покажем, что можем победить. Нам приятно гостить в Санкт-Петербурге, стране, которая принимает чемпионат мира. Мы уже увидели русское гостеприимство, немного познакомились с городом. Стадион в Питере тоже прекрасен».

А что наша сборная?

Сейчас у команды непростые времена: длинная череда травм ведущих игроков, поражение от бразильцев в Лужниках (0:3) и большая порция критики от болельщиков и СМИ. Но это не повод отворачиваться от сборной России. Ведь другой сборной у нас нет, и вряд ли будет. А без поражений не бывает побед.

Когда мы вспоминаем тот знаменитый Евро-2008, то все помнят победу над голландцами, но при этом мало кто помнит, что сборная начинала турнир с разгрома от будущих победителей этого турнира— испанцев (1:4) и без своего лидера Андрея Аршавина (дисквалификация на 2 матча). Но затем дела наладились и российская сборная выдала один из своих лучших турниров в истории. Главные сражения в этом году еще впереди, так что давайте поддержим наших ребят сегодня. Ведь когда мы едины, мы непобедимы!

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