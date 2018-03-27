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На «Золотой скамье» сидели…

27 марта 2018, 14:30
На «Золотой скамье» сидели…

Массимо Каррера получил приз «Золотая скамья» за успехи у руля московского «Спартака». «Соккер.ру» рассказывает об итальянской премии для тренеров. 

Немного истории

Отцом этой премии считается бывший владелец и президент «Интера» Массимо Моратти, идея награждать отличившихся тренеров оформилась в его голове накануне сезона 1990/91, правда, изначально предполагалось давать «Золотую скамью» лучшему тренеру сезона во всей Европе. Аналог «Золотого мяча» для наставников. Таким образом, первым обладателем приза стал бельгийский тренер Раймон Гуталс, выигравший с марсельским «Олимпиком» Лигу чемпионов. Через год «Золотая скамья» досталась Фабио Капелло, который добился такого же триумфа с «Миланом». После двух вручений случилась пауза на сезон, после чего «Золотая скамья» вернулась в итальянский футбольный фольклор и больше из него не выходила. 

С сезона 1994/95 премия была зарезервирована исключительно за лучшими клубными специалистами из Серий A и B, причем обладателя выбирали уже не журналисты, а сами тренеры. В середине «нулевых» «Золотая скамья» стала вручаться исключительно наставникам из высшего дивизиона, появилась «Серебряная скамья» для Серии B, в низших дивизионах лучших тренеров тоже награждают отличительными знаками из этой серии. В 2015 премию стали вручать наставникам из женского футбола, появились почетные статуэтки за карьерные успехи, в общем, «Золотая скамья» - это такой итальянский футбольный «Оскар» для тренеров. Правильная и интересная идея, которую можно и нужно перенимать. 

Кто выигрывал «Золотую скамью»?

Только один неитальянский специалист удостаивался «Золотой скамьи» - это Жозе Моуриньо, который в сезоне 2009/2010 не оставил коллегам шансов, выиграв с «Интером» требл. Все остальные призы, сделанные итальянцами, достались итальянцам. Не минула сия щедрая чаша топовых наставников 90-х годов прошлого века и начала XXI столетия. Фабио Капелло выигрывал премию, когда возглавлял «Милан» и «Рому», бывший наставник сборной России наравне с Антонио Конте и свежеиспеченным лауреатом сезона 2016/2017 Массимилиано Аллегри, является рекордсменом по числу титулов – у этих наставников по три «Золотые скамьи». 

Многократными обладателями премии являются еще четыре тренера: Альберто Дзаккерони, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли. Они дважды присаживались на «Золотую скамью». Пожалуй, самым неожиданным лауреатом стал Альберто Кавазин, на стыке веков работавший с «Лечче». Этот наставник удостоился премии по итогам сезона 1999/2000, его клуб завершил чемпионат на 13-м месте в Серии A. Кроме него, по одной награде в активе у Луиджи Симони, Луиджи Дельнери, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини, Франческо Гвидолина и Маурицио Сарри. Как видите, в списке присутствуют два наставника «Зенита» - бывший и нынешний, а также экс-тренер сборной России.

Таким образом, в нашей стране поработали трое обладателей «Золотой скамьи», Каррера стал четвертым, но у него специальная разновидность награды, о ней будет отдельный разговор. Любопытно также взглянуть на обладателей «Серебряной скамьи» и особенно отметить, что Антонио Конте и Маурицио Сарри являются полными лауреатами премии, ведь перед тем, как «озолотиться», становились лучшими тренерами Серии B. Конте – когда возглавлял «Бари» (к слову, по итогам того сезона Аллегри выиграл свою первую «Золотую скамью», будучи тренером «Кальяри»), а Сарри во время работы с «Эмполи». Пожалуй, в обозримом будущем больше всего шансов пополнить эту компанию полных кавалеров «Скамьи» у Эусебио Ди Франческо, который становился «серебряным», тренируя «Сассуоло», а теперь работает в «Роме». 

Свежие лауреаты

Обладателем «Золотой скамьи» по итогам сезона 2016/2017 стал Массимилиано Аллегри. Согласитесь, это безальтернативный выбор, ведь тренер «Ювентуса» не только в очередной раз привел «Старую Синьору» к чемпионству, но и добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил «Реалу» под руководством Зинедина Зидана. «Серебряная скамья» досталась Леонардо Семпличи, который вместе со СПАЛом выиграл Серию B, а сейчас борется за выживание в элитном дивизионе. Уроженец Флоренции в начале года находился на грани отставки, рассматривались кандидатуры ему на замену, однако после серии неудач СПАЛу удалось одержать две кряду победы над «Кротоне» и «Болоньей», а затем свести к ничьим матчи против «Сассуоло» и «Ювентуса». Нулевая ничья против гегемона в битве двух тренеров-«скамеечников», состоявшая в последнем туре перед международной паузой, определенно должна воодушевить команду Семпличи на новые подвиги.
Макс на миллион. Лучший тренер Италии прямо сейчас

И наконец, в этом году Итальянская федерация футбола решила наградить специальной премией «Золотая скамья» итальянских тренеров, которые добились успехов за рубежом. Сразу пять выходцев из Коверчано стали чемпионами в Германии, Англии, России, Молдове, Венгрии. Карло Анчелотти выиграл Бундеслигу с «Баварией», Антонио Конте первенствовал с «Челси», Массимо Каррера принес долгожданный титул «Спартаку», а Роберто Бордин и Марко Росси облагодетельствовали «Шериф» и «Гонвед» соответственно. На самом деле, учитывая количество итальянских тренеров, работающих за рубежом, пора вводить специальную «Золотую скамью» для легионеров, причем ради сохранения ценности приза выделять только одного наставника. Очевидно, по итогам прошлого сезона награда в единственном экземпляре досталась бы Антонио Конте, а вот в нынешней кампании, если «Спартак» под руководством Карреры поднажмет, выиграет Кубок России и сотворит сенсацию, догнав «Локомотив», Массимо может оказаться самым успешным итальянцем за пределами родины. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил obana777
30 марта в 23:03
obana777:
Надо быть совсем бестолковым или первоклассником, не интересующимся футболом, чтобы задать такой вопрос. Каррера всего второй год в роли главного тренера, а Манчини в роли главного с 2001 года. Дальше я тебе ничего объяснять не намерена на твое "почему".
Нет, уважаемая, Каррере нет предложений даже от нетоповых клубов, потому что успехи или неуспехи в России никем не воспринимаются ни как достоинства, ни как недостатки. Это уровень российского футбола и отношение к нему.
obana777
obana777 ответил pomor45
30 марта в 16:51
pomor45:
И тем не менее, Манчини зовут в сборную Италии и уверен, что, даже полностью провалив кампанию в России, он останется востребованным в лучших клубах Европы. Каррера же так и останется на серебрянной лавке России - в Европе им никто не интересуется. Почему бы это?
Надо быть совсем бестолковым или первоклассником, не интересующимся футболом, чтобы задать такой вопрос. Каррера всего второй год в роли главного тренера, а Манчини в роли главного с 2001 года. Дальше я тебе ничего объяснять не намерена на твое "почему".
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
29 марта в 23:05
В России тоже есть "Золотая скамейка". И все знают, где эта скамейка находится.)))
pomor45
pomor45 ответил Т34
29 марта в 22:37
Т34:
Это все от зависти. Обидно лазурным, что Каррера, никогда не быв, прежде, главным тренером, стал чемпионом и сейчас идет с клубом на втором месте, а их топ-тренер, Манчини, опытный и успешный когда-то, ничего не может сделать с футбольным проектом Питера - Зенитом и уже скатился на пятое место. Спартак, проигрывавший, на первой стадии чемпионата, Зениту 13 очков, уже опережает на 5 очков. Простой физрук, показал место топ-физруку. Вот от такой печальки и пытаются всякие славновы и им подобные, выплеснуть негативчика в адрес соперников и их тренеров.
И тем не менее, Манчини зовут в сборную Италии и уверен, что, даже полностью провалив кампанию в России, он останется востребованным в лучших клубах Европы. Каррера же так и останется на серебрянной лавке России - в Европе им никто не интересуется. Почему бы это?
Правдин Семён
Правдин Семён
28 марта в 12:39
Есть болельщики Зенита и ЦСКА, а есть конебакланы, которым лишь бы что-нибудь брякнуть про Спартак.
борька
борька
27 марта в 21:22
А на Руси, есть скамья подсудимых, эх!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил time out
27 марта в 21:17
А и не надо говорить, когда сказать нечего.
time out
time out ответил Scuderia Ferrari
27 марта в 21:15
Scuderia Ferrari:
Вот когда ваш великий массимо дойдёт хотя бы до 1/8 Финала ЛЕ, когда из вашей команды будут на крупных турнирах игроки играть (как Хонда, Витсель, Гранквист и тд), тогда и поговорим.
А кто с тобой говорить-то желает?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
27 марта в 21:11
Вот когда ваш великий массимо дойдёт хотя бы до 1/8 Финала ЛЕ, когда из вашей команды будут на крупных турнирах игроки играть (как Хонда, Витсель, Гранквист и тд), тогда и поговорим.
Т34
Т34 ответил MAUS
27 марта в 16:06
MAUS:
Иксперт что то уже ляпнул )))))
Это все от зависти. Обидно лазурным, что Каррера, никогда не быв, прежде, главным тренером, стал чемпионом и сейчас идет с клубом на втором месте, а их топ-тренер, Манчини, опытный и успешный когда-то, ничего не может сделать с футбольным проектом Питера - Зенитом и уже скатился на пятое место.
Спартак, проигрывавший, на первой стадии чемпионата, Зениту 13 очков, уже опережает на 5 очков. Простой физрук, показал место топ-физруку. Вот от такой печальки и пытаются всякие славновы и им подобные, выплеснуть негативчика в адрес соперников и их тренеров.
MAUS
MAUS ответил Михаил Славнов
27 марта в 15:21
Михаил Славнов:
Карера же не тренер, он физрук из тарасовки.
Иксперт что то уже ляпнул )))))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
27 марта в 15:14
Карера же не тренер, он физрук из тарасовки.
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