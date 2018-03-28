Уругвай – на коне, Египет – в поиске

Сборная России мартовские тесты перед ЧМ-2018 прошла неважно. А блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает, как себя чувствовали ее соперники по групповому этапу турнира.

Саудовская Аравия

Матчи: с Украиной – 1:1 (Марбелья), с Бельгией – 0:4 (Брюссель).

Самый «лакомый» соперник сборной России по группе оказался не так прост и по результатам выступил в паре мартовских матчей даже успешнее россиян. В Испании весьма удачно саудиты отыграли с Украиной, обменявшись голами. Хотя, конечно, подопечным испанца Хуана Антонио Пицци в какой-то степени повезло, ведь они за весь матч лишь один раз пробили в створ ворот украинцев. И этот удар оказался результативным благодаря точности Фахада Аль Муваллада, который, кстати, в рамках повышения квалификации перешел в нынешнем сезоне в «Леванте», хотя там не сыграл пока.

Зато, видимо, сами тренировки вот уже стали помогать. Во встрече с Бельгией в Брюсселе у Саудовской Аравии тоже было мало моментов. И все тот же один удар в створ ворот соперника, тогда как бельгийцы в створ пробили восемь раз. При этом отличились четырьмя голами. Лукаку, Батшуайи и Де Брюйне поправили уверенность в себе этим матчем. В обеих встречах Пицци наигрывал примерно один и тот же состав с незначительными изменениями. Играл по схеме 4-3-3, трансформируемой в 4-5-1. Вариативности у саудитов не так много, но иного вряд ли следовало ожидать.

Египет

Матчи: с Португалией – 1:2 (Цюрих), с Грецией – 0:1 (Цюрих).

А вот от Египта можно было ждать большего, ведь сейчас Мохамед Салах одна из главных звезд мирового футбола, так что должен тащить свою сборную в одиночку. Но не стоит сокрушаться, глядя на два поражения в двух матчах. В первой встрече с португальцами Египет отличился раньше, причем забил как раз Салах. И все шло к победе египтян, что стало бы в определенной степени сенсацией, но Криштиану Роналду оформил дубль в компенсированное время – удивительное дело. Так что египетская бригада аргентинца Эктора Купера не устояла совсем немного. Хотя по игре португальцы все равно сильно превосходили соперника, нанесшего по их воротам лишь два удара.

Вот в игре с Грецией борьба шла более равная, хотя греки чуть лучше смотрелись и в итоге победили с минимальным счетом. Однако нужно понимать задумку Купера, который занялся тем же, что делал Черчесов в прошлом году. Он решил опробовать разные варианты состава и схемы. Так что Салах даже не вышел на поле в игре с Грецией. И если с португальцами Египет играл по схеме 4-3-3 с Салахом, то с Грецией отрабатывал вариант 4-4-2 без Салаха и с измененным на 70 процентов составом. Так что эти осечки Египта стоит списывать на эксперименты. С другой стороны, никто же не говорит, что в результате этих манипуляций Куперу вовремя удастся найти нужное сочетание, а не просто взвалить все на плечи Салаха на чемпионате мира.

Уругвай

Матчи: с Чехией – 2:0 (Наньнин), с Уэльсом – 1:0 (Наньнин).

А вот у кого все отлажено, так это у Уругвая с его вечным Оскаром Табаресом во главе. Уругвайцы всей федерацией решили подзаработать, а заодно провести популяризацию футбола в Китае и подготовиться к чемпионату мира. Совместить приятное с полезным приехали и сборные Чехии с Уэльсом, причем в своих боевых составах в основном. Так что получились полноценные контрольные матчи, а не просто выставочные переминания с ноги на ногу. В обеих встречах Уругвай играл своим сильнейшим составом, по неизменной схеме 4-4-2 с Суаресом и Кавани в атаке. Собственно, они все и решали на поле. Страшно представить, как эта пара сможет размотать по штрафной условного Нойштедтера.

Хотя это в большей степени справедливо применительно к матчу с чехами, которых уругвайцы перещеголяли по всем параметрам и закономерно победили. А вот с Уэльсом пришлось серьезно повозиться. Валлийцы, которые громили на Евро-2016 сборную России, больше владели мячом, нанесли девять ударов в створ ворот сборной Уругвая, а южноамериканцы ответили всего одним точным попаданием, и оно стало голевым. Но это говорит о большой неуступчивости уругвайцев. И если Уэльс с девятью ударами в створ не смог пробить подопечных Табареса, то что будет делать Россия, имеющая вместо Бэйла на поле и Гиггза на тренерском посту редко создаваемые голевые моменты.

Как видим, все команды, составляющие группу России, переживают разные стадии подготовки. Можно констатировать, что только Уругвай нашел себя и спокойно работает в подготовительном режиме, зная, как, во что, каким составом будет играть на чемпионате мира. Уругвайцы только оттачивают и оттачивают командное взаимодействие, добавляя к своим неоспоримым звездам игроков, которые набирают форму и завоевывают имя.

Египет, который для россиян должен быть грозным соперником, находится в стадии поиска. Купер знает примерно, на кого уже может опираться, но ищет поддержку этому костяку и Салаху, что самое главное, попутно подбирая лучшую схему. У Пицци в Саудовской Аравии выбор небольшой, поэтому его главная задача – давать подопечным как можно больше игровой практики, чтобы не дрожали, когда выйдут на поля чемпионата мира. Со схемой и составом особо не поколдуешь, подстраиваться не под кого, посему сам плетет тот вариант, который видит оптимальным изначально. Посмотрим, в каком состоянии эти сборные подойдут к следующему отрезку контрольных встреч.