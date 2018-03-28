Уругвай – на коне, Египет – в поиске

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Уругвай – на коне, Египет – в поиске

28 марта 2018, 10:30
Уругвай – на коне, Египет – в поиске

Сборная России мартовские тесты перед ЧМ-2018 прошла неважно. А блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы рассказывает, как себя чувствовали ее соперники по групповому этапу турнира.

Саудовская Аравия

Матчи: с Украиной – 1:1 (Марбелья), с Бельгией – 0:4 (Брюссель).

Самый «лакомый» соперник сборной России по группе оказался не так прост и по результатам выступил в паре мартовских матчей даже успешнее россиян. В Испании весьма удачно саудиты отыграли с Украиной, обменявшись голами. Хотя, конечно, подопечным испанца Хуана Антонио Пицци в какой-то степени повезло, ведь они за весь матч лишь один раз пробили в створ ворот украинцев. И этот удар оказался результативным благодаря точности Фахада Аль Муваллада, который, кстати, в рамках повышения квалификации перешел в нынешнем сезоне в «Леванте», хотя там не сыграл пока.

Зато, видимо, сами тренировки вот уже стали помогать. Во встрече с Бельгией в Брюсселе у Саудовской Аравии тоже было мало моментов. И все тот же один удар в створ ворот соперника, тогда как бельгийцы в створ пробили восемь раз. При этом отличились четырьмя голами. Лукаку, Батшуайи и Де Брюйне поправили уверенность в себе этим матчем. В обеих встречах Пицци наигрывал примерно один и тот же состав с незначительными изменениями. Играл по схеме 4-3-3, трансформируемой в 4-5-1. Вариативности у саудитов не так много, но иного вряд ли следовало ожидать.

Египет

Матчи: с Португалией – 1:2 (Цюрих), с Грецией – 0:1 (Цюрих).

А вот от Египта можно было ждать большего, ведь сейчас Мохамед Салах одна из главных звезд мирового футбола, так что должен тащить свою сборную в одиночку. Но не стоит сокрушаться, глядя на два поражения в двух матчах. В первой встрече с португальцами Египет отличился раньше, причем забил как раз Салах. И все шло к победе египтян, что стало бы в определенной степени сенсацией, но Криштиану Роналду оформил дубль в компенсированное время – удивительное дело. Так что египетская бригада аргентинца Эктора Купера не устояла совсем немного. Хотя по игре португальцы все равно сильно превосходили соперника, нанесшего по их воротам лишь два удара.

Вот в игре с Грецией борьба шла более равная, хотя греки чуть лучше смотрелись и в итоге победили с минимальным счетом. Однако нужно понимать задумку Купера, который занялся тем же, что делал Черчесов в прошлом году. Он решил опробовать разные варианты состава и схемы. Так что Салах даже не вышел на поле в игре с Грецией. И если с португальцами Египет играл по схеме 4-3-3 с Салахом, то с Грецией отрабатывал вариант 4-4-2 без Салаха и с измененным на 70 процентов составом. Так что эти осечки Египта стоит списывать на эксперименты. С другой стороны, никто же не говорит, что в результате этих манипуляций Куперу вовремя удастся найти нужное сочетание, а не просто взвалить все на плечи Салаха на чемпионате мира.

Уругвай

Матчи: с Чехией – 2:0 (Наньнин), с Уэльсом – 1:0 (Наньнин).

А вот у кого все отлажено, так это у Уругвая с его вечным Оскаром Табаресом во главе. Уругвайцы всей федерацией решили подзаработать, а заодно провести популяризацию футбола в Китае и подготовиться к чемпионату мира. Совместить приятное с полезным приехали и сборные Чехии с Уэльсом, причем в своих боевых составах в основном. Так что получились полноценные контрольные матчи, а не просто выставочные переминания с ноги на ногу. В обеих встречах Уругвай играл своим сильнейшим составом, по неизменной схеме 4-4-2 с Суаресом и Кавани в атаке. Собственно, они все и решали на поле. Страшно представить, как эта пара сможет размотать по штрафной условного Нойштедтера.

Хотя это в большей степени справедливо применительно к матчу с чехами, которых уругвайцы перещеголяли по всем параметрам и закономерно победили. А вот с Уэльсом пришлось серьезно повозиться. Валлийцы, которые громили на Евро-2016 сборную России, больше владели мячом, нанесли девять ударов в створ ворот сборной Уругвая, а южноамериканцы ответили всего одним точным попаданием, и оно стало голевым. Но это говорит о большой неуступчивости уругвайцев. И если Уэльс с девятью ударами в створ не смог пробить подопечных Табареса, то что будет делать Россия, имеющая вместо Бэйла на поле и Гиггза на тренерском посту редко создаваемые голевые моменты.

Как видим, все команды, составляющие группу России, переживают разные стадии подготовки. Можно констатировать, что только Уругвай нашел себя и спокойно работает в подготовительном режиме, зная, как, во что, каким составом будет играть на чемпионате мира. Уругвайцы только оттачивают и оттачивают командное взаимодействие, добавляя к своим неоспоримым звездам игроков, которые набирают форму и завоевывают имя.

Египет, который для россиян должен быть грозным соперником, находится в стадии поиска. Купер знает примерно, на кого уже может опираться, но ищет поддержку этому костяку и Салаху, что самое главное, попутно подбирая лучшую схему. У Пицци в Саудовской Аравии выбор небольшой, поэтому его главная задача – давать подопечным как можно больше игровой практики, чтобы не дрожали, когда выйдут на поля чемпионата мира. Со схемой и составом особо не поколдуешь, подстраиваться не под кого, посему сам плетет тот вариант, который видит оптимальным изначально. Посмотрим, в каком состоянии эти сборные подойдут к следующему отрезку контрольных встреч.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Сегодня, 00:00 6
ПСЖ одержал победу над «Бордо»
Вчера, 23:52 1
«Атлетико» и «Бетис» голов не забили
Вчера, 23:42 11
«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса», забив гол на 90-й минуте матча
Вчера, 23:38 152
Ван Перси впервые выиграл трофей в Голландии
Вчера, 22:56 8
Игроки «Наполи» и «Ювентуса» поддержали акцию против насилия в отношении женщин
Вчера, 22:46 2
Обсудить
Все комментарии
makerdream
makerdream
28 марта в 21:42
сборную будут вафлить
Crooclin
Crooclin
28 марта в 20:57
Судя по всему, в 3х играх группового этапа сборная Росии заработает всего-лишь одно очко и то, оно пойдёт по рукам)
Roman73
Roman73
28 марта в 18:54
Последние матчи показали , к чемпионату готовы Бразилия Германия, Испания, у них есть сила, есть игра.
У Англии и Швеции простые варианты тактики, эти команды легче нейтрализовать, но игра есть.
Франция сильна составом, но игры налаженной нет, на момент Франция не фаворит.
Уругвай в хорошем порядке. В восьмёрку подтянется Хорватия, я думаю.
Россия из группы выйдет, арабы не бойцы, середину поля нашим проиграют.
loko7
loko7
28 марта в 12:41
Наше счастье что играем с Уругваем в последнем матче, который к тому времени займет 1 место, разбавит состав и ограничится 3 мячами в наши ворота.
ChsZ
ChsZ ответил Jum13
28 марта в 11:26
Jum13:
А Черчесов - под уругвайским конем ищет в таком случае
А черчесов под конем потерял свою отставку.
Jum13
Jum13
28 марта в 10:58
А Черчесов - под уругвайским конем ищет в таком случае
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100