Месси не спасет Аргентину

Лионель в России попытается стать еще легендарнее. Но «Соккер.ру» считает, что у Месси и его команды мало шансов стать чемпионами мира.

Одной из главных сенсаций мартовской серии товарищеских матчей стало поражение сборной Аргентины от Испании. Сам по себе проигрыш не должен удивлять, все-таки это гранды мирового футбола – обыгрывают друг друга периодически. Но внимание на себя обращает счет, с которым сборная Аргентины капитулировала. Испанские болельщики, пришедшие на матч в большом количестве, увидели настоящее пиршество и победу своей команды со счетом 6:1.

Довольно иронично смотрится такой результат на фоне набирающих громкость высказываний по поводу шансов сборной Аргентины на победу в чемпионате мира. И сам Лионель Месси, и другие специалисты, и игроки, имеющие отношение к аргентинской сборной, в один голос говорят, что это один из ключевых и подходящих шансов победить на чемпионате мира для нынешнего поколения футболистов Аргентины.

Конечно, главным образом подразумевается победа Месси, у которого в карьере полно трофеев, кроме того, который многие считают самым главным, это Кубок мира. Но результат встречи с Испанией станет хорошим холодным душем для оптимистов из ряда аргентинцев и их поклонников. Ведь как-то не с руки говорить о шансах на чемпионство сразу после повторения худшего поражения в истории команды.

Ранее Аргентина проигрывала с разницей в пять мячей только четыре раза. В 1958 году Чехословакия победила аргентинцев с тем же счетом 6:1, через год Уругвай разбил соседей со счетом 5:0, в 1993 году Аргентина получила 0:5 от Колумбии, а в 2009 году уступила Боливии со счетом 1:6. И вот теперь испанцы покуражились. Впрочем, у защитников теории о высоких шансах аргентинцев на победу на ЧМ-2018 есть одна хорошая, как они считают, отговорка. Это отсутствие Лионеля Месси в этой встрече.

Сам звездный форвард как может мотивирует своих партнеров, призывая настроиться на победу на мундиале. Но очевидно, что без него сборная Аргентины выглядит весьма средней командой. Собственно, Диего Коста ехидно об этом сказал, ткнув носом персональных критиков Месси в его отсутствие и связь этого с результатом. На самого Лионеля, который смотрел за матчем с трибуны, было больно смотреть. После шестого пропущенного аргентинцами мяча он просто ушел, не став дожидаться финального свистка.

Очевидно, Месси теперь понимает, какого уровня задача перед ним стоит. Практически невыполнимая. Некоторые специалисты отметили, что их насторожило спокойствие главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли. Возможно, дело в каких-то природных способностях и особенностях характера этого специалиста. Но, например, чемпион мира-1986 Педро Паскулли признался, что его это спокойствие задело.

Конечно, Сампаоли не должен был бежать в отставку или гневно метать по конференц-залу и раздевалке бутылки с водой, но какую-то большую страсть и заинтересованность следовало бы проявить. Или он тоже считает, что с Месси все будет совсем по-другому? Косвенно на это указывают его же недавние слова, когда он заявил, что нынешняя сборная Аргентины – это команда Месси.

Тем самым он, вероятно, хотел мотивировать Лионеля, а вместо этого мог оказать медвежью услугу. На Лионеля и так оказывается колоссальное давление, он и сам понимает всю невероятную ответственность, а тут еще и тренер взваливает новые мешки на плечи. Да и другим футболистам сборной такие слова могут показаться обидными. Да, все признают, что Месси главная звезда Аргентины, но ведь остальные игроки не выглядят статистами и тоже в футбольном мире котируются высоко.

Это, скажем так, чисто иерархические и ментальные нюансы дела. Есть и игровые, тактические. В вопросе тактики и состава у Сампаоли нет никакой определенности. Он до сих пор ищет, до сих пор тасует состав и постоянно напрягает обстановку неоднозначными решениями в этой сфере. Понятно, что у Аргентины потрясающего уровня игроки в нападении, но невызов Икарди уже выглядит издевательством.

Неясна позиция Сампаоли относительно Дибалы. Это все создает напряженность. Да и в других линиях решения по составу не выглядят бесспорными. И костяка как такового у сборной Аргентины не прослеживается. Да и качество игры тоже не самое выдающееся. То есть у команды большой потенциал, в своем лучшем состоянии она способна без колебаний обыграть любого, однако на дистанции она не показывает его.

Слишком велик диапазон между худшей и лучшей игрой Аргентины. Сравните с Испанией или Германией, которые эту амплитуду держат на минимуме. Именно из-за этой особенности аргентинцы с колоссальным трудом в последний момент вообще отобрались на ЧМ-2018. После такого отбора со скрипом как-то неловко причислять их к фаворитам.

У команды нет стабильной игры, из-за постоянных колебаний тренерского штаба, из-за слишком большой завязанности на игре Месси. И тут, кстати, подходит еще один аргумент против Аргентины, причем самый очевидный. Лионель просто не может играть за всех на поле. Об этом тоже упомянул Паскулли. Да, Месси способен забивать, делать голы самостоятельно, вытаскивать отдельные матчи. Но, утрированно говоря, забивать семь испанцам? Это что-то нереальное.

Он может исполнять несколько ролей в атаке и полузащите, причем одновременно, причем в одном матче. Но уж за защитников-то отдуваться Лионель не сможет. А в обороне, как показала Испания, у Аргентины полный развал. Складывается впечатление, что Сампаоли не очень понимает, как вообще выстраивать игру команды комплексно, а лишь зациклился на простой формуле «Месси все сделает». Так на Лео смотрит вся Аргентина, тренер же должен иметь несколько иной уровень видения игры и подхода к ней.

И что характерно, если аргентинцы провалятся на чемпионате мира, то Сампаоли уйдет в отставку и спокойно продолжит тренировать где-нибудь в Испании – о нем забудут в контексте работы с Аргентиной. А вот Месси с этим жить, и наверняка на него набросятся критики с новыми силами. Конечно, это был товарищеский матч, результат которого не стоит воспринимать слишком серьезно. Но встреча с испанцами оказалась еще одним из симптомов, которые у аргентинцев проявляются периодически уже давно.