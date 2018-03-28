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Месси не спасет Аргентину

28 марта 2018, 22:30
Месси не спасет Аргентину

Лионель в России попытается стать еще легендарнее. Но «Соккер.ру» считает, что у Месси и его команды мало шансов стать чемпионами мира.

Одной из главных сенсаций мартовской серии товарищеских матчей стало поражение сборной Аргентины от Испании. Сам по себе проигрыш не должен удивлять, все-таки это гранды мирового футбола – обыгрывают друг друга периодически. Но внимание на себя обращает счет, с которым сборная Аргентины капитулировала. Испанские болельщики, пришедшие на матч в большом количестве, увидели настоящее пиршество и победу своей команды со счетом 6:1.

Довольно иронично смотрится такой результат на фоне набирающих громкость высказываний по поводу шансов сборной Аргентины на победу в чемпионате мира. И сам Лионель Месси, и другие специалисты, и игроки, имеющие отношение к аргентинской сборной, в один голос говорят, что это один из ключевых и подходящих шансов победить на чемпионате мира для нынешнего поколения футболистов Аргентины.

Конечно, главным образом подразумевается победа Месси, у которого в карьере полно трофеев, кроме того, который многие считают самым главным, это Кубок мира. Но результат встречи с Испанией станет хорошим холодным душем для оптимистов из ряда аргентинцев и их поклонников. Ведь как-то не с руки говорить о шансах на чемпионство сразу после повторения худшего поражения в истории команды.

Ранее Аргентина проигрывала с разницей в пять мячей только четыре раза. В 1958 году Чехословакия победила аргентинцев с тем же счетом 6:1, через год Уругвай разбил соседей со счетом 5:0, в 1993 году Аргентина получила 0:5 от Колумбии, а в 2009 году уступила Боливии со счетом 1:6. И вот теперь испанцы покуражились. Впрочем, у защитников теории о высоких шансах аргентинцев на победу на ЧМ-2018 есть одна хорошая, как они считают, отговорка. Это отсутствие Лионеля Месси в этой встрече.

Сам звездный форвард как может мотивирует своих партнеров, призывая настроиться на победу на мундиале. Но очевидно, что без него сборная Аргентины выглядит весьма средней командой. Собственно, Диего Коста ехидно об этом сказал, ткнув носом персональных критиков Месси в его отсутствие и связь этого с результатом. На самого Лионеля, который смотрел за матчем с трибуны, было больно смотреть. После шестого пропущенного аргентинцами мяча он просто ушел, не став дожидаться финального свистка.

Очевидно, Месси теперь понимает, какого уровня задача перед ним стоит. Практически невыполнимая. Некоторые специалисты отметили, что их насторожило спокойствие главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли. Возможно, дело в каких-то природных способностях и особенностях характера этого специалиста. Но, например, чемпион мира-1986 Педро Паскулли признался, что его это спокойствие задело.

Конечно, Сампаоли не должен был бежать в отставку или гневно метать по конференц-залу и раздевалке бутылки с водой, но какую-то большую страсть и заинтересованность следовало бы проявить. Или он тоже считает, что с Месси все будет совсем по-другому? Косвенно на это указывают его же недавние слова, когда он заявил, что нынешняя сборная Аргентины – это команда Месси.

Тем самым он, вероятно, хотел мотивировать Лионеля, а вместо этого мог оказать медвежью услугу. На Лионеля и так оказывается колоссальное давление, он и сам понимает всю невероятную ответственность, а тут еще и тренер взваливает новые мешки на плечи. Да и другим футболистам сборной такие слова могут показаться обидными. Да, все признают, что Месси главная звезда Аргентины, но ведь остальные игроки не выглядят статистами и тоже в футбольном мире котируются высоко.

Это, скажем так, чисто иерархические и ментальные нюансы дела. Есть и игровые, тактические. В вопросе тактики и состава у Сампаоли нет никакой определенности. Он до сих пор ищет, до сих пор тасует состав и постоянно напрягает обстановку неоднозначными решениями в этой сфере. Понятно, что у Аргентины потрясающего уровня игроки в нападении, но невызов Икарди уже выглядит издевательством.

Неясна позиция Сампаоли относительно Дибалы. Это все создает напряженность. Да и в других линиях решения по составу не выглядят бесспорными. И костяка как такового у сборной Аргентины не прослеживается. Да и качество игры тоже не самое выдающееся. То есть у команды большой потенциал, в своем лучшем состоянии она способна без колебаний обыграть любого, однако на дистанции она не показывает его.

Слишком велик диапазон между худшей и лучшей игрой Аргентины. Сравните с Испанией или Германией, которые эту амплитуду держат на минимуме. Именно из-за этой особенности аргентинцы с колоссальным трудом в последний момент вообще отобрались на ЧМ-2018. После такого отбора со скрипом как-то неловко причислять их к фаворитам.

У команды нет стабильной игры, из-за постоянных колебаний тренерского штаба, из-за слишком большой завязанности на игре Месси. И тут, кстати, подходит еще один аргумент против Аргентины, причем самый очевидный. Лионель просто не может играть за всех на поле. Об этом тоже упомянул Паскулли. Да, Месси способен забивать, делать голы самостоятельно, вытаскивать отдельные матчи. Но, утрированно говоря, забивать семь испанцам? Это что-то нереальное.

Он может исполнять несколько ролей в атаке и полузащите, причем одновременно, причем в одном матче. Но уж за защитников-то отдуваться Лионель не сможет. А в обороне, как показала Испания, у Аргентины полный развал. Складывается впечатление, что Сампаоли не очень понимает, как вообще выстраивать игру команды комплексно, а лишь зациклился на простой формуле «Месси все сделает». Так на Лео смотрит вся Аргентина, тренер же должен иметь несколько иной уровень видения игры и подхода к ней.

И что характерно, если аргентинцы провалятся на чемпионате мира, то Сампаоли уйдет в отставку и спокойно продолжит тренировать где-нибудь в Испании – о нем забудут в контексте работы с Аргентиной. А вот Месси с этим жить, и наверняка на него набросятся критики с новыми силами. Конечно, это был товарищеский матч, результат которого не стоит воспринимать слишком серьезно. Но встреча с испанцами оказалась еще одним из симптомов, которые у аргентинцев проявляются периодически уже давно.

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Gannibal45
Gannibal45
03 апреля в 02:36
представляю как будут поносить на Месси, если они провалятся, но вся эта заточенность сборную под Месси и делает ее слабой, остальные игроки словно тени самих себя, вроде звезды и мастера, а на деле превращаются в верных оруженосцев Месси
У Вальверде есть идеи которые он грамотно выстроил вокруг Месси, да и если честно партнеры в Барселоне поинтереснее, то Сампаоли по ходу надеется лишь на магию Месси, потому что каких то наработок я у них не заметил
ильфат татарин
ильфат татарин
02 апреля в 17:33
да вам только книги писать!!!
Camellot
Camellot ответил ALBA BARCELONA 21
31 марта в 08:06
ALBA BARCELONA 21:
Характер Марадоны в сравнении с характером Месси ничего не стоит.Не было еще игрока наподобие Месси,который решал бы в двух командах все-от подбора игроков,тренера,стиля итд итп.Марадона не тащил команду а команда была сильная.Кто ляпнет про характер и толпа следует первой сказанной лжи даже не думая.Не будь толпой!
т.е. по вашему мародона не тащил наполи и аргентину? почему тогда не один не второй клуб после мародоны не чего не выигрывали?
kiendjin
kiendjin
29 марта в 21:35
Глоры похоже не понимают что в Сборной Пеле что , у тех Аргов все были практически звездные игроки...Пеле например мог заменить любой другой игрок и все равно бы ЧМ взяли как в 1962 г.. На мой вгляд...Самый сильный великий это не Атлет Пеле а хромой ГарринчюС! Повторюсь если бы не магия Вальдано и не голевое чутьё Бурручаги никто бы не знал Марадоныча чемпионом мира..Но пиар на англичашках и на бельгийцах сделал свое дело..Запомнили именно его а не Бурручагу и Вальдану..По стилю игры Месси более совершенная аватара Марадонны, но ему нехватает тех кто бы ему помог взять этот титул(Вальдано на которого мог сделать пас Месси я видел тока у сборной Уругвая(Суарес)), в одиночку титул никто не берет ...
kiendjin
kiendjin ответил Сантус
29 марта в 21:32
Сантус:
У Месси могли бы быть Дибалы,Иккарди и прочие люди которые ему не по вкусу.Пеле тоже терпеть не мог Гарринчу,но это не значит, что тот не был уникумом и не приносил несомненную пользу СБОРНОЙ.
Кто такие эти Икарди и Дибалы = ноунеймы и днари..Видели уже их в сборной ...А вот ты похоже нет..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил наблюдатель_13
29 марта в 21:22
наблюдатель_13:
Команда Марадонны была сильнее команды Месси, ведь в команде Марадонны играл Марадонна, а в команде Месси нету такого игрока. Лидер команды потому и лидер, что умеет повести за собой команду, как это делали все легендарные футболисты, даже Роббен нулевую Голландию заставил прыгнуть выше головы... А леонида выберает игроков которые ей подходят... Аргентина по именам посильнее даже той же Бразилии будет.
Кто не понимает,что Месси сильнее Марадоны и всех остальных,не понимают футбол.Причем тут Марадона забивший рукой гол и за это ЧМ.ЛИГА Чемпионов по статусу сильнее,чем ЧМ и сколько раз Месси брал ЛЧ?Сколько...короче сравни ститистику Месси и и Марадоны.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил ALBA BARCELONA 21
29 марта в 18:44
ALBA BARCELONA 21:
Характер Марадоны в сравнении с характером Месси ничего не стоит.Не было еще игрока наподобие Месси,который решал бы в двух командах все-от подбора игроков,тренера,стиля итд итп.Марадона не тащил команду а команда была сильная.Кто ляпнет про характер и толпа следует первой сказанной лжи даже не думая.Не будь толпой!
Команда Марадонны была сильнее команды Месси, ведь в команде Марадонны играл Марадонна, а в команде Месси нету такого игрока. Лидер команды потому и лидер, что умеет повести за собой команду, как это делали все легендарные футболисты, даже Роббен нулевую Голландию заставил прыгнуть выше головы... А леонида выберает игроков которые ей подходят... Аргентина по именам посильнее даже той же Бразилии будет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
29 марта в 13:35
Футбол это не бокс,игроков 11 и в запасе еще,причем тут чемпионом мира стал или нет.Месси даже будет играть пешком до конца карьеры,все равно он лучший игрок всех времен.
Если в будущем кто то побьет все рекорды Месси и по трофеям тоже,тогда тот будет лучше Месси,потому что футбол ускоряется,развивается.Пеле признал,что он никак не мог бы играть так,как он тогда играл в нынешнее время.
По сравнению со статистикой Месси, Марадона просто курит на стороне.
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Funny_Smailik
29 марта в 13:24
Funny_Smailik:
Абсолютно не согласен с таким мнением. Он очень субъективен, однобок, с упущением многих других факторов. Например: Почему в этом мнении не учитывается что при Марадоне, или Роналдо или Зидане у этих, без сомнения, хороших игроков достойных своих ЗМ, были свои не менее талантливые партнеры? такие же как Хави и Иньеста. Также не мало важно указать, что Месси в сборной играет без этих партнеров, поскольку те граждане Испании, и без них последние достижения Аргентины непосредственно заслуга Месси. Об этом свидетельствует статистика голов и ассистов Лионеля. Что касается саркастического указания о хеттриках гранадам, не так давно на соккере была опубликована статья, каким клубам Месси забивает больше всех в Ла Лиге. И знаете что? В первых рядах числятся самые сильные клубы Ла Лиги, такие как Севилья, бравшая ЛЕ три раза, Атлетико доходивший два раза в финал ЛЧ, выбивавший грандов и возглавляет список ни кто иной как Реал, действующий чемпион ЛЧ. Можно вспомнить еще сколько Месси забивал большим клубам других стран в ЛЧ, треблы и другие трофеи. Кроме того, Месси первый футболист бравший пять ЗМ, автор многих рекордов, которых будет тяжело побить даже спустя годы а может и десятилетия, все они представлены в официальных источниках. И да, лучший футболист может не выиграть ЧМ. Таких случаев очень много, например достаточно вспомнить Батистуту, Бэкхема, Рауля. Уверен были такие и в 60х, 70х и 80х годах :) Насчёт характера Месси. Достаточно вспомнить эпизод в одном из "класико" когда Лео разбили губу, и постоянно делали на нём фолы. Матч закончился победой Барселоны и ключевым игроком организовавшим все голы был конечно Месси. И конечно, в футболе есть правило один в поле не воин, не возможно тащить "мертвую" команду будь ты хоть трижды одарён. Футбол - командная игра, можно вытащить матч, два, но весь чемпионат. Другим величайшим игрокам, еще раз подчеркну, повезло! Как с партнерами, так и с эпизодами похожими на "руку Бога", поскольку не было тогда VAR и других систем фиксации оффсайдов и голов :) Насчёт Хави и Иньесты, скажу наоборот, не будь Месси, Гвардиола никогда не смог бы создать тики-таку. Именно Месси был нужным наконечником и ключевым звеном цепи, которая работала как отлаженный механизм забивания голов. Это доказывает то что больше нигде Пеп не смог реализовать это ещё раз. И совершенно точно можно сказать что отработав эту систему в клубе, два испанца, вместе с Бускетсом, от кстати четвёртый распасовщик, успешно начали применять тактике игры сборной. Ведь когда "фурия роха" дважды брала ЧЕ и один раз ЧМ, именно игроки Барселоны сыграли в нём ключевую роль. Играя рядом с кем как не с лучшим можно научится чему то новому?! :) И наконец какой бы ни был результат ЧМ для сборной Аргентины, в футболе всё же надеются не меньше на удачу а не только на гениальность футбольной или тренерской мысли :)
Гвардиоловская "тики-така" была создана на основе арагонесовской Испании, и ключевыми игроками в этой системе были, прежде всего, Иньеста и Чави, игравшие аналогичную роль в сборной еще до того, как Пеп возглавил "Барселону". И своими успехами испанцы обязаны в первую очередь именно Арагонесу. Об этом, кстати, говорил и сам Чави. Так что основой тактики клуба стала тактика сборной, а не наоборот. Основой игры любой команды является центр поля, и как бы ни было круто нападение, без полузащиты оно будет словно фронт без тыла во время войны.

То,что Пеп не смог реализовать свою систему еще раз, тоже не совсем верно. В "Баварии" его тактика успешно прижилась и давала результат, а нынешняя игра МС считается чуть ли не образцовой.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Тага Дага
29 марта в 13:17
Тага Дага:
У Аргентины есть пара хороших защитноков,Атаменды и Рохо..и супер нападение, ну ни одного полузащитника мирового уровня..вот и всё. Забей в пустые ворота с Германией Игуаин..Аргентина стала бы чемпионом мира.
И что, если бы забил? Немцы бы сравняли и забили еще
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил d_fincher
29 марта в 11:29
d_fincher:
Мотивы Месси понятны. Он видит, что главный игрок Аргентины - Диего Армандо Марадона. Пока Месси не выиграет крупный турнир со своей сборной - ему не быть однозначно лучшим игроком всех времен. Можно сколько угодно хеттриков делать в матчах с Гранадой, но факт остается фактом - в сознании людей лучший в мире футболист не может не выиграть чемпионат мира. К сожалению, у Месси нет того характера, что есть у Марадоны.Хотя на этом турнире совершенно очевидно решается его судьба, и он настроен решительно. Это радует. Если Месси выиграет ЧМ - он станет однозначно лучшим игроком всех времен. Если нет - останется одним из. Из Мюллера, Роналду, Пеле, Марадоны и еще полудесятка. Один из лучших. Но не лучший. Всё в руках аргентинца. Диего тащил, пусть Месси попробует. Согласитесь, даже самый отбитый фанат Барсы понимает, что не будь идеальной машины по созданию голов, не было бы у Месси таких результатов. Играть в откровенно слабом чемпионате в одном из двух суперклубов, когда тебе ассистируют Иньеста и Хави - это подарок. Гениальность Месси очевидна, но вот его харизматичность, лидерские качества и умение делать результат несмотря ни на что - под большим вопросом. А ведь это так же определяет уровень игрока, как и его рекорды. Это твой шанс, Лео, не упусти его.
Характер у Месси есть, глупо это отрицать. Посмотрите его биографию, чтобы не писать таких глупостей. Дело не в характере и вообще не в Месси дело. В аргентинской федерации в последние годы творится неразбериха и скандалы, тренеры даже отказывались от сборной в знак протеста. В результате всех этой ерунды был упущен момент, чтобы сформировать нормальный костяк сборной. Назначили Сампаоли в качестве пожарного тренера, а он не знает как сделать так, что бы и команды была сильной и Месси не взбрыкныл, чтобы и с аргентинского чемпионата взять игроков, а то федерация не поймет. Вот у кого нет характера - у Сампаоли.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Игорь Волков
29 марта в 11:02
Игорь Волков:
Не вызывать Икарди, ДиМарию, Дибалу... Бред полнейший. Какого результата они хотят?
Ди Марию вызывали и вызовут. Против итальянцев он играл
Serg_Diamond
Serg_Diamond
29 марта в 10:54
Ситуация в аргентинской сборной чем-то напоминает российскую - такая же неразбериха с тренерами и составом. С одной лишь разницей: у россиян и игроки кривоногие и тренер физрук, а у аргентинцев в принципе есть нормальные техничные игроки, которых тренирует такой же лысый и бездарный физрук. Чего стоит его заявление, что сборная Аргентины - команда Месси. Вот сломался Месси и все, нет команды, а уж сломать то человеку ноги или порвать связки - обычное для футбола дело, не дай Бог конечно. В свое время аргентинская сборная не зависела так от Марадоны, как сейчас зависит от Месси. Это вина тренера, он должен строить сбалансированную команду и не идти на поводу у отдельных игроков в вопросах формирования состава. История невызова в сборную Икарди чем-то напоминает историю с Денисовым - и там и тут не по спортивным причинам. А уж почему Дибала не вызывается, так и вовсе не понятно. Объясняется это просто - мол с Месси на одной позиции (ну типа как Дзюба и Смолов), так на случай отсутствия Месси почему бы не взять? Полное игнорирование Анхеля Корреа, которого он сначала вообще не вызывал, а потом вызвал и не дал ни минуты игрового времени, тоже показательно и абсурдно. Игрок на высоком уровне проводит матчи в Атлетико - второй команде Испании, добился того, что стал там игроком основы, голы забивает, делает асисты, раньше другими тренерами регулярно вызывался во взрослую сборную, но этим тренером игнорируется. Ему предпочитают непонятных игроков из аргентинского чемпионата. Может эти Мезы и Мартинесы и хорошие игроки, но хороши они для аргентинского чемпионата, а основные соперники Аргентины - европейские сборные либо сборные в составе которых играют преимущественно игроки европейских клубов. Не верю, что Сампаоли не понимает разницу между европейским и латиноамериканским футболом. Похожая история и с Хоакином Корреа из Севильи. В любой другой сборной они были бы в составе. Ну Корреа то еще успеют по возрасту на пару мундиалей, а вот для поколения Месси это последний вагон, запрыгнуть в который с этим тренером скорее всего уже не получится.
Тага Дага
Тага Дага
29 марта в 10:10
У Аргентины есть пара хороших защитноков,Атаменды и Рохо..и супер нападение, ну ни одного полузащитника мирового уровня..вот и всё. Забей в пустые ворота с Германией Игуаин..Аргентина стала бы чемпионом мира.
ESPANOL
ESPANOL
29 марта в 09:46
При чем здесь характер Месси? Те, кто так говорят, или говорят подобный бред, в футболе полные дилетанты! Круче характера, чем у Лео, нет ни у кого! Боец до последних кончиков волос! Никогда не симулирует, а прет до конца, не брезгует и защите помочь, в оличии от Суареса. Марадоне просто феноменально повезло оказаться в нужное время в нужном месте в компании с классными и талантливыми игроками сборной Аргентины, в которой все было идеально, от тренера, линий полузащиты, защиты до вратаря. Очень много зависит от тренера. Поставьте в сегодняшний состав сборной Сампаоли двух Марадон и толку не будет. Чтобы стать великим, рядом должны быть не менее великие и, как правильно сказал недавно один футбольный спец таких, рядом, должно быть не менее шести, семи человек, а проще сказать, должен быть основной, наигранный костяк, основа. А дело тренера собрать этот механизм в единое целое, добавив кое какие детали, но не поломав его, а сделав еще лучше. В последнее время Аргентине с тренерами не везет, абсолютно не годятся! Идеальная фигура это, конечно, тренер Атлетико Мадрид, тем более, что он аргентинец, но он не захотел бросать команду, а жаль! Поэтому все заслуги сборной, выход в финал ЧМ и попадание в РОССИЮ, это уже подвиг именно Месси, который сотворил почти в одиночку невозможное. И очень многие ошибаются, увязывая победу Лео с Аргентиной на ЧМ с признанием его только тогда лучшим на Земле. В корне не верно! Сколько футболистов стали чемпионами Мира в составе сборных Германии, Франции? Хоть один стал таким же великим, как Лео? Даже близко нет! Оценивать величие игроков нужно по совокупности его талантов, а Леонель талантлив во всем, Бог его поцеловал и несмотря ни на какие условности, станет он чемпионом Мира, или нет, он уже ЛУЧШИЙ и достаточно того, что это признают и Пеле и Маралона и подавляющее большинство великих, включая Рауля.
P.S. Сейчас все идет к тому, что эстафетную палочку у Лео может перехватить Неймар, который уже сейчас выделяется своим талантом, но получается, если в составе Бразилии он не станет чемпионом Мира, значит он не сможет стать Великим? Бред. От него одного это не зависит, хочу, чтобы было понятно, это зависит от всех, кто рядом с ним и от тренера, который выстроит идеальную тактику, состав, а это 70 процентов успеха, а вот остальные 30 должен дать Неймар, причем стабильно, в каждой игре.
MALOVAR
MALOVAR
29 марта в 09:45
Если только с пенальти забьет и из офсайда,ну или максимум если вся оборона расступится по сторонам как в лалиге
Великий Князь
Великий Князь
29 марта в 09:26
Месси всё ещё может спасти Аргентину. Для этого он должен:
1) Уйти из сборной
2) Перестать указывать тренеру кого вызывать в сборную
Великий Князь
Великий Князь
29 марта в 09:24
Месси попробовал себя в качестве тренера и оказался никаким. А точнее таким же неумелым каким и является ногомячистом.)
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил d_fincher
29 марта в 09:07
d_fincher:
Мотивы Месси понятны. Он видит, что главный игрок Аргентины - Диего Армандо Марадона. Пока Месси не выиграет крупный турнир со своей сборной - ему не быть однозначно лучшим игроком всех времен. Можно сколько угодно хеттриков делать в матчах с Гранадой, но факт остается фактом - в сознании людей лучший в мире футболист не может не выиграть чемпионат мира. К сожалению, у Месси нет того характера, что есть у Марадоны.Хотя на этом турнире совершенно очевидно решается его судьба, и он настроен решительно. Это радует. Если Месси выиграет ЧМ - он станет однозначно лучшим игроком всех времен. Если нет - останется одним из. Из Мюллера, Роналду, Пеле, Марадоны и еще полудесятка. Один из лучших. Но не лучший. Всё в руках аргентинца. Диего тащил, пусть Месси попробует. Согласитесь, даже самый отбитый фанат Барсы понимает, что не будь идеальной машины по созданию голов, не было бы у Месси таких результатов. Играть в откровенно слабом чемпионате в одном из двух суперклубов, когда тебе ассистируют Иньеста и Хави - это подарок. Гениальность Месси очевидна, но вот его харизматичность, лидерские качества и умение делать результат несмотря ни на что - под большим вопросом. А ведь это так же определяет уровень игрока, как и его рекорды. Это твой шанс, Лео, не упусти его.
Абсолютно не согласен с таким мнением. Он очень субъективен, однобок, с упущением многих других факторов. Например: Почему в этом мнении не учитывается что при Марадоне, или Роналдо или Зидане у этих, без сомнения, хороших игроков достойных своих ЗМ, были свои не менее талантливые партнеры? такие же как Хави и Иньеста. Также не мало важно указать, что Месси в сборной играет без этих партнеров, поскольку те граждане Испании, и без них последние достижения Аргентины непосредственно заслуга Месси. Об этом свидетельствует статистика голов и ассистов Лионеля.

Что касается саркастического указания о хеттриках гранадам, не так давно на соккере была опубликована статья, каким клубам Месси забивает больше всех в Ла Лиге. И знаете что? В первых рядах числятся самые сильные клубы Ла Лиги, такие как Севилья, бравшая ЛЕ три раза, Атлетико доходивший два раза в финал ЛЧ, выбивавший грандов и возглавляет список ни кто иной как Реал, действующий чемпион ЛЧ. Можно вспомнить еще сколько Месси забивал большим клубам других стран в ЛЧ, треблы и другие трофеи. Кроме того, Месси первый футболист бравший пять ЗМ, автор многих рекордов, которых будет тяжело побить даже спустя годы а может и десятилетия, все они представлены в официальных источниках. И да, лучший футболист может не выиграть ЧМ. Таких случаев очень много, например достаточно вспомнить Батистуту, Бэкхема, Рауля. Уверен были такие и в 60х, 70х и 80х годах :)

Насчёт характера Месси. Достаточно вспомнить эпизод в одном из "класико" когда Лео разбили губу, и постоянно делали на нём фолы. Матч закончился победой Барселоны и ключевым игроком организовавшим все голы был конечно Месси. И конечно, в футболе есть правило один в поле не воин, не возможно тащить "мертвую" команду будь ты хоть трижды одарён. Футбол - командная игра, можно вытащить матч, два, но весь чемпионат. Другим величайшим игрокам, еще раз подчеркну, повезло! Как с партнерами, так и с эпизодами похожими на "руку Бога", поскольку не было тогда VAR и других систем фиксации оффсайдов и голов :)

Насчёт Хави и Иньесты, скажу наоборот, не будь Месси, Гвардиола никогда не смог бы создать тики-таку. Именно Месси был нужным наконечником и ключевым звеном цепи, которая работала как отлаженный механизм забивания голов. Это доказывает то что больше нигде Пеп не смог реализовать это ещё раз. И совершенно точно можно сказать что отработав эту систему в клубе, два испанца, вместе с Бускетсом, от кстати четвёртый распасовщик, успешно начали применять тактике игры сборной. Ведь когда "фурия роха" дважды брала ЧЕ и один раз ЧМ, именно игроки Барселоны сыграли в нём ключевую роль. Играя рядом с кем как не с лучшим можно научится чему то новому?! :)

И наконец какой бы ни был результат ЧМ для сборной Аргентины, в футболе всё же надеются не меньше на удачу а не только на гениальность футбольной или тренерской мысли :)
Кто-то за кулисами
Кто-то за кулисами
29 марта в 09:03
Только Паредес спасет Аргентину. Так как он спас Зенит
cevin cigan
cevin cigan
29 марта в 07:52
Лысый с гномом сами себя поставили в "позу",вот и держите "гитару"Джимми!
PRIDEPVL
PRIDEPVL ответил ALBA BARCELONA 21
29 марта в 07:43
ALBA BARCELONA 21:
А так Месси пригласит уже точно Икарди,Дибалу.На поле появятся Месси,Ди Мария,Икарди,Дибала и Маскерано покажет себя.Надеюсь они покажут потрясающий футбол.1-6 на данный момент им выгоден,чтобы сделать революцию в команде,но лучше было бы хоть поздно уволит Сампаоли,у него хаос на поле.
Посмотри на Маскерано, и то как он упускал соперников в опорной зоне. МОжет быть он еще наберет форму, но это риск. А в защите, как он уже сказал, он играть НЕ ХОЧЕТ. Прошло время его битв за Аргентину...
PRIDEPVL
PRIDEPVL
29 марта в 07:41
С Испанией играл на половину второй состав. Чего стоит тот же Паредес (?!). Ни Ди Марии, ни Агуэро, ни Месси не было на поле. При полном боевом составе Испании. Да и вратарь "удивил" (Кабальеро), кто смотрел игру, поймет.
Пугает что нет игры как таковой, наигранных хотя бы пары тактических схем да и СОСТАВА(!), который до сих пор тасуется тренером, в поисках тех самых 11-ти человек.
Либо это был показательный жест Сампаоли, для Месси. Чтобы тот наглядно увидел, как его "пожелания" про присутствие тех или иных людей в сборной, сказываются... В любом случае это поражение было Очень нужно для Аргов.
barcelonistas
barcelonistas ответил d_fincher
29 марта в 07:40
Снова Испания слабый чемпионат и снова Месси ассистируют Хави с Иньестой. Я будто на соккер 2009 года попал
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
29 марта в 07:20
kiendjin
Вчера 23:56
А ведь мог сделать выбор в пользу Испании когда то...На ЧМ будет все по другому..Кройф тоже не был чемпионом мира, однако в Барселонском и Голландском да и вообще в футбольном мире все его считают великим..Возможно Месси ждет судьба такая как и у Олландца)).., одназначно он будет себя рвать на поле..ради победы..
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Меся будет пешком по полю ходить а Аргентина из группы не выйдет
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
29 марта в 07:17
Сейчас всякие киэнджины начнут орать, что Месси тащер сборной
lawr19730
lawr19730
29 марта в 06:33
Да чего там пузатый наркот тащил? Поглядите его это "супергол" англичанам,где он со скоростью 2 км/ч прошёл пол-команды английской. Ему же вообще никто не мешал,стояли столбами. Ну а за руку бога и говорить не 66.А в Наполи Карека с Дзолой не хуже его пылили.
ndedov
ndedov
29 марта в 06:17
Бог футбола не спасёт Аргентину, но спасёт мир!
Кьянти
Кьянти ответил d_fincher
29 марта в 06:01
Хороший анализ, особенно про гениальность и харизму
Респект:-)
rrrrr
rrrrr ответил ALBA BARCELONA 21
29 марта в 02:57
ALBA BARCELONA 21:
Характер Марадоны в сравнении с характером Месси ничего не стоит.Не было еще игрока наподобие Месси,который решал бы в двух командах все-от подбора игроков,тренера,стиля итд итп.Марадона не тащил команду а команда была сильная.Кто ляпнет про характер и толпа следует первой сказанной лжи даже не думая.Не будь толпой!
Сравни Аргентину в 1986, 1990, с Марадоной и в 1994, без него и ты поймешь тащил ли он команду (подсказка, в 1994 как только Марадона перестал играть, Аргентина с треском провалилась).
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