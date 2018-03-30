Пункт назначения. Как списывали тренеров сборной России

Многие обсуждают работу Черчесова, а «Соккер.ру» предлагает взглянуть шире. Почему все тренеры футбольной сборной России заканчивали на щите?

1994 год. Павел Садырин

Футболисты написали письмо и развалили молодую команду с перепадами в игре. Сборная вышла на чемпионат мира в США, но сыграла без ряда звезд неважно. Наставника зацепил демарш футболистов, здоровье тренеру не вернули. Плевать, что Саленко поиздевался над защитниками из Камеруна, карьера Садырина в сборной России завершилась уходом в отставку. Команда, где предают тренера, у Бразилии и Швеции выиграть не могла.

1996 год. Олег Романцев

Помните, какой была сборная Романцева до поездки в Англию? Рекорд по разнице мячей в отборах к Евро – 34:5, 7 побед в 8 контрольных матчах. Но вратарь Черчесов помог Италии выиграть, а немцы есть немцы – будущие чемпионы умеют забрать свое. В конце матча Кирьяков отказался выходить на замену, позже Романцев отправил его домой. Классика жанра, конфликт, все всех обвиняют. «Какие-то» чехи обошли Россию, позже вышли в финал, а Романцев и футболисты разъехались по домам обвинять друг друга.

1998 год. Борис Игнатьев

Увидеть Париж с футбольного поля сборной того созыва при Игнатьеве не удалось. Романцев ушел, а скандалы остались. Борис Петрович руководил командой так, что не обыграли Кипр и пропустили на ЧМ-98 куда более слабую, чем раньше, Болгарию. В стыковом раунде нарвались на Италию, предсказуемо вылетели, но наставник остался. Зато летом следующего года ушел, заявив об усталости. Думали, назначат Семина – помощника главного тренера, но не тут-то было.

1998 год. Анатолий Бышовец

В РФС всегда сидели красавцы, а Бышовец – их Черчесов конца девяностых. В сборную после проваленного отбора никто не хотел. Единственной вменяемой кандидатурой являлся Валерий Непомнящий, но хитрец заранее уехал в Южную Корею и оттуда его не достали. Назначили Бышовца, чтобы тот проиграл восемь матчей из восьми, даже Исландии уступили из-за автогола Ковтуна – полный провал и отставка тренера через пять месяцев после назначения.

2002 год. Олег Романцев

Бессмысленным и беспощадным «русский бунт» назвал Пушкин. Когда говорим о том, что творили в Москве летом в 2002-м – речь именно о бессмысленных погромах. Но сравните с тем, что видите сейчас. Теперь никто не будет сжигать машины и взывать к высшей справедливости, если сборная провалится на ЧМ-02. После того опыта Олега Ивановича скосил «российский грипп», второй заход в сборную стал его началом конца как выдающегося действующего тренера.

2003 год. Валерий Газзаев

Похоже, наставников ЦСКА в сборную России лучше не звать. Задолго до Слуцкого, который лучше Газзаева хотя бы тем, что признает свои ошибки, попробовали «армейца», и результат известен – получилось хуже, чем у Садырина. Начал Валерий Георгиевич резко, менял состав, побеждал, а менее чем через год влетел 1:3 Албании, которую тогда еще все побеждали. Потом не обыграл Грузию, замучил команду, и коллектив передали другому «смертнику».

2005 год. Георгий Ярцев

Снова «газзаевский» сценарий. Приход после тренера, который многое испортил и многим проиграл, удачный старт – Евсеев передал валлийцам знаменитый привет. Сборная даже побывала на Евро-2004, где стала участником ряда странных матчей и не вышла дальше из группы будущих финалистов. Но затем ведь была квалификация ЧМ-2006, поражение от Португалии 1:7, стандартные склоки внутри команды. А когда в Таллине не обыграли Эстонию – Ярцев ушел.

2005 год. Юрий Семин

Юрий Павлович – единственный тренер в истории сборной России без поражений. Но при этом его откомандировали в сборную, чтобы оказаться на ЧМ-06, куда команда не попала. Следовательно, задачу не выполнил – ушел в отставку. После Семина временно пришел Бородюк, но после двух матчей работу с ним в качестве главного не продолжили. А сам Юрий Павлович начал скатываться как тренер, ввязавшись в эту авантюру – работу главным в сборной.

2010 год. Гус Хиддинк

Гусу Ивановичу надо было уходить после Евро-2008 народным любимцем. А он наивно считал, что позволят перестроить систему и построить аналог голландской или немецкой? Голландец остался и завершил путь в Мариборе. Можно сколько угодно вспоминать эмоциональную победу над Нидерландами, но лучше не забывать, что Словении проиграли по недооценке. Хиддинк рассчитывал на профессионализм игроков – его подвели.

2012 год. Дик Адвокат

Дик понимал российский футбол и даже с «Зенитом» раньше добивался успехов. Но в те годы не был наставником на пике формы, поэтому на Евро-2012 сборная России попала, даже по дороге в спарринге обыграла Италию и хорошо начала турнир, а потом проявилась давняя беда – несвежесть тренерских идей сочеталась с тухлым профессионализмом и прокисшей моральной подготовкой игроков. «Не бойцы», - так говорил Романцев в далеком 1996-м году.

2015 год. Фабио Капелло

Странно, что Капелло не ушел из сборной после ЧМ-14. Видать, решили все списать не на подготовку и изучение соперников, а на Акинфеева. Что ж, старт отбора к Евро-2016 доказал, что Фабио изначально плохо работал со сборной, хотя его жесткость изредка давала результат. Тренер оставил по себе плохую память и ушел, прихватив «золото партии» - накупил картин из российских коллекций и забрал неустойку минимум в 15 млн евро. Теперь его сватают в «Арсенал», и смотрится новость сюрреалистично.

2016 год. Леонид Слуцкий

Не редкий наставник сборной, которого упрашивали, чтобы пришел и помог. Но если иностранцев и умоляли, и покупали, то Слуцкий – идейный, не за деньгами пошел, конечно же. Неплохо прошел отбор, который чуть не провалил Капелло, но что было на Евро-2016, вы прекрасно знаете и, к сожалению, вряд ли забыли. Леонид Викторович редчайший пример наставника сборной, которому не желали зла футболисты, но добряк тоже не победил – Уэльс вынес сборную России.

2018 год. Станислав Черчесов

У Черчесова шансы выскочить из-под водопада фекалий на пляж для победителей выше, чем у его предшественников после Хиддинка. Достаточно выйти из группы, и Мутко все обставит как великую тренерскую победу и большой успех сборной. Но сохраняется вероятность, что последняя игра России на домашнем ЧМ-18 станет последней и не славной страницей в истории тренера национальной команды Черчесова.

Почему тренерам так сложно со сборной России?

У сборной были тренеры международного уровня. Хиддинк и Капелло выигрывали Лигу чемпионов, пускай задолго до контракта с РФС. Адвокат брал Кубок УЕФА, как и Газзаев. Романцев бывал в полуфиналах еврокубков, у Семина подобный опыт имелся.

Но смотрите на итог. Ни один не поменял сборную как структуру. Похоже, команда России по футболу одинаковая с 1992-го года. И над этим важнее задуматься, чем по пятому кругу обсуждать то, что и так понятно. Да, Черчесов несовременный тренер с замашками высокомерного наглеца. Но об этом знали до назначения.

Во многом Мутко и выбрал Станислава Саламовича, чтобы на его фоне все казались пушистыми зайчиками с говорящими сердцами. Вот только футболистов так воспитывают четверть века, что обречены все тренеры. И разгадка такого феномена проще, чем концепция «Твин Пикс».

Ни одного тренера сборной России не приглашали для построения системы реорганизации и развития российского футбола. Все приходили в качестве временной меры и ставили им локальные задачи. Черчесова просят о примитиве – выползти из группы, параллельно никто не признает проблемы сборной и российского футбола.

А даже когда признает, не пробует их решать. Не умеют. Ни в коем случае не оправдание Черчесову, но не подходили даже фигуры международного масштаба. Получается, нужен молодой менеджер с концепцией, готовый работать лет шесть и способный реформировать весь футбол, начиная с организации РФПЛ как базовой для сборной лиги?

Было 12 имен, 12 главных тренеров, но в отличие от знаменитого фильма, в этом жюри нет присяжного, развернувшего историю российской сборной. Вот о чем надо подумать. Черчесов уйдет, но способны ли в РФС после него проанализировать ситуацию глобально и поменять правила игры, реорганизовав все на корню? Выводы ведь плачевные:

- налицо неумение тренеров сплотить команду, почти во всех случаях сборная была поделена на кланы, или находились дебоширы, причем тренеры участвовали в скандалах, а не гасили их;

- кадровая политика сборной почти всегда была такой, как сейчас – довольно странной, основанной на упрямстве тренеров или сведении личных счетов;

- чтобы попасть в историю сборной России с положительной стороны, достаточно выйти из группы. Хиддинк единственный, кто так сделал, и сразу получил порцию любви и обожания;

- сейчас выхода из группы для народного обожания может быть мало, ведь негатив копился долго, а чем завершаются локальные успехи, выучили еще в Мариборе;

- ситуация в целом ухудшилась – из-за лимита российские футболисты не играют в топ-5, у них нет класса и подготовки, которая нужна для драки с лучшими из лучших;

- у РФС всегда хватало отказов при выборе тренера сборной – должность, на которую порой назначали силой, как Слуцкого. Ни к чему хорошему неумение выбрать тренера и поделиться с ним полномочиями, не привело;

- Черчесов в этом списке по классу может оказаться последним. У него самый низкий процент побед из всех, кто имел за душой победы. Так что сборная живет одними правилами, но помощь ей оказывает врач не такой высокой квалификации, как Хиддинк или молодой Романцев.

Не стоит удивляться поражениям, ведь 26 лет применяют один подход, 26 лет говорят «нужно время», но тратят его впустую. Дюжина разных людей и десятки отборов, а итог общий. И выход один – полностью изменить систему российского футбола, довериться стратегу и менеджеру, как Йоахим Лев.

Но такой поворот исключен, поскольку для его реализации чиновникам придется трудиться и воевать за новое детище, отменяя лимит, выбивая деньги на детских тренеров и так далее. У сборной России за 26 лет было 12 разных постоянных тренеров, а вот разных постоянных президентов РФС было всего четверо. Неудачи забываются, чиновники остаются. Зачем РФС чинить то, что так замечательно и выгодно для всех не работает?