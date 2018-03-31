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Клуб ста миллионов. За кого не стоит отдавать стоимость Погба

31 марта 2018, 19:24
Клуб ста миллионов. За кого не стоит отдавать стоимость Погба

Чем ближе теплые дни – тем больше трансферных новостей. Блогер «Соккер.ру» DaveGrohl оценивает популярные на рынке футбольные ставки и находит тех, за кого могут переплатить.

Куда ни глянь, все броские игроки в футболе вдруг стали стоить от ста миллионов евро за штуку. При этом агент Погба недавно заявил, что МЮ француз достался по дешевке, поскольку с нынешним рынком его цена не 100, а уже 200 миллионов. Цены рисуют с потолка, но Райола прав в том смысле, что цена контракта футболиста – та сумма, которую заплатили. А вот возможность отработать деньги – нечто иное.

Как Неймар не стоит 222 млн евро (или больше, если покинет ПСЖ), так и мастерство Погба не стоит 105 млн евро, даже когда в порядке, как сегодня против «Суонси». С таким выводом соглашаются многие легенды футбола – Скоулз, Феллер, Михайлович, Платини или Хайнкес. Но плотину прорвало, сейчас каждый клуб мечтает сорвать куш минимум в 100 миллионов.

Рядом с Кейном, Гризманном и Дибалой – раскрученными и мастеровитыми, появляются замечательные игроки, за которых не стоит платить так много, поскольку есть очевидный и большой риск не вернуть вложения.

Тимо Вернер («Лейпциг»)

Левандовски хочет уйти из «Баварии», ищет новый вызов. И хотя Вернер не подходит для игры в центре атаки, не исключена игра с двумя форвардами при новом тренере. Но сам Тимо не стоит 100 млн евро, поскольку это добротный игрок, а не будущий великий. Вряд ли станет легендой из легенд. Легко может подскочить в цене, если удачно сыграет на ЧМ в России, но «Баварии» лучше не менять свои правила и не платить 100 млн именно за Вернера.

Причины не платить: отсутствие опыта и лидерских качеств, нет медийности – на Вернере сложно зарабатывать много миллионов, Тимо обычный скучный немец. Добротный игрок за 50-60 млн евро, но не за сотню, которую хотят выручить за него в «Лейпциге».  

Марко Верратти (ПСЖ)

Сейчас, наверное, меньше желающих заполучить Марко, чем совсем недавно. Ведь у ПСЖ серьезные проблемы в центре поля, что хорошо заметно в сложных матчах. Но Верратти остается востребованным на трансфером рынке игроком, особенно когда начинается разговор о клубах АПЛ и МЮ в частности. Найдутся богатеи, которым некуда деньги выбросить, и хавбек станет самым дорогим итальянским игроком в истории футбола. Но возможности Марко этих денег не стоят, поскольку на поле Верратти не хватает не столько физики, как фантазии.

Причины не платить: заметная деградация Верратти, который в «Пескаре» смотрелся будущим Пирло, а в ПСЖ стал частью команды неудачников. Марко не взяли в «Барселону», отстегивать на него целых 100 млн евро – выбрасывать деньги.

Ян Облак («Атлетико»)

В прошлом году активно обсуждалась информация, что за Доннарумму готовы выложить сто миллионов евро. А позже оказалось, что «клаусула» вратаря «Атлетико» аналогичная. Найдутся желающие прицениться к словенцу, но даже с учетом, что перед вами блестящий голкипер – Облак этих денег не стоит. Как и любой другой голкипер мира. Неслучайно мировой рекорд по цене до сих пор у Буффона, вратари попросту не приносят напрямую столько денег клубам, как полевые игроки. При этом от них часто зависит результат, но вряд ли 100 млн евро за Облака – здоровое для рынка решение.

Причины не платить: Облаку сложно будет спасти вероятные будущие команды – ПСЖ или МЮ, даже если за него заплатят «клаусулу». Если у Буффона, Нойера, Де Хеа в их клубах и сборных не всегда получается, разве Ян справится лучше?

Клуб ста миллионов. За кого не стоит отдавать стоимость Погба

Гарет Бэйл («Реал»)

Во-первых, за Гарета уже платили 100 млн евро. Но за последние полтора года с первого места по цене трансфера он скатился на шестое в мировом рейтинге. Во-вторых, игра Бэйла за «Реал» не убедила, что он готов занять место Роналду – а ведь с этим расчетом приглашали таланта из «Тоттенхэма». В-третьих, Бэйлу почти 29 лет, а причины его отсутствия на поле, как у футболиста-подростка – в Испании даже подозревают, что валлиец придумывает себе часть повреждений и описывает недомогания, которых нет. В любом случае, «хромая лошадь» 100 млн евро не стоит.

Причины не платить: мелкие травмы и неумение быть полноценным лидером солидной команды не эпизодически, а постоянно. Бэйл – мощный игрок, но неудачи в «Реале» его словно надломили.

Валлиец словно на полпути к состоянию Бензема – обласкан трофеями, может козырнуть статистикой, но по статусу не Роналду, чтобы еще раз давать сотню миллионов. Ему лучше покинуть «Реал», но вряд ли за прежнюю цену.

Деле Алли («Тоттенхэм»)

Почеттино постоянно напоминает, что Алли всего двадцать один год, оправдывая его проделки. Но Деле эмоционально может никогда не стать взрослым, ведь своим поведением и ответами очень напоминает российских инфантильных игроков, слишком рано получивших в руки миллионы евро. Его не ранит критика, англичанину плевать, что вы думаете о его симуляциях. Алли – разгильдяй. За парня, который при посторонних занимается сексом со своей девушкой и улыбается, увидев камеру, опасно платить 100 млн евро. Возможно, Деле в «Тоттенхэме» надолго и легендой не станет.

Почему не платить: есть большие сомнения насчет профессионализма. Люди с низким интеллектом бывали великими игроками. Но ребята, похожие по подходу на молодого Балотелли, в большом футболе на вершине не задерживаются.

Роберт Левандовски («Бавария»)

Понятно, что Кейна дешевле 150-170 миллионов «шпоры» не отпустят. Молод и перспективен. Но зачем платить 100 млн евро за Роберта? «Бавария» попробует отговорить Левандовски от ухода, Хайнкес не случайно заявил, что верит в успехи Роберта в Германии – в будущем поляк может обойти самого Юппа по голам в Бундеслиге. Но все чаще говорят об уходе центрального нападающего в «Реал». Даже если Перес выторгует 80 млн евро за Бензема, продав его контракт китайцам, отдавать 100 млн евро «Баварии» за возрастного, пускай и мощного центрального форварда – большая глупость. За молодых такие деньги логично платить, а поляк может не заиграть в «Реале», особенно если не сможет найти общий язык с Роналду.

Почему не платить: покупая парня с непростым характером почти в тридцать лет за 100 млн евро, ставишь не на будущее, не на настоящее, а на трансферную неудачу. «Баварии» сильный форвард достался в качестве свободного агента, но прошло время, когда за Левандовски логично было отстегнуть рекордную для центрфорварда сумму.

Клуб ста миллионов. За кого не стоит отдавать стоимость Погба

Крупных трансферных проколов станет больше?

Переплаты нередко доказывают, что клубы зря горячатся. Даже когда речь не о ста миллионах. Например, Джака и Шоу остаются одними из самых дорогих игроков в истории в своих амплуа. Разве они станут легендами АПЛ? Или вот «Челси» вместо Мораты едва не купил Белотти, который за год упал в цене в два раза – правильно отказались от Андреа.

Но зря лондонцы отдали Батшуайи, который играет живее, чем дорогущий испанец Альваро. Так что и молодой Алли, и опытный Левандовски могут одинаково провалиться на новых местах. Цены на футболистов стали отражением спекуляций агентов, а не мастерства, игрового или коммерческого потенциала. Тех, за кого можно заплатить свыше 100 млн евро, очень мало. Причем многие из подобных футболистов не для продажи.

Например, даже феноменальный в этом сезоне Салах, поскольку это его первый в карьере опыт игры на скоростях легенд, может оказаться футболистом, за которого платить более 100 млн евро еще опаснее, чем за юного Усмана Дембеле. Всегда есть вероятность, что звезде не хватит стабильности. Переплачивать за игроков, которые выдали лучший сезон в карьере до перехода в ваш клуб – спорная тенденция современного футбола.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
05 апреля в 20:35
Цены за последнее время сильно выросли на игроков, все это вышло от больших прибылей в сфере футбола, так же не надо забывать что и деньги подешевели (скажем модель БМВ 525 в 2000 г новая стоила 25-30 тыс сейчас в 2018 стоит 50-60 тыс евро), еще появились арабы и китайцы которые легко отстегивают со своих сверхприбылей в бизнесе сотни млн на звезд футбола. Таковы современные реалии, если контракт АПЛ с мас медиа весит 2 млрд фунтов в год, прибыль от билетов и маркейтинга некоторых клубов почти под млрд, становится понятно например что продавать звезду в условный МЮ или МС дешевле 60 млн глупо, а супер звезду надо отдавать за 100+млн.
Арбалет
Арбалет
04 апреля в 00:10
Мир сошел с ума.
mouzz
mouzz
01 апреля в 04:33
У Левандовски сложный характер? Ты серьезно?
NOVA
NOVA
31 марта в 21:51
да и еще к этой статье можно добавить: любишь играть в футбол - играй на поле и доказывай, хоть бесплатно, а любишь деньги - иди в гольф!!))
NOVA
NOVA
31 марта в 21:48
ну Бэйл когда в форме он стоит и больше 100!! за что было платить за погба больше 100, за петушка вообще за 200, вот все и пошло из-за таких!! а они не лучше того же Бэйла!! ну а леву за 100 можно и взять. чем неопытного кейна за почти 200!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
31 марта в 21:03
Скоро миллиарды в ход пойдут!
dimagas1
dimagas1 ответил Правдин Семён
31 марта в 20:43
Правдин Семён:
Всё относительно.Надо только не забывать,что помимо падений бывают взлёты.Салах до Ливерпуля выдавал разные сезоны.Бэйл может пойти на новый взлёт.Вернер?Где предпосылки,что он скучный и не станет топовым форвардом?Аргументы, пожалуйста. Алли?Прилюдный секс снижает уровень таланта,что ли?Что тогда можно сказать о Марадоне?Если Деле и деградирует вдруг, то не из-за этого. Белотти тоже достаточно молод,чтобы вернуться на прежний уровень. Мы не знаем как бы он играл в Реале,например.Согласен, что рынок сошёл с ума.Как по мне,нет таких игроков,которые стоят 100 млн,ведь футбол лишь игра,пусть и крутая.
Рост ценников идет от прибыли клубов ,а она растет и это факт.Если недавно титульные партнеры платили по 100-150 млн на 5 лет,то уже по 500 млн и больше.
Артём Сальников
Артём Сальников
31 марта в 20:40
Если за бревно Бензема китайцы готовы отвалить 80 млн. евро, то любого другого из этого текста они готовы купить хоть за 200 миллионов
Sam Samych
Sam Samych
31 марта в 20:28
Соккер ру, верни старую версию сайта!
Правдин Семён
Правдин Семён
31 марта в 19:57
Всё относительно.Надо только не забывать,что помимо падений бывают взлёты.Салах до Ливерпуля выдавал разные сезоны.Бэйл может пойти на новый взлёт.Вернер?Где предпосылки,что он скучный и не станет топовым форвардом?Аргументы, пожалуйста. Алли?Прилюдный секс снижает уровень таланта,что ли?Что тогда можно сказать о Марадоне?Если Деле и деградирует вдруг, то не из-за этого. Белотти тоже достаточно молод,чтобы вернуться на прежний уровень. Мы не знаем как бы он играл в Реале,например.Согласен, что рынок сошёл с ума.Как по мне,нет таких игроков,которые стоят 100 млн,ведь футбол лишь игра,пусть и крутая.
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