«Святым» уготовлена Дорога в чемпионшип?

Моя любимая фраза «Говорят, классика - это борьба за чемпионство, по настоящему классика - это борьба за выживание.»

Сегодняшний матч между «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном», который завершился победой подопечных Дэвида Мойеса со счетом 3:0, наводит меня на мысли сможет ли команда сохранить прописку в лиге?

Давайте начнем с самого начала.

Непонятный уход француза.

В прошлом сезоне, святые играли под руководством Клода Пьюэля, и сумели выдать приличный результат, расположившись снова в первой 10-ке и на 8 строчке чемпионата, дойдя до финала Кубка Лиги, где в упорной борьбе проиграли «Манчестер Юнайтеду». Только недавно они играли в еврокубках, и казалось бы о плохом можно и не думать. Но перед началом сезона уход французского специалиста для многих стал неожиданностью, ведь ему совсем чуть-чуть не хватило, чтобы вновь вывести клуб в еврокубки, да и в целом работой были довольны. Француз хорошо подходил «Саутгемптону», так как он умел работать в условиях постоянных продаж ведущих игроков клуба, благодаря опыту и хорошему образованию тренера, умел находить нужный подход почти к любому игроку, помогая тем прогрессировать. По сути не имея хорошего состава, Пьюэль держал команду сразу после ведущих клубов чемпионата. Да и вообще многое говорило о том, что назначение его тренером клуба было правильным решением. Пюэль закладывал солидный фундамент на будущий год, в первую очередь договорился с Ван Дейком о том, чтобы тот остался в клубе, но руководство почему то решило отправить его в отставку, выплатив еще по контракту сумму за следующие два года. Он перешел в «Лестер Сити», где после отставки Крега Шеркспира и неудачного старта «лис» в лиге, сумел взбодрить команду, и даже сохранить Мареза. «Святые» за последние сезоны потеряли трех лучших коучей это Маурисио Почеттино, Рональда Кумана и Клода Пьюэля.

Продажа ведущих игроков.

Команда оказалась полностью обескровлена постоянной продажей ведущих игроков. Скольких уже продали и не пересчитать. В одном «Ливерпуле» можно найти добрую пятерку футболистов: Садио Мане, Адам Лаллана, Вирджил Ван Дейк, Натаниэль Клайн, Деял Ловрен, до этого еще играл Рики Ламберт; в "Манчестер Юнайтед перешел Люк Шоу, до этого играл Морган Шнейдерлен; в «Тоттенхэм» Виктор Ваньяма, также не сумев договорится о полном трансфере потеряли Тоби Алдервейрелда; продали и других добротных футболистов Грациано Пелле, Жозе Фонте, и тд. Представляете как бы клуб сейчас выглядел, не продав они хотя бы половину перечисленных игроков? Особо никем не заменили, покупки были скромными, хотя «святые» приучили нас не баловать на трансферном рынке: Чарли Остин, Маноло Габбьядини, Натан Редмонд, Жереми Пье, Марио Лемина, Уэсли Худт, Гидо Каррильо, Софиан Буфаль и тд. Рано или поздно, частое продажа ведущих игроков, может неизменно привести к плохим результатам продажа Вирджила Ван Дейка стала последней каплей. Как сообщает Daily Mail -«В общей сложности, общая продажа игроков принесла „Саутгемптону“ более 350 миллионов евро за последние 10 лет». «Святые» это была постоянная кузница талантов и перспективных игроков. Они дали дорогу многим ведущим игрокам, перечислять их имена я не буду, думаю вы и сами их без проблем назовете. Если «святые» вылетят в чемпионшип они потеряют половину состава, скорей всего в этом списке окажутся: Душан Тадич, Марио Лемина, Фрейзер Форестер, Райан Бертранд, Стивен Дэвис, Софиан Буфаль, Маноло Габбьядини, Джеймс Уорд-Проуз, Седрик Суареш и это скорей всего не все. Если скажем продажу игроков еще можно как-то компенсировать, но вот смену тренеров, как показал этот сезон нельзя.

Не полный сезон Пеллегрино.

Перед начало сезона в « Саутгемптон» на пост главного тренера назывались несколько кандидатов это Томас Тухэль, Франк Де Бур и Маурисио Пеллегрино. Как сообщил спортивный директор «Саутгемптона» Лес Рид. - «У нас было несколько вариантов кандидатов, с которыми мы провели подробнейшие собеседования. Однако именно Маурисио произвел на нас глубочайшее впечатление своими познаниями, мотивацией и умениями, увидев в нем задатки профессионала.» на самом деле у них особо не было выбора. Тухэль практически сразу отказался от возможности возглавить команду, а де Бур возглавил «Кристал Пэлас» и в итоге выбор остался на 45-ти летнем аргентинце.

Как понимаем данный эксперимент с назначением данного специалист, не увенчался успехом, скорей всего получился очень даже приличный провал. При нем «Саутгемптон» выдал наверно один из худших отрезков своего нового пребывания в АПЛ, когда в 17 матчах была одержал всего одна победа над «Вест Бромвичем», который плавает в самом низу. Хотя в Кубке Англии добрались до полуфинала. Скажем у руководства хватало наглости в прошлом сезоне упрекать Пьюэля, когда клуб проиграл 3 матча подряд, при этом был в 10-ке, но лишился шанса на попадание на будущий сезон в зону еврокубков. Но вот работа аргентинца видима им внушала доверия, потому что очень долго тянули с его отставкой, ведь команда чередовала проигрыш и ничьи, и все глубже оседала в таблице. Он упрямо не видел первым номером в нападении Чарли Остина, который стал попадать в основу только после победы над «Эвертоном» 4-2, когда Чарли оформил дубль, до этого почти пол сезона выходил в роли запасного. До его дисквалификацию в матче с «Хаддерсфилдом», а после и травмы, даже стал на мгновение лучшим бомбардиром наколотив 6 мячей. Да и вообще команда не поменялась как то глобально, состав, какой был при Пюэле почти такой же достался и Пеллегрино. Аргентинец в свою очередь не настаивал на сохранении Ван Дейка до конца сезона, ведь француз добился его согласия на участие в кампании 2017/2018 в клубе.

Сейчас Маурисио уволили, его место занял Хьюз, который в первом же матче просто про*рал Моейсу 3:0, извиняюсь за такие слова, но говорю как есть. (Владели мячом больше чем соперник 48% на 52%, ударов нанесли почти поровну 13-9, но при этом ноль ударов в створ, по угловым и точным передачам, также опередили соперника, все кроме итогового счета на табло. Трудно сказать, как они вообще смогут остаться в лиге, раз даже забить стало проблемой Джо Харту, который любит принять парочку мячей за щеку в этом сезоне за матч). Не знаю долго ли они думали с отставкой аргентинца, пока команда не превратилась окончательно в труху, что даже смена на опытного, но тоже уволенного по середине сезона из «Стока» валлийца не дала результата. Даже после 0:3 от ВХ не знаю, а стоило ли менять Пеллегрино на Хьюза в таком случаи, ведь, скажем при Маурисио в первом круге удалось взять три очка. Я думаю дело может закончиться точно также, как и в «Ньюкасле» пару лет назад, что даже назначение Рафаэля Бенитеса, тогда не спало клуб от краха. Ведь что сейчас, в «Соттоне» тянули со отставкой Пеллегрино, что тогда в «сороках» тянули с отставкой Макларена. Даже в «Халл Сити» по середине сезона, уволили Слуцкого, чтобы не вылететь в низшую лигу. Да и вообще «Эвертон» сменил тренера, «Лестер» сменил тренера, «Кристал Пэлас» поменял одного физрука на другого, провалив старт, тем не менее находится выше «святых». Будем надеяться, что Марк Хьюз окажется все же удачником, и спасет клуб от вылета, тем более он здесь не чужой, поиграл на закате своей карьеры.

В команде нету своего Ле Тиссье.

Знаете, не вижу я в команде «своего Ле Тиссье», не знаю, сможет скажем Уорд Проуз стать им, вроде воспитанник умеет играть, но лидерских качеств, наверно не достаточно. Чарли Остин у меня лично на него есть надежда, парень трудолюбив, с характером, умеет забивать, еще, когда играл за «Куинз Парк Рейнджерс» оставил о себе приятное впечатление, но а его решающий гол в первой игре с МЮ, несколько лет назад. Умеет решать игру, но вот тащить на себе в оставшихся матчах наверное не сможет. Натан Редмон, Душан Тадич, Стивен Дэвис тоже одни из лидеров, но даже среди их нету игрока, который смог бы вытянуть. Маноло Габьядини в принце мог бы, в прошлом сезоне, когда Остин был травмирован перейдя в команду сумел потащить, но в этом сезоне не справляется не с первым номером, не с выходами с замены. Почему я выбрал Ле Тиссье, не с проста, сколько раз в решающих матчах сезона в 90-х, ему удавалось спасти клуб от неменуемого вылета, а без него в 2005 клуб в первый раз провалился вниз. Больше таких игроков не было, да и вряд ли будут. Однажды была как говорится «святая надежда» на Адама Лаллану, как на воспитанника и оплот клуба, но он поспешил покинуть команду, буквально сразу после ее возвращения в элиту. Да и лидеров в клубе особо никогда не было в последнее время, если они появлялись, то сразу переходили в другие команды. По этому остается только надеяться на чудо, что после 38 тура мы увидим «Саутгемптон» в списке спасенных.

Немного о новых владельцах.

Отдельно, я хочу поговорить о китайских инвесторах, которые владеют 80% акций клуба, но они ничего не предприняли по каким то улучшениям, я вообще такого мнения, был и остаюсь - китайцы в футболе это ужас, делаю выводы из Милана, который не поднялся да и просветлений в ближайшие годы не наступят, Вест Бромвич, который вылетает вниз с последней строчки, «Астон Вилла», после смена руководства, второй сезон проводит в чемпионшипе. Лучше бы они сидели бы у себя в Китае и спансировали собственные клубы, скупая за бабло без мозгло ветеранов, или тех кто захотел подзаработать, а также тренеров, которые решили отдохнуть или подзаработать перед пенсией, но не лез ли бы в европейские клубы особенно в английские. Как видим стоило им придти, как «Саутгемптон» сразу стал бороться за выживание, они будто зараза, которая отравляет клуб. Почему их купили не шейхи, как ПСЖ или МС, «святые» заслужили хороших покровителей.

Выводы: дождемся 38 тура. Хотя кое еще скажу - впереди «Саутгемптон» ждут три серьезных матча с «Челси», «Арсеналом» и «Манчестером Сити», также матчи с клубами из первой 10 ки «Лестером» и «Эвертоном», одна перенесенная игра с «Суонси» и «Борнмутом», - остается надеяться на 6 очков во встрече с последними клубами, и рассчитывать на промахи, тех кто также ведет борьбу за выживание. КА сейчас вообще не к месту, полуфинал это неверно будет предел, так как там тоже игра с «Челси».

«В 2003 году „святые“ дошли до финала КА и заняли 8 место, Гордон Стракан, так же ушел после хороших результатов, сейчас 2017 год финал Кубка Лиги и также 8 место в чемпионате уход Пьюэля, после как и тогда, команду ждет падение и вылет, возможно сейчас этого не произойдет, но дежавю летает в воздухе. Сезон нельзя считать провальным, пока он не закончился, надо биться до конца.

Закончу другой моей любимой фразой -»«Саутгемптон» очень важен для Премьер-Лиги, как и сама Премьер-Лига для «Саутгемптона»".