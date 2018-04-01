Футбольные слухи, достойные 1 апреля

1 апреля - день, когда многие СМИ умышленно запускают различные нелепые (ну, иногда бывает смешно) шуточки, дабы повеселить народ по случаю «дня дурака».

Как правило, подобные информационные утки 1 апреля легко вычисляются - ну, во-первых, все ждут шуток в этот день, во-вторых, сами эти новости зачастую из разряда «чересчур».

Однако, как показывает практика, в футбольной медиа-среде далеко не только 1 апреля появляется информация на грани абсурда. Специально для вас мы отобрали самые нелепые футбольные слухи последних месяцев, чье появление в лентах информагентств именно 1 апреля было бы вполне оправдано.

Криштиану Роналду в «Бешикташе»

Совсем недавно вовсю обсуждали возможность появления 5-кратного обладателя «Золотого мяча» в чемпионате Турции в составе команды, влетевшей «Баварии» с общим счетом 1:8 в плей-офф ЛЧ. Запустил эту информацию лично президент «Бешикташа» Фикрет Орман, заявивший, что хотел бы когда-то пригласить в свой клуб Роналду. Но некоторые СМИ слишком буквально восприняли влажные мечты турецкого президента и начали пестрить заголовками а-ля «Роналду» летом может перейти в «Бешикташ»". Что лишь подтверждает правило о том, что порой очень важно докопаться до первоисточника слуха, чтобы понять, что общего он имеет с реальностью.

Усэйн Болт подписал контракт с футбольным клубом

Также недавно весь футбольный мир знатно разыграл знаменитый ямайский спринтер. Болт долго подогревал общественность, постоянно намекая на то, что готов начать серьезную футбольную карьеру, а потом внезапно самолично написал в соцсети, что заключил соглашение с неким клубом и пообещал сообщить подробности «на днях». Пару суток журналисты со всего мира бились в истерике, пытаясь первыми заполучить «эксклюзивчик» по поводу того, где же возьмет начало футбольная карьера Болта. Но все оказалось чересчур банально: «подписание контракта с клубом» стало всего лишь началом тренировок ямайца с безвестным клубом из ЮАР «Мамелоди Сандаунз». Но надо отдать должное Болту, раззадорить футбольную публику ему удалось на славу.

Неймар вернется в «Барселону»

Совсем уж безумный слух о возвращении Неймара в «Барселону» внезапно появился в начале марта. Информацию восприняли настолько серьезно, что комментарии пришлось давать пресс-секретарю «Барселоны» Хосепу Вивесу. Неймар вернется в «Барселону»? Ну вы серьезно?! Конечно, в мире футбола, как любят многие говорить, «все возможно», но только, пожалуй, не возвращение игрока в клуб, который он со скандалом покинул полгода назад и который он сейчас пытается засудить на 40 млн евро из-за разногласий по вопросам прошлого контракта.

Смолов интересен «Реалу»

Совершенно умопомрачительный слух, появившийся в конце прошлого года. Федор, конечно, добротный нападающий, который мог бы быть интересен некоторым европейским клубам, но «Реал», согласитесь, это уже слишком. Впрочем, информповод дали в самой Испании. Якобы им попал в руки шорт-лист «Реала», в котором фигурировал и российский нападающий. Говорилось об этом, правда, вскользь и всего одной строкой, без уточнения каких-либо подробностей возможного перехода, но этого было достаточно для того, чтобы в российских СМИ «интерес „Реала“ к Смолову» обсуждали несколько дней с обязательным опросом мнения всех «футбольных экспертов». Собственно говоря, лучше всего достоверность этой информации характеризует тот факт, что с конца ноября никаких упоминаний о том, что «Реал» интересуется Смоловым больше вообще не было.

Белотти в «Манчестер Юнайтед»

Слухи о «трансфере Белотти за 100 млн евро» массово бродили по СМИ минувшим летом, когда у игрока был за плечами относительно сильный сезон в составе «Торино». Хотя, справедливости ради, они и тогда смотрелись как-то странно. Чувствовалась неестественность и искусственное поддержание интереса к этому, надо признать, среднему в целом футболисту. Ну а то, что в начале января этого года появилась информация о том, будто «Манчестер Юнайтед» хочет купить Белотти и заменить им Ибрагимовича (!) - это вообще за гранью реальности. Агент футболиста, видимо, почувствовал, что интерес к его клиенту снизился до нуля, и решил напомнить об Андреа вот таким незамысловатым образом. Других причин для того, чтобы «МЮ интересовался» игроком, забившим на тот момент 4 гола в Серии А, найти сложно.

Ибрагимович в «Зените»

Этот слух был порожден вполне конкретным событием - «Зенит» минувшим летом внезапно подписался на инстаграм Златана. А вкупе с появлением в клубе Манчини, который ранее тренировал Ибру в «Интере», это дало сразу повод заговорить о том, что шведский ветеран, который тогда имел статус свободного агента, вот-вот подпишет контракт с «сине-бело-голубыми». История могла бы действительно получиться любопытная, но уже вскоре «Зенит» от аккаунта Ибрагимовича отписался, а вместе с тем заглохли и все слухи. Что это было - успешная пиар-акция по привлечению внимания к клубу или действительно попытка подписать Ибрагимовича, сорвавшаяся в последний момент, сказать сложно. Одно можно утверждать точно - это был неплохой сценарий для первоапрельского розыгрыша.

Вместо Перу на ЧМ-2018 сыграет Италия

Итальянцы, как вы все помните, провалились в отборе к ЧМ-2018, вылетев в стыках от Швеции. Больная тема для всех любителей сборной Италии, а в Англии, видимо, решили сделать итальянцам еще больнее и посыпать соль на рану. Спустя всего несколько дней после матча Италия - Швеция именно английские СМИ вдруг раскрутили информацию о том, что сборную Перу могут отстранить от участия в ЧМ за вмешательство властей в деятельность перуанской федерации футбола. Впрочем, это, как несложно догадаться, была просто буря в стакане, никаких реальных угроз участию Перу в мундиале не было ни тогда, ни сейчас. Проще говоря, британцы удачно «хайпанули» на актуальной тогда теме. Впрочем, и сегодня, 1 апреля, подобная новость, думается, зашла бы хорошо - ведь многие до сих пор не могут смириться с тем, что Италии не будет на российских полях.

А какие новости запомнились вам своей неправдаподобностью и абсурдностью? Делитесь впечатлениями в комментариях. С 1 апреля!