Главные проблемы видеоповторов

Повторы в футболе не спасают судей от ошибок. «Соккер.ру» в очередной раз в этом убедился, выделив главные слабые места внедряемой системы.

На первый взгляд кажется, что найти отрицательные стороны во введении видеоповторов в футбол очень сложно. Ведь ситуация выглядит очевидно: повторы помогут судьям не совершать ошибок, после которых все футбольное сообщество бурлит неделями, а то и годами в особо вопиющих случаях. Сторонники внедрения видеоповторов утверждают, что они станут панацеей от так называемого человеческого фактора, который вмешивается в игру и порой делает результат несправедливым.

Однако опыт показывает, что даже система VAR не уберегает от субъективного восприятия игры, даже после применения видеоповторов остаются вопросы к судьям, возможно, даже еще более острые, поскольку рефери же имел возможность все посмотреть и принять верное решение, но не сделал этого. Показательным стал почти весь сезон в Италии, например, где у системы VAR довольно много противников оказалось, что весьма неожиданно.

В чем были главные претензии итальянских тренеров и специалистов к системе? Во-первых, ее использование очень сбивает с темпа, ломает ритм игры. Чиновники от футбола с каменными лицами говорят о том, что пара-тройка минут простоя – это не такая большая цена за принятие правильного решения. Но на деле эти самые паузы доставляют определенный дискомфорт и зрителям, и самим участникам матча.

Во-вторых, включается другой человеческий фактор, связанный с судьей. Это момент, когда он принимает решение, брать ли видеоповтор вообще. В-третьих, некоторые ситуации получаются настолько спорными, что даже после видеоповтора не очень ясно, какое решение принять. И если в обычном режиме решение принимается очень быстро, так что можно сослаться на естественность, то когда принимается спорное решение после изучения повтора, оно становится еще более резонансным.

Поэтому-то в Италии неожиданно много недовольных видеоповторами. И эту волну недовольства подхватывают во Франции. Причиной стал финал Кубка лиги между ПСЖ и «Монако», где также использовалась эта система. Причем игра вышла настолько показательной, что выявила сразу все пороки VAR. С самого начала стало понятно, что не все так просто будет, когда судья Клеман Тюрпен в дебюте игры назначил пенальти в ворота монегасков.

Точнее, он сначала его назначил, потом засомневался после указаний лайнсмена на офсайд. Потом решил взять повтор, а после его изучения все-таки указал на «точку», и счет был открыт. Времени ушло довольно много. Следующий неоднозначный момент – отмена гола Фалькао при счете 2:0 в пользу ПСЖ. Этот мяч, который был забит на первый взгляд чисто, мог бы перевернуть потенциально игру, поскольку давал бы шанс монегаскам. Но судья и тут взял видеоповтор, рассмотрев попадание мяча в руку у Радамеля.

Только повторы могли это показать, а кто-то до сих пор считает эпизод игровым и недостойным стать причиной отмены взятия ворот. В общей сложности в первом тайме рефери потратил на видеоповторы почти восемь минут. Всякий раз он их просматривал в очень эмоциональный момент, поэтому на стадионе начинались непонятные бурления – болельщики не привыкли, что у них так сбивается дыхание. Это отметил, например, и Биксант Лизаразю:

«VAR — это как секс без удовольствия. Когда пришло время взрывать фейерверки, тебе говорят остановиться. Так я чувствовал себя на стадионе.

Болельщики „Монако“ были вне себя от радости после гола Фалькао, а потом пришлось остановиться. Это ужасно и очень печально».

Остается чувство неловкости после таких эпизодов. Но даже с этим можно смириться. Хотя Фалькао после игры отмечал, что рефери, потратив на повторы так много времени, компенсировал в первом тайме дежурные две минуты. То есть украл довольно много у команд и зрителей. Ведь логично добавлять больше, чем обычно, если тратится столько времени на VAR. Но нет.

Впрочем, чего не сделаешь ради восстановления справедливости, скажут многие. Дескать привыкнуть можно ко всему, главное, что не будет никаких фатальных ошибок и судьбоносных промашек со стороны судьи. Но как бы не так. В этой же встрече судья полностью дискредитировал свое такое повышенное внимание к видеоповторам, когда даже не стал брать их в ситуации с игрой рукой Кавани в своей штрафной.

Вот и еще одна обратная сторона этой функции. Судья сам решает, когда ему брать повтор. И он вполне может его не брать, если сомнения против той команды, которой он не хочет портить настроение. Конечно, никто не обвинит Тюрпена в подыгрывании ПСЖ. Парижане и сами вполне спокойно могли выиграть. Но с отсутствием последовательности в вопросе самого использования повторов нужно что-то делать, поскольку рано или поздно это создаст новую почву для скандалов.

Это слабая зона существующей системы. И если вице-президент «Монако» Вадим Васильев в силу своей должности высказался по поводу этой ситуации довольно дипломатично и сдержанно, отметив лишь, что система требует отладки и корректив, то Фалькао не стал себя сдерживать:

«ПСЖ был эффективнее нас. А на втором месте – судья. Для французского футбола действия судьи были позором. В обоих случаях, когда VAR использовался, он помогал только ПСЖ. Иногда даже повторы не могут показать, что там было на самом деле. Это убивает футбол. ПСЖ был хорош, но ему зачем-то понадобился судья, чтобы нас победить».

Парижан и так-то во Франции не особо любят, многие подозревают их в привилегированном положении, в том, что судьи им помогают. Хотя это, конечно, выглядит странно, учитывая колоссальные ресурсы ПСЖ и его превосходство над конкурентами в составе и возможностях именно на поле, игровых. Вероятно, что и в самом Париже не очень рады тому, как отсудил Тюрпен. Ведь и без его действий с VAR ПСЖ почти наверняка победил бы, оставив только разговоры о самой своей игре и трофее, а теперь приходится болтать только о решениях судьи и о том, что повторы – не панацея.