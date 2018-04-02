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Шалимов аут. Ожидаемый исход

02 апреля 2018, 16:45
Шалимов аут. Ожидаемый исход

Предпосылки к отставке Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» «Соккер.ру» называл неоднократно, но только после ничьей с «Анжи» Сергей Галицкий решился на этот шаг.

Чем запомнился Игорь Шалимов по работе в «Краснодаре»?

Статистика. 66 матчей = 30 побед (45%), 19 ничьих (29%), 17 поражений (26%). Иные тренеры попадают в глубокие ямы, из которых не выбираются, но Шалимов отправлен в отставку не из-за ничьей с «Анжи», а вследствие оценки деятельности в целом, хотя эмоциональный момент наверняка тоже присутствовал. «Краснодар» под руководством Игоря Михайловича побеждал в 45% матчей, для сравнения у действующего чемпиона России Массимо Карреры 59% побед с учетом еврокубков, а только в РФПЛ – 63%. С учетом амбиций «Краснодара» эти результаты не могут считаться удовлетворительными.

Достижения. Есть результаты конкретных матчей, а есть достижения в турнирах. В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар» в последнем туре благодаря счастливому стечению обстоятельств запрыгнул на четвертую строчку в турнирной таблице, сейчас идет пятым. На счету Шалимова две кампании в Лиге Европы – одна успешная, с выходом в 1/8 финала (лучшее достижение в истории клуба), а вторая провальная, в нынешнем сезоне «Краснодар» впервые не сумел преодолеть квалификационный раунд ЛЕ и остался вне основной сетки, уступив «Црвене Звезде». Из Кубка России «быки» под руководством Шалимова дважды вылетали от соперников, которых должны были побеждать. Вспоминаем драматичную игру годичной давности против «Урала» и вылет от «Томи» в нынешней кампании.

Атакующая игра. «Краснодар» при Шалимове остался ярким, каким был и при Кононове, пожалуй, стало даже больше дезорганизованного веселья. Шалимова нужно поблагодарить за то, что за его командой было интересно наблюдать, за индивидуальную работу с игроками-созидателями, в частности, со Смоловым, при этом, конечно, снова повторяем прописную истину. В атакующий футбол может заиграть каждый, поставить же такую игру, сделать ее эффективной и приносящей стабильный результат – под силу единицам. Да еще и кадры имеют огромное значение. В определенном смысле Игорь Михайлович стал заложником стиля, который является неотъемлемой частью клуба, с другой стороны, он не нашел способов балансировать, не изобрел плана «Б» для своей команды, который избавил бы «Краснодар» от уязвимостей по части перестроений и действий в обороне. 

Поражения от прямых конкурентов. Благодаря ставке на контроль мяча и ориентированность на атаку, «Краснодару» зачастую удавалось успешно вскрывать редуты соперников, которые уступают в классе. Зачастую – потому что попадались организованные обороны, в которые «быки» упирались и бессмысленно бились над попытками взлома, забывая использовать всю ширину поля, регулировать глубину атаки и играть линией прессинга. Созидательная игра не была разнообразной, ориентированность на «пяточки-стеночки» и индивидуальное мастерство не всегда срабатывает, поэтому «Краснодар» Шалимова так часто оказывался легкой мишенью для своих вроде бы прямых конкурентов. В этом сезоне краснодарцы дважды уступили «Спартаку», по разу проиграли «Локомотиву», ЦСКА и «Зениту». Как можно бороться за самые высокие места, когда в больших матчах постоянно проигрываешь?

Отставка Игоря Шалимова по делу?

Безусловно. Игорь Михайлович уже давно ходил по тонкому льду, но после того, как «Краснодар» набрал 2 очка из 9 возможных в матчах с «Уфой», «Динамо» и «Анжи», терпение у Сергея Галицкого лопнуло. Представляете, если бы в этих встречах «быки» взяли 100% очков, то сейчас являлись бы главным преследователем «Локомотива», расположившись в одном балле от железнодорожников. Как минимум, это была уникальная возможность упрочить свои позиции в борьбе за попадание в Лигу чемпионов, но теперь «Краснодару» будет невероятно трудно выдавить из первой тройки двоих из трио «Спартак», ЦСКА, «Зенит». Впрочем, впереди у южан матчи с командами, которые выше в таблице: играть еще и с «Локомотивом», и с ЦСКА, и с «Зенитом».

Эти встречи могут помочь клубу из столицы Кубани или окончательно прибить его к пятой строчке. Учитывая то, как «Краснодар» при Шалимове играл с сильными соперниками по РФПЛ, логично попробовать что-то новенькое накануне грядущих испытаний: уже в следующем туре ехать в Санкт-Петербург, а там и матчи с москвичами не за горами. Отставка тренера – логичное решение, пока что нацеленное на краткосрочный эффект. Нужно цепляться за шансы попасть в Лигу чемпионов, и в «Краснодаре» рассудили, что попытка с Шалимовым обречена на провал, а вот без него – кто знает?

Что дальше?

Дальше – назначение нового главного тренера, исполняющим обязанности пока назначен Олег Фоменко. Впрочем, пока нет определенности с тем, будет ли он готовить команду к игре с «Зенитом» или во вторник/среду «Краснодар» примет новый тренер. Очевидно, что «быки» занялись поисками сменщика для Шалимова не с бухты-барахты, ведь сам Игорь Михайлович признался, что был близок к отставке еще осенью после серии поражений. Наверняка у клубного руководства остались некоторые замороженные договоренности, которые можно быстренько разогреть, а работа в «Краснодаре» - сами понимаете, привлечет многих. Возможно, уже завтра будем обсуждать нового наставника, а если нет – то кандидатов, которые могли бы заинтересовать «Краснодар».

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Все комментарии
valt134
valt134
03 апреля в 19:34
Лучше поздно,чем никогда. В будующее смотрим с оптимизмом!
Деникин_А
Деникин_А
03 апреля в 10:48
Краснодарцы в каждом матче давали интересный, как назвал автор, весёлый футбол, но веселья мало, если сезон позорно провален. Под угрозой уже даже пятое место. Долго телился и мычал Галицкий. С дедушкой Муслиным он долго не церемонился. Ну да ладно, удачи команде и Командиру!
борька
борька
03 апреля в 09:48
Власть запретила Краснодару играть в яркий футбол, задушила команду! Эта ,классная команда уйдет в пердив, аКубань будут запихивать в вышку или Сочи.
Спошная серость !
ndedov
ndedov
03 апреля в 07:59
Жаль тренера, но это его доля. С таким составом конечно он мог большего добиться, пока остальные хромали лидеры, но увы.
Adollinn
Adollinn
02 апреля в 22:32
Шалимов надоел, превратил Краснодар в тягомотный спартак.
D.vil
D.vil
02 апреля в 22:28
Я стесняюсь спросить, про какую атакующую игру идет речь?) Как раз отсутствие игры, постоянное тупое елозенье вокруг штрафной соперника, никакой маневренности в характере игры в зависимости от соперника, единичные крупные победы (характерные для атакующих команд), маленькое количество ударов по воротам, и при этом оборона швах, мало сухих матчей. Вот это все и ставилось в упрек Шалимову краснодарскими болельщиками!
При Кононове не было стабильности, но был свой стиль и своя игра!)
rrromochka
rrromochka ответил scikuni
02 апреля в 22:12
scikuni:
это лишь полдела, надеюсь галицкий одумается в двух аспектах, перестанет смотреть лишь в сторону наших немногочисленных тренеров, ну и главное перестанет лезть в их работу, может бы эта история с магнитом что-то поменяла в мировоззрении его.
ага, давай поучи-ка его
Олег Борткевич
Олег Борткевич
02 апреля в 22:11
Любители футбола всей России ждут отставки совсем другого тренера.
Alexander Chernenko
Alexander Chernenko
02 апреля в 21:30
Знаю, Галицкий это читает. Сергей Николаевич, посмотрите на Рому Широкова. Я не специалист, но этот парень с головой. И очень авторитетен. С большей частью команды сам играл еще недавно. О футболе знает почти всё.
AzzY
AzzY
02 апреля в 20:44
Вот бы молодого Непомнящего быкам в тренеры! Вот бы был номер!
Правдин Семён
Правдин Семён
02 апреля в 20:22
Хуже не будет.
Полевой Командир
Полевой Командир ответил Так Себе Аналитик
02 апреля в 19:31
Так Себе Аналитик:
А кто у нас может 1-18 или 0-7 переплюнуть?) "Спартак" - вечный ориентир.
у ЦСКА отличный шанс с Арсеналом. Не с дзюбиньским, конечно
Полевой Командир
Полевой Командир
02 апреля в 19:30
эмоциональны поступок руководства... понятно, что чемп проигран, и, скорее всего, место в ЛЧ тоже упущено. ниже упасть уже не получится, но нужен эффектный ход для демонстрации того, что найден главный виновник всех бед. Шалима назначили ответственным за ситуацию. За 6 туров до конца изменить ничего не возможно, но можно получить удовольствие от сделанного "пинка под зад"
AntiherQ1488
AntiherQ1488
02 апреля в 19:14
Ну и кому лучше станет? Кто придет за 6 туров до конца? Идиоты. Никто не думает даже на ход вперед.
Поэтому Росгосужас в 63, все тупые.
cadmiy
cadmiy
02 апреля в 18:33
Скорее закономерный уход, как пришел, так и ушел.
scikuni
scikuni
02 апреля в 18:23
это лишь полдела, надеюсь галицкий одумается в двух аспектах, перестанет смотреть лишь в сторону наших немногочисленных тренеров, ну и главное перестанет лезть в их работу, может бы эта история с магнитом что-то поменяла в мировоззрении его.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
02 апреля в 17:27
Scuderia Ferrari:
Краснодар под руководством Игоря Михайловича побеждал в 45% матчей, для сравнения у действующего чемпиона России Массимо Карреры 59% побед с учетом еврокубков, а только в РФПЛ – 63%. ***** А кроме спартака, у нас ориентиров нет?
А кто у нас может 1-18 или 0-7 переплюнуть?) "Спартак" - вечный ориентир.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
02 апреля в 17:19
Краснодар под руководством Игоря Михайловича побеждал в 45% матчей, для сравнения у действующего чемпиона России Массимо Карреры 59% побед с учетом еврокубков, а только в РФПЛ – 63%.
*****
А кроме спартака, у нас ориентиров нет?
Zimka
Zimka
02 апреля в 17:11
Может теперь посмотрит на своё письмо по-другому, хотя сомневаюсь, что он на это способен. А Краснодар можно только поздравить, но уж очень затянули с этим.
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