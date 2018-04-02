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На поле брани

02 апреля 2018, 22:54
На поле брани

Смолов крепко выругался куда-то в сторону трибун. Но быстро извинился. «Соккер.ру» считает, что не стоит набрасываться на форварда, который осознал свою ошибку.

Нецензурная лексика в российском футболе и в российском обществе – явление более чем заурядное. Что касается футбольных поединков, то это легко понять, если посмотреть какой-нибудь матч без зрителей или игру из низших дивизионов, где нехватка болельщиков создает прекрасные акустические возможности и широкое поле для познания тактических изысков, доносимых тренерами и игроками друг до друга с помощью великого русского языка, включающего в свой арсенал непечатные слова.

Вряд ли кого-то удивит, что футболисты и тренеры общаются на поле и вообще используют в жизни не только изысканные аристократические выражения, но и крепкое словцо (часто в запале эмоций), что не чуждо практически никому. Но все равно отдельные эпизоды привлекают к себе особое внимание. Как момент, случившийся во время матча между «Краснодаром» и «Анжи».

Форвард краснодарцев Федор Смолов был заменен и явно расстроен своей игрой, подлили масла в огонь его разочарования болельщики, которые принялись освистывать нападающего. Кто-то непосредственно за игру с «Анжи», а кто-то за нескрываемые намерения уйти в клуб посильнее. И без того раздосадованный игрок не выдержал и крепко выругался, глядя на трибуны, уходя с поля.

Эпизод бы даже не был заметен, если бы Смолов не прошел в этот момент мимо камеры, транслировавшей матч. И красноречивая часть его выступления попала в прямой эфир, что и послужило поводом для разгона волны. Надо отдать должное Федору, который не стал ждать, пока нафталиновые комментаторы и эксперты из числа сбитых летчиков начнут читать морали и выступать со своим мнением, не стал дожидаться, пока СМИ проснутся и переключат внимание на его поступок с вечного обмусоливания «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Он сам сразу же в социальных сетях попросил прощения за свое поведение:

«Ругаться матом - плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. Мало кому интересно, но играл с ангиной сегодня».

Вот эта почти мгновенная реакция Смолова должна послужить очень серьезным смягчающим обстоятельством. Причем Федор корректно заметил, что эмоции проявил из-за недовольства своей игрой, а не потому что болельщики как-то несправедливо поступили по отношению к нему своим освистыванием. Хотя понятно по выражениям, что адресовано было обращение к кому-то конкретному. Кстати, возможно, до Смолова донеслась отдельная реплика с трибуны, которой он и отвечал.

И было это не в адрес всех свистевших. В любом случае даже это не стал форвард упоминать, сделав акцент на расстройстве собственной игрой. А также упомянув о своей болезни. Хотя это, конечно, вопрос к тренерскому штабу, который выпустил в игру человека с ангиной. Тренерам и врачам виднее. Хотя теперь главные решения в «Краснодаре» будет принимать уже другой человек. Игорь Шалимов, как известно, пост наставника команды покинул. Но это к сути не имеет отношения. Мнения по поводу поступка Смолова разделились.

И можно понять все стороны, обсуждающие эту историю. Можно понять также и тех, кто вообще не обратил на нее внимания и прошел стороной как не имеющую никакого значения. Действительно, футболист должен в первую очередь выполнять свою работу на поле. И в этом деле к Смолову претензий вообще меньше, чем к любым другим игрокам сборной России, например, и «Краснодара». И мы не раз отмечали, что Смолов именно что неравнодушен на поле, демонстрирует страсть и вовлеченность.

Вспомните последний матч с Францией, допустим, где остальные как раз предстали сдержанными аристократами, которые и за мяч-то бороться брезговали. Лучше уж с матом, но с полной самоотдачей. Разумеется, ругаться матом плохо – тут мы повторим извинения Смолова. Однако ненормативную лексику используют почти все футболисты. И когда с поля уходит недовольный игрой, судьей или свистом публики игрок, попробуйте обратить внимание на то, что описывают его губы, если речь не достигает микрофонов.

Вряд ли вы там услышите нечто приятное, это будет ровно такой же поток отборного мата. Да, Смолов поступил некрасиво, особенно как публичная личность и один из лучших футболистов страны. Но он и сам прекрасно это понял, немедленно извинившись и дав понять, что не считает свое поведение правильным еще до того, как на него обрушился шквал критики. Не стал устраивать перформансы по поводу того, что «ваши ожидания – ваши проблемы», залезая дальше в бутылку.

Такой и должна быть адекватная реакция адекватного человека, который в эмоциональном порыве позволил себе лишнего и раскаивается в этом. «Краснодару» и сборной России он дал многое и даст, конечно, еще, поэтому стоит отнестись с уважением к футболисту, не заглядывая к нему в кошелек, поскольку популярны тезисы вроде «за такую зарплату мог и потерпеть свист». К людям следует относиться одинаково независимо от степени их дохода и того, какую свою роль в их доходах и успехе вы видите. Взаимное уважение никогда никому не мешало. И если вас кто-то обидел, в нормальном обществе он должен извиниться, сам, без понуканий, признать свою ошибку. Так Смолов и поступил. Не стоит разводить бурю в стакане воды.

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Все комментарии
порт
порт
03 апреля в 17:44
Футболист публичный человек, и вести себя должен соответственно, а не как алкаш под забором. Кроме присутствующих болельщиков на стадионе, всё это слышали и дети по ТВ.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
03 апреля в 10:30
Кстати, Матерацци отличный же чувак...а оказывается Зидан идиот....ведь Марко говорил это о собственной маме, просто был не доволен своей игрой...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
03 апреля в 10:12
Глупо отмазывать.....если он ругался, потому что не доволен своей игрой....так себя бы обматерил....А всё остальное левые и глупые отмазы....и статья бред...выглядит как будто автор считает нормальным, что он людей обматерил....извиниться обязан по другому....а другие должны были больше уделить внимание....ну всем видимо пофиг, что их любимец людей обматерил...
Фата лист
Фата лист
03 апреля в 10:11
Раздутая история
Egorium
Egorium
03 апреля в 08:39
Нельзя обижать Федю.
WAARLOT
WAARLOT
03 апреля в 08:34
без усов Федор не тот страшный голеадор
Добряк
Добряк
03 апреля в 07:32
Столько слов, а смысла ноль.
Буллитт
Буллитт
03 апреля в 02:20
Матом кроют генералы, матом кроют продавцы,
Матом кроют прокуроры и родные отцы,
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом,
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.

Без русского мата не прожить нам и дня,
Отведи мою душу, обложи ты меня,
С матершиной мы родились, с матершиной мы живем,
С матершиной мы учились, с матершиной и помрем.(с)
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил alfranza
03 апреля в 00:42
alfranza:
Отстаньте от человека. Что за детский сад устроили из этой брани! Как будто никто никогда на эмоциях не порол чепуху и никогда не ошибался. Можно подумать что все такие совершенные, шо пипец. Идиотизм какой-то!
лицемеры
Gahi
Gahi
03 апреля в 00:40
Молодец нашёл мужество извинился. Федя сторайся так не делать дети берут с таких как ты пример.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил MALOVAR
02 апреля в 23:36
MALOVAR:
но запомнились только ляпы...((
Великим "экспертам" из тарасовки да.
MALOVAR
MALOVAR ответил Scuderia Ferrari
02 апреля в 23:35
но запомнились только ляпы...((
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил MALOVAR
02 апреля в 23:32
MALOVAR:
Нет,это стыд ,это как Игорь ругался тогда на нашего нападающего ,а потом мы помним что было -43+ ,а Феде это надо?
веллитон не наш. А у Акинфеева потом было 1/4 ЛЕ, три чемпионства с ЦСКА, отбитый пенальти за сборную в отборе Евро-2016 и много чего ещё интересного :)
дурман
дурман
02 апреля в 23:28
На поле "бревна"
Это лучше подходит к этому чемпионату
MALOVAR
MALOVAR
02 апреля в 22:59
Нет,это стыд ,это как Игорь ругался тогда на нашего нападающего ,а потом мы помним что было -43+ ,а Феде это надо?
alfranza
alfranza
02 апреля в 22:58
Отстаньте от человека. Что за детский сад устроили из этой брани! Как будто никто никогда на эмоциях не порол чепуху и никогда не ошибался. Можно подумать что все такие совершенные, шо пипец. Идиотизм какой-то!
D.vil
D.vil
02 апреля в 22:56
В Краснодаре, вообще, многие матерятся...) Я в том числе;)
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