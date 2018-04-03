Повторение финала. «Ювентус» vs «Реал»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Повторение финала. «Ювентус» vs «Реал»

03 апреля 2018, 19:05
Повторение финала. «Ювентус» vs «Реал»

Финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ теперь сыграют в четвертьфинале, и «Соккер.ру» напоминает, что в двухраундовых битвах «Юве» имеет подавляющее преимущество над «Реалом».

Личные встречи

Невероятно, но факт: «Реал» и «Ювентус» провели между собой 19 официальных встреч, и все они состоялись в рамках главного европейского клубного турнира – Кубка/Лиги чемпионов. Это бескомпромиссное и равное противостояние, о чем свидетельствует статистика: 9 побед на счету мадридцев, 8 раз выигрывала «Старая Синьора», только в двух матчах из 19 зафиксированы ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей выражается соотношением 22:22. И здесь паритет! Но самое любопытное начинается, если немного покопаться в деталях. Гранды из Мадрида и Турина дважды сталкивались в финалах Лиги чемпионов (1998 и 2017 год).

В обоих случаях удача улыбалась «Королевскому клубу» (1:0 и 4:1). Зато двухраундовые противостояния в плей-офф ЛЧ – это коронный номер «Ювентуса». Последние четыре столкновения неизменно завершались капитуляцией «сливочных», причем на своем поле «бьянконери» забивали не меньше двух мячей. Сегодня игра в Турине, проверим теорию! Кстати, последний вылет «Реала» из Лиги чемпионов состоялся как раз стараниями «Ювентуса» - в полуфинале сезона 2014/2015, после этого было две победных кампании, когда никто не мог выбить «Мадрид».

Успехи в Кубке/Лиге чемпионов

Исторические. «Ювентус» дважды выигрывал главный европейский трофей, а еще никто не играл так неудачно в финальных матчах, как туринцы. У них семь поражений в решающих схватках, причем дважды уступали своему сегодняшнему противнику – «Реалу». Впрочем, даже если бы «Юве» выиграл все свои финалы, в том числе отобрав два трофея у Мадрида, все равно не получилось бы догнать по количеству титулов самый успешный клуб в истории Кубка/Лиги чемпионов. «Реал» 12 раз становился сильнейшим в Старом Свете.

Новейшие. Здесь тоже успехи несопоставимы, хотя, казалось бы, «Юве» дважды за последние три года играл в финале, а в новом веке делал это трижды. Но «Реал» трижды брал «ушастого» за последние четыре года: после продолжительной паузы без успехов в Лиге чемпионов мадридцы вернулись голодными до трофеев, выиграли три розыгрыша из четырех, а сейчас ведут борьбу за новую победу.

Путь в четвертьфинал

«Ювентус» (2 место в группе D). В прошлом розыгрыше «Юве» выбил «Барселону» в четвертьфинале, переиграв каталонцев на своем поле со счетом 3:0, а на групповой стадии нынешнего турнира итальянцы нарвались на месть на «Камп Ноу». И вообще «Барса» группу выиграла, «Юве» довольствовался вторым местом, ведь «Спортинг» и «Олимпиакос» особой конкуренции не составили. Трудно дался выход в четвертьфинал, ведь «Тоттенхэм» сумел перевернуть ход встречи в Турине, пропустив два быстрых мяча, а потом вел на «Уэмбли» и владел большим игровым преимуществом, но пятиминутка «Ювентуса» обернулась голами Игуаина и Дибалы.

«Реал» (2 место в группе H). «Старая Синьора» выбила из розыгрыша «Тоттенхэм», который оставил действующего победителя Лиги чемпионов на второй строчке в квартете, а вот «Барселоне» в этом сезоне и «Реал», и «Ювентус» проигрывали по 0:3. Как и сопернику по четвертьфиналу, в 1/8-й мадридцам обещали большие проблемы в противостоянии с амбициозным ПСЖ, однако команда Зидана выиграла и дома, и в гостях. В обеих дуэлях в 1/8 финала с участием «Реала» и «Юве» победил опыт, теперь они выяснят отношения между собой.

Форма команд

«Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри последний раз уходила с поля побежденной в середине ноября, уступив «Сампдории». В 16 матчах 2018 года у «Ювентуса» 14 побед и ни единого поражения. Выдающаяся статистика, которая говорит о том, что «бьянконери», насколько это возможно, готовы к испытанию «Реалом».

«Реал». Не то чтобы «Реал» набрал какой-то потрясающий ход, но команда Зидана сейчас играет непринужденно и в удовольствие, голы даются легко. Правда, из матчей чемпионата Испании трудно убрать моменты безалаберности, ведь недосягаемость первого места затрудняет поиски мотивации. Совсем иначе выглядит Мадрид в Лиге чемпионов – сконцентрированным, целеустремленным, злым. Функциональных проблем у команды нет, а настроение сегодня будет точно правильное.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-4-1-1): Буффон – Де Шильо, Барцальи (Ругани), Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста – Дибала – Игуаин.
«Реал» (4-3-3): Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Бэйл (Иско), Роналду, Бензема.

У Аллегри две большие головные боли – дисквалификации Бенатиа и Пьянича. Массимилиано признался, что сомневается относительно замен. Пожалуй, особенно это касается позиции центрального защитника – опыт Барцальи или молодость Ругани? Предположу, что ставка будет сделана на опыт, а в средней линии выстроится четверка с Матюиди на одном из флангов и Бентанкуром с первых минут.

У Зидана два варианта построения игры. Можно сыграть 4-3-3 с BBC в атаке, ведь Бэйл в игре с «Лас-Пальмасом» продемонстрировал, что набрал хорошую форму. Второй вариант – 4-4-2 с ромбом в полузащите. Тогда Роналду и Бензема (или Бэйл) сыграют в линии атаке, а в полузащите найдется место Иско, который после хет-трика за сборную Испании хочет проявить себя и в «Реале».

Что сказали главные тренеры?

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы сыграем против фаворитов Лиги чемпионов - победа над ними будет огромным достижением. Для нас это настоящий гала-вечер, а наши болельщики должны гордиться командой, дважды за последние три года игравшей в финале турнира. Нам нужна их поддержка. Я смотрел финал в Кардиффе несколько раз. По сравнению с прошлым сезоном мы стали лучше справляться с трудными периодами в матчах».

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у „Ювентуса“ и „Реала“ схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. „Ювентус“ очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда».

Поделиться
Другие материалы по теме
Ставка на трофей. МЮ против «Тоттенхэма»
21 апреляNeomorph в блоге Столкновения8
Сильнейшая «Барселона» со времен Гвардиолы
10 апреляАртем Славнов в блоге Командный дух62
Дерби Мадрида на заднем дворе «Барселоны»
08 апреляDuran Duran в блоге Столкновения15
Размагниченный «Краснодар» и Лига чемпионов
07 апреляСтанислав Горин в блоге За и против12
Чемпионское дерби Манчестера
06 апреляNeomorph в блоге Цифровое измерение19
Не так страшен пушкарь, как его ядра. «Арсенал» vs ЦСКА
05 апреляСеменычч в блоге Столкновения7
Обсудить
Все комментарии
egoos
egoos
03 апреля в 23:29
Только одна команда может стабильно побеждать Реал...все остальные- в пролёте.
Аксинья
Аксинья
03 апреля в 22:43
Сделал улучшенную ставку что сегодня в Лиге Чемпионов забьют все четыре команды...После первого тайма три уже отличились...Очередь за Ювентусом...Юве давай не подводи...
MALOVAR
MALOVAR ответил Emilan__
03 апреля в 21:44
барсу раздавит сильная команда,не переживай
MALOVAR
MALOVAR
03 апреля в 21:43
Честного футбола
NOVA
NOVA
03 апреля в 21:10
ну все на стороне Реала!!! кроме статистики из последних игр двухматчевого противостояния в плейофф, ну на то она и статистика чтоб ее исправлять!!! удачи Короли и вперед к победе!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
03 апреля в 20:45
Будет бескомпромиссная борьба. Юве и для меня лично особый соперник )) матчем против него в 1998году началось мое боление за Реал. Из всех участников ЛЧ, кроме Реала, пожалуй лишь Юве и Ливер смотрелись бы достойными победы в этой ЛЧ )
Emilan__
Emilan__
03 апреля в 20:24
Нет справидливости, 3 клуба Испаний с разными соперниками , а Англичан решили слит до финала. Барселоналоне очень везет с Жребией, буду рад любому Победителю, кроме Барсы
dimagas1
dimagas1
03 апреля в 20:01
Реал наверно будет играть от соперника.Не думаю что кто-то будет в атаку бежать.
Так что много голов ждать не буду.Возможно 2,3 гола будет.
Roman73
Roman73
03 апреля в 19:39
В этом году жаль две пары,
Манчестер-Ливерпуль и
Реал- Ювентус.
Надо жребий разводить по рейтингу.
Сантус
Сантус
03 апреля в 19:39
Ювэ захочет мстить...надеюсь Реал этим воспользуется....Жду красоты,хотя и трудно на это рассчитывать когда в деле итальянцы...)
Andy Rush
Andy Rush
03 апреля в 19:39
Очень жалко, что сошлись так рано!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100