Повторение финала. «Ювентус» vs «Реал»

Финалисты предыдущего розыгрыша ЛЧ теперь сыграют в четвертьфинале, и «Соккер.ру» напоминает, что в двухраундовых битвах «Юве» имеет подавляющее преимущество над «Реалом».

Личные встречи

Невероятно, но факт: «Реал» и «Ювентус» провели между собой 19 официальных встреч, и все они состоялись в рамках главного европейского клубного турнира – Кубка/Лиги чемпионов. Это бескомпромиссное и равное противостояние, о чем свидетельствует статистика: 9 побед на счету мадридцев, 8 раз выигрывала «Старая Синьора», только в двух матчах из 19 зафиксированы ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей выражается соотношением 22:22. И здесь паритет! Но самое любопытное начинается, если немного покопаться в деталях. Гранды из Мадрида и Турина дважды сталкивались в финалах Лиги чемпионов (1998 и 2017 год).

В обоих случаях удача улыбалась «Королевскому клубу» (1:0 и 4:1). Зато двухраундовые противостояния в плей-офф ЛЧ – это коронный номер «Ювентуса». Последние четыре столкновения неизменно завершались капитуляцией «сливочных», причем на своем поле «бьянконери» забивали не меньше двух мячей. Сегодня игра в Турине, проверим теорию! Кстати, последний вылет «Реала» из Лиги чемпионов состоялся как раз стараниями «Ювентуса» - в полуфинале сезона 2014/2015, после этого было две победных кампании, когда никто не мог выбить «Мадрид».

Успехи в Кубке/Лиге чемпионов

Исторические. «Ювентус» дважды выигрывал главный европейский трофей, а еще никто не играл так неудачно в финальных матчах, как туринцы. У них семь поражений в решающих схватках, причем дважды уступали своему сегодняшнему противнику – «Реалу». Впрочем, даже если бы «Юве» выиграл все свои финалы, в том числе отобрав два трофея у Мадрида, все равно не получилось бы догнать по количеству титулов самый успешный клуб в истории Кубка/Лиги чемпионов. «Реал» 12 раз становился сильнейшим в Старом Свете.

Новейшие. Здесь тоже успехи несопоставимы, хотя, казалось бы, «Юве» дважды за последние три года играл в финале, а в новом веке делал это трижды. Но «Реал» трижды брал «ушастого» за последние четыре года: после продолжительной паузы без успехов в Лиге чемпионов мадридцы вернулись голодными до трофеев, выиграли три розыгрыша из четырех, а сейчас ведут борьбу за новую победу.

Путь в четвертьфинал

«Ювентус» (2 место в группе D). В прошлом розыгрыше «Юве» выбил «Барселону» в четвертьфинале, переиграв каталонцев на своем поле со счетом 3:0, а на групповой стадии нынешнего турнира итальянцы нарвались на месть на «Камп Ноу». И вообще «Барса» группу выиграла, «Юве» довольствовался вторым местом, ведь «Спортинг» и «Олимпиакос» особой конкуренции не составили. Трудно дался выход в четвертьфинал, ведь «Тоттенхэм» сумел перевернуть ход встречи в Турине, пропустив два быстрых мяча, а потом вел на «Уэмбли» и владел большим игровым преимуществом, но пятиминутка «Ювентуса» обернулась голами Игуаина и Дибалы.

«Реал» (2 место в группе H). «Старая Синьора» выбила из розыгрыша «Тоттенхэм», который оставил действующего победителя Лиги чемпионов на второй строчке в квартете, а вот «Барселоне» в этом сезоне и «Реал», и «Ювентус» проигрывали по 0:3. Как и сопернику по четвертьфиналу, в 1/8-й мадридцам обещали большие проблемы в противостоянии с амбициозным ПСЖ, однако команда Зидана выиграла и дома, и в гостях. В обеих дуэлях в 1/8 финала с участием «Реала» и «Юве» победил опыт, теперь они выяснят отношения между собой.

Форма команд

«Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри последний раз уходила с поля побежденной в середине ноября, уступив «Сампдории». В 16 матчах 2018 года у «Ювентуса» 14 побед и ни единого поражения. Выдающаяся статистика, которая говорит о том, что «бьянконери», насколько это возможно, готовы к испытанию «Реалом».

«Реал». Не то чтобы «Реал» набрал какой-то потрясающий ход, но команда Зидана сейчас играет непринужденно и в удовольствие, голы даются легко. Правда, из матчей чемпионата Испании трудно убрать моменты безалаберности, ведь недосягаемость первого места затрудняет поиски мотивации. Совсем иначе выглядит Мадрид в Лиге чемпионов – сконцентрированным, целеустремленным, злым. Функциональных проблем у команды нет, а настроение сегодня будет точно правильное.

Ориентировочные составы

«Ювентус» (4-4-1-1): Буффон – Де Шильо, Барцальи (Ругани), Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Матюиди, Бентанкур, Дуглас Коста – Дибала – Игуаин.

«Реал» (4-3-3): Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос – Бэйл (Иско), Роналду, Бензема.

У Аллегри две большие головные боли – дисквалификации Бенатиа и Пьянича. Массимилиано признался, что сомневается относительно замен. Пожалуй, особенно это касается позиции центрального защитника – опыт Барцальи или молодость Ругани? Предположу, что ставка будет сделана на опыт, а в средней линии выстроится четверка с Матюиди на одном из флангов и Бентанкуром с первых минут.

У Зидана два варианта построения игры. Можно сыграть 4-3-3 с BBC в атаке, ведь Бэйл в игре с «Лас-Пальмасом» продемонстрировал, что набрал хорошую форму. Второй вариант – 4-4-2 с ромбом в полузащите. Тогда Роналду и Бензема (или Бэйл) сыграют в линии атаке, а в полузащите найдется место Иско, который после хет-трика за сборную Испании хочет проявить себя и в «Реале».

Что сказали главные тренеры?

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Мы сыграем против фаворитов Лиги чемпионов - победа над ними будет огромным достижением. Для нас это настоящий гала-вечер, а наши болельщики должны гордиться командой, дважды за последние три года игравшей в финале турнира. Нам нужна их поддержка. Я смотрел финал в Кардиффе несколько раз. По сравнению с прошлым сезоном мы стали лучше справляться с трудными периодами в матчах».

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у „Ювентуса“ и „Реала“ схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. „Ювентус“ очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда».