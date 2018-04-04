Туринское безумие

«Ювентус» получил оплеуху в Турине от «Реала», превратив ответную игру в формальность. «Соккер.ру» - о разгроме, который выводит «Реал» в полуфинал фактически досрочно.

А ведь вся надежда была на эту пару, всю интригу четвертьфинальную болельщики держали над вывеской «Ювентус» - «Реал», понимая, что во всех других парах фавориты куда более очевидные. Но и тут боссы и игроки «Ювентуса» делали все, чтобы скромно указать на «Реал» как на фаворитов в противостоянии. Возможно, перестарались.

Противостояние Дибалы и Роналду

Если бы Дибала «торговался» на бирже, то его акции этой ночью просели бы невообразимо. Матч можно было воспринять в качестве противостояния между Дибалой и Роналду как между одной из будущих доминирующих сил в мировом футболе и одной из нынешних таких сил. Но игра наглядно показала разницу. Пока один в безобразном стиле подводит команду, зарабатывая удаление на ровном месте, другой творит шедевры и вписывает себя в историю. Дибала нанес четыре удара по воротам соперника.

Самым опасным, пожалуй, стал выстрел со штрафного, когда после рикошета от стенки мяч чуть не юркнул в ворота. Этот эпизод мог бы теоретически переломить ход поединка. Но не случилось. Зато нарисовалось удаление у Пауло на 66-й минуте, и это было символом его злобного бессилия. Он ничего не мог поделать с «Реалом», его команда ничего не могла поделать, поэтому Дибала старался успеть везде и нигде не успел по факту.

А вот Роналду был на самом деле вездесущ и опасен, заряжен на борьбу и понимание степени важности противостояния. Его заряженность и мастерство стали во многом определяющими факторами в успехе «Реала», а гол-шедевр станет наверняка самым красивым в этом году. Вот и вся разница между талантливым молодым игроком, который в ответственный момент перегорел, и настоящим породистым мастером, который взял и сделал игру. У всех случаются удачи и провалы, но важно, в какой момент это происходит и как ты на это реагируешь.

Противостояние Аллегри и Зидана

Аллегри уже стартовым составом отправил определенный посыл сопернику, устроив интересную пару, например, на правом фланге, где взаимодействовали Сандро и Асамоа, слева Коста глубоко помогал Де Шильо. Аллегри решил, что основная угроза у «Реала» исходит с флангов, потому закупорить их намертво попытался. При этом не слишком обеспокоился борьбой за мяч в центре поля, решив, что простой встречей метров за тридцать можно накрывать троицу хавбеков «Реала» и их ходы. Уже на третьей минуте фланговые планы Аллегри были биты – слева пришла голевая атака «Реала».

Но потом – надо отдать должное – «Ювентус» на флангах справлялся с обычно более острыми Марсело и Карвахалем. Конечно, последние минуты уже не берем в расчет – тогда все пошли в разнос, что называется. В основной части матча «Ювентус» фланговый план выполнял. А вот проигрыш полузащиты был очень заметен, и большое прижимание к своей штрафной мешало «Ювентусу» реализовать план контратак, хотя порой что-то проклевывалось. В конце первого тайма, например. В средней линии и борьбе за инициативу «Ювентус» «Реалу» проиграл, уступив при этом и в качестве доставки мяча до форвардов.

Еще очень показательна работа с заменами. Зидан своевременно смекнул убрать Бензема и выпустить Васкеса, дав тем самым возможность Роналду одному поработать на острие. После этой перестановки мадридцы и добили соперника. Криштиану получил больше концентрированной поддержки. Аллегри же хватило лишь на указание команде выше прессинговать, а перестановки он боялся делать, пока не был пропущен второй мяч и не случилось удаление. Тогда-то и вышли Матюиди, Манджукич и Куадрадо, но это было «Боржоми» на отбитые почки. Изначально Аллегри выбрал тактику аутсайдера и своевременно подход не менял, поэтому и получил такой результат. В какой-то мере он повторил ошибку Унаи Эмери из прошлой серии избитых «Реалом». У Аллегри не было плана сильной команды. У него был план команды, которая должна отбиваться от фаворита. Это не подход чемпиона.

Запас прочности

Безраздельное царствование очень тяжело переносится. «Ювентус» в Италии Бог и царь, который решает все, который скоро придет к седьмому подряд чемпионскому титулу. Но чем больше видно это превосходство на внутренней арене, тем сложнее туринцам проецировать свою игру на международные турниры, переносить свои внутренние практики вовне, сравнивать себя и делать коррективы, понимая, что перед ними не трясущаяся «Болонья», подавленная заранее авторитетом и судьей, а грозный оппонент.

Даже с «Тоттенхэмом» на предыдущей стадии ощущалось, что «Ювентус» чувствует себя не в своей тарелке, не понимая, почему «шпоры» не преклоняются и умудряются еще играть лучше. Это такая уже подневольная неправильная оценка ситуации. А уж с «Реалом» разброс стал еще очевиднее. С психологией внутреннего доминирования более-менее только «Баварии» удается чудом справляться. А «Реал» будучи третьей командой Испании в текущем чемпионате ничего такого не испытал, несмотря на обилие титулов в 2017 году.

Поскольку его так пощелкали в этом сезоне внутри Примеры по носу, что на каждого извне выходит команда с предельной концентрацией. И нужно еще отметить, что «Реал» не взвинчивал темп до своего возможного и не включал полные обороты, не врубал настоящий азарт и страсть. Мадридцы играли активно, мощно, напористо, но солидно и без суеты.

«Ювентусу» не удалось заставить «Реал» засомневаться, потому что туринцы сами вышли на игру в этих своих сомнениях. И получили заслуженные три пропущенных мяча. Быть лидером чемпионата Италии и многолетним его царем – это далеко не гарантия успеха, когда выходишь на новый уровень.