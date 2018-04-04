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Туринское безумие

04 апреля 2018, 00:37
Туринское безумие

«Ювентус» получил оплеуху в Турине от «Реала», превратив ответную игру в формальность. «Соккер.ру» - о разгроме, который выводит «Реал» в полуфинал фактически досрочно.

А ведь вся надежда была на эту пару, всю интригу четвертьфинальную болельщики держали над вывеской «Ювентус» - «Реал», понимая, что во всех других парах фавориты куда более очевидные. Но и тут боссы и игроки «Ювентуса» делали все, чтобы скромно указать на «Реал» как на фаворитов в противостоянии. Возможно, перестарались.

Противостояние Дибалы и Роналду

Если бы Дибала «торговался» на бирже, то его акции этой ночью просели бы невообразимо. Матч можно было воспринять в качестве противостояния между Дибалой и Роналду как между одной из будущих доминирующих сил в мировом футболе и одной из нынешних таких сил. Но игра наглядно показала разницу. Пока один в безобразном стиле подводит команду, зарабатывая удаление на ровном месте, другой творит шедевры и вписывает себя в историю. Дибала нанес четыре удара по воротам соперника.

Самым опасным, пожалуй, стал выстрел со штрафного, когда после рикошета от стенки мяч чуть не юркнул в ворота. Этот эпизод мог бы теоретически переломить ход поединка. Но не случилось. Зато нарисовалось удаление у Пауло на 66-й минуте, и это было символом его злобного бессилия. Он ничего не мог поделать с «Реалом», его команда ничего не могла поделать, поэтому Дибала старался успеть везде и нигде не успел по факту.

А вот Роналду был на самом деле вездесущ и опасен, заряжен на борьбу и понимание степени важности противостояния. Его заряженность и мастерство стали во многом определяющими факторами в успехе «Реала», а гол-шедевр станет наверняка самым красивым в этом году. Вот и вся разница между талантливым молодым игроком, который в ответственный момент перегорел, и настоящим породистым мастером, который взял и сделал игру. У всех случаются удачи и провалы, но важно, в какой момент это происходит и как ты на это реагируешь.

Противостояние Аллегри и Зидана

Аллегри уже стартовым составом отправил определенный посыл сопернику, устроив интересную пару, например, на правом фланге, где взаимодействовали Сандро и Асамоа, слева Коста глубоко помогал Де Шильо. Аллегри решил, что основная угроза у «Реала» исходит с флангов, потому закупорить их намертво попытался. При этом не слишком обеспокоился борьбой за мяч в центре поля, решив, что простой встречей метров за тридцать можно накрывать троицу хавбеков «Реала» и их ходы. Уже на третьей минуте фланговые планы Аллегри были биты – слева пришла голевая атака «Реала».

Но потом – надо отдать должное – «Ювентус» на флангах справлялся с обычно более острыми Марсело и Карвахалем. Конечно, последние минуты уже не берем в расчет – тогда все пошли в разнос, что называется. В основной части матча «Ювентус» фланговый план выполнял. А вот проигрыш полузащиты был очень заметен, и большое прижимание к своей штрафной мешало «Ювентусу» реализовать план контратак, хотя порой что-то проклевывалось. В конце первого тайма, например. В средней линии и борьбе за инициативу «Ювентус» «Реалу» проиграл, уступив при этом и в качестве доставки мяча до форвардов.

Еще очень показательна работа с заменами. Зидан своевременно смекнул убрать Бензема и выпустить Васкеса, дав тем самым возможность Роналду одному поработать на острие. После этой перестановки мадридцы и добили соперника. Криштиану получил больше концентрированной поддержки. Аллегри же хватило лишь на указание команде выше прессинговать, а перестановки он боялся делать, пока не был пропущен второй мяч и не случилось удаление. Тогда-то и вышли Матюиди, Манджукич и Куадрадо, но это было «Боржоми» на отбитые почки. Изначально Аллегри выбрал тактику аутсайдера и своевременно подход не менял, поэтому и получил такой результат. В какой-то мере он повторил ошибку Унаи Эмери из прошлой серии избитых «Реалом». У Аллегри не было плана сильной команды. У него был план команды, которая должна отбиваться от фаворита. Это не подход чемпиона.

Запас прочности

Безраздельное царствование очень тяжело переносится. «Ювентус» в Италии Бог и царь, который решает все, который скоро придет к седьмому подряд чемпионскому титулу. Но чем больше видно это превосходство на внутренней арене, тем сложнее туринцам проецировать свою игру на международные турниры, переносить свои внутренние практики вовне, сравнивать себя и делать коррективы, понимая, что перед ними не трясущаяся «Болонья», подавленная заранее авторитетом и судьей, а грозный оппонент.

Даже с «Тоттенхэмом» на предыдущей стадии ощущалось, что «Ювентус» чувствует себя не в своей тарелке, не понимая, почему «шпоры» не преклоняются и умудряются еще играть лучше. Это такая уже подневольная неправильная оценка ситуации. А уж с «Реалом» разброс стал еще очевиднее. С психологией внутреннего доминирования более-менее только «Баварии» удается чудом справляться. А «Реал» будучи третьей командой Испании в текущем чемпионате ничего такого не испытал, несмотря на обилие титулов в 2017 году.

Поскольку его так пощелкали в этом сезоне внутри Примеры по носу, что на каждого извне выходит команда с предельной концентрацией. И нужно еще отметить, что «Реал» не взвинчивал темп до своего возможного и не включал полные обороты, не врубал настоящий азарт и страсть. Мадридцы играли активно, мощно, напористо, но солидно и без суеты.

«Ювентусу» не удалось заставить «Реал» засомневаться, потому что туринцы сами вышли на игру в этих своих сомнениях. И получили заслуженные три пропущенных мяча. Быть лидером чемпионата Италии и многолетним его царем – это далеко не гарантия успеха, когда выходишь на новый уровень.

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Y.N.W.A.
04 апреля в 22:30
дружище,держи пять ,экспертов не хватает на соккере
An Jo
An Jo
04 апреля в 17:40
Роналду красавчег. Тут бес слов. А юве надо стараться. Сильно стараться.
lobstersss
lobstersss ответил DXTK
04 апреля в 17:19
Хочешь, денег переведу? Не пиши только! Не твоё. Да ещё с ошибками!!!
Roman73
Roman73
04 апреля в 14:59
Что такое Барса ?
Несколько раз за сезон Барса укрощает этих матадоров из Мадрида !
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил NOVA
04 апреля в 14:43
NOVA:
как хорошо услышать адекватного болельщика!! просто юве не повезло тогда с барсой в финале!!
единственное что счет не совсем отражает ход игры, не настолько слабо играл Юве, но в принципе сам сдулся и сдался после второго гола.
egoos
egoos ответил JackNorz
04 апреля в 14:42
JackNorz:
Барсуки скажут, что опять Роналду забил в пустые с метра и слабой команде.
Не скажем. Тут то сыграл отлично. Без вопросов. Походу прицел настроил)
egoos
egoos
04 апреля в 14:40
Это не Реал сильнее Юве...это вся ЛаЛига сильнее Серии А. Догонять и догонять
Roger Young
Roger Young
04 апреля в 13:10
"...потому закупорить их намертво попытался..."



А не проще было написать: "Поэтому попытался их намертво закупорить"?)
White Warrior
White Warrior ответил Сергей Шипилов
04 апреля в 10:59
Сергей Шипилов:
не переживай на счет сравнения ,скоро Барселона и Реал сойдутся в чемпионате и скорее всего в ЛЧ ,тогда и сравните обоих в очном противостоянии)На счет побед, Роналду без Реала уже тоже точно ничего не выиграет ,поскольку хорошая сыгранность с партнерами у него только в Реале. )
Это здесь причем? Показатель класса игрока, это стабильность, с которой он делает результат в разных ситуациях (командах, чемпионатах). Повторюсь, Месси барселонский, сильно отличается от Месси вне Барселоны. И не нужно мне рассказывать сказки о том, что он не уходит из ФКБ только из-за того, потому как якобы очень любит сей клуб. Вся его любовь замешана на гигантском новом контракте и боязни обо....ся в другом чемпионате.
Тyson
Тyson
04 апреля в 10:02
МС не фаворит..У Ливера 5 лч,и недавно обыграли тот же МС..Поэтому рано еще..Монако не даст соврать,когда выкинул МСити..
MALOVAR
MALOVAR
04 апреля в 09:53
Прочитал начало и стало не интересно далее. Ну Реал в этой паре был до матча фаворитищем ,только не разбирающиеся люди в футболе могли думать иначе . А вот МС - Ливерпуль без фаворита ,тоже минус автору. Потому что МС Гвардиолы в европе сказал только "А" ,а этого не достаточно чтобы быть фаворитом . Фаворит должен иметь яцца с предыдущих выступлений ,у МС этого нет,молодая команда
DXTK
DXTK
04 апреля в 09:52
что правда глаза кому то колет, сказал все как есть. Буффону давно пора завязывать с футболом, и его абсолютно не жаль, должна быть гордость, еще после 4-1 надо было вешать перчатки на гвоздь. Сначала Месси ему забил впервые за карьеру, и вот снова Роналду.

Тоттенхэму - просто слабаки по жизни, не смогли их дожать. А Реал просто наглядно показал, почему именно они взяли две ЛЧ подряд. Сначала французский мешок ПСЖ выкинули на классе, теперь тоже проделали с царьком из Италии.

А Ювентус ничего не может, кроме как взять очередной - 7 титул в Серии А. Прощай старушка, прощай старикан.)))))

PS Реал видимо за третьей ЛЧ подряд собрался. Зидан браво.
Великолепный
Великолепный
04 апреля в 09:47
Неожиданно, что Юве проиграл так безвольно.
А голы Роналдо просто великолепны!
mikysss
mikysss ответил White Warrior
04 апреля в 09:42
White Warrior:
Ну почем у же? Пусть Месси выиграет ЗМ с другой командой и другом чемпионате или пусть выиграет со своей сборной хотя бы, континентальное первенство, тогда и попробуем их сравнить с Роналду.
Еще не вечер. да кр чемп европы но и мундиаль ему не покорялся. но все равно оба достойны
DXTK
DXTK
04 апреля в 09:36
    Сергей Шипилов
    Сергей Шипилов ответил White Warrior
    04 апреля в 09:28
    White Warrior:
    Ну почем у же? Пусть Месси выиграет ЗМ с другой командой и другом чемпионате или пусть выиграет со своей сборной хотя бы, континентальное первенство, тогда и попробуем их сравнить с Роналду.
    не переживай на счет сравнения ,скоро Барселона и Реал сойдутся в чемпионате и скорее всего в ЛЧ ,тогда и сравните обоих в очном противостоянии)На счет побед, Роналду без Реала уже тоже точно ничего не выиграет ,поскольку хорошая сыгранность с партнерами у него только в Реале. )
    White Warrior
    White Warrior ответил mikysss
    04 апреля в 08:53
    mikysss:
    Он ответил на все вопросы? думаю да. и хватит с Месси их сравнивать и троллить обоих. Они давно не обязаны никому ничего доказывать
    Ну почем у же? Пусть Месси выиграет ЗМ с другой командой и другом чемпионате или пусть выиграет со своей сборной хотя бы, континентальное первенство, тогда и попробуем их сравнить с Роналду.
    White Warrior
    White Warrior
    04 апреля в 08:52
    Роналду поприветствовал болельщиков Ювентуса поклоном, после того, как они ему аплодировали после второго забитого гола... Интересно, игроки Барселоны хоть раз ответили подобным образом на реакцию публики в их адрес не на Камп Ноу?
    mikysss
    mikysss
    04 апреля в 08:10
    Он ответил на все вопросы? думаю да. и хватит с Месси их сравнивать и троллить обоих. Они давно не обязаны никому ничего доказывать
    JackNorz
    JackNorz
    04 апреля в 06:58
    Барсуки скажут, что опять Роналду забил в пустые с метра и слабой команде.
    NOVA
    NOVA ответил BESTjuventus10
    04 апреля в 02:53
    BESTjuventus10:
    Реал был просто сильнее и класснее. Даже до игры, задавая себе вопрос в чем Юве может превзойти Реал, я не нашел ответа. Если с Тоттенхемом, Юве мог похвастать большим опытом, то здесь эта фишка не катила. А игра только воплотила в реальность, как оказалось справедливые опасения.
    как хорошо услышать адекватного болельщика!! просто юве не повезло тогда с барсой в финале!!
    NOVA
    NOVA
    04 апреля в 02:51
    ну и кстати статистику изменили уже!!
    NOVA
    NOVA ответил BESTjuventus10
    04 апреля в 02:47
    BESTjuventus10:
    Реал был просто сильнее и класснее. Даже до игры, задавая себе вопрос в чем Юве может превзойти Реал, я не нашел ответа. Если с Тоттенхемом, Юве мог похвастать большим опытом, то здесь эта фишка не катила. А игра только воплотила в реальность, как оказалось справедливые опасения.
      NOVA
      NOVA
      04 апреля в 02:44
      Реал Лучшая команда мира!!! ну надеюсь они уже не прососут выход дальше!!
      Fury_Pitt
      Fury_Pitt
      04 апреля в 02:07
      Если подбирать самое актуальное сравнение с тем что сотворил Рон и Реал в целом, то я бы сказал так, сегодня тот самый редкий случай когда Реалу и Рону в частности выпал Флеш-рояль.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      04 апреля в 01:45
      Реал был просто сильнее и класснее. Даже до игры, задавая себе вопрос в чем Юве может превзойти Реал, я не нашел ответа. Если с Тоттенхемом, Юве мог похвастать большим опытом, то здесь эта фишка не катила. А игра только воплотила в реальность, как оказалось справедливые опасения.
      Club Atlético de Madrid
      Club Atlético de Madrid
      04 апреля в 01:31
      Дибале нужны новые вызовы так что его трансфер в Атлетико более чем реален!
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
      04 апреля в 01:28
      То есть по мнению автора и в паре Ливерпуль-МС есть явный фаворит?
      А вообще статьи на соккере сдали в качестве.
      Правдин Семён
      Правдин Семён ответил Duda Gigolaev Osetin
      04 апреля в 01:25
      В Италии жесты значат очень многое, в отличие от других стран.У нас вместо жестов-слова.В России,кстати, не было ни одного договорного матча (официально ).Это о чём -то говорит?Просто в Италии был судейский скандал.А подобные провокации наказывать необходимо.Хотя и подкуп не исключен (но если нет,то это оскорбление судьи=удаление).
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
      04 апреля в 01:23
      Реал просто класснее. Тот же Ттх был лучше Юве, но опыт Буффона и Ко был несоизмеримо выше лондонских, которые уже привыкли вылетать рано из ЛЧ.
      А Реал это Реал. В Италии нет равных Ювентусу. А Реалу нет равных в Европе.
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