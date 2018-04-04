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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

ИТОГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ РФПЛ . СЕЗОН 2017 /18.

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cska-78
cska-78
07 апреля в 18:29
Хорошее дело делаешь!
SpartakАдекват
SpartakАдекват
05 апреля в 18:15
Поздравляю победителей! Назару респект за проделанную работу!
iri13
iri13
04 апреля в 22:01
Поздравления победителям, а Назару спасибо за труд и верность традициям!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 апреля в 19:29
Спасибо, Назар!!!
makkie
makkie ответил NAZAR 007
04 апреля в 13:47
NAZAR 007:
Ну вот и завершился итоговый подсчет голосов по лучшим болельщикам и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам : 1. ЛОКОМОТИВ : 1. Фан Джигурды - 20, 2. Байкал - 17, 3. vane4ek - 10. В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров : поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне, "серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал, и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!! 2. ЗЕНИТ 1. susanin ultrazenit - 15, 2. iri 13 - 10, 3. Pierceman - 9. У города над Вольной Невой в этом году так же смена лидеров прошлого сезона. И если наша обаятельная Ирина ( iri 13) сохранила место в тройке лидеров, то Андрея ( Сусанин) и Пирсмана ( Артур) можно поздравить с признанием их по итогам сезона с местами в тройке : "золото" - у Андрея, и "бронза" - у Артура. Иришу же поздравляем с "серебром". 3. СПАРТАК 1. makkie - 15. 2. Stut - 10. 3. Spartak Adekvat - 8. И в номинации нашего действующего чемпиона в тройке лидеров произошли разительные изменения : и если Макисма ( makkie) можно поздравить с "золотом" и сохранением в тройке лидеров по итогам прошлого сезона, то не забудем поздравить и новых представителей красно-белых Юрия ( Stut) и Алексея ( Адекват) с завоеваниями ими соответственно "серебра" и "бронзы" сезона ! 4. КРАСНОДАР 1. D.vil - 15 2. Жменя - 11 3. Просто Сашка - 8. В номинации " быков" "золото" без вопросов взяла наша очаровательная Галина- Галчонок ( D.vil ), "серебро" получил пользователь Жменя Семечек, а "бронзу" взял Просто Сашка. Наши поздравления победителям и призерам !! 5. ЦСКА 1, Russian Horse - 17 2. Дед за ЦСКА - 15 3. cska.78 - 12 И в номинации на лучших армейских болельщиков в сравнении с лидреами прошлого сезона, в этом году разительные изменения : "золото" в этом сезоне завоевал наш неподражаемый хулиганистый весельчак Артемий ( Russian horse) , " серебро" взял Дед за ЦСКА, Эдуард ( сорри, запамятовал с отчеством), и "бронза" досталась Павлу ( cska.78 ). Поздравляем, товарищей конных ! 6. АХМАТ 1. PATRIOT 1965 - 17 2. 95-shishani-95 - 9 3. Дориан Грей - 3 В номинации "волков" победу одержал с большим отрывом Адам (PATRIOT 1965 ), с чем я его от всей души поздравляю, " серебро" получил 95-shishani -95, и "бронзу" давний аксакал соккера - Дориан Грей. От души поздравления, джигиты !!! 7. УФА 1. mat73 - 25 2. veretennikov-gud - 11 2. Loop - 4 Среди представителей столицы Башкортостана и одноименной команды впечатляющую победу одержал Азамат ( mat73), с "золотом" тебя, Азаматыч, "серебро " взял Семен ( Веретенников), а бронза досталась Ильнуру ( Loop) . С призами вас, парняги ! 8. АРСЕНАЛ 1. Eaguar - 25 Здесь, вообще без вопросов ) Наш всенародно известный очумелец, представитель пряников,самоваров и оружейки, Александр (Eaguar ) лихо забрал свое " золото", что дальше и обсуждать нечего. Ура ! ) 9. УРАЛ 1. karna - vera - 25. В номинации представителей сказок Бажова и самоцветов ситуация идентичная, как и с Тулой : без вопросов чистая победа пользователя Вера ( karna - vera) ! Поздравления с победой ! 10. РОСТОВ 1. Леха Шахтинский - 23 2. Трезвый Повар - 13 3. Волгодон / Доминаторс - 12 / 12 А вот здесь развернулась нешуточная борьба за второе и третье места, как в советские времена : за звание лучших комбайнеров Ростсельмаша ) И , кстати,сразу трое представителей прошлого сезона удержались в этом сезоне в тройке, обо всем по порядку ) "Золото" сезона с отрывом выиграл Леха Шахтинский, поздравляем, "серебро" сезона у - Олега ( Трезвый повар), а вот его извечный конкурент Влад ( Волгодон) в паре с Сашей ( Доминаторс) в этот раз поделили " бронзу". наши поздравления победителям и призерам сезона ! 11. РУБИН 1. Казанский - 17 2. rubinovyi - 11 3. ildar_3871 - 9. А в номинации представителей Татарстана не первый год вообще все без изменений : лишь сами представители меняются местами в распределении медалей ) "Золото" в этом году у Коли ( Казанского), "серебро" у Леши ( Рубинового), и "бронза" у Марселя ( ildar_3871) . Поздравляем всех и удачи ! 12. ДИНАМО 1. Sem25 - 24 2. Belekman 55 - 7 3. Борисыч 1 / Napoleon Bonapart - 6 / 6. У вернувшихся в РФПЛ " динамиков" новые лидеры : с хорошим результатом побеждает и берет "золото" Сергей ( Sem25) , "серебро" у Александра ( Belekman 55 ), и "бронзу" поделили аксакал соккера Борисыч и Бонапарт ( к сожалению , не знаю точного имени ). Поздравляем !!!! 13. АМКАР 1. susanin ultrazenith - 8 2. Великий Князь - 2. Андрей ( susanin ultrazenit) единственный в этом сезоне, кто выиграл номинацию в двух клубах : Зенит и Амкар, это круто " ) Андрей, двойная победа, всегда вдвойне приятна. Поздравляем ! Ну а второе место занял наш весельчак _ Веселый Князь, с "серебром" тебя, Княже, пермяк ты наш доморощенный ) 14. АНЖИ 1. NAZAR 007 - 32 2. Tamerlan 71 - 4 3. Сканер - 3. Здесь не буду многословен, хочу лишь искренне поздравить своих земляков Тамерлана и Руслана с тем, что они в тройке, а также хочу выразить признательность и от души саул всем нашим болельщикам, и будем и дальше верить в наш Анжи ! 15. ТОСНО 1. Vredinka _ online - 6. 2. Zenit forever 2015 - 5 3. Игорь Солнцев - 4. Искренние поздравления с победами в номинациях очаровательных наших Катюши и Любаши, а так же с "бронзой" Игоря Солнцева. Удачи областным ) 16. СКА 1. Малышка ( Саша) - 6. 2. Альсато - 4. 3. Cjmentarios - 3. И в последней номинации сезона, поздравления победительнице Сашуле, со вторым местом пользователя Альсато и с " бронзой " пользователя Comentarios. МОЛОДЦЫ !!! И ЕЩЕ РАЗ, ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ, ЛУЧШИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ СЕЗОНА 2017 /18 ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И УДАЧ ВАШИМ КОМАНДАМ ! И , до следующего сезона, друзья -товарищи ! Ну и готовьтесь к чемпионату мира, который пройдет в нашей стране, он не за горами, впечатлений будет шквал ! ) УДАЧИ !
Спасибо, Назар!
Персонально от "Макисма" (С)
ОЛЛС
ОЛЛС
04 апреля в 12:31
Умница,Назар! Хорошо,что хоть ты продолжаешь поддерживать наши старые и добрые традиции!
sihafazatron
sihafazatron
04 апреля в 12:22
У ска тоже есть фанаты))
борька
борька
04 апреля в 07:22
Здорово!
NAZAR 007
NAZAR 007
04 апреля в 02:12
Ну вот и завершился итоговый подсчет голосов по лучшим болельщикам
и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам :

1. ЛОКОМОТИВ :

1. Фан Джигурды - 20,
2. Байкал - 17,
3. vane4ek - 10.

В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров :
поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне,
"серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал,
и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!!

2. ЗЕНИТ

1. susanin ultrazenit - 15,
2. iri 13 - 10,
3. Pierceman - 9.

У города над Вольной Невой в этом году так же смена лидеров
прошлого сезона. И если наша обаятельная Ирина ( iri 13) сохранила
место в тройке лидеров, то Андрея ( Сусанин) и Пирсмана ( Артур)
можно поздравить с признанием их по итогам сезона с местами в тройке :
"золото" - у Андрея, и "бронза" - у Артура. Иришу же поздравляем с "серебром".

3. СПАРТАК

1. makkie - 15.
2. Stut - 10.
3. Spartak Adekvat - 8.

И в номинации нашего действующего чемпиона в тройке лидеров
произошли разительные изменения : и если Макисма ( makkie)
можно поздравить с "золотом" и сохранением в тройке лидеров
по итогам прошлого сезона, то не забудем поздравить и новых
представителей красно-белых Юрия ( Stut) и Алексея ( Адекват)
с завоеваниями ими соответственно "серебра" и "бронзы" сезона !

4. КРАСНОДАР

1. D.vil - 15
2. Жменя - 11
3. Просто Сашка - 8.

В номинации " быков" "золото" без вопросов взяла наша очаровательная
Галина- Галчонок ( D.vil ), "серебро" получил пользователь Жменя Семечек,
а "бронзу" взял Просто Сашка. Наши поздравления победителям и призерам !!

5. ЦСКА

1, Russian Horse - 17
2. Дед за ЦСКА - 15
3. cska.78 - 12

И в номинации на лучших армейских болельщиков в сравнении с лидреами
прошлого сезона, в этом году разительные изменения : "золото" в этом сезоне
завоевал наш неподражаемый хулиганистый весельчак Артемий ( Russian horse) ,
" серебро" взял Дед за ЦСКА, Эдуард ( сорри, запамятовал с отчеством),
и "бронза" досталась Павлу ( cska.78 ). Поздравляем, товарищей конных !

6. АХМАТ

1. PATRIOT 1965 - 17
2. 95-shishani-95 - 9
3. Дориан Грей - 3

В номинации "волков" победу одержал с большим отрывом
Адам (PATRIOT 1965 ), с чем я его от всей души поздравляю,
" серебро" получил 95-shishani -95, и "бронзу" давний аксакал
соккера - Дориан Грей. От души поздравления, джигиты !!!

7. УФА

1. mat73 - 25
2. veretennikov-gud - 11
2. Loop - 4

Среди представителей столицы Башкортостана
и одноименной команды впечатляющую победу
одержал Азамат ( mat73), с "золотом" тебя, Азаматыч,
"серебро " взял Семен ( Веретенников), а бронза
досталась Ильнуру ( Loop) . С призами вас, парняги !

8. АРСЕНАЛ

1. Eaguar - 25

Здесь, вообще без вопросов ) Наш всенародно известный очумелец,
представитель пряников,самоваров и оружейки, Александр (Eaguar )
лихо забрал свое " золото", что дальше и обсуждать нечего. Ура ! )

9. УРАЛ

1. karna - vera - 25.

В номинации представителей сказок Бажова
и самоцветов ситуация идентичная, как и с Тулой :
без вопросов чистая победа пользователя
Вера ( karna - vera) ! Поздравления с победой !

10. РОСТОВ

1. Леха Шахтинский - 23
2. Трезвый Повар - 13
3. Волгодон / Доминаторс - 12 / 12

А вот здесь развернулась нешуточная борьба
за второе и третье места, как в советские времена :
за звание лучших комбайнеров Ростсельмаша )
И , кстати,сразу трое представителей прошлого сезона
удержались в этом сезоне в тройке, обо всем по порядку )
"Золото" сезона с отрывом выиграл Леха Шахтинский,
поздравляем, "серебро" сезона у - Олега ( Трезвый повар),
а вот его извечный конкурент Влад ( Волгодон) в паре
с Сашей ( Доминаторс) в этот раз поделили " бронзу".
наши поздравления победителям и призерам сезона !

11. РУБИН

1. Казанский - 17
2. rubinovyi - 11
3. ildar_3871 - 9.

А в номинации представителей Татарстана не первый год
вообще все без изменений : лишь сами представители
меняются местами в распределении медалей )
"Золото" в этом году у Коли ( Казанского),
"серебро" у Леши ( Рубинового), и "бронза"
у Марселя ( ildar_3871) . Поздравляем всех и удачи !

12. ДИНАМО

1. Sem25 - 24
2. Belekman 55 - 7
3. Борисыч 1 / Napoleon Bonapart - 6 / 6.

У вернувшихся в РФПЛ " динамиков" новые лидеры :
с хорошим результатом побеждает и берет "золото"
Сергей ( Sem25) , "серебро" у Александра ( Belekman 55 ),
и "бронзу" поделили аксакал соккера Борисыч и Бонапарт
( к сожалению , не знаю точного имени ). Поздравляем !!!!

13. АМКАР

1. susanin ultrazenith - 8
2. Великий Князь - 2.

Андрей ( susanin ultrazenit) единственный в этом сезоне,
кто выиграл номинацию в двух клубах : Зенит и Амкар, это круто " )
Андрей, двойная победа, всегда вдвойне приятна. Поздравляем !
Ну а второе место занял наш весельчак _ Веселый Князь,
с "серебром" тебя, Княже, пермяк ты наш доморощенный )

14. АНЖИ

1. NAZAR 007 - 32
2. Tamerlan 71 - 4
3. Сканер - 3.

Здесь не буду многословен, хочу лишь искренне поздравить
своих земляков Тамерлана и Руслана с тем, что они в тройке,
а также хочу выразить признательность и от души саул всем
нашим болельщикам, и будем и дальше верить в наш Анжи !

15. ТОСНО

1. Vredinka _ online - 6.
2. Zenit forever 2015 - 5
3. Игорь Солнцев - 4.

Искренние поздравления с победами в номинациях
очаровательных наших Катюши и Любаши, а так же
с "бронзой" Игоря Солнцева. Удачи областным )

16. СКА

1. Малышка ( Саша) - 6.
2. Альсато - 4.
3. Cjmentarios - 3.

И в последней номинации сезона, поздравления
победительнице Сашуле, со вторым местом
пользователя Альсато и с " бронзой "
пользователя Comentarios. МОЛОДЦЫ !!!

И ЕЩЕ РАЗ, ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ, ЛУЧШИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ
СЕЗОНА 2017 /18 ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И УДАЧ ВАШИМ КОМАНДАМ !

И , до следующего сезона, друзья -товарищи ! Ну и готовьтесь к чемпионату мира,
который пройдет в нашей стране, он не за горами, впечатлений будет шквал ! ) УДАЧИ !
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