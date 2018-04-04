ИТОГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ РФПЛ . СЕЗОН 2017 /18.

|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Эвертон
|-:-
|Ньюкасл
|2.25
|3.3
|3.25
|Испания. Примера 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Атлетико М
|0:0
|Бетис
|1.55
|3.75
|6.8
|22:00
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Леванте
|1.67
|3.6
|5.5
|Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Ювентус
|0:1
|Наполи
|2.2
|3.2
|3.4
|21:45
|сегодня
|Дженоа
|-:-
|Верона
|1.45
|4.2
|7.6
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Спартак М
|-:-
|Ахмат
|1.48
|4.5
|7.8
|Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|22:00
|Матч завершен
|Бордо
|0:1
|ПСЖ
|6.5
|4.5
|1.47
|Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Челси (до 19)
|-:-
|Барселона (до 19)
|-
|-
|-
и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам :
1. ЛОКОМОТИВ :
1. Фан Джигурды - 20,
2. Байкал - 17,
3. vane4ek - 10.
В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров :
поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне,
"серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал,
и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!!
2. ЗЕНИТ
1. susanin ultrazenit - 15,
2. iri 13 - 10,
3. Pierceman - 9.
У города над Вольной Невой в этом году так же смена лидеров
прошлого сезона. И если наша обаятельная Ирина ( iri 13) сохранила
место в тройке лидеров, то Андрея ( Сусанин) и Пирсмана ( Артур)
можно поздравить с признанием их по итогам сезона с местами в тройке :
"золото" - у Андрея, и "бронза" - у Артура. Иришу же поздравляем с "серебром".
3. СПАРТАК
1. makkie - 15.
2. Stut - 10.
3. Spartak Adekvat - 8.
И в номинации нашего действующего чемпиона в тройке лидеров
произошли разительные изменения : и если Макисма ( makkie)
можно поздравить с "золотом" и сохранением в тройке лидеров
по итогам прошлого сезона, то не забудем поздравить и новых
представителей красно-белых Юрия ( Stut) и Алексея ( Адекват)
с завоеваниями ими соответственно "серебра" и "бронзы" сезона !
4. КРАСНОДАР
1. D.vil - 15
2. Жменя - 11
3. Просто Сашка - 8.
В номинации " быков" "золото" без вопросов взяла наша очаровательная
Галина- Галчонок ( D.vil ), "серебро" получил пользователь Жменя Семечек,
а "бронзу" взял Просто Сашка. Наши поздравления победителям и призерам !!
5. ЦСКА
1, Russian Horse - 17
2. Дед за ЦСКА - 15
3. cska.78 - 12
И в номинации на лучших армейских болельщиков в сравнении с лидреами
прошлого сезона, в этом году разительные изменения : "золото" в этом сезоне
завоевал наш неподражаемый хулиганистый весельчак Артемий ( Russian horse) ,
" серебро" взял Дед за ЦСКА, Эдуард ( сорри, запамятовал с отчеством),
и "бронза" досталась Павлу ( cska.78 ). Поздравляем, товарищей конных !
6. АХМАТ
1. PATRIOT 1965 - 17
2. 95-shishani-95 - 9
3. Дориан Грей - 3
В номинации "волков" победу одержал с большим отрывом
Адам (PATRIOT 1965 ), с чем я его от всей души поздравляю,
" серебро" получил 95-shishani -95, и "бронзу" давний аксакал
соккера - Дориан Грей. От души поздравления, джигиты !!!
7. УФА
1. mat73 - 25
2. veretennikov-gud - 11
2. Loop - 4
Среди представителей столицы Башкортостана
и одноименной команды впечатляющую победу
одержал Азамат ( mat73), с "золотом" тебя, Азаматыч,
"серебро " взял Семен ( Веретенников), а бронза
досталась Ильнуру ( Loop) . С призами вас, парняги !
8. АРСЕНАЛ
1. Eaguar - 25
Здесь, вообще без вопросов ) Наш всенародно известный очумелец,
представитель пряников,самоваров и оружейки, Александр (Eaguar )
лихо забрал свое " золото", что дальше и обсуждать нечего. Ура ! )
9. УРАЛ
1. karna - vera - 25.
В номинации представителей сказок Бажова
и самоцветов ситуация идентичная, как и с Тулой :
без вопросов чистая победа пользователя
Вера ( karna - vera) ! Поздравления с победой !
10. РОСТОВ
1. Леха Шахтинский - 23
2. Трезвый Повар - 13
3. Волгодон / Доминаторс - 12 / 12
А вот здесь развернулась нешуточная борьба
за второе и третье места, как в советские времена :
за звание лучших комбайнеров Ростсельмаша )
И , кстати,сразу трое представителей прошлого сезона
удержались в этом сезоне в тройке, обо всем по порядку )
"Золото" сезона с отрывом выиграл Леха Шахтинский,
поздравляем, "серебро" сезона у - Олега ( Трезвый повар),
а вот его извечный конкурент Влад ( Волгодон) в паре
с Сашей ( Доминаторс) в этот раз поделили " бронзу".
наши поздравления победителям и призерам сезона !
11. РУБИН
1. Казанский - 17
2. rubinovyi - 11
3. ildar_3871 - 9.
А в номинации представителей Татарстана не первый год
вообще все без изменений : лишь сами представители
меняются местами в распределении медалей )
"Золото" в этом году у Коли ( Казанского),
"серебро" у Леши ( Рубинового), и "бронза"
у Марселя ( ildar_3871) . Поздравляем всех и удачи !
12. ДИНАМО
1. Sem25 - 24
2. Belekman 55 - 7
3. Борисыч 1 / Napoleon Bonapart - 6 / 6.
У вернувшихся в РФПЛ " динамиков" новые лидеры :
с хорошим результатом побеждает и берет "золото"
Сергей ( Sem25) , "серебро" у Александра ( Belekman 55 ),
и "бронзу" поделили аксакал соккера Борисыч и Бонапарт
( к сожалению , не знаю точного имени ). Поздравляем !!!!
13. АМКАР
1. susanin ultrazenith - 8
2. Великий Князь - 2.
Андрей ( susanin ultrazenit) единственный в этом сезоне,
кто выиграл номинацию в двух клубах : Зенит и Амкар, это круто " )
Андрей, двойная победа, всегда вдвойне приятна. Поздравляем !
Ну а второе место занял наш весельчак _ Веселый Князь,
с "серебром" тебя, Княже, пермяк ты наш доморощенный )
14. АНЖИ
1. NAZAR 007 - 32
2. Tamerlan 71 - 4
3. Сканер - 3.
Здесь не буду многословен, хочу лишь искренне поздравить
своих земляков Тамерлана и Руслана с тем, что они в тройке,
а также хочу выразить признательность и от души саул всем
нашим болельщикам, и будем и дальше верить в наш Анжи !
15. ТОСНО
1. Vredinka _ online - 6.
2. Zenit forever 2015 - 5
3. Игорь Солнцев - 4.
Искренние поздравления с победами в номинациях
очаровательных наших Катюши и Любаши, а так же
с "бронзой" Игоря Солнцева. Удачи областным )
16. СКА
1. Малышка ( Саша) - 6.
2. Альсато - 4.
3. Cjmentarios - 3.
И в последней номинации сезона, поздравления
победительнице Сашуле, со вторым местом
пользователя Альсато и с " бронзой "
пользователя Comentarios. МОЛОДЦЫ !!!
И ЕЩЕ РАЗ, ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ, ЛУЧШИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ
СЕЗОНА 2017 /18 ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И УДАЧ ВАШИМ КОМАНДАМ !
И , до следующего сезона, друзья -товарищи ! Ну и готовьтесь к чемпионату мира,
который пройдет в нашей стране, он не за горами, впечатлений будет шквал ! ) УДАЧИ !
и не разглагольствуя долго, сразу перехожу к финальным подсчетам :
1. ЛОКОМОТИВ :
1. Фан Джигурды - 20,
2. Байкал - 17,
3. vane4ek - 10.
В этом году у болельщиков РЖД - новая тройка лидеров :
поздравления Константину ( Джигурда) с "золотом" в сезоне,
"серебро" взял один из новых пользователей соккера -Байкал,
и "бронза" досталась веселому,позитивному парню - Ивану !!!
2. ЗЕНИТ
1. susanin ultrazenit - 15,
2. iri 13 - 10,
3. Pierceman - 9.
У города над Вольной Невой в этом году так же смена лидеров
прошлого сезона. И если наша обаятельная Ирина ( iri 13) сохранила
место в тройке лидеров, то Андрея ( Сусанин) и Пирсмана ( Артур)
можно поздравить с признанием их по итогам сезона с местами в тройке :
"золото" - у Андрея, и "бронза" - у Артура. Иришу же поздравляем с "серебром".
3. СПАРТАК
1. makkie - 15.
2. Stut - 10.
3. Spartak Adekvat - 8.
И в номинации нашего действующего чемпиона в тройке лидеров
произошли разительные изменения : и если Макисма ( makkie)
можно поздравить с "золотом" и сохранением в тройке лидеров
по итогам прошлого сезона, то не забудем поздравить и новых
представителей красно-белых Юрия ( Stut) и Алексея ( Адекват)
с завоеваниями ими соответственно "серебра" и "бронзы" сезона !
4. КРАСНОДАР
1. D.vil - 15
2. Жменя - 11
3. Просто Сашка - 8.
В номинации " быков" "золото" без вопросов взяла наша очаровательная
Галина- Галчонок ( D.vil ), "серебро" получил пользователь Жменя Семечек,
а "бронзу" взял Просто Сашка. Наши поздравления победителям и призерам !!
5. ЦСКА
1, Russian Horse - 17
2. Дед за ЦСКА - 15
3. cska.78 - 12
И в номинации на лучших армейских болельщиков в сравнении с лидреами
прошлого сезона, в этом году разительные изменения : "золото" в этом сезоне
завоевал наш неподражаемый хулиганистый весельчак Артемий ( Russian horse) ,
" серебро" взял Дед за ЦСКА, Эдуард ( сорри, запамятовал с отчеством),
и "бронза" досталась Павлу ( cska.78 ). Поздравляем, товарищей конных !
6. АХМАТ
1. PATRIOT 1965 - 17
2. 95-shishani-95 - 9
3. Дориан Грей - 3
В номинации "волков" победу одержал с большим отрывом
Адам (PATRIOT 1965 ), с чем я его от всей души поздравляю,
" серебро" получил 95-shishani -95, и "бронзу" давний аксакал
соккера - Дориан Грей. От души поздравления, джигиты !!!
7. УФА
1. mat73 - 25
2. veretennikov-gud - 11
2. Loop - 4
Среди представителей столицы Башкортостана
и одноименной команды впечатляющую победу
одержал Азамат ( mat73), с "золотом" тебя, Азаматыч,
"серебро " взял Семен ( Веретенников), а бронза
досталась Ильнуру ( Loop) . С призами вас, парняги !
8. АРСЕНАЛ
1. Eaguar - 25
Здесь, вообще без вопросов ) Наш всенародно известный очумелец,
представитель пряников,самоваров и оружейки, Александр (Eaguar )
лихо забрал свое " золото", что дальше и обсуждать нечего. Ура ! )
9. УРАЛ
1. karna - vera - 25.
В номинации представителей сказок Бажова
и самоцветов ситуация идентичная, как и с Тулой :
без вопросов чистая победа пользователя
Вера ( karna - vera) ! Поздравления с победой !
10. РОСТОВ
1. Леха Шахтинский - 23
2. Трезвый Повар - 13
3. Волгодон / Доминаторс - 12 / 12
А вот здесь развернулась нешуточная борьба
за второе и третье места, как в советские времена :
за звание лучших комбайнеров Ростсельмаша )
И , кстати,сразу трое представителей прошлого сезона
удержались в этом сезоне в тройке, обо всем по порядку )
"Золото" сезона с отрывом выиграл Леха Шахтинский,
поздравляем, "серебро" сезона у - Олега ( Трезвый повар),
а вот его извечный конкурент Влад ( Волгодон) в паре
с Сашей ( Доминаторс) в этот раз поделили " бронзу".
наши поздравления победителям и призерам сезона !
11. РУБИН
1. Казанский - 17
2. rubinovyi - 11
3. ildar_3871 - 9.
А в номинации представителей Татарстана не первый год
вообще все без изменений : лишь сами представители
меняются местами в распределении медалей )
"Золото" в этом году у Коли ( Казанского),
"серебро" у Леши ( Рубинового), и "бронза"
у Марселя ( ildar_3871) . Поздравляем всех и удачи !
12. ДИНАМО
1. Sem25 - 24
2. Belekman 55 - 7
3. Борисыч 1 / Napoleon Bonapart - 6 / 6.
У вернувшихся в РФПЛ " динамиков" новые лидеры :
с хорошим результатом побеждает и берет "золото"
Сергей ( Sem25) , "серебро" у Александра ( Belekman 55 ),
и "бронзу" поделили аксакал соккера Борисыч и Бонапарт
( к сожалению , не знаю точного имени ). Поздравляем !!!!
13. АМКАР
1. susanin ultrazenith - 8
2. Великий Князь - 2.
Андрей ( susanin ultrazenit) единственный в этом сезоне,
кто выиграл номинацию в двух клубах : Зенит и Амкар, это круто " )
Андрей, двойная победа, всегда вдвойне приятна. Поздравляем !
Ну а второе место занял наш весельчак _ Веселый Князь,
с "серебром" тебя, Княже, пермяк ты наш доморощенный )
14. АНЖИ
1. NAZAR 007 - 32
2. Tamerlan 71 - 4
3. Сканер - 3.
Здесь не буду многословен, хочу лишь искренне поздравить
своих земляков Тамерлана и Руслана с тем, что они в тройке,
а также хочу выразить признательность и от души саул всем
нашим болельщикам, и будем и дальше верить в наш Анжи !
15. ТОСНО
1. Vredinka _ online - 6.
2. Zenit forever 2015 - 5
3. Игорь Солнцев - 4.
Искренние поздравления с победами в номинациях
очаровательных наших Катюши и Любаши, а так же
с "бронзой" Игоря Солнцева. Удачи областным )
16. СКА
1. Малышка ( Саша) - 6.
2. Альсато - 4.
3. Cjmentarios - 3.
И в последней номинации сезона, поздравления
победительнице Сашуле, со вторым местом
пользователя Альсато и с " бронзой "
пользователя Comentarios. МОЛОДЦЫ !!!
И ЕЩЕ РАЗ, ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ, ЛУЧШИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ
СЕЗОНА 2017 /18 ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И УДАЧ ВАШИМ КОМАНДАМ !
И , до следующего сезона, друзья -товарищи ! Ну и готовьтесь к чемпионату мира,
который пройдет в нашей стране, он не за горами, впечатлений будет шквал ! ) УДАЧИ !