Крепкий орешек

«Севилья» билась достойно, но уступила «Баварии». «Соккер.ру» отмечает: испанцам удалось показать, что мюнхенская команда не такая уж и машина.

На попадание «Севильи» в восьмерку сильнейших команд Европы вряд ли кто-то мог поставить. Но испанцы протиснулись в четвертьфинал, оставив в красивом стиле не у дел на предыдущей стадии «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Так что считаться с такой силой нужно было, избежав недооценки. К этому призывал всячески перед игрой мудрый Юпп Хайнкес. Хотя и букмекеры, и сторонние наблюдатели видели в этой паре, пожалуй, меньше всего интриги.

Мастера больших матчей

Все же «Севилья» остается удивительной командой со своей спецификой. Причем эта специфика не меняется в зависимости от того, кто возглавляет этот коллектив, а также какие изменения в составе происходят. Да, порой что-то удается лучше, что-то хуже, но регулярно «Севилья» в любой форме становится проблемой для больших команд, успешно бьется в кубковых соревнованиях. Очевидно, что в длинных круговых турнирах держать себя в ментальном тонусе не получается, а настраиваться на отдельные матчи – пожалуйста.

В них можно прыгать и выше головы. Ведь работу Монтеллы в «Севилье» сложно назвать выдающейся или какой-то яркой, в чемпионате проблем достаточно. Но последние только недели подтвердили тезис о том, что эта команда больше всего любит большие матчи и кубковые турниры. Как бы не стоит лишний раз напоминать, что «Севилья» сыграет в финале Кубка Испании. Еще она выбила «Манчестер Юнайтед», причем за счет победы на «Олд Траффорд», а также дала бой на минувших выходных «Барселоне», заставив ту судорожно отыгрываться в конце поединка со счета 0:2. У каталонцев, конечно, получилось, но «Севилья» направила недвусмысленное послание «Баварии» той игрой, хотя, возможно, именно она позднее в этой встрече аукнулась севильским бойцам.

Внутренние ресурсы

Класс команды во многом определяется тем, как она способна проводить не один, а несколько больших матчей подряд. И в этом плане для «Севильи» наступило хорошенькое испытание. После боя с «Барселоной» - встреча с «Баварией». И надо заметить, что за исключением первых нервных минут «Севилья» с большим достоинством проводила игру в стартовой половине встречи. Испанцы очень грамотно выходили из обороны в атаку, почти ничего не позволяя противнику создавать. А ограничить в угрозах саму «Баварию» - это очень сложно, это требует невероятных усилий. В первом тайме «Севилье» хватало сил, чтобы сохранять концентрацию и свежесть, успевать закрывать баварцев и угрожать им. Но реализовать удалось только один момент.

В чем-то хозяевам помогало то, что мюнхенцы не включали сразу повышенные обороты, не стали взвинчивать темп, понимая, что есть еще ответная игра, что и в этой ничего не потеряно. «Бавария» действовала с запасом прочности, при этом испытывая определенный дискомфорт из-за агрессии «Севильи». Но дальше уже вопрос энергии встал острее. «Бавария» сохраняла силы и не снижала уровня игры, даже набирая темп, а вот испанцы стали задыхаться во втором тайме и все меньше успевать – тут уже сказывались большие энергозатраты на предыдущую игру, на нынешний первый тайм. Каких-то особых резервов для свежести игры без потери в уровне у «Севильи» нет, поэтому и случилась постепенная просадка в физическом состоянии, в скорости. При этом «Бавария» так и не врубила максимальные обороты.

Тактическая гибкость

Надо отметить умение Хайнкеса маневрировать по ходу встречи. Он прекрасно понимал, что вернувшийся в игру Бернат игру, мягко говоря, проваливает. Поэтому залатал зону, выпустив Рафинью и прикрыв лавочку для атак «Севильи», которой та пользовалась в первом тайме. Также очень уместно была произведена замена Видаля на Хамеса, хоть и случилась она вынужденно. Родригес поучаствовал сразу в голевой атаке и в целом провел приличный матч. Еще один пункт к слову о том, что у «Баварии» внутренних резервов куда больше, чтобы усиливать игру заменами, освежать ее и прибавлять. «Севилья» же даже не использовала все три замены, несмотря на неудачный счет, образовавшийся во втором тайме.

Пару замен Монтелла провел по позиции, немного освежив атаку, чтобы команда хоть как-то бегала вперед, не прижимаясь под натиском мюнхенцев – это смертельно. Тут еще стоит принять, что Монтелла держал в уме ответную игру, зная способности своей команды. Он не стал ломать схему, усиливать как-то количественно атаку в ущерб плотности в средней линии. Эти телодвижения могли раскрыть зоны для более свежей и резкой во втором тайме «Баварии». Испанцы сыграли с прицелом на ответную встречу и обошлись меньшими потерями, чем могли бы, ввязавшись в открытую драку с «Баварией», когда та получила преимущество в счете и напористости. Понятно, что в Мюнхене будет еще сложнее, но там уже можно пойти ва-банк, поиграть на все деньги. А рисковать провалом уже дома, делая ответную встречу формальностью, «Севилья» не хотела.

Простая удача

И куда без нее, конечно. Часто повторяют тезис о том, что сослагательное наклонение использовать как-то не комильфо. Но что было бы, реализуй Сарабия в первом тайме оба свои момента? Хотя куда важнее отметить голы «Баварии». Оба были забиты не в ходе каких-то сумасшедших комбинаций или невероятных ударов. В обоих случаях невольными соучастниками стали игроки «Севильи». В первом голе Навас вообще срезал мяч в свои ворота. Во втором Эскудеро неудачно подставился под удар Алькантары, помешав Сории среагировать. Конечно, и у «Баварии» были нереализованные моменты. Но понять севильцев, говорящих про невезение, после такого матча тоже можно.

Ответная встреча станет крайне тяжелой для «Севильи». «Бавария» куда большая машина, чем «Манчестер Юнайтед». Ее сложно будет поймать на неправильной тактике, на потере концентрации, на физическом состоянии. Это очень уверенно и эффективно управляемый Хайнкесом механизм. «Севилье» же стоит надеяться на свое кубковое чутье и умение в важных матчах показывать все свои лучшие свойства, даже прыгать выше головы. Должна же быть хоть какая-то интрига.