Рекордный сезон российских клубов

Многие скептически относятся к возвращению третьей путевки в ЛЧ. Блогер «Соккер.ру» Face2Face взвешивает плюсы и минусы достижения российских футбольных клубов.

Кто завоевал третью путевку в ЛЧ?

В основном заслуга «Зенита». Единственный клуб РФПЛ, стабильно набирающий более 10 пунктов за сезон, выручил стабильностью. Петербуржцы за пять лет собрали 78 баллов в таблицу коэффициентов УЕФА, занимают высокое 16-е место в общем клубном рейтинге. Вторым из россиян идет ЦСКА, держится на 35-м месте, но третью путевку в ЛЧ вернули вопреки прежним неудачам «армейцев» в еврокубках.

«Краснодар» в Лиге Европы собирал почти столько же, а изредка даже больше, чем ЦСКА в самом престижном турнире. И только при Ганчаренко подправили статистику за счет свежего прохода «Лиона». Также помог вклад «Ростова» прошлого сезона, выручил плей-офф ЛЕ от «Локомотива». Динамовцы в свое время добавили баллы после аналогичного успеха. Кто заметно отстал? «Спартак» - всего один сезон с нормальными показателями:

Три клуба в ЛЧ – гарантия провала?

Самое время вспомнить, что Россия уже получала три путевки в ЛЧ. Причем такое счастье привалило сразу после сезона, в котором «Спартак» проиграл 1:8 по сумме двух матчей киевскому «Динамо» в квалификации ЛЧ, а «Зенит» вылетел из этого турнира в Кубок УЕФА, где уступил «Удинезе». Но уже через год «Рубин» и ЦСКА сразу сыграли в группе.

Армейцы вышли в плей-офф ЛЧ – тот самый успех Слуцкого с поражением от будущего победителя Моуриньо. А «Рубин» оказался на третьей строчке в группе «Барселоны» и «Интера». Через год оказалось, что сразу три клуба готовы играть в группах ЛЧ, а затем «Рубин», «Спартак» и «Зенит» синхронно вышли в ЛЕ, заняв бронзовые строчки в квартетах. Вот только «Сибирь» и «Локомотив» подвели изначально – вылетели до группового раунда ЛЕ.

Это было началом конца истории о трех путевках России в ЛЧ. «Рубин» уступил «Лиону» по пути в групповой этап, «Зенит» влетел АПОЭЛу в ЛЧ, хотя и вышел потом из группы, ЦСКА занял последнее место в квартете, «Алания» не прошла в групповой раунд ЛЕ – РФПЛ потеряла третью путевку в престижный турнир. Возвращать ее пришлось долгих шесть лет. Впрочем, с тех пор многое изменилось, даже когда говорим о регламенте УЕФА – теперь все представители топ-4 маршируют в группу ЛЧ без квалификации.

Шестое место не навсегда?

Завоевать шестое место было непросто, но еще труднее его удержать. Казалось бы, португальцы отстают на целых 6.2 балла, это много для таблицы ассоциаций УЕФА. Например, между англичанами и итальянцами разрыв меньше. Но если в этом сезоне общий балл Португалии делился на шестерку участников, то в будущем сезоне у них будет пять команд, а у РФПЛ – шесть, и побеждать надо чаще.

Со всеми изменениями в рейтингах можно знакомиться в специальном разделе на «Соккер.ру».

Теперь судьба третьей путевки в Лигу чемпионов напрямую зависит от того, кто финиширует в таблице на шестом месте или выиграет Кубок России, если это будет не «Спартак». Конечно, зная еврокубковое мастерство Бердыева, возможно, выгодно увидеть в Лиге Европы «Рубин» будущего. Тренеры «Уфы», «Арсенала» и «Урала» с «Ахматом» подобным опытом не обладают. А у «Динамо» слишком сложный календарь для шестой строчки.

Но это место станет еврокубковым, только если не подведет «Спартак» в Кубке России. А если подведет, «Шинник», «Тосно» или «Авангард» не смогут выйти в групповой раунд Лиги Европы – фантастический сценарий. «Уфе» или «Арсеналу» тоже будет сложно сразу себя показать. Так что нужно требовательнее отнестись к двум прямым участникам ЛЧ и третьему клубу, который попадет в квалификацию без топовых команд. Иначе шестое место придется отдать.

Почему играть в ЛЧ выгоднее?

Минус понятен – в ЛЧ сложнее набирать очки, тому же «Зениту» в ЛЕ было удобнее. Но, во-первых, шестое место — это плюс один еврокубковый город на карте России. Еврокубки в Туле или Уфе – интересный поворот. Во-вторых, РФПЛ получил приз от УЕФА, престижно иметь три команды в ЛЧ. Для начала открывается путь к поединкам против лучших команд планеты. Следовательно, звезды первой величины заглядывают в Россию.

Кто откажется посмотреть матч «Локомотива» и «Реала» в Москве? Пусть очевидно, что «Спартак», ЦСКА и компания не справляются с элитными соперниками, ничего страшного. Важно, чтобы самые талантливые получали шанс себя показать – вроде Головина, и чтобы от УЕФА капали солидные премиальные. Все, кто наперед ждет вылета российских клубов из Лиги чемпионов после группового раунда, забывают, что можно выйти в плей-офф Лиги Европы с третьих мест.

Теперь даже от провала в квалификации застрахованы лучше. Даже если третий клуб РФПЛ подведет в ЛЧ, в группах ЛЕ может собраться 4-5 клубов из России, шанс увеличить коэффициент растет. Кроме того, в УЕФА увеличили премиальные в еврокубках. Российские клубы должны учиться зарабатывать на победах. Три путевки в ЛЧ означают, что сразу два российских клуба напрямую пройдут в групповой этап – раньше такое право имел один.

Увидели лучший евросезон в истории?

Не нужно прибедняться, пятнадцать лет тому назад Россия была 18-й в рейтинге ассоциаций УЕФА, а потом временно спустилась на 21-ю строчку. Так что прошли большой путь до шестой позиции. Более того, показатель этого сезона – лучший в истории. Клубы РФПЛ занимают место между топ-5 и остальными, обыгрывая по ходу некоторые французские клубы. Нужно закрепляться на завоеванных позициях, а не отступать.

Та же португальская лига во всех смыслах не настолько мощная, чтобы отдавать им третью путевку в ЛЧ. Тем более в этом сезоне они выступили еще хуже немцев. России можно укрепить позиции, задержаться на шестом месте, но для этого важно не искать оправдания, а похвалить за успех. Ведь важно понимать, что в прошлом году РФПЛ оказалась восьмой по общему рейтингу.

А вот в сезоне 2017/18 на данный момент идут в четверке. Немецкие клубы набрали всего 9.4 пункта, французские – 10.5, а российские – 12.4 балла в рейтинг ассоциаций. Уступают только итальянцам, испанцам и англичанам, занимают командное четвертое место. Немцев еще могут выручить «Лейпциг» и «Бавария», но даже так Россия останется в пятерке, что и подразумевает следующий шаг – шесть путевок в еврокубки и три билета в Лигу чемпионов.

Всем скептикам важно напомнить, что нет в рейтинге УЕФА тех, кто заслуживает три путевки сильнее, а если такие есть – у них минимум четыре места и пятое за победу в ЛЕ. Так что суть строго в умении реализовать потенциал, чего «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в этом сезоне не показали. «Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Атлетик» могли уступить российским клубам, если бы те сыграли на максимуме. В будущем при удачном жребии и правильной игре можно выходить в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Что и доказывает рекордный общий показатель – 12.4 балла за сезон. Сезоны с победами в Кубке УЕФА были успешнее для отдельных клубов, но до таких высот не добирались. Даже поражения на уровне ЛЧ многому учат и заставляют задуматься, а вот если не играешь против сильнейших соперников – никогда не станешь мощнее в футболе.