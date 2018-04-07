5 невероятных дерби Манчестера из недавнего прошлого

Вам не кажется, что по-настоящему убойных манкунианских дерби давненько не случалось? «Соккер.ру» чертит для команд Гвардиолы и Моуриньо ориентиры зрелищности.

20 сентября 2009 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 4:3

Голы: Руни 2; Флетчер 49, 80; Оуэн 90+6 – Барри 16; Беллами 52, 90+1. Видео

В «Манчестер Сити» уже пришли новые щедрые владельцы, но на сентябрь 2009 года два манкунианских клуба представляли еще разные вселенные: МЮ был действующим чемпионом и два года подряд добирался до финала Лиги чемпионов (победа в 2008-м, поражение от «Барселоны» в 2009-м), а «Сити» занял десятое место в чемпионате Англии 2008/2009. Тем не менее, это не помешало командам разыграть настоящий спектакль. «Красные дьяволы» всегда были на шаг впереди: Руни и дважды Флетчер выводили свою команду вперед, однако «горожане» каждый раз сравнивали счет, затрачивая на это не больше 15 минут. Голы-эквалайзеры забивали Барри и дважды Беллами. «Сити» героически сражался, но ответить на гол вышедшего на замену Майкла Оуэна на шестой компенсированной минуте у гостей просто не осталось времени. Этот победный гол в дерби – самый знаменитый эпизод с участием известного английского нападающего, который в первую очередь ассоциируется с «Ливерпулем».

12 февраля 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 2:1

Голы: Нани 41; Руни 78 – Давид Сильва 65. Видео

2011 год – золотой век манкунианских дерби, на него пришлось сразу три памятных противостояния. Первое из них знаменито чудеснейшим голом Уэйна Руни, второе запомнилось волей и характером «Манчестер Юнайтед» в трофейной битве, а в третьем «Сити» выиграет с неприлично крупным счетом. Начинаем с февральской встречи, в которой счет незадолго до перерыва открыл Луиш Нани. «Горожане» сумели отыграться в середине второго тайма, но вскоре Уэйн Руни сотворил шедевр, ценность которого возросла с финальным свистком, ведь мяч, забитый английским форвардом ударом ножницами через себя, так и остался победным. Для Уэйна этот гол стал пятым и далеко не последним в манкунианских дерби, а футболистов «Манчестер Сити» такое шикарное исполнение как будто деморализовало: в концовке тайма они не сумели создать даже внятного давления на ворота Эдвина ван дер Сара.

7 августа 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 3:2

Голы: Смоллинг 52; Нани 58, 90+4 – Лескотт 38; Джеко 45+1. Видео

В 2011 году «Юнайтед» вернул себе чемпионский титул, а «Сити» завоевал Кубок Англии, поэтому в битве за Суперкубок сошлись два манчестерских клуба. И они полностью оправдали надежды зрителей на зрелищное противостояние. Первый тайм прошел в борьбе, а под его занавес «Сити» забил два обескураживающих мяча. Сэр Алекс Фергюсон отреагировал на такой поворот радикальным образом: произвел три замены в перерыве, причем снял с игры основную пару центральных защитников Фердинанд – Видич и опытного опорного полузащитника Майкла Кэррика. В игру вошли Фил Джонс, Джонни Эванс и Том Клеверли. Казалось бы, не очевидный шаг для команды, которая уступает 0:2, однако уже к исходу часа игры счет сравнялся благодаря голам Смоллинга и Нани. А в самой концовке компенсированного времени, когда все уже морально готовились к серии пенальти, Луиш Нани подкараулил ошибку противников, забил еще один гол и вырвал победу для МЮ. Занавес.

23 октября 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 1:6

Голы: Флетчер 81 – Балотелли 22, 60; Агуэро 69; Джеко 89; 90+3; Д. Сильва 90+1. Видео

Вроде бы ничто не предвещало такой большой беды для «Юнайтед» и столь крупной победы «Сити». Все, что случилось – по большей части стечение обстоятельств, нежели отражение соотношения сил на поле. Тем не менее, обыграть «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона с таким счетом, да еще и на «Олд Траффорд» - это исторический момент. Историю написали футболисты «Манчестер Сити» под руководством нынешнего тренера «Зенита» Роберто Манчини. В середине первого тайма Марио Балотелли открыл счет и продемонстрировал футболку с надписью «Why always me?» - «Почему всегда я?» Гол итальянского форварда оставался единственным в первый час игры, зато последняя треть матча изобиловала голами. «Юнайтед» хотел отыграться, за что и поплатился, ведь счет вырос до крупного и неприличного после 89-й минуты, а также во время добавленного времени. Как бы то ни было, это ярчайшая страница в истории манчестерского дерби.

9 декабря 2012 года. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 2:3

Голы: Туре 60; Сабалета 86 – Руни 16, 29; ван Перси 90. Видео

И наконец, еще одно дерби с мощнейшей драматургией. Страшно подумать – прошло больше пяти лет, а ведь было как будто вчера. Здесь «Манчестер Юнайтед» вел в два мяча после дубля Руни к исходу получаса игры, а «Сити» отыгрывался голами Туре и Сабалеты, но прекрасное исполнение штрафного удара Робином ван Перси все же оказалось решающим фактором и склонило чашу весов на сторону «красных дьяволов». Хочется верить, что команды многоуважаемых и уважающих друг друга Гвардиолы и Моуриньо подарят зрителям спектакль.

Чемпионское дерби Манчестера