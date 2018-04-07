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5 невероятных дерби Манчестера из недавнего прошлого

07 апреля 2018, 16:30
5 невероятных дерби Манчестера из недавнего прошлого

Вам не кажется, что по-настоящему убойных манкунианских дерби давненько не случалось? «Соккер.ру» чертит для команд Гвардиолы и Моуриньо ориентиры зрелищности.

20 сентября 2009 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 4:3
Голы: Руни 2; Флетчер 49, 80; Оуэн 90+6 – Барри 16; Беллами 52, 90+1. Видео

В «Манчестер Сити» уже пришли новые щедрые владельцы, но на сентябрь 2009 года два манкунианских клуба представляли еще разные вселенные: МЮ был действующим чемпионом и два года подряд добирался до финала Лиги чемпионов (победа в 2008-м, поражение от «Барселоны» в 2009-м), а «Сити» занял десятое место в чемпионате Англии 2008/2009. Тем не менее, это не помешало командам разыграть настоящий спектакль. «Красные дьяволы» всегда были на шаг впереди: Руни и дважды Флетчер выводили свою команду вперед, однако «горожане» каждый раз сравнивали счет, затрачивая на это не больше 15 минут. Голы-эквалайзеры забивали Барри и дважды Беллами. «Сити» героически сражался, но ответить на гол вышедшего на замену Майкла Оуэна на шестой компенсированной минуте у гостей просто не осталось времени. Этот победный гол в дерби – самый знаменитый эпизод с участием известного английского нападающего, который в первую очередь ассоциируется с «Ливерпулем». 

12 февраля 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 2:1
Голы: Нани 41; Руни 78 – Давид Сильва 65. Видео

2011 год – золотой век манкунианских дерби, на него пришлось сразу три памятных противостояния. Первое из них знаменито чудеснейшим голом Уэйна Руни, второе запомнилось волей и характером «Манчестер Юнайтед» в трофейной битве, а в третьем «Сити» выиграет с неприлично крупным счетом. Начинаем с февральской встречи, в которой счет незадолго до перерыва открыл Луиш Нани. «Горожане» сумели отыграться в середине второго тайма, но вскоре Уэйн Руни сотворил шедевр, ценность которого возросла с финальным свистком, ведь мяч, забитый английским форвардом ударом ножницами через себя, так и остался победным. Для Уэйна этот гол стал пятым и далеко не последним в манкунианских дерби, а футболистов «Манчестер Сити» такое шикарное исполнение как будто деморализовало: в концовке тайма они не сумели создать даже внятного давления на ворота Эдвина ван дер Сара.

7 августа 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 3:2
Голы: Смоллинг 52; Нани 58, 90+4 – Лескотт 38; Джеко 45+1. Видео

В 2011 году «Юнайтед» вернул себе чемпионский титул, а «Сити» завоевал Кубок Англии, поэтому в битве за Суперкубок сошлись два манчестерских клуба. И они полностью оправдали надежды зрителей на зрелищное противостояние. Первый тайм прошел в борьбе, а под его занавес «Сити» забил два обескураживающих мяча. Сэр Алекс Фергюсон отреагировал на такой поворот радикальным образом: произвел три замены в перерыве, причем снял с игры основную пару центральных защитников Фердинанд – Видич и опытного опорного полузащитника Майкла Кэррика. В игру вошли Фил Джонс, Джонни Эванс и Том Клеверли. Казалось бы, не очевидный шаг для команды, которая уступает 0:2, однако уже к исходу часа игры счет сравнялся благодаря голам Смоллинга и Нани. А в самой концовке компенсированного времени, когда все уже морально готовились к серии пенальти, Луиш Нани подкараулил ошибку противников, забил еще один гол и вырвал победу для МЮ. Занавес. 

23 октября 2011 года. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 1:6
Голы: Флетчер 81 – Балотелли 22, 60; Агуэро 69; Джеко 89; 90+3; Д. Сильва 90+1. Видео

Вроде бы ничто не предвещало такой большой беды для «Юнайтед» и столь крупной победы «Сити». Все, что случилось – по большей части стечение обстоятельств, нежели отражение соотношения сил на поле. Тем не менее, обыграть «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона с таким счетом, да еще и на «Олд Траффорд» - это исторический момент. Историю написали футболисты «Манчестер Сити» под руководством нынешнего тренера «Зенита» Роберто Манчини. В середине первого тайма Марио Балотелли открыл счет и продемонстрировал футболку с надписью «Why always me?» - «Почему всегда я?» Гол итальянского форварда оставался единственным в первый час игры, зато последняя треть матча изобиловала голами. «Юнайтед» хотел отыграться, за что и поплатился, ведь счет вырос до крупного и неприличного после 89-й минуты, а также во время добавленного времени. Как бы то ни было, это ярчайшая страница в истории манчестерского дерби.

9 декабря 2012 года. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 2:3
Голы: Туре 60; Сабалета 86 – Руни 16, 29; ван Перси 90. Видео

И наконец, еще одно дерби с мощнейшей драматургией. Страшно подумать – прошло больше пяти лет, а ведь было как будто вчера. Здесь «Манчестер Юнайтед» вел в два мяча после дубля Руни к исходу получаса игры, а «Сити» отыгрывался голами Туре и Сабалеты, но прекрасное исполнение штрафного удара Робином ван Перси все же оказалось решающим фактором и склонило чашу весов на сторону «красных дьяволов». Хочется верить, что команды многоуважаемых и уважающих друг друга Гвардиолы и Моуриньо подарят зрителям спектакль. 
Чемпионское дерби Манчестера 

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Все комментарии
marvel777
marvel777 ответил Deville
08 апреля в 11:35
Deville:
для нас это просто черная пятница и все. для вас черным был каждый день до прихода шейховских денег.
до приходу шейхов они не болели за Сити)
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
07 апреля в 21:46
четко
DXTK
DXTK
07 апреля в 19:56
Мяч Оуэна был хорош, Мю тогда выиграл по праву 4-3. Но, а МС здорово разобрался с ними 1-6 просто на классе.
sihafazatron
sihafazatron ответил Deville
07 апреля в 19:31
Deville:
для нас это просто черная пятница и все. для вас черным был каждый день до прихода шейховских денег.
Бомбит не хило у тебя)) пойду футбол лучше посмотрю))
Deville
Deville ответил sihafazatron
07 апреля в 19:30
sihafazatron:
Все это ерунда по сравнению с 1:6 на трафорде)))
для нас это просто черная пятница и все. для вас черным был каждый день до прихода шейховских денег.
Red_team
Red_team
07 апреля в 19:28
В 4-х из 5-ти этих дерби побеждал МЮ =)
Red_team
Red_team ответил sihafazatron
07 апреля в 19:27
sihafazatron:
1:6 было круче всех)))
4-3 самый эпический =)
sihafazatron
sihafazatron ответил Deville
07 апреля в 19:25
Deville:
Могу сказать, в 2015 году Юнайтед 4-2 разнес голубков, тогда еле ноги свои унесли с олд трафорд и вас спас Агуэро от позора.
Все это ерунда по сравнению с 1:6 на трафорде)))
Deville
Deville ответил sihafazatron
07 апреля в 19:21
sihafazatron:
Здесь именно вспоминают недавние встречи, а все живете прошлым))
Могу сказать, в 2015 году Юнайтед 4-2 разнес голубков, тогда еле ноги свои унесли с олд трафорд и вас спас Агуэро от позора.
Deville
Deville ответил sihafazatron
07 апреля в 19:16
sihafazatron:
Здесь именно вспоминают недавние встречи, а все живете прошлым))
ну так автор видимо родился в 2000 году, и только может как и фанатики МС рассказать, что было вчера.
sihafazatron
sihafazatron ответил Deville
07 апреля в 19:12
Deville:
Хо хо хо голубок и вас 5-0 андрюша канчельскис и Ко разматывали. у МЮ 20 титулов у вас только 5 будет ахахахаа!!!
Здесь именно вспоминают недавние встречи, а все живете прошлым))
Deville
Deville ответил sihafazatron
07 апреля в 19:08
sihafazatron:
1:6 было круче всех)))
Хо хо хо голубок и вас 5-0 андрюша канчельскис и Ко разматывали.

у МЮ 20 титулов у вас только 5 будет ахахахаа!!!
Deville
Deville
07 апреля в 19:06
самый красивый матч из этого непростого списка, я бы выбрал МЮ 4-3 МС, где просто на классе вырвали победу у голубятни.
sihafazatron
sihafazatron
07 апреля в 18:53
1:6 было круче всех)))
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