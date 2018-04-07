Чемпионство откладывается! «Юнайтед» сильнее в дерби

Просили захватывающее манкунианское дерби? И получили его. «Соккер.ру» восхищен большим английским матчем, от которого мурашки бежали по коже.

Тень «Ливерпуля»

Титул в АПЛ уже никуда не уплывет от «Манчестер Сити», а вот вылет из Лиги чемпионов подкрался, как коварное животное, чье имя нельзя произносить вслух в приличной компании. «Ливерпуль» разбил «горожан» в первом матче четвертьфинала, ответная игра уже во вторник, а между двумя поединками с «красными» в ЛЧ уложилось календарное манкунианское дерби в чемпионате, в котором «Ман Сити» имел возможность официально оформить чемпионство. И все-таки не могли Гвардиола и его команда полностью сосредоточиться на игре с «Манчестер Юнайтед», лигочемпионская разборка никак не выходила из мыслей. Это отразилось и в стартовом сочетании «горожан», где не нашлось места с первых минут Агуэро, Жезусу и Де Брюйне. Нападение с Бернарду Силвой и Лероем Сане по краям и Рахимом Стерлингом в центре призвано было искать бреши в стойкой, но порой неуклюжей обороне «Юнайтед».

В итоге нападающие своими шансами не распорядились, хотя Стерлинг и Сане выполнили по результативной передаче, но забивали защитник и полузащитник: Венсан Компани отличился после подачи с угла поля, а Гюндоган завершил атаку, начавшуюся с неудачного выноса Давида Де Хеа. На самом деле, Стерлинг мог хоронить МЮ еще до перерыва, но прицел у англичанина сбился – то выше, то в руки испанскому вратарю. Тем не менее, счет 2:0 вкупе с безынициативной игрой команды Моуриньо (0 ударов по воротам Эдерсона в первом тайме) и надвигающимся ответным матчем против «Ливерпуля» расхолодил хозяев. В голове блеснула мысль: «Ну, соседи нам не соперники, сегодня станем чемпионами и во всеоружии подойдем к важнейшему матчу Лиги чемпионов».

Что это было?

Не тут-то было! Судьба и Поль Погба моментально наказали «Сити» за расслабленность. Французский полузащитник забил два роскошных гола на 53-й и 55-й минутах, счет сравнялся, и для подопечных Гвардиолы это стало огромным сюрпризом. Они уже свыклись с мыслью, что активная часть борьбы за результат в дерби завершена, осталось продемонстрировать «дело техники», а когда на табло загорелись две «двойки», это стало настоящим шоком для будущих, но пока несостоявшихся чемпионов. Мне кажется, из состояния грогги «горожан» вывел только третий гол МЮ, после которого на поле появились Де Брюйне, Жезус и Агуэро. Тут уж получилось организовать давление на взвинченных скоростях, создать несколько стоящих моментов, но удача уже отвернулась, каждый раз эта переменчивая госпожа занимала сторону «красных дьяволов»: арбитр не увидел состава преступления в жестком подкате Янга под Агуэро (к слову, Эшли мог заработать пенальти и в первой половине, когда мяч попал ему в руку), Давид Де Хеа совершил чудесный сэйв, а мяч после тычка Стерлинга угодил в штангу, но не в угол ворот. МЮ сотворил роскошный камбэк, вывернув 0:2 на 3:2 в свою пользу и заодно попрыгав на карме своих соседей.

«Сити» во всём превзошел МЮ. Кроме счёта

При всем уважении к волевым усилиям и восхищении голами «Манчестер Юнайтед» нельзя не подчеркнуть, что выиграла команда Моуриньо не в равной борьбы, а как бы с позиции «маленькой команды», для счастья которой сошлись все звезды. Многочисленные моменты «Сити» привели только к двум голам, что есть большая удача, в то время как МЮ реализовал практически 100% своих возможностей. «Дьяволы» нанесли всего лишь пять ударов по воротам Эдерсона, четырежды попали в створ, трижды забили – невероятная реализация. В свою очередь, подопечные Гвардиолы стреляли по владениям Де Хеа 20 раз – в четыре раза чаще, вот только в створ у них только шесть попаданий. Превосходство по владению мячом солидное – 65% на 35% в пользу «Сити», точность передач тоже на стороне хозяев – 87% на 77%. Лидер АПЛ провел хороший матч по всем статистическим выкладкам, но потеря концентрации и максимальной сосредоточенности вместе с удачливостью оппонента привела к исходу, который в перерыве никак не читался.

Поражение в дерби станет психологическим ударом по «Сити»?

Преимущество в турнирной таблице все еще подавляющее: «Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» на 12 пунктов за шесть туров до окончания чемпионата. Такие отрывы не отыгрываются. «Горожане» станут чемпионами, об этом можно не беспокоиться, а вот в свете ответной игры с «Ливерпулем» состояние команды не может не настораживать. 0:3 на «Энфилде» стало звонкой пощечиной, но неудача в дерби, где ты вел 2:0 и все равно проиграл, может ввергнуть в депрессию. На фоне побед всегда проще восстанавливаться и подходить к следующим поединкам, но «Манчестер Юнайтед» своей волевой победой не только не дал соседям отпраздновать чемпионство на одном поле с собой, но и, как кажется, приблизил «Ливерпуль» к выходу в полуфинал Лиги чемпионов. Для демонстрации своей лучшей игры «Сити» обязательно нужно чувствовать уверенность в собственных силах и черпать полной ложкой из источника вдохновения, но такие результаты закрепощают, заставляют футболистов бояться ошибок, что приводит к замедлению игры и увеличению срока принятия решений. После такого поражения в дерби шансы команды Гвардиолы на камбэк в Лиге чемпионов если не умерли, то близки к этому.