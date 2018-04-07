Чемпионство откладывается! «Юнайтед» сильнее в дерби

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Россия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи2.23.23.4
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.454.27.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат1.484.57.8
Франция. Лига 1 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ6.54.51.47
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Финал1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Барселона (до 19)Барселона (до 19)---

Чемпионство откладывается! «Юнайтед» сильнее в дерби

07 апреля 2018, 22:19
Чемпионство откладывается! «Юнайтед» сильнее в дерби

Просили захватывающее манкунианское дерби? И получили его. «Соккер.ру» восхищен большим английским матчем, от которого мурашки бежали по коже.

Тень «Ливерпуля»

Титул в АПЛ уже никуда не уплывет от «Манчестер Сити», а вот вылет из Лиги чемпионов подкрался, как коварное животное, чье имя нельзя произносить вслух в приличной компании. «Ливерпуль» разбил «горожан» в первом матче четвертьфинала, ответная игра уже во вторник, а между двумя поединками с «красными» в ЛЧ уложилось календарное манкунианское дерби в чемпионате, в котором «Ман Сити» имел возможность официально оформить чемпионство. И все-таки не могли Гвардиола и его команда полностью сосредоточиться на игре с «Манчестер Юнайтед», лигочемпионская разборка никак не выходила из мыслей. Это отразилось и в стартовом сочетании «горожан», где не нашлось места с первых минут Агуэро, Жезусу и Де Брюйне. Нападение с Бернарду Силвой и Лероем Сане по краям и Рахимом Стерлингом в центре призвано было искать бреши в стойкой, но порой неуклюжей обороне «Юнайтед».

В итоге нападающие своими шансами не распорядились, хотя Стерлинг и Сане выполнили по результативной передаче, но забивали защитник и полузащитник: Венсан Компани отличился после подачи с угла поля, а Гюндоган завершил атаку, начавшуюся с неудачного выноса Давида Де Хеа. На самом деле, Стерлинг мог хоронить МЮ еще до перерыва, но прицел у англичанина сбился – то выше, то в руки испанскому вратарю. Тем не менее, счет 2:0 вкупе с безынициативной игрой команды Моуриньо (0 ударов по воротам Эдерсона в первом тайме) и надвигающимся ответным матчем против «Ливерпуля» расхолодил хозяев. В голове блеснула мысль: «Ну, соседи нам не соперники, сегодня станем чемпионами и во всеоружии подойдем к важнейшему матчу Лиги чемпионов».

Что это было?

Не тут-то было! Судьба и Поль Погба моментально наказали «Сити» за расслабленность. Французский полузащитник забил два роскошных гола на 53-й и 55-й минутах, счет сравнялся, и для подопечных Гвардиолы это стало огромным сюрпризом. Они уже свыклись с мыслью, что активная часть борьбы за результат в дерби завершена, осталось продемонстрировать «дело техники», а когда на табло загорелись две «двойки», это стало настоящим шоком для будущих, но пока несостоявшихся чемпионов. Мне кажется, из состояния грогги «горожан» вывел только третий гол МЮ, после которого на поле появились Де Брюйне, Жезус и Агуэро. Тут уж получилось организовать давление на взвинченных скоростях, создать несколько стоящих моментов, но удача уже отвернулась, каждый раз эта переменчивая госпожа занимала сторону «красных дьяволов»: арбитр не увидел состава преступления в жестком подкате Янга под Агуэро (к слову, Эшли мог заработать пенальти и в первой половине, когда мяч попал ему в руку), Давид Де Хеа совершил чудесный сэйв, а мяч после тычка Стерлинга угодил в штангу, но не в угол ворот. МЮ сотворил роскошный камбэк, вывернув 0:2 на 3:2 в свою пользу и заодно попрыгав на карме своих соседей.

«Сити» во всём превзошел МЮ. Кроме счёта

При всем уважении к волевым усилиям и восхищении голами «Манчестер Юнайтед» нельзя не подчеркнуть, что выиграла команда Моуриньо не в равной борьбы, а как бы с позиции «маленькой команды», для счастья которой сошлись все звезды. Многочисленные моменты «Сити» привели только к двум голам, что есть большая удача, в то время как МЮ реализовал практически 100% своих возможностей. «Дьяволы» нанесли всего лишь пять ударов по воротам Эдерсона, четырежды попали в створ, трижды забили – невероятная реализация. В свою очередь, подопечные Гвардиолы стреляли по владениям Де Хеа 20 раз – в четыре раза чаще, вот только в створ у них только шесть попаданий. Превосходство по владению мячом солидное – 65% на 35% в пользу «Сити», точность передач тоже на стороне хозяев – 87% на 77%. Лидер АПЛ провел хороший матч по всем статистическим выкладкам, но потеря концентрации и максимальной сосредоточенности вместе с удачливостью оппонента привела к исходу, который в перерыве никак не читался.

Поражение в дерби станет психологическим ударом по «Сити»?

Преимущество в турнирной таблице все еще подавляющее: «Манчестер Сити» опережает «Манчестер Юнайтед» на 12 пунктов за шесть туров до окончания чемпионата. Такие отрывы не отыгрываются. «Горожане» станут чемпионами, об этом можно не беспокоиться, а вот в свете ответной игры с «Ливерпулем» состояние команды не может не настораживать. 0:3 на «Энфилде» стало звонкой пощечиной, но неудача в дерби, где ты вел 2:0 и все равно проиграл, может ввергнуть в депрессию. На фоне побед всегда проще восстанавливаться и подходить к следующим поединкам, но «Манчестер Юнайтед» своей волевой победой не только не дал соседям отпраздновать чемпионство на одном поле с собой, но и, как кажется, приблизил «Ливерпуль» к выходу в полуфинал Лиги чемпионов. Для демонстрации своей лучшей игры «Сити» обязательно нужно чувствовать уверенность в собственных силах и черпать полной ложкой из источника вдохновения, но такие результаты закрепощают, заставляют футболистов бояться ошибок, что приводит к замедлению игры и увеличению срока принятия решений. После такого поражения в дерби шансы команды Гвардиолы на камбэк в Лиге чемпионов если не умерли, то близки к этому.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Лас-Пальмас» проиграл «Алавесу» и вылетел из Примеры
Сегодня, 00:00 6
ПСЖ одержал победу над «Бордо»
Вчера, 23:52 1
«Атлетико» и «Бетис» голов не забили
Вчера, 23:42 11
«Наполи» вырвал победу у «Ювентуса», забив гол на 90-й минуте матча
Вчера, 23:38 152
Ван Перси впервые выиграл трофей в Голландии
Вчера, 22:56 8
Игроки «Наполи» и «Ювентуса» поддержали акцию против насилия в отношении женщин
Вчера, 22:46 2
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
09 апреля в 11:11
...бывает проруха!
фрэнк
фрэнк
09 апреля в 09:24
МС опять пропустил 3 - очень плохо , ясно что на 0 с Ливером не сыграть , также как и победить со счётом 5-1, 6-2....
Bars kg
Bars kg ответил t2k
08 апреля в 20:19
Шары разуй
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Сантус
08 апреля в 13:42
Сантус:
Валера,я даже выбрил себе такие как у него полоски на голове...:)
сам выбривал? Я надеюсь, не так?))
Шуnя771
Шуnя771
08 апреля в 09:48
15 лет спустя усё повторилось))
t2k
t2k ответил Bars kg
08 апреля в 09:45
Пенальти)) сколько голубые пенальти пробили в этом году? В каждой второй игре,всю игру падали и ныряли. 1 ситуация, янг уехал всем телом и умышленых касаний мяча не было, даже с учетом того,что мяч каснулся руки - это не пенальти. (Ознакомься с трактовками в правилах фифа, все написано)
2 момент янг унес агуэро вместе с мячом игра в мяч и приклееный к ноге янга круглый сносит агуэро, который уже падал(смотреть в шары и видеть реальность, а не то,что хочется)
sir_Alex
sir_Alex
08 апреля в 09:28
Первый клуб Манчестера победил. Всё логично.
lobsterdam
lobsterdam ответил Bars kg
08 апреля в 08:52
Bars kg:
Два неназначенных пенальти, руководство АПЛ решило сохранить интригу
за счет фальшивых пеналей хотели стать чемпионами? Ну если надеяться больше не на что, кроме помощи судей, тогда - да!
anyway
anyway
08 апреля в 08:50
надо отметить то как мю играл в этом дерби, матч было интересно смотреть ведь моуриньо наконец решился сыграть в атаку, и даже после 2 пропущенных мячей не было желания в перерыве выключать телевизор, что-то было в мю такое что оставляло надежду на второй тайм...
JackNorz
JackNorz ответил Jum13
08 апреля в 08:34
Это финал ЛЧ 99 года. Там Бавария весь матч возила МЮ об газон, был гол, много моментов, была и штанга и перекладина. А потом случилось добавленное время второго тайма. Шерингем и вечный джокер МЮ Сульшер за пару минут забили по году и МЮ взял "ушастого".
kastites
kastites
08 апреля в 06:29
Ман Сити чемпион
rubin kazzzan
rubin kazzzan
08 апреля в 06:17
вот это то что называется футболом!!!!!
Bars kg
Bars kg
08 апреля в 06:03
Два неназначенных пенальти, руководство АПЛ решило сохранить интригу
Сантус
Сантус ответил ст_прапорщик
08 апреля в 00:10
ст_прапорщик:
Погба действительно удивил!
Валера,я даже выбрил себе такие как у него полоски на голове...:)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
07 апреля в 23:28
Погба действительно удивил!
DXTK
DXTK ответил Jum13
07 апреля в 23:26
Jum13:
Было еще в ЛЧ, когда МЮ гол пропустил и враг уже праздновал победу, но замены Фергюсона за 5 минут полностью перевернули игру. До сих пор люблю этот матч пересматривать )))
такие победы вырванные у соперника, проигрывая по ходу матча, заложено только в ДНКа МЮ.

на подобное еще в Англии способен Ливерпуль. они тоже мастера по камбекам

Команды Гвардиолы хорошо могут идти на длинной дистанции в чемпионате, но вот в очных матчах могут проиграть, от сюда проигрыш в этом матче Моуру, а не давно в ЛЧ от Клоппа и первое поражение также обеспечил ему немец.

PS такие клубы как МЮ или Ливер будут уважать всегда и свои и чужие, даже если они не могут выиграть титул.
Jum13
Jum13 ответил DXTK
07 апреля в 22:58
DXTK:
Все видели как МС вел первый тайм и должен был побеждать, но после перерыва произошло что-то не понятное дублем отличился француз Погба, а решающий гол затащил Смоллинг . Моур как то смог повлиять на игроков или сами игроки проснулись, и решили вспомнить, кто они такие и за какой клуб играют. Я приведу пример похожего матча в чемпионате англии, которую выдал МЮ Фергюсона 07.11.1993 „Манчестер Сити“ - „Манчестер Юнайтед“ 2:3 МЮ начал эту игру с двух пропущенных голов. За „горожан“ в первом тайме отличилась звезда тех лет Нилл Куинн. Казалось все в руках хозяев, но видимо Сэр Алекс как то смог повлиять на своих игроков в перерыве разбудив их ото сна. После перерыва дублем отличился главный творец тех лет француз Эрик Кантона, а точку в матче за пару минут до конца встречи поставил Рой Кин. „Юнайтед“ смог перевернуть ту игру с ног на голову, совершив камбек, так же это было принципиальным дерби. https://www.youtube.com/watch?v=yfVr1OE8ny0
Было еще в ЛЧ, когда МЮ гол пропустил и враг уже праздновал победу, но замены Фергюсона за 5 минут полностью перевернули игру. До сих пор люблю этот матч пересматривать )))
DXTK
DXTK
07 апреля в 22:55
Все видели как МС вел первый тайм и должен был побеждать, но после перерыва произошло что-то не понятное дублем отличился француз Погба, а решающий гол затащил Смоллинг . Моур как то смог повлиять на игроков или сами игроки проснулись, и решили вспомнить, кто они такие и за какой клуб играют.

Я приведу пример похожего матча в чемпионате англии, которую выдал МЮ Фергюсона

07.11.1993 „Манчестер Сити“ - „Манчестер Юнайтед“ 2:3

МЮ начал эту игру с двух пропущенных голов. За „горожан“ в первом тайме отличилась звезда тех лет Нилл Куинн. Казалось все в руках хозяев, но видимо Сэр Алекс как то смог повлиять на своих игроков в перерыве разбудив их ото сна. После перерыва дублем отличился главный творец тех лет француз Эрик Кантона, а точку в матче за пару минут до конца встречи поставил Рой Кин. „Юнайтед“ смог перевернуть ту игру с ног на голову, совершив камбек, так же это было принципиальным дерби.

MALOVAR
MALOVAR
07 апреля в 22:35
Наверное впервые поддержу Пепа, к нему ни каких вопросов по этому матчу . Команда есть ,но великих нет.Первая мысль о поражении Сити пришла когда увидел как Компани Винсант ,так эмоционально празднует гол в первом тайме ,ну нельзя так ,вспомни как Анри праздновал и добивался великих успехов ,нужно быть хладнокровным

Великие игроки так не прыгают после гола
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100