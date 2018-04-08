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Тренеры под ударом. Сезон отставок в РФПЛ

08 апреля 2018, 13:00
Тренеры под ударом. Сезон отставок в РФПЛ

За последнюю неделю в РФПЛ случились три тренерские рокировки. «Соккер.ру» рассказывает об изменениях на мостиках и заглядывает в будущее – под кем еще кресло шатается?

Карта изменений на тренерских мостиках сезона 2017/2018

Предсезонный период. В пяти российских клубах элитного дивизиона сменились наставники в промежутке между двумя чемпионатами:

В «Зените» - Роберто Манчини вместо Мирчи Луческу
В «Ахмате» - Олег Кононов вместо Рашида Рахимова
В «Рубине» - Курбан Бердыев вместо Хави Грасии
В «Ростове» - Леонид Кучук вместо Ивана Данильянца (Курбана Бердыева)
В «Арсенале» - Миодраг Божович вместо Сергея Кирьякова

Из пяти летних новичков двое отправились в отставку еще по ходу осенней части сезона – это Леонид Кучук и Олег Кононов. Опытные наставники, которые завоевывали бронзовые медали РФПЛ с другими клубами, не справились в Ростове-на-Дону и Грозном. Не дотягивает до уровня ожиданий и работа Манчини в «Зените». Итальянский наставник подвергается справедливой критике, да и в целом есть ощущение, что судьба «сине-бело-голубых» его не очень-то беспокоит, ведь Роберто сосредоточен на возможности возглавить сборную Италии. Однозначно положительно можно оценить работу Курбана Бердыева и Миодрага Божовича в Казани и Туле соответственно. Курбан Бекиевич наводит порядок в «Рубине» после Хави Грасии, в концовке сезона есть возможность побороться за шестое место, которое даст пропуск в Лигу Европы в случае победы «Спартака» в Кубке России. Эту позицию сейчас занимает как раз «Арсенал», совершивший под руководством Божовича мощный прыжок по сравнению с прошлым сезоном – из зоны стыковых матчей за спину пятерке лидеров. 

После 6-го тура. В «Анжи» - Вадим Скрипченко вместо Александра Григоряна. В шести стартовых турах под руководством Григоряна «Анжи» одержал одну победу и пять раз проиграл (15 место). Сейчас у махачкалинцев 24 балла после 24 матчей, то есть при Скрипченко махачкалинцы набирают 1.17 очка в среднем за игру, в то время как у его предшественника было только 0.5. Если бы «Анжи» с начала сезона двигался по графику нынешнего тренера, то сейчас занимал бы десятое место и чувствовал себя вполне комфортно. Решить задачу по сохранению прописки в элите Скрипченко и его команде только предстоит, но пока это условно полезная смена тренера – ведь стало лучше, чем было.

После 12-го тура. В «Динамо» - Дмитрий Хохлов вместо Юрия Калитвинцева. Опять же, самый доступный метод для определения эффективности тренерской рокировки – сопоставление графиков набора очков, потому что отставки в разгар сезона призваны улучшать результаты. Юрий Калитвинцев собирал 0.83 балла за игру, Хохлов берет 1.55 – почти в два раза больше. «Бело-голубые» не ошиблись.

После 15-го тура. В «Ахмате» - Михаил Галактионов вместо Олега Кононова. В «Ахмате» пошли на авантюру во всех смыслах. Возможно, поспешили с отставкой Кононова, ведь игра грозненцев при Олеге Георгиевиче радовала глаз, другое дело, что результаты отставали. Галактионов выиграл два из трех первых матчей, а между ними сыграл вничью, но следующие шесть встреч – это четыре поражения и две ничьи. Впрочем, главную ошибку «Ахмат» совершил еще перед началом нынешнего сезона, когда расстался с Рашидом Рахимовым. 

После 19-го тура. В «Ростове» - Дмитрий Кириченко (и. о.) вместо Леонида Кучука. 22 очка в 19 турах показалось мало руководству «Ростова», и Леонид Кучук отправился в команду. На один матч команду возглавил Кириченко. Под его руководством «желто-синие» выиграли у «Уфы», молодой тренер может похвастаться стопроцентным победным результатом в этом сезоне, правда, команду ему доверили всего в одном матче, хотя амбиции возглавить «Ростов» на постоянной основе у Дмитрия были, он их не скрывал. 

После 20-го тура. В «Ростове» - Валерий Карпин вместо Дмитрия Кириченко. Под руководством Карпина «Ростов» провел четыре матча, а побед пока нет. Правда, и календарь очень жесткий: «Краснодар», «Зенит», «Арсенал», ЦСКА. Дважды ростовчане проиграли, дважды сыграли вничью. Сегодня у «желто-синих» игра с лидирующим «Локомотивом». Сможет ли Валерий Карпин одержать первую победу и заодно помочь родному «Спартаку» в чемпионской гонке (пусть он этого никогда и не признает публично)? 

После 20-го тура. В «СКА-Хабаровске» - Ринат Билялетдинов вместо Алексея Поддубского. Смена тренеров поможет «СКА-Хабаровску», как мертвому припарки. Под руководством Поддубского дальневосточники набрали 12 очков в 20 матчах – график аутсайдера, но Билялетдинов и вовсе взял всего один балл в четырех играх, после чего и его убрали. Хотя, собственно, какого чуда ожидали в Хабаровске с составом уровня ФНЛ?

После 20-го тура. В «Амкаре» - Вадим Евсеев вместо Гаджи Гаджиева. Похоже, эта рокировка готовилась, ведь Евсеев давно работал в штабе Гаджиева, а сам Гаджи Муслимович ушел не резко, а с периодом «передачи дел». Опытный тренер взял на себя ответственность за вылет из Кубка России, а Вадим Валентинович – учимся называть по отчеству, принял команду в трудный момент и сумел встряхнуть. В четырех турах «Амкар» набрал 7 очков – ничья с «Зенитом», победы над «Локомотивом» и «СКА-Хабаровском». Приход Евсеева пошел на пользу.

После 24-го тура. В «СКА-Хабаровске» - Сергей Передня вместо Рината Билялетдинова. Перестановка с нулевым смыслом, разве что руководство «СКА-Хабаровска» смотрит в следующий сезон и считает, что именно Передня справится с задачей вернуться в РФПЛ.

После 24-го тура. В «Краснодаре» - Мурад Мусаев вместо Игоря Шалимова. Отставку Шалимова обсуждали давно, по ходу осенней части сезона были отрезки, когда в «Краснодаре» назревала смена тренера, но Сергей Галицкий дождался весны и новой серии неубедительных результатов. Как минимум краткосрочный эффект эта перестановка уже дала: в первом матче под руководством Мурада Мусаева «быки» выиграли у «Зенита» в гостях и вернулись в борьбу за попадание в Лигу чемпионов. К тому же это первая победа над прямым конкурентом в нынешнем сезоне. 

После 25-го тура. В «Ахмате» - Игорь Ледяхов (и. о.) вместо Михаила Галактионова. После поражения от «Рубина» в «Ахмате» решили расстаться с Галактионовым и сделать первым лицом команды опытного Ледяхова, который работает в Грозном с 2013 года. Игорь Анатольевич не имеет амбиций главного тренера, но это уже второй случай в его карьере, когда он будет руководить командой с приставкой «и. о.». Десять лет назад Ледяхов возглавлял «Спартак» после ухода Черчесова и до назначения Лаудрупа. 

Тренерская текучка кадров

Таким образом, в нынешнем сезоне тренеры сменились в семи клубах РФПЛ. Это «Краснодар», «Амкар», «Ахмат», «Динамо», «Ростов», «Анжи» и «СКА-Хабаровск». Только «Краснодар» представляет верхнюю часть турнирной таблицы, а если говорить о командах, занимающих места с 10-го по 16-е, то только Дмитрий Парфенов остается в своем кресле с начала сезона. «Ростов», СКА и «Ахмат» произвели уже по две рокировки на тренерском мостике. А если сравнить с прошлым сезоном, то на своих местах остались только пять специалистов: Массимо Каррера, Юрий Семин, Виктор Ганчаренко, Александр Тарханов и Сергей Семак. Курбан Бердыев и Вадим Скрипченко продолжают тренировать в РФПЛ, но уже с другими клубами. Самый длительный срок непрерывной работы на одном месте сейчас у Массимо Карреры, который возглавляет «Спартак» с 21 августа 2016 года. Правда, Юрий Семин отстал совсем на чуть-чуть – нынешнее пришествие в «Локомотив» началось 26 августа 2016-го. 

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Все комментарии
dinoel
dinoel
10 апреля в 12:30
Ответ в последней фразе. Два долгожителя тренерского цеха чемпионы или реальные кандидаты в чемпионы РФПЛ.
Хотя оба меньше 2-х лет "долгожители":-))
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
08 апреля в 17:31
Манчиним!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
08 апреля в 14:59
Манчини пора на выход!!!
scikuni
scikuni
08 апреля в 14:05
да нормальный шалимов но не для прогрессирующей команды
Xtraz
Xtraz
08 апреля в 13:33
"Однозначно положительно можно оценить работу Курбана Бердыева и Миодрага Божовича в Казани и Уфе соответственно."
Уфимский Арсенал?)
Venegant
Venegant
08 апреля в 13:32
Кто это пишет? : "Однозначно положительно можно оценить работу Курбана Бердыева и Миодрага Божовича в Казани и Уфе соответственно."
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