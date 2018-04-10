«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: стремление к идеалу

«Соккер.ру» согласен, что «Ливерпуль» не похож на команду, которая упустит преимущество в три мяча даже против футболистов «Сити». Но Гвардиола считает иначе.

Вы не верите, что «Ливерпуль» вылетит из ЛЧ сегодня? Но не сможете заявить, что провал исключен. Своими глазами видели камбэк «Барселоны» против ПСЖ и помните, что накануне поединка между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» на прошлой неделе не ждали погром 3:0. Клоппу надо доказать, что у заслуженной победы не случайный счет. Ведь будь разница меньше, многие бы ставили сегодня на Гвардиолу, невзирая на поражение. Но даже после трех пропущенных мячей у хозяев должна быть новая линия поведения. Как МС спасти репутацию и ситуацию?

Не верить в быстрый мяч

«Игра не оставляет тебе шанса быть идеальным», - у Клоппа талант к емким определениям, и его описание «Манчестер Сити» напоминает не только о поражении «Ливерпуля» 0:5 в первом круге АПЛ этого сезона, но и о том, что стремление к «эталону» - утопическая, но важная задача любой приличной команды. У каждого коллектива есть поведенческие паттерны. Например, «Сити» может забить пару раз и «поплыть» в защите.

А «Ливерпуль», как говорят факты, умеет пропускать быстрые голы – 17 % от общего количества в АПЛ. Но при этом равномерно распределяет ошибки в защите по таймам. Как обычно, активизация соперников «красных» происходит на отрезках с 16-й минуты до перерыва и с 46-й до 80-й. А вот у «Манчестер Сити» немного другие повадки – неспешно стартуют, но мощно добирают после перерыва, забивая во вторых таймах 61 % ото всех голов. Плохая новость для Клоппа.

Даже если «Манчестер Сити» не забьет много и сразу, то надо помнить – у них 15 поединков из 32 в чемпионате с тремя и более забитыми мячами. Есть три матча с пятью голами, по одному с шестью и семью. Получается, команда Гвардиолы в гостях в основном составе, но без опытного Агуэро, случайно не попала по воротам Кариуса ни разу. В чемпионате был всего один такой пример, когда «горожане» не забивали вовсе – в ворота «Кристал Пэлас» в гостях. В кубках подобное случалось, но там играли не основой и не дома, а сегодня почти всех лучших ждут на поле.

Не пропускать ни разу

Даже если «Манчестер Сити» быстро откроет счет голам в ворота Кариуса, у них нет права на ошибку у своих ворот до последней секунды поединка. Непростая задача после двух матчей, в которых скушали шесть мячей от команд Клоппа и Моуриньо – разных по стилю и формату. Но важно помнить, что эти матчи выбиваются из общей линии, а судить по аномалиям – подгонять задачу под ответ.

«Манчестер Сити» - вторая команда сезона в Лиге чемпионов по количеству допущенных по ее воротам ударов, они редко отбиваются, что логично при их тактическом стиле. Но у Эдерсона при этом заметно больше сэйвов, чем у голкиперов «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала». Гвардиола так и сказал перед игрой – многое зависит от вратаря и его спасений. Вот только на пути к «сухарю» с собственным разгромом у «Сити» есть одна маленькая проблемка.

Именно «Ливерпуль» возглавляет список тех, кто реже всех допускает удары по своим воротам в ЛЧ. Это не самая надежная оборона, но самая старательная и везучая. Конечно, тут виноваты «Марибор», «Спартак», «Севилья» и «Порту». Но на прошлой неделе Клопп показал, что не только отсутствие в списке соперников «Баварии», «Реала» и «Барселоны» помогло создать защиту, которая реже всех допускает удары соперников. Даже с Ловреном можно четко прессинговать всей командой.

Заметно перестроить игру

«Манчестер Сити» можно изменить до неузнаваемости. Как помните, в первой игре Фернандиньо и Де Брюйне оказались почти на одной линии – ошибка, Фирмино удобно оказался у хавбеков за спиной. Ляпорт и Уолкер – крайние защитники в той игре, не получили поддержки в охоте на Мане и Салаха. Окслейд-Чемберлен сыграл важную роль, поскольку вместе с Хендерсоном окружил Давида Сильву, а Милнер вытеснил с позиции правого инсайда зачем-то поставленного туда Гюндогана.

План Гвардиолы провалился – Жезуса зажали центрбеки «Ливерпуля», Робертсон и Арнольд разобрались с Уокером и Сане в атаке на флангах. Но давайте не забывать, что у «Манчестер Сити» может быть много перестановок. Уокер и Де Брюйне отдыхали в день дерби Манчестера, на поле появился только Кевин. Стерлинга можно поставить сегодня на фланг, пусть покусает бывший клуб. Также важно вернуть в основу Агуэро – аргентинец опытнее и опаснее, чем Жезус. Сане можно подстраховать слева Сильвой, а Де Брюйне пора играть выше и не так прямолинейно, как в Ливерпуле.

Сегодня Фернандиньо может оказаться человеком по центру опорной зоны, поскольку дисквалификация Хендерсона заставляет Клоппа использовать в центре голландца Вейналдума, а Джорджиньо примерно как Ловрен – далеко не всегда играет на одном дыхании и едином уровне. Добавьте, что «Ливерпуль» неважно смотрится в гостях, также им незачем менять схему, и даже состав почти не изменят, если фараон Салах готов сыграть. А вот Гвардиола может разгуляться, вернувшись к классике – «4-3-3», и почти все лучшие в его команде окажутся на поле. «Манчестер Сити» играл в первой игре так, как на картинке слева, а стоит попробовать новый вариант – правее на схеме:

Использовать одержимость

Футболистам «Манчестер Сити» важно перестать быть, как бывшие тренеры Манчини и Пеллегрини, а стать как Гвардиола. Есть забавное видео, где Хосеп сортирует телефоны журналистов с включенными диктофонами на пресс-конференции. У Хосепа явные намеки на компульсивное расстройство. Проще говоря, его преследуют навязчивые действия. Не мог стерпеть, что телефоны не лежат ровно и параллельно друг другу, и сразу отсортировал их. Это очень показательный момент – испанец дотошно разбирает соперников и ставит четкую тактику.

Для него два поражения от Клоппа и Моуриньо за неделю – удар по самолюбию и вызов. Врач «Баварии», с которым у испанца случился открытый конфликт, позже рассказал, что Гвардиола панически боится потерять авторитет в глазах подопечных. Безвольное поражение от Клоппа, а позже и камбэк МЮ – шаги в сторону потери статуса «Пепа Всегомущего». Тренер верит в свою команду, а подвести его сегодня способна… «Барселона». Каталонцы прошлогодним камбэком против ПСЖ поделились иммунитетом со всеми, кто крупно побеждает в первом матче плей-офф ЛЧ.

Чудеса в футболе случаются, но запрограммировать чудо невероятно сложно. Даже если у тебя в распоряжении лучшая команда сезона в АПЛ и сам ты выигрывал Лигу чемпионов несколько раз. Ведь чтобы «Манчестер Сити» прошел в полуфинал ЛЧ, нужен грандиозный провал «Ливерпуля» - команды атакующей, резвой, мощной, мотивированной и готовой отстаивать заслуженную домашнюю победу. В этой паре оба соперника за вклад в сезон ЛЧ заслужили полуфинал, но так в футболе не бывает. Сегодня «Манчестер Сити» предпримет отчаянную попытку отыграться, но шансы на победу с нужным счетом ничтожные, даже если драться до конца.

Клопп готов к поражению как таковому, но его замечательная атака способна забить «горожанам» один мяч, равноценный вылету изначального фаворита пары, погром 5:1 в таком поединке придумать крайне сложно. А вот если гол в ворота Эдерсона не случится, и у «Манчестер Сити» пойдет игра в атаке в стиле «катка», то эта пара будет единственной, где появится реальная интрига в ответном поединке.