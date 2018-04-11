11 человек, связывающих «Реал» и «Ювентус»

Перед второй серией противостояния великих клубов «Соккер.ру» ныряет в складки истории и достает оттуда футболистов и тренеров, которые объединяют «Реал» и «Ювентус».

Луис Карнилья (Аргентина)

В «Реале»: 1957 – 1959 (как тренер)

В «Ювентусе»: 1969 – 1970 (как тренер)

Этот аргентинский нападающий перебрался в Европу на закате карьеры, недолго поиграл за французские клубы, а потом без перехода стал главным тренером «Ниццы» в 38 лет и сразу же привел ее к чемпионскому титулу. На тренера и его стиль обратил внимание сам Сантьяго Бернабеу, решивший, что Карнилья будет полезнее Вильялонги на ответственном посту. Луис сходу привел «Реал» к чемпионству и завоевал два Кубка чемпионов в каждом из сезонов, что провел в Мадриде, а ушел из «Королевского клуба» Луис вследствие конфликта с Ференцем Пушкашем: не выпустил венгра на финал КЕЧ против «Реймса», тот взбунтовался, а Сантьяго Бернабеу принял сторону игрока. После этого Карнилья отправился тренировать в Италию, где десять лет спустя добрался и до «Ювентуса», однако это было короткое и неприятное знакомство. Луис руководил «Старой Синьорой» в 12 матчах: 5 выиграл, 4 свел к ничейным результатам, в трех проиграл. На этом сотрудничество завершилось.

Луис Дель Соль (Испания)

В «Реале»: 1960 – 1962 (как игрок)

В «Ювентусе»: 1962 – 1970 (как игрок)

Дель Соль присоединился к «Реалу» в 1960 году, в его лице «Королевский клуб» искал замену звездному бразильцу Диди, которого не приняла мадридская тусовка во главе с Ди Стефано. Быстрый и неутомимый полузащитник по прозвищу «Семь легких» вписался в коллектив и игру «сливочных», провел в Мадриде прекрасное время и завоевал ряд трофеев, в том числе международные. Нужно подчеркнуть, что в 1960 году Луис обошелся «Реалу» в 8 миллионов песет (перешел из «Бетиса»), а через пару лет мадридцы продали его в «Ювентус» за 35 миллионов. Эти деньги «Королевский клуб» собирался вложить в приобретение Пеле из «Сантоса» - план был такой. Король футбола, как известно, в Европу не переехал, а вот Дель Соль задержался в Турине на восемь лет, хотя ему и пришлось перестроиться на более сухой итальянский стиль игры.

Микаэль Лаудруп (Дания)

В «Ювентусе»: 1985 – 1989 (как игрок)

В «Реале»: 1994 – 1996 (как игрок)

Именно «Ювентус» вывез 19-летнего Лаудрупа из Дании в 1983 году, но сразу места в составе датчанину не нашлось, конкурировать пришлось бы с самим Мишелем Платини. Поэтому Микаэль два сезона провел в аренде в «Лацио», после чего уже де-факто присоединился к «Старой Синьоре». И все-таки созидательные таланты Лаудрупа в полной мере раскрылись в Испании: из «Юве» он перешел в «Барселону», а уже потом, в зрелом возрасте, оказался в «Реале».

Фабио Капелло (Италия)

В «Ювентусе»: 1969 – 1976 (как игрок) и 2004 – 2006 (как тренер)

В «Реале»: 1996 – 1997 (как тренер) и 2006 – 2007 (как тренер)

Фабио Капелло играл за «Ювентус» на протяжении семи сезонов, именно в Турине полузащитник добился максимальных высот в своей карьере: трижды становился чемпионом, постоянно вызывался в сборную Италии. В середине «нулевых» дон Фабио возглавлял «Старую Синьору» на протяжении двух лет и выиграл два «скудетто», которые позже были аннулированы. По-своему были «аннулированы» и чемпионства Капелло с мадридским «Реалом», к которым он приводил «Королевский клуб» с разницей в 10 лет. Ведь итальянец, несмотря на трофеи, в обоих случаях работал всего по одному сезону.

Провожаем на пенсию. Фабио Капелло от «А» до «Я»

Зинедин Зидан (Франция)

В «Ювентусе»: 1996 – 2001 (как игрок)

В «Реале»: 2001 – 2006 (как игрок) и 2016 – до сих пор (как тренер)

Зидан знает, что такое дух «Ювентуса», потому что сам на протяжении пяти сезонов играл за «Старую Синьору», а после перехода в «Реал» за рекордные по тем временам деньги еще столько же лет посвятил «сливочным». Два главных клуба в карьере знаменитого француза, но «Мадрид» стал главнее, ведь Зинедин окопался в системе «Реала», а после того, как стал главным тренером, неизменно выигрывает Лигу чемпионов. «Ушастого» с «Королевским клубом» Зизу брал уже трижды – однажды в качестве игрока (2002 год, шикарный гол в финале) и дважды в роли тренера.

Фабио Каннаваро (Италия)

В «Ювентусе»: 2004 – 2006 и 2009 – 2010 (как игрок)

В «Реале»: 2006 – 2009

В карьере Каннаваро был шестилетний мадридско-туринский период: Фабио играл за «Юве» до Кальчополи, потом перешел в Мадрид, а три года спустя вернулся, несмотря на протесты тифози, посчитавшего защитника предателем. Впрочем, наибольших успехов в этом временном отрезке Каннаваро добился в составе сборной Италии, с которой выиграл чемпионат мира. В 2006 году Фабио удостоился «Золотого мяча», став первым защитником, получившим эту награду.

Эмерсон (Бразилия)

В «Ювентусе»: 2004 – 2006 (как игрок)

В «Реале»: 2006 – 2007 (как игрок)

Перешел в «Реал» из «Ювентуса» летом 2006 года вместе с Каннаваро и Капелло после того, как «бьянконери» были отправлены в Серию B. В Мадриде отыграл только один сезон – пока главным тренером был Фабио Капелло, после этого «сливочные» поспешили избавиться от бразильца, отправив его обратно в Италию – в «Милан».

Карло Анчелотти (Италия)

В «Ювентусе»: 1999 – 2001 (как тренер)

В «Реале»: 2013 – 2015 (как тренер)

В начале тренерской карьеры, после успехов у руля «Пармы», Анчелотти не смог отказать «Ювентусу», который, по собственному признанию, «никогда не любил и никогда не смогу полюбить». Сотрудничество таким и получилось – без любви. Карлетто ощущал себя винтиком в большом механизме, локальные успехи чередовались с разочарованиями, и когда пришло время расставаться, никто по этому поводу не грустил. В «Реале» Анчелотти появится полтора десятилетия спустя уже в качестве одного из самых титулованных тренеров современности. В первый же сезон Карло выиграл для «Мадрида» долгожданную «Десиму», после которой «сливочных» снова прорвало в Лиге чемпионов, а после второго Флорентино Перес уволил итальянца. Но память о нем осталась добрая, несмотря на отдельные неудачи вроде поражения 0:4 от «Атлетико».

Сами Хедира (Германия)

В «Реале»: 2010 – 2015 (как игрок)

В «Ювентусе»: 2015 – до сих пор (как игрок)

Хедира появился в «Реале» по настоянию Моуриньо и был важным игроком «сливочных», несмотря на хрупкость здоровья, которая, по сути, и помешала ему закрепиться в Мадриде на более длительный срок. Впрочем, пять лет – не так уж мало, правда, последние два года при Анчелотти Сами играл очень мало, зато мадридская одиссея принесла ему семь трофеев, в том числе Кубок чемпионов. После этого Хедира на правах свободного агента перебрался в «Ювентус», где пережил ренессанс, хотя «бьянконери» по-прежнему приходится мириться с подверженностью немца травмам.

Гонсало Игуаин (Аргентина)

В «Реале»: 2007 – 2013 (как игрок)

В «Ювентусе»: 2016 – до сих пор (как игрок)

Игуаин оказался в «Реале» в 19 лет и хотя достаточно много забивал, упускал еще больше возможностей, как и его коллега Карим Бензема. Тем не менее, летом 2013-го было решено оставить в команде француза, а аргентинца продать «Наполи», где игра Гонсало расцвела новыми красками, он наколотил кучу голов и через три года перешел в «Ювентус» за 90 миллионов фунтов. Безусловно, Пипита – один из лучших центрфорвардов планеты на сегодняшний день, вот только свойство упускать явные моменты в решающих матчах по-прежнему с ним.

Альваро Мората (Испания)

В «Реале»: 2008 – 2014 и 2016 – 2017 (как игрок)

В «Ювентусе»: 2014 – 2016 (как игрок)

К 25-ти годам Мората успел поиграть за три топ-клуба, с двумя из которых собрал внушительную охапку трофеев. Альваро выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», потом ушел в «Ювентус», чтобы своим голом выбить мадридцев из следующего розыгрыша турнира, а по возвращении на «Сантьяго Бернабеу» его ждал еще один «ушастый». Прошедшим летом Мората принял предложение «Челси», так как Зидан первым форвардом видел только Бензема, а так мог бы и сегодня сыграть против «Юве».