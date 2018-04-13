Окрыленные

Среди полуфиналистов Лиги Европы выделяется «Зальцбург». «Соккер.ру» - о том, как австрийцы устраивали головомойку фаворитам.

Для итальянских команд, которые проводят довольно яркую и запоминающуюся еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, текущая неделя получилась очень неоднозначной. «Рома» совершила чудесный камбэк после поражения со счетом 1:4 от «Барселоны». Выиграла 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. «Ювентус» почти совершил подобное же чудо в противостоянии с «Реалом», но упустил возможность перевести все в дополнительное время после поражения со счетом 0:3 в первой игре на последних секундах игры второй.

А вот «Лацио», например, в свою очередь сам стал жертвой камбэка соперника. Причем получил очень хлесткую пощечину в скромной по футбольным меркам Австрии. До последнего «Зальцбург» казался немного инородным телом в компании команд, которые движутся по весне Лиги Европы. На австрийцев никто не обращал толком внимания, кто-то хотел их себе в соперники, понимая, что это слабейшая команда из попавших в четвертьфинал, например.

Но эта кажущаяся простота становилась западней не только для «Лацио». «Зальцбург» в чемпионате Австрии лидирует, имея восьмиочковый отрыв от второго места, но вряд ли первая команда этой Бундеслиги должна вот так разбираться с третьим клубом из чемпионата Италии. Впрочем, для «быков» не в новинку совершать подобные трюки.

В нынешнем сезоне «Зальцбург» демонстрирует уникальные результаты. На групповом этапе турнира австрийцы ни разу не проиграли. Сначала выбили уверенно «Вииторул» в квалификации (3:1 и 4:0), потом в группе сыграли по разу вничью с «Марселем», «Виторией Гимараеш» и «Коньяспором», еще по разу обыграли каждую из этих команд, убедительно заняв первое место в квартете.

На стадии 1/16 финала был обыгран «Реал Сосьедад» (2:2 и 2:1), затем «Зальцбург» прошел дортмундскую «Боруссию» (2:1 и 0:0), причем обыграл ее в выездном матче, а дома «засушил» игру, что сделать в битве с такой командой, как «Боруссия», крайне тяжело. А теперь настало время и для «Лацио». Только в Риме «Зальцбург» потерпел первое поражение в еврокубковом сезоне, уступив со счетом 2:4.

И итальянцы уже поверили в успех, в свершившийся выход, показав снова недонастрой после первого победного матча. Это просто какой-то тренд нынешних еврокубков. Очень многие команды добывают в первой части противостояния какой-никакой перевес, а потом его лихо транжирят или создают себе уйму проблем на ровном месте, рано поверив в свой проход. То же самое случилось с «Лацио», который еще в ответном матче подкрепил свою уверенность тем, что забил первый мяч.

Случилось это с помощью Иммобиле в дебюте второго тайма. Чего еще желать-то? Вот и в «Лацио» так подумали, бросив концентрацию к чертям. Не почуяли итальянцы ничего неладного, когда уже через минуту после их гола «Зальцбург» счет сравнял усилиями Даббура, которым вроде как ранее интересовался «Локомотив».

В «Лацио» продолжали не верить, что австрийцы способны забить необходимые им два мяча за оставшееся время. А роковой отрезок наступил после 72-й минуты, когда менее чем за пять минут «Зальцбург» поразил ворота римлян три раза, доведя счет до разгромного 4:1. Хозяева не просто выполнили план, они его перевыполнили, поставив «Лацио» в ужасающее положение, из которого подопечные Симоне Индзаги так и не выбрались.

Интересно, что вообще короткий отрезок после 70-й минуты какой-то знаковый для «Зальцбурга». В первой игре в Риме австрийцы забили на 71-й, но пропустили на 74-й и 76-й, а тут они забили и на 72-й, и на тех же 74-й и 76-й. Забавные совпадения. Эта ответная игра и проход «Зальцбурга» в полуфинал Лиги Европы в целом стали квинтэссенцией того, к чему приводит недооценка соперника. Конечно, без надежной и довольно качественной игры «Зальцбурга» такой подвиг был бы невозможен.

Соперники сами себя не обыграют, сами себе не будут забивать. Но огромный вклад в итоговый успех австрийцев сделало то, что как минимум на стадии плей-офф они использовали недооценку со стороны соперника и расслабленность. И ведь все знали, что встречаются с командой, которая ни разу не проигрывала в Лиге Европы. Но каждый из клубов полагал, что предыдущие оппоненты были слабее, потому и не могли взять верх над австрийцами, но уж нас-то это не касается.

Это похоже на банальную житейскую позицию, когда люди считают, что всякие беды происходят с другими, а их лично это не коснется. Но нет, «Зальцбург» приходил к каждому и наказывал за такую позицию. Австрийцы как тот символ наказания за недооценку и расслабленность. И того, что нужно не только говорить о настрое, делая серьезный вид и озвучивая банальности наподобие «каждый матч важен», «всякое может быть» и так далее, а по-настоящему осознавать это и подходить к играм с любым соперником с предельной концентрацией и настроем.

Иначе может случиться «Зальцбург». Что забавно еще, в полуфинале оказались две команды, вышедшие из одной группы Лиги Европы. Ведь «Марсель» с «Зальцбургом» был в квартете. И именно провансальцы не дали шанса состояться «бычьему» противостоянию, выбив «Лейпциг». Причем тоже в стиле камбэка, ведь первый матч «Марсель» проиграл со счетом 0:1, потом дома пропустил быстрый гол, а в результате одержал победу со счетом 5:2 и вышел в полуфинал.

Возвращаясь к «Зальцбургу», стоит отметить, что ведь команда не показала какого-то выдающегося футбола, не открыла каких-то новых звезд. Австрийцы просто брали свое, просто использовали ошибки соперников, сами не совершая глупостей. И так вот потихоньку, не попадая в центр внимания, оказались в шаге от финала. Изумительное путешествие. Интересно, кто-то из троицы «Марсель», «Арсенал» и «Атлетико» повторит ошибку предшественников с недооценкой «Зальцбурга»?