Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

Московские клубы провалились в важных матчах, хотя футболисты других неудачливых команд и даже один арбитр – тоже в антисборной «Соккер.ру».

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Антигероя-вратаря как такового нет. Но Шунину не повезло - остальные голкиперы не собрали коллекцию противоречивых «достижений». У Антона один сэйв в дерби, и тот против правил - выскочив с линии до удара с «точки». А вот первый штрафной матча возродил давние вопросы об игре Шунина при стандартах. Плюс вынужденно заработал пенальти и не смог привести оборону в чувство – пустили четыре…

Защитник

Анри Хагуш («Арсенал»)

Повезло спартаковцу Петковичу, что Хагуш сыграл еще хуже. Марко помог Бикфалви открыть счет своей нерасторопностью в Екатеринбурге, а Хагуш собрал целую серию ошибок. Именно он бил Смолова в первом тайме – когда арбитр «сбрендил». Также Анри полностью проиграл борьбу всем, кто заходил на его бровку. «Краснодару» было просто атаковать левым флангом.

Никола Максимович («Спартак»)

Оборона «Спартака» снова становится синонимом переносного значения слова «цирк»? Вот серьезно, как можно так сыграть против середняка, отдавшего мяч? Перед вторым голом у гостей было вдвое больше времени на атаки, чем у «Урала». Но если защитник Максимович не может правильно выбрать позицию и паникует – «Спартак» пропускает и пропускает.

Владимир Рыков («Динамо»)

Посыпались все, но хронологически первым отставал от контратак «Локомотива» и терял опекаемых Рыков. Позже Шунич допустил немало ляпов, но Владимир сыграл на уровне с крайними защитниками своей команды. Ужасный матч от обороны «Динамо», повезло еще, что «Локомотив» с игры не очень зверствовал, сделав ставку на стандарты.

Константин Рауш («Динамо»)

Козлов на другом фланге тоже ничего внятного не показал, имея ту же немецкую школу подготовки. Крайние беки «Динамо», имея класс как таковой, опускаются до уровня ФНЛ. Форма того же Рауша вызывает вопросы перед ЧМ.

Полузащитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Эксперимент Божовича с превращением Комбарова в центрального хавбека, который атакует правым флангом, провалился. В фазе обороны Кирилл был похож на своего брата Дмитрия, и это не комплимент. Влезал на правый фланг защиты невпопад, проигрывал борьбу, был статистом при атаках «Краснодара». Хагуша не страховал, и это помогало «быкам» забивать.

Фернандо («Спартак»)

Напоминаем, что антисборная тура, поэтому оцениваем отдельно взятый матч. В котором Фернандо не просто не выручил «Спартак», а подставлял, ведь снова ужасно сыграл непосредственно в опорной зоне. Не смотрите на то, сколько раз касался мяча. «Урал» позволил «Спартаку» возню. Важен результат, а он в пользу уральцев. Дыра между хавбеками и защитниками «Спартака» снова как большой каньон.

Денис Глушаков («Спартак»)

Цаллагов и Соу выступили против «Локомотива» ужасно. Но они не воевали до этого тура за чемпионство. А Глушаков довоевался: высокий брак при сложных передачах, ни одного паса под удары напарникам и столько же перехватов, как у Дмитрия Комбарова. Глушаков объяснил поражение настроем. Звезду поймали, как на старте сезона?

Кирилл Панченко («Динамо»)

Спрашивать надо с тех, кто мог перевернуть игру одним ударом. «Локомотив» отдал «Динамо» мяч, получилось почти 60 на 40 % по владению. По такой игре от Кирилла зависело, спасет ли его команда матч в первом тайме. Но вместо камбэка увидели два точных удара по чужим воротам от Панченко, хотя ему позволяли принимать мяч и решения. Кирилл провел невзрачный поединок.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Выиграл семь верховых единоборств, получил по голове и сыграл в шлеме – к бойцовским качествам Зе Луиша нет вопросов. Но когда оказался на поле без поддержки Адриано, то стало понятно, почему клубы из топ-5 не спешат подписывать этого форварда. Будучи выдающимся атлетом, Зе меняет точечную эффективность на сумбурную активность. По воротам бил, а где спасительные голы?

Антон Заболотный («Зенит»)

Заболотному вынужденно доверяют в «Зените». Манчини говорит, что Антону для игры на уровне РФПЛ нужны годы, но у форварда их нет. Шанс всей жизни тратит, принимая мяч спиной к чужим воротам, словно играет в ФНЛ. Дзюба умудрился отдать 37 пасов в Краснодаре под прессингом, у Заболотного 8 передач и только шесть из них – точные. Очередной провал, «сухая» серия растет.

Тренер

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

«Локомотив» не сыграл сверхъестественно, а погром 0:4 напомнил чем-то выезд Семина в Санкт-Петербург, где было 0:3. Но динамовцев аналогии с «Зенитом» не порадуют, и против фактов не попрешь. После победы над ЦСКА Хохлов решил не учитывать особенности игры нового соперника.

Молодой тренер оказался не готов, что «Локомотив» опытного Семина отдаст мяч, сохранив инициативу и полный контроль над игрой. Динамовцы не перестроились в перерыве, часто ошибались, пропустили четыре – провалили дерби, проиграли так крупно дома впервые за шесть лет. И это накануне клубного юбилея – 95-летия…

Позор недели. Желтая карточка Смолову

Тут все прекрасно. И сама карточка, и реакция чиновников. Арбитр Артем Чистяков не сможет доказать, что не верблюд, ведь на горбу притащил ЦСКА подарок – дичайшую желтую карточку Смолову, из-за которой Федор пропустит важнейшую игру «быков» в Москве.

Арбитр грубо ошибся, когда не назначил пенальти за фол против Федора, причем сам это признал – со слов его начальника. Все видят, что ошибка вопиющая, но регламент РФС в форме решета не предполагает отмен таких желтых карточек. Что является нарушением принципов «честной игры» и здравого смысла.

Погром тура. Московское дерби

«Динамо» и «Локомотив» любят результативные дерби, но не такие ведь! В первом круге счет в пользу Семина был 3:0, «бело-голубые» должны были после смены тренера и на волне неплохих результатов сыграть успешнее. Но соединилось умение «желездорожников» забивать из ничего с неумением «Динамо» не пропускать. В результате и счет удивил, и наполнение – два гола со штрафных и нереализованный пенальти. Необычный матч, против «Зенита» динамовцам нужно сыграть иначе.

Безволие тура. Московский «Спартак»

Довелось слышать, что Кубок команде важнее... «Спартак» не смог бы обыграть «Тосно» без влета в Екатеринбурге? Странное оправдание, как и работа подопечных Карреры в защите. Пора признать, что подозрительно часто в гостях, где хотя бы немного накалена атмосфера за счет хозяйских болельщиков, «Спартак» «плывет». Даже если не вспоминать Ливерпуль, в РФПЛ потеряли очки в 8 матчах из 14 на чужом поле. У «Локомотива» всего три потери в 12 играх на чужом поле. Чемпионская разница?