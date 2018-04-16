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Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

16 апреля 2018, 09:40
Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

Московские клубы провалились в важных матчах, хотя футболисты других неудачливых команд и даже один арбитр – тоже в антисборной «Соккер.ру».

Вратарь

Антон Шунин («Динамо»)

Антигероя-вратаря как такового нет. Но Шунину не повезло - остальные голкиперы не собрали коллекцию противоречивых «достижений». У Антона один сэйв в дерби, и тот против правил - выскочив с линии до удара с «точки». А вот первый штрафной матча возродил давние вопросы об игре Шунина при стандартах. Плюс вынужденно заработал пенальти и не смог привести оборону в чувство – пустили четыре…

Защитник

Анри Хагуш («Арсенал»)

Повезло спартаковцу Петковичу, что Хагуш сыграл еще хуже. Марко помог Бикфалви открыть счет своей нерасторопностью в Екатеринбурге, а Хагуш собрал целую серию ошибок. Именно он бил Смолова в первом тайме – когда арбитр «сбрендил». Также Анри полностью проиграл борьбу всем, кто заходил на его бровку. «Краснодару» было просто атаковать левым флангом.

Никола Максимович («Спартак»)

Оборона «Спартака» снова становится синонимом переносного значения слова «цирк»? Вот серьезно, как можно так сыграть против середняка, отдавшего мяч? Перед вторым голом у гостей было вдвое больше времени на атаки, чем у «Урала». Но если защитник Максимович не может правильно выбрать позицию и паникует – «Спартак» пропускает и пропускает.

Владимир Рыков («Динамо»)

Посыпались все, но хронологически первым отставал от контратак «Локомотива» и терял опекаемых Рыков. Позже Шунич допустил немало ляпов, но Владимир сыграл на уровне с крайними защитниками своей команды. Ужасный матч от обороны «Динамо», повезло еще, что «Локомотив» с игры не очень зверствовал, сделав ставку на стандарты.

Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

Константин Рауш («Динамо»)

Козлов на другом фланге тоже ничего внятного не показал, имея ту же немецкую школу подготовки. Крайние беки «Динамо», имея класс как таковой, опускаются до уровня ФНЛ. Форма того же Рауша вызывает вопросы перед ЧМ.

Полузащитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Эксперимент Божовича с превращением Комбарова в центрального хавбека, который атакует правым флангом, провалился. В фазе обороны Кирилл был похож на своего брата Дмитрия, и это не комплимент. Влезал на правый фланг защиты невпопад, проигрывал борьбу, был статистом при атаках «Краснодара». Хагуша не страховал, и это помогало «быкам» забивать.

Фернандо («Спартак»)

Напоминаем, что антисборная тура, поэтому оцениваем отдельно взятый матч. В котором Фернандо не просто не выручил «Спартак», а подставлял, ведь снова ужасно сыграл непосредственно в опорной зоне. Не смотрите на то, сколько раз касался мяча. «Урал» позволил «Спартаку» возню. Важен результат, а он в пользу уральцев. Дыра между хавбеками и защитниками «Спартака» снова как большой каньон.

Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

Денис Глушаков («Спартак»)

Цаллагов и Соу выступили против «Локомотива» ужасно. Но они не воевали до этого тура за чемпионство. А Глушаков довоевался: высокий брак при сложных передачах, ни одного паса под удары напарникам и столько же перехватов, как у Дмитрия Комбарова. Глушаков объяснил поражение настроем. Звезду поймали, как на старте сезона?

Кирилл Панченко («Динамо»)

Спрашивать надо с тех, кто мог перевернуть игру одним ударом. «Локомотив» отдал «Динамо» мяч, получилось почти 60 на 40 % по владению. По такой игре от Кирилла зависело, спасет ли его команда матч в первом тайме. Но вместо камбэка увидели два точных удара по чужим воротам от Панченко, хотя ему позволяли принимать мяч и решения. Кирилл провел невзрачный поединок.

Нападающие

Зе Луиш («Спартак»)

Выиграл семь верховых единоборств, получил по голове и сыграл в шлеме – к бойцовским качествам Зе Луиша нет вопросов. Но когда оказался на поле без поддержки Адриано, то стало понятно, почему клубы из топ-5 не спешат подписывать этого форварда. Будучи выдающимся атлетом, Зе меняет точечную эффективность на сумбурную активность. По воротам бил, а где спасительные голы?

Антон Заболотный («Зенит»)

Заболотному вынужденно доверяют в «Зените». Манчини говорит, что Антону для игры на уровне РФПЛ нужны годы, но у форварда их нет. Шанс всей жизни тратит, принимая мяч спиной к чужим воротам, словно играет в ФНЛ. Дзюба умудрился отдать 37 пасов в Краснодаре под прессингом, у Заболотного 8 передач и только шесть из них – точные. Очередной провал, «сухая» серия растет.

Антисборная 26-го тура: неудачи «Динамо» и «Спартака»

Тренер

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

«Локомотив» не сыграл сверхъестественно, а погром 0:4 напомнил чем-то выезд Семина в Санкт-Петербург, где было 0:3. Но динамовцев аналогии с «Зенитом» не порадуют, и против фактов не попрешь. После победы над ЦСКА Хохлов решил не учитывать особенности игры нового соперника.

Молодой тренер оказался не готов, что «Локомотив» опытного Семина отдаст мяч, сохранив инициативу и полный контроль над игрой. Динамовцы не перестроились в перерыве, часто ошибались, пропустили четыре – провалили дерби, проиграли так крупно дома впервые за шесть лет. И это накануне клубного юбилея – 95-летия…

Позор недели. Желтая карточка Смолову

Тут все прекрасно. И сама карточка, и реакция чиновников. Арбитр Артем Чистяков не сможет доказать, что не верблюд, ведь на горбу притащил ЦСКА подарок – дичайшую желтую карточку Смолову, из-за которой Федор пропустит важнейшую игру «быков» в Москве.

Арбитр грубо ошибся, когда не назначил пенальти за фол против Федора, причем сам это признал – со слов его начальника. Все видят, что ошибка вопиющая, но регламент РФС в форме решета не предполагает отмен таких желтых карточек. Что является нарушением принципов «честной игры» и здравого смысла.

Погром тура. Московское дерби

«Динамо» и «Локомотив» любят результативные дерби, но не такие ведь! В первом круге счет в пользу Семина был 3:0, «бело-голубые» должны были после смены тренера и на волне неплохих результатов сыграть успешнее. Но соединилось умение «желездорожников» забивать из ничего с неумением «Динамо» не пропускать. В результате и счет удивил, и наполнение – два гола со штрафных и нереализованный пенальти. Необычный матч, против «Зенита» динамовцам нужно сыграть иначе.

Безволие тура. Московский «Спартак»

Довелось слышать, что Кубок команде важнее... «Спартак» не смог бы обыграть «Тосно» без влета в Екатеринбурге? Странное оправдание, как и работа подопечных Карреры в защите. Пора признать, что подозрительно часто в гостях, где хотя бы немного накалена атмосфера за счет хозяйских болельщиков, «Спартак» «плывет». Даже если не вспоминать Ливерпуль, в РФПЛ потеряли очки в 8 матчах из 14 на чужом поле. У «Локомотива» всего три потери в 12 играх на чужом поле. Чемпионская разница?

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Все комментарии
turist82
turist82
17 апреля в 11:26
Согласен. Все по делу. Глушакова - продавать срочно. С начала сезона не играет.
амурец
амурец
17 апреля в 08:00
всё по делу
Правдин Семён
Правдин Семён
16 апреля в 22:35
Слегка спорно,но пойдёт. Не герои точно.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
16 апреля в 19:31
Я, смотрю озерной распрямил плечи среди своих). Представляю,его самодовольное лицо, когда ставил дизлайк. Злопааамятный чел)).
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 19:10
Сергеевич вернулся 1
Сегодня 15:41
.......... Нап Урала, в стеночку, прошёл ветеранов, как стоячих. И с такими скоростями-это ужас. Понятно, что силёнок не хватает, график, туда-сюда, но так играть, когда чуть не засыпаешь, это не дело.......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нападающим Урала ещё бы мастерства побольше и они вообще бы Спартак разнесли в пух и прах!!! Да не верят спартачи уже в выдохнувшийся Спартак!!! А Урал красавцы победили всем на радость!!!
vka1970
vka1970
16 апреля в 19:05
Максимович пол тайма с повреждением играл.В конце матча усугубил.Считаю, что в сборной он лишний.Остальные все по делу.Заменил бы его на Реброва, но к сожалению эта позиция занята Шуниным. Тоже пенок нахватался мама не горюй.
Bekelman55
Bekelman55 ответил ekliziast
16 апреля в 17:04
ekliziast:
Но Динамо в чемпионы и не рвётся , им простительно.
что это за позиция такая? Что значит простительно? С такой игрой никуда рваться и не будут. Спартак рвется в чемпионы что ли? не важно какие задачи - важна самоотдача. Странно что ты этого нюанса не понимаешь
ekliziast
ekliziast ответил Bekelman55
16 апреля в 16:30
Bekelman55:
Безволье тура - Спартак? А Динамо что тогда делали ? Вот где вообще ничего не видно было!
Но Динамо в чемпионы и не рвётся , им простительно.
valt134
valt134
16 апреля в 16:25
Гаснут свечи... Кончен бал... Болельщиков Локо с заслуженным чемпионством!!! Что есть-то есть. Из песни слов не выкинешь. Будем реалистами. Драка будет за 2-3 места. Это понятно ВСЕМ. Являясь болелой КРАСНОДАРА(а так же КУБАНИ) желаю своему любимому клубу быть в тройке. Но я -за честный спорт! Пусть побеждают сильнейшие! А там как карта ляжет...
Bekelman55
Bekelman55 ответил шацк
16 апреля в 15:51
шацк:
Все справедливо, как бы печально не выглядело...
Худшая наша игра в этом сезоне.
Bekelman55
Bekelman55
16 апреля в 15:50
Безволье тура - Спартак? А Динамо что тогда делали ? Вот где вообще ничего не видно было!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Hesus_4erez_us
16 апреля в 15:44
Hesus_4erez_us:
ЦСКА на 3 удара больше в створ нанёс, чем Спартак. Накал-это удары Промеса и Комбарова на 70-80 ряд второго яруса?? Или в угловой флажок? Накал был один-сколько забьет Урал
цска забил гол с офсайда боковой и главный ослепли, ещё в добавок Головин должен был быть удалён. Так, где накал, там справедливость. Где игроки большую часть матча ходили пешком, там цирк и пантомима).
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Сергеевич вернулся 1
16 апреля в 15:39
ЦСКА на 3 удара больше в створ нанёс, чем Спартак. Накал-это удары Промеса и Комбарова на 70-80 ряд второго яруса?? Или в угловой флажок? Накал был один-сколько забьет Урал
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Hesus_4erez_us
16 апреля в 15:35
Hesus_4erez_us:
Я, как и вся Россия, смотрел Уфа-ЦСКА. Нап Урала только Спартаку забивал в этом туре
Но и что, что забивал. Матч-то по накалу и качеству не сравнить с УФА-ЦСКА. Отскочила конница, со скрипом, да с судейской помощью. Их игроков нет, ни одного. Считаю это несправедливо.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Сергеевич вернулся 1
16 апреля в 15:27
Я, как и вся Россия, смотрел Уфа-ЦСКА. Нап Урала только Спартаку забивал в этом туре
mikysss
mikysss ответил cska plus
16 апреля в 14:38
cska plus:
Не хватает двух игроков, штанголиза и кути.
Ты бы с вашим отскоком вчерашним помолчал бы
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Hesus_4erez_us
16 апреля в 14:23
Hesus_4erez_us:
Ты какой-то свой матч смотрел? Урал-ЦСКА? Заканчивай с этим
Ты наверно Кубань-ЦСКА? Интересно было?). Кончай на этом).
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Сергеевич вернулся 1
16 апреля в 13:58
Ты какой-то свой матч смотрел? Урал-ЦСКА? Заканчивай с этим
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Риелтор с берегов Невы
16 апреля в 13:45
ЦСКА не просто должен вводить новичков в защиту-ему придётся. Березы и Ишнашевич официально объявили об уходе.
Про звездную болезнь Локо-не думаю, что актуально.
Миранчуки(Алексей точно) уйдут. Фарфан перестанет рвать одно место, потому что не за чем-ЧМ уже пройдёт. Уйдёт еще Чорлука, Пейчинович или Кверквелия-и все, Локо сдуется
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Michele_Alboreto
16 апреля в 13:18
Michele_Alboreto:
Билфалви (про Хагуша)
исправили
шацк
шацк
16 апреля в 13:13
Все справедливо, как бы печально не выглядело...
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
16 апреля в 13:09
Билфалви (про Хагуша)
mikysss
mikysss
16 апреля в 12:54
Довелось слышать, что Кубок команде важнее...
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1044644

Такое тролли из коне51ика могли сказать
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RomM84
16 апреля в 12:33
исправили
pomor45
pomor45
16 апреля в 12:08
Рубрика пасквильная и совершенно никчемная. Создана журналистами СОККЕРа для тролей и собственной потехе. Впрочем и другая - символическая сборная - из этой же категории.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 апреля в 12:06
Глушаков сейчас вообще ни чего не показывает на поле. А это игрок сборной. Я уже не говорю о Фернандо, Кутепов, КОМБАРОВ. По моему опорниками не плохо смотрелись Зобнин и Пашалич. А Зобнин у пора уже найти свое место на поле. Его кидают на разные позиции, а это не дело.
RomM84
RomM84
16 апреля в 11:50
Все видят, что ошибся вопиющая,... Даже прокомментировать сложно...
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RomM84
16 апреля в 11:46
RomM84:
Абитр... Как много в этом слове...
исправили
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
16 апреля в 11:43
Не скажу по другим клубам, лишь о Спартаке.
Нет Кутепова в антисборной, а он должен быть с его поперечными передачами и неумелыми выносами.
Глушаков по делу. Как капитан он обязан давать команду на вынос мяча.
Фернандо сыграл не плох и даже страховал защиту, плюс в конце матча взял на себя роль выхода со своей половины.
Зе играл так, как и должен был. Его работа - выигрывать верха, а на подборе должны были играть Промес и Хани.

Поражение Спартака - это неумелый выход со своей половины - защитники не умеют отдать точный короткий пас. Плюс катание мяча поперёк поля. Весь выход из обороны заключался в том, что бы отдать мяч Фернандо. А почему только через него???? В этом и ошибка Глушакова. Он не подсказывал защитникам.
RomM84
RomM84
16 апреля в 11:42
Абитр... Как много в этом слове...
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