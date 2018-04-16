Трио «Битлз» из «Ливерпуля»

Клопп может вывести «красных» во второй, более престижный финал еврокубков. И «Соккер.ру» знает, чья это заслуга – в Ливерпуле новые «Битлз».

Форварда Фирмино создал Клопп?

Начать стоит с человека, без которого тройка невозможна. И четверка тоже, если помнить о Коутиньо. Салах и Мане – скоростные ребята, короли африканского футбола. Но оцените, какой путь прошел бразилец Фирмино. Многие забыли, что в Бундеслиге за «Хоффенхайм» он рубился на уровне Карлоса Эдуардо, который провалился позже в «Рубине». У атакующего полузащитника Фирмино в Германии не было такой умной игры в атаке, хотя практика перевода вперед началась еще там.

В «Ливерпуле» Роберто в первом сезоне играл то плеймейкера, то форварда и даже пару раз на правом фланге. А теперь покорил «Энфилд Роуд» мощным выступлением именно на позиции нападающего. Клопп знал, что делал, когда ставил бразильца на острие. Бобби оказался человеком без нервов, а его манера забивать голы, отводя голову назад, не смотреть на момент удара, уже в истории АПЛ. Как и обводки с помощью финта, который понравился бы Куртуа – пяткой между ног защитнику.

Бобби сочетает прекрасную игру головой – в том числе в центре поля, умение увести за собой защитников, шикарные нырки вглубь – ниже линии Салаха, а порой и Мане, и лучшую в трио игру в отборе. Агрессивнее и успешнее напарников в несколько раз. Как только Садьо идет в единоборство – рискует сломать соперника. А Мохамеду нужно пространство для рывка, умеет бороться, но не ищет столкновений, стараясь обводить. Фирмино же сочетает в себе качества второго и центрального форвардов. Уникальная фигура, Бобби – недооцененный бриллиант.

Мохамед Салах – открытие сезона?

Мо все знали, но не как снайпера. Салах, обходящий Месси и Роналду в рейтинге «Золотой бутсы» - новый игрок. Во всех турнирах у него 40 мячей, у Криштиану – 41, у Лионеля – 39. Можно потешаться над «Ромой», что отдала одного из лучших снайперов нового сезона «Ливерпулю» «всего» за 50 млн евро (с учетом бонусов). Но правильнее признать, что прорыв – сенсация сезона в ее исконном значении слова «сенсация». Египтянин зажег, побил несколько рекордов, пробился со сборной на чемпионат мира – красота!

В истории АПЛ было всего восемь игроков, которые за чемпионат забивали 30 и более мячей. Ширер, Коул, Филлипс, Анри, ван Перси, Роналду и теперь вот Салах. Причем сами видите – Мохамед в перечне единственный, кто не играл на острие, кроме на тот момент вингера Криштиану. Анри тоже любил смещения на левый фланг, но был форвардом, а лучший игрок Африки – крайний нападающий. И забил больше, чем форварды с именем, вроде ван Нистелроя, Фаулера, Оуэна или Руни.

В чем секрет успеха Салаха? Никогда не останавливается. Пользуется тактикой, которая помогала Месси в его возрасте. Мохамеду ведь всего 25 лет, если сбрить бороду – выглядит молодо. За счет скорости и игры левой ногой на правом фланге ему удается ускользать от защитников. Или делает прострелы, или забивает голы самостоятельно, но каждый раз, как только с мячом Салах – у соперников большие неприятности. Даже Де Брюйне считает, что Мохамед станет игроком года в АПЛ, невзирая на прекрасную игру самого Кевина и чемпионство «Манчестер Сити».

Уход Коутиньо усилил «Ливерпуль»?

Забавный факт. У Погба 15 баллов по системе «гол плюс пас» за МЮ в сезоне, а у Коутиньо за «Ливерпуль» 20, хотя Филиппе с зимы играет за «Барселону». Разумеется, бразилец не центральный хавбек, играл ближе к атаке, чем Погба, но его тоже ставили в тройку полузащитников. И теперь в Каталонии выступает не вместо Неймара. Филиппе часто отдает голевые передачи в Ла Лиге, но вряд ли в «Барселоне» без ума от его дебюта. Тем более в Лиге чемпионов сыграть не смог и в Риме не помог.

Но и «Ливерпуль», потеряв игрока основы и одного из лидеров недавнего прошлого, не рассыпался. Наоборот, когда на поле стало больше футболистов, способных отобрать мяч, у Клоппа дела пошли в гору, поскольку появился тактический баланс. Но не забываем, что с Коутиньо «Ливерпуль» тоже бывал в финале еврокубков, Филиппе помогал и расцвел. Его потеря могла сказаться, но Салах и Мане в связке с Фирмино играют мощнее, чем это делали Старридж, Лаллана и Коутиньо. И секрет состоит из четырех букв – Мане.

Садьо, когда только появился в «Ливерпуле», считали банальным «бегунком» его же напарники. Клоппу пришлось объяснять сенегальцу, что футбол – игра аритмичная. Мане можно и нужно не только бороздить бровку, играя ассиметрично и зеркально по отношению к Салаху, хотя форвард и это может, являясь правшой на левом фланге. Садьо стал умнее, он не просто важный, но еще и везучий. Без Мане «Ливерпуль» набирает меньше, чем с ним. У парня скорость, техника, удар и виденье поля. Также не забывайте, что в этой тройке все щедрые – 30 голевых передач придумали в ЛЧ и АПЛ.

Самое результативное трио в Европе?

Существует славный чемпионат Франции, где в матче бывшего и нового чемпионов возможен счет 1:7. Так что даже травмы Неймара или Мбаппе не помешали этому дуэту поддержать Кавани в борьбе за лидерство. На данный момент у парижан в сумме 83 мяча. Но 82 удара Салаха, Мане и Фирмино могут оцениваться даже выше, ведь АПЛ сложнее. Впрочем, ливерпульское трио еще успеет обойти ребят из ПСЖ, учитывая травмы напарников Кавани.

Также позади связка Агуэро, Стерлинга и Сане. Не лучше «красных» группа поддержки Кейна – Сон и Алли. Месси, Суарес и любой третий в компании из «Барселоны» суммарно не выдали столько голов, как форварды Клоппа. У Роналду теперь нет двух результативных напарников, чтобы получилось крутое трио. Зато осенью может играть вместе с Салахом – Перес задумался, кого выгоднее приобрести, египтянина или бразильца Неймара, который дороже и капризнее? А пока мысли Мохамеда связаны с «Ливерпулем».

На выходных каждый из трио забил по голу «Борнмуту», и как пошутил в твиттере Джеймс Милнер: «Еще один хет-трик для Мо сегодня… Осталось дождаться, когда остальные два гола перепишут на него». Отсылка к апелляции «Тоттенхэма», которая привела к записи гола Эриксена на Кейна. Игроки «Ливерпуля» обожают потешаться над этой попыткой лондонцев отвоевать мяч в борьбе с Салахом. Но «красным» куда важнее пройти «Рому» и сыграть в финале ЛЧ, чем думать о персональных достижениях. Мохамед подтверждает: «ушастый» важнее «Золотой бутсы», что понятно.

«Ливерпуль» заслужил финал ЛЧ?

«Рома» тоже выдала сказочный рывок в плей-офф, но не стоит забывать, что когда в атаке у «Ливерпуля» был хрустальный Старридж, в защите – Коло Туре, а нахваливали Лаллану, о котором сейчас успели подзабыть, Клопп умудрился с помощью сказочного камбэка пройти «Боруссию» из Дортмунда и оказался в финале Лиги Европы. И там его неготовая к большим подвигам команда сыграла неправильно – «Севилья» снова взяла трофей.

Но если пройдут «Рому», Юрген за три года дважды будет в финалах еврокубков. Обычный «физрук»? Нет, крутой тренер. Но в футболе многое взаимосвязано, если бы Мане, Фирмино и Салах так изумительно не спелись, вряд ли бы Клопп наступил на порог футбольного успеха. У Юргена по ходу сезона были проблемы с вратарями, линией защиты и центром поля, отношением всей команды к проходным соперникам и неумением остановиться, когда следует. Но пока у «Ливерпуля» есть трио в полном составе – защите «Ромы» завидовать не стоит.

«Волки» выдержали со второй попытки подходы Суареса и Месси, но без Неймара барселонское трио развалилось, а ливерпульское с приходом Салаха обрело новое прочтение. Изумительная работа форвардов, любо-дорого смотреть. Джону Леннону навечно зарезервировано место в любой ливерпульской четверке, но появление в футбольном Ливерпуле такой рок-н-ролльной банды – большая заслуга Клоппа. И радость для всех, кто любит яркий футбол. 78 мячей в АПЛ, 33 в основной сетке Лиги чемпионов – рекорд сезона, еще 10 голов в различных турнирах.

При этом 82 удара из 121 на счету всего троих игроков. Также добавьте 10 ассистов, которые Мане, Салах или Фирмино отдавали не внутри трио, а другим напарникам. Получится, что из 121 гола «Ливерпуля» 92 на совести тройки, 76 % мячей связаны с форвардами. Обороне «Ромы» будет сложно остановить Мане, Салаха и Фирмино даже после того, как сдержали Месси и Суареса. Ливерпульская тройка очень живая, подвижная и умная – герои сезона, который тот же Салах может завершить с «Золотой бутсой» и в финале Лиги чемпионов. Дикая сказка наяву, как и любая история успеха настоящей рок-группы.