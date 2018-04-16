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Трио «Битлз» из «Ливерпуля»

16 апреля 2018, 12:00
Трио «Битлз» из «Ливерпуля»

Клопп может вывести «красных» во второй, более престижный финал еврокубков. И «Соккер.ру» знает, чья это заслуга – в Ливерпуле новые «Битлз».

Форварда Фирмино создал Клопп?

Начать стоит с человека, без которого тройка невозможна. И четверка тоже, если помнить о Коутиньо. Салах и Мане – скоростные ребята, короли африканского футбола. Но оцените, какой путь прошел бразилец Фирмино. Многие забыли, что в Бундеслиге за «Хоффенхайм» он рубился на уровне Карлоса Эдуардо, который провалился позже в «Рубине». У атакующего полузащитника Фирмино в Германии не было такой умной игры в атаке, хотя практика перевода вперед началась еще там.

В «Ливерпуле» Роберто в первом сезоне играл то плеймейкера, то форварда и даже пару раз на правом фланге. А теперь покорил «Энфилд Роуд» мощным выступлением именно на позиции нападающего. Клопп знал, что делал, когда ставил бразильца на острие. Бобби оказался человеком без нервов, а его манера забивать голы, отводя голову назад, не смотреть на момент удара, уже в истории АПЛ. Как и обводки с помощью финта, который понравился бы Куртуа – пяткой между ног защитнику.

Бобби сочетает прекрасную игру головой – в том числе в центре поля, умение увести за собой защитников, шикарные нырки вглубь – ниже линии Салаха, а порой и Мане, и лучшую в трио игру в отборе. Агрессивнее и успешнее напарников в несколько раз. Как только Садьо идет в единоборство – рискует сломать соперника. А Мохамеду нужно пространство для рывка, умеет бороться, но не ищет столкновений, стараясь обводить. Фирмино же сочетает в себе качества второго и центрального форвардов. Уникальная фигура, Бобби – недооцененный бриллиант.

Мохамед Салах – открытие сезона?

Мо все знали, но не как снайпера. Салах, обходящий Месси и Роналду в рейтинге «Золотой бутсы» - новый игрок. Во всех турнирах у него 40 мячей, у Криштиану – 41, у Лионеля – 39. Можно потешаться над «Ромой», что отдала одного из лучших снайперов нового сезона «Ливерпулю» «всего» за 50 млн евро (с учетом бонусов). Но правильнее признать, что прорыв – сенсация сезона в ее исконном значении слова «сенсация». Египтянин зажег, побил несколько рекордов, пробился со сборной на чемпионат мира – красота!

В истории АПЛ было всего восемь игроков, которые за чемпионат забивали 30 и более мячей. Ширер, Коул, Филлипс, Анри, ван Перси, Роналду и теперь вот Салах. Причем сами видите – Мохамед в перечне единственный, кто не играл на острие, кроме на тот момент вингера Криштиану. Анри тоже любил смещения на левый фланг, но был форвардом, а лучший игрок Африки – крайний нападающий. И забил больше, чем форварды с именем, вроде ван Нистелроя, Фаулера, Оуэна или Руни.

В чем секрет успеха Салаха? Никогда не останавливается. Пользуется тактикой, которая помогала Месси в его возрасте. Мохамеду ведь всего 25 лет, если сбрить бороду – выглядит молодо. За счет скорости и игры левой ногой на правом фланге ему удается ускользать от защитников. Или делает прострелы, или забивает голы самостоятельно, но каждый раз, как только с мячом Салах – у соперников большие неприятности. Даже Де Брюйне считает, что Мохамед станет игроком года в АПЛ, невзирая на прекрасную игру самого Кевина и чемпионство «Манчестер Сити».

Уход Коутиньо усилил «Ливерпуль»?

Забавный факт. У Погба 15 баллов по системе «гол плюс пас» за МЮ в сезоне, а у Коутиньо за «Ливерпуль» 20, хотя Филиппе с зимы играет за «Барселону». Разумеется, бразилец не центральный хавбек, играл ближе к атаке, чем Погба, но его тоже ставили в тройку полузащитников. И теперь в Каталонии выступает не вместо Неймара. Филиппе часто отдает голевые передачи в Ла Лиге, но вряд ли в «Барселоне» без ума от его дебюта. Тем более в Лиге чемпионов сыграть не смог и в Риме не помог.

Но и «Ливерпуль», потеряв игрока основы и одного из лидеров недавнего прошлого, не рассыпался. Наоборот, когда на поле стало больше футболистов, способных отобрать мяч, у Клоппа дела пошли в гору, поскольку появился тактический баланс. Но не забываем, что с Коутиньо «Ливерпуль» тоже бывал в финале еврокубков, Филиппе помогал и расцвел. Его потеря могла сказаться, но Салах и Мане в связке с Фирмино играют мощнее, чем это делали Старридж, Лаллана и Коутиньо. И секрет состоит из четырех букв – Мане.

Садьо, когда только появился в «Ливерпуле», считали банальным «бегунком» его же напарники. Клоппу пришлось объяснять сенегальцу, что футбол – игра аритмичная. Мане можно и нужно не только бороздить бровку, играя ассиметрично и зеркально по отношению к Салаху, хотя форвард и это может, являясь правшой на левом фланге. Садьо стал умнее, он не просто важный, но еще и везучий. Без Мане «Ливерпуль» набирает меньше, чем с ним. У парня скорость, техника, удар и виденье поля. Также не забывайте, что в этой тройке все щедрые – 30 голевых передач придумали в ЛЧ и АПЛ.

Самое результативное трио в Европе?

Существует славный чемпионат Франции, где в матче бывшего и нового чемпионов возможен счет 1:7. Так что даже травмы Неймара или Мбаппе не помешали этому дуэту поддержать Кавани в борьбе за лидерство. На данный момент у парижан в сумме 83 мяча. Но 82 удара Салаха, Мане и Фирмино могут оцениваться даже выше, ведь АПЛ сложнее. Впрочем, ливерпульское трио еще успеет обойти ребят из ПСЖ, учитывая травмы напарников Кавани.

Также позади связка Агуэро, Стерлинга и Сане. Не лучше «красных» группа поддержки Кейна – Сон и Алли. Месси, Суарес и любой третий в компании из «Барселоны» суммарно не выдали столько голов, как форварды Клоппа. У Роналду теперь нет двух результативных напарников, чтобы получилось крутое трио. Зато осенью может играть вместе с Салахом – Перес задумался, кого выгоднее приобрести, египтянина или бразильца Неймара, который дороже и капризнее? А пока мысли Мохамеда связаны с «Ливерпулем».

На выходных каждый из трио забил по голу «Борнмуту», и как пошутил в твиттере Джеймс Милнер: «Еще один хет-трик для Мо сегодня… Осталось дождаться, когда остальные два гола перепишут на него». Отсылка к апелляции «Тоттенхэма», которая привела к записи гола Эриксена на Кейна. Игроки «Ливерпуля» обожают потешаться над этой попыткой лондонцев отвоевать мяч в борьбе с Салахом. Но «красным» куда важнее пройти «Рому» и сыграть в финале ЛЧ, чем думать о персональных достижениях. Мохамед подтверждает: «ушастый» важнее «Золотой бутсы», что понятно.

«Ливерпуль» заслужил финал ЛЧ?

«Рома» тоже выдала сказочный рывок в плей-офф, но не стоит забывать, что когда в атаке у «Ливерпуля» был хрустальный Старридж, в защите – Коло Туре, а нахваливали Лаллану, о котором сейчас успели подзабыть, Клопп умудрился с помощью сказочного камбэка пройти «Боруссию» из Дортмунда и оказался в финале Лиги Европы. И там его неготовая к большим подвигам команда сыграла неправильно – «Севилья» снова взяла трофей.

Но если пройдут «Рому», Юрген за три года дважды будет в финалах еврокубков. Обычный «физрук»? Нет, крутой тренер. Но в футболе многое взаимосвязано, если бы Мане, Фирмино и Салах так изумительно не спелись, вряд ли бы Клопп наступил на порог футбольного успеха. У Юргена по ходу сезона были проблемы с вратарями, линией защиты и центром поля, отношением всей команды к проходным соперникам и неумением остановиться, когда следует. Но пока у «Ливерпуля» есть трио в полном составе – защите «Ромы» завидовать не стоит.

«Волки» выдержали со второй попытки подходы Суареса и Месси, но без Неймара барселонское трио развалилось, а ливерпульское с приходом Салаха обрело новое прочтение. Изумительная работа форвардов, любо-дорого смотреть. Джону Леннону навечно зарезервировано место в любой ливерпульской четверке, но появление в футбольном Ливерпуле такой рок-н-ролльной банды – большая заслуга Клоппа. И радость для всех, кто любит яркий футбол. 78 мячей в АПЛ, 33 в основной сетке Лиги чемпионов – рекорд сезона, еще 10 голов в различных турнирах.

При этом 82 удара из 121 на счету всего троих игроков. Также добавьте 10 ассистов, которые Мане, Салах или Фирмино отдавали не внутри трио, а другим напарникам. Получится, что из 121 гола «Ливерпуля» 92 на совести тройки, 76 % мячей связаны с форвардами. Обороне «Ромы» будет сложно остановить Мане, Салаха и Фирмино даже после того, как сдержали Месси и Суареса. Ливерпульская тройка очень живая, подвижная и умная – герои сезона, который тот же Салах может завершить с «Золотой бутсой» и в финале Лиги чемпионов. Дикая сказка наяву, как и любая история успеха настоящей рок-группы.  

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Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
17 апреля в 13:36
У Фирмино лицо среднестатистического олигофрена.
d_fincher
d_fincher
17 апреля в 13:08
И ни одного англичанина. Какое отношение они все имеют к ливерпульскому футболу или к самому городу?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
17 апреля в 10:29
Атакующее трио Ливера действительно шикарное и заслуга Юргена тут вне сомнений. Внутренние разборки - дело "семейное", а ЛЧ буду болеть за Ливерпуль, тем более, что это единственный британский клуб на данной стадии.
Автор довольно убедительно всё разложил в плане прогресса упомянутой тройки. Только довольно комично выглядит сравнение с Битлами, разве что в плане параллелей по внезапно нахлынувшей популярности. Я имею в виду тот факт, что никто из Битлов всерьёз футболом не интересовался и не болел за ЛФК, кроме Пола, которого в детстве старшие родственники водили на матчи ... Эвертона))) Дословно не помню, но Маккартни вспоминал, что ему родители в отрочестве сказали: "Малой, та за синих, понял?" Тот бодро ответил "Угу!" и отправился наяривать с пацанами рок-н-ролл на гитарах, вот и весь стаж боления. Лень гуглить, но когда-то я специально этим вопросом интересовался и читал пару статей о футбольных пристрастиях Битлов
Сантус
Сантус
17 апреля в 00:19
Особенно Пол Маккартни похож....)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил sparxx2
16 апреля в 22:49
sparxx2:
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ. Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
Глупый хейт и ты это знаешь, а про посмертно не выиграет ЛЧ, это уже вообще верх идиотизма, так как у Ливерпуля их 5, а сколько у Ттх? Последний финал еврокубка в 1984 г., а про титул АПЛ вообще лучше не вспоминать.
Martini1987
Martini1987 ответил sparxx2
16 апреля в 18:05
sparxx2:
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ. Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
зато Ландонский - бесхребетый безтрофейник ничего уже не возьмет, кококо, секешь разницу))
DXTK
DXTK ответил sparxx2
16 апреля в 17:14
sparxx2:
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ. Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
Куда исчез Марез и сколько он стоит?

Мареза.... оценили в 65, его хотел взять Гвардиола в МС....но его не отпустили из Лестера....... перейдя в МС мог бы уже заработать еще одну золотую медаль АПЛ, даже со скамейки.......
Мареза могли не удержать и продать, если бы Пьюэль, который не настоял бы на том, что алжирец нужен клубу......... к примеру же с Ван Дейком договорился в Сауте, без француза продали ......... тоже могло быть и с Марезом.

Да и на Варди есть спрос может не такой серьезный.........

Лестер многих продал того же Дринквотера и Канте оба в Челси перешли......

PS Лестер мог бы спокойно всех лидеров своих дораспродать, как это сделал Саутгемптон, и лететь первым рейсом в чемпионшип.
shur
shur
16 апреля в 16:58
"Дикая сказка наяву, как и любая история успеха настоящей рок-группы".Бит музыка
это конечно не рок, а что касается истории успеха the Beatles доказывал нам в течении всей своей карьеры,что они лучшие,а Джон с Полом это своего рода Пеле и Марадона в футболе,так что сравнение не уместны,всё что их объединяет это название города,поговорим лет через пять!!!
DXTK
DXTK
16 апреля в 16:51
За это трио должны благодарить именно Клоппа, - Мане и Салах при нем, но Фирмино пришел при Роджерсе, хотя я где-то читал, что этот трансфер был сделал по просьбе следующего тренера, имя тогда не называли, а когда Клопп по середине сезон возглавил их, сразу было понятно по чей указке его могли взять, ведь бразилец выступал в бундеслиге и Клопп мог обратить на него внимание.

Ливерпуль играет так, как этого желает Клопп.

Фирмино - хорош, когда есть хорошие партнеры.

Мане еще в прошлом сезоне был хорош, это также показывали матчи, с ним набирали постоянно очки, без него было проблемотичнее.

Салах во время перешел в Ливерпуль, ведь в Роме он тоже выдал два отличных сезона и результаты его действий обходили все показатели игроков Ливерпуля.

за два сезона..............

египтянин забил 29 мячей за «Рому» в Серии А, Мане отметился 24 забитыми мячами за «Саутгемптон» и «Ливерпуль», а Фирмино и Коутиньо забили по 21 голу. По голевым передачам он тоже имеет превосходство. Салах имеет 17 ассистов, Фирмино - 14, Коутиньо - 12 ассистов, Мане - 11 передач. Салах забивает гол в среднем за 113,6 минуты, у Коутиньо этот показатель - 128,8 минуты, у Мане - 138,7 минуты, а Фирмино - 144,3 минуты.

сейчас показатели у трио явно улучшились, хотя в начале сезона самого Клоппа ругали за плохую игру, тогда скорей всего команду вниз тащил Коутиньо, который 1.5 года играл по настроению и больше думал о переезде в Барселону.

Трио есть, а Кто четвертый? - Ван Дейк!!! С приходом голландца оборона стала выглядеть по лучше. что позволяет им хорошо играть в атаке. Хотя еще пришел и Чемберлен, который тоже выдает хорошие матчи.

PS сейчас у них получается многое посмотрим что будет дальше и что произойдет на следующий сезон не продадут ли кого.
MALOVAR
MALOVAR
16 апреля в 16:47
но самый плохой момент,это то ,что у этого замечательного трио отобрали часть величия в проходе Сити ,рефери отобрал,помог,а они бы и без него справились .
MALOVAR
MALOVAR ответил sparxx2
16 апреля в 16:45
Я щас тебе привезу ,на:
Марез и Варди ? ну не серьезно ,между ними пропастт в классе и в физ данных ,Салах просто монстр
Салах монстр во всех клубах где играл,Челси только его засушил .Но он тащер ,игрок ,который может в одиночку ,в любом клубе
А кто такой Месси? игрок одного клуба,в котором все вокруг него и для него ,а Салах,Суарес это ребята тащеры ,как Луиш Фигу,как многие великие игроки ,понимаешь?
El Dassory
El Dassory
16 апреля в 16:25
Если често эта тройка по мне круче Суареса, Стариджа и Стерлинга. Есть в ней какая то необъяснимая магия что ли.:)
Artuom
Artuom ответил sparxx2
16 апреля в 15:27
sparxx2:
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ. Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
"Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более"

Если посмотреть на его стату в предыдущие сезоны, можно увидеть что он уже 4 сезона прогрессирует, всё увеличивая и увеличивая статистику. Это явно указывает что игрок работает над собой, улучшает свою игру от сезона к сезону. 100% что это не игрок одного сезона.
ndedov
ndedov
16 апреля в 15:20
Хорошее трио
Мерсисайдцы
Мерсисайдцы
16 апреля в 15:15
Ливерпуль лучший!
mouzz
mouzz ответил sparxx2
16 апреля в 15:11
sparxx2:
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ. Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
Ливерпуль в отличие от других английских в полуфинале ЛЧ))))))
Правдин Семён
Правдин Семён
16 апреля в 14:39
Подписываюсь под каждым словом.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
16 апреля в 14:23
Ведёшь себя как недалёкий хейтер. Аргументация - "этового ни можыт быть, патаму шта, я не хачу...хнык-хнык".
Не болеле Ттх, где звездой становился Кейн, говорить об "игроке одного сезона". Кейн играет уже 4 сезон на уровне, потому что играет в "своей" команде. Почему, спрашивается, Салах, который также играет "в своей" команде должен сдуться после этого сезона? Хотя в отличие от того же Кейна, Салах и в Фиорентине, и в Роме был в числе лидеров команды.
Дальше. За Марезом и Варди не было очередей? Уверен? Почитай новости тех времён- будешь удивлён, если сейчас просто не лицемеришь.
Что значит, Ливерпуль "посмертно" не выиграет ЛЧ? Как в предыдущие 5 раз, в отличие от твоего Ттх? Оставим в стороне "посмертно", но с чего такая уверенность в том, что скаузеры обязательно пролетят мимо кубка? Аргументация та же, что в первом предложении этого текста.
Так что усмири свой "огонь" и выдохни.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил NAZAR 007
16 апреля в 14:08
NAZAR 007:
Ринго Салах, Джордж Мане и Пол Фирмино )))
А Джон Коутиньо променял пацанов на Барселоналону. (отсылка к Йоко Оно)
NAZAR 007
NAZAR 007
16 апреля в 13:51
Ринго Салах, Джордж Мане и Пол Фирмино )))
Tott_Hot
Tott_Hot
16 апреля в 13:50
Мане на бас-гитаре)) Напомнило отрывок из сауз-парка
sparxx2
sparxx2 ответил MALOVAR
16 апреля в 13:26
MALOVAR:
Про Салаха спрашивал у египтян в шарм эль шэйхе в 13том году ,никто не знал его ,а я говорил что это бомба ,когда он Зенит убивал
Кто такой Салах ? Это всего лишь один единственный сезон, не более. 2-3 года назад Варди с Марезом рвали в клочья любую защиту - где они ? Сколько стоят ? Кто то из "гигантов" выстроился в очередь за ними ? А эти парни стали чемпионами АПЛ.
Индюки ведут борьбу за 3 место, а ЛЧ они не возьмут посмертно. Секёшь разницу !?
DVL
DVL
16 апреля в 13:13
В Ливерпуле настоящая дружная семья с крутом Боссом и без зазвездившихся зас**нцев. Впрочем как в любой команде Юргена
MALOVAR
MALOVAR
16 апреля в 12:15
Про Салаха спрашивал у египтян в шарм эль шэйхе в 13том году ,никто не знал его ,а я говорил что это бомба ,когда он Зенит убивал
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